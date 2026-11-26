JawaPos.com - Tempat kerja bukan hanya ruang untuk menyelesaikan tugas, mengejar target, atau mendapatkan penghasilan. Bagi banyak orang, tempat kerja juga menjadi lingkungan sosial tempat mereka menghabiskan sebagian besar waktu, membangun hubungan, mengembangkan kemampuan, dan mencari pengakuan atas kontribusi yang diberikan.

Karena itu, merasa dihargai di tempat kerja merupakan bagian penting dari kesejahteraan seseorang.

Sayangnya, tidak semua orang mendapatkan pengalaman tersebut. Ada karyawan yang sudah bekerja keras tetapi jarang mendapatkan apresiasi. Ada pula yang selalu berusaha memenuhi harapan atasan, mengambil tanggung jawab tambahan, dan membantu rekan kerja, tetapi merasa keberadaannya seolah-olah tidak diperhatikan.

Situasi seperti ini dapat menimbulkan kelelahan emosional, menurunkan motivasi, dan membuat seseorang mulai mempertanyakan nilai dirinya.

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Dalam psikologi organisasi, perasaan dihargai berkaitan dengan konsep perceived organizational support, yaitu persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan memperhatikan kesejahteraan mereka.

Selain itu, ada pula konsep organizational justice atau keadilan organisasi, yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai keadilan dalam pembagian tugas, pemberian penghargaan, proses pengambilan keputusan, dan perlakuan interpersonal.

Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa perasaan dihargai tidak hanya berasal dari pujian atau penghargaan formal. Cara seseorang diperlakukan, kesempatan untuk berkembang, keterlibatan dalam keputusan, dan kualitas hubungan dengan rekan kerja juga memiliki peran penting.

Namun, bagaimana jika kamu merasa kurang dihargai di tempat kerja? Apakah ada hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut?

Menurut perspektif psikologi, ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu seseorang membangun rasa dihargai, memperkuat kepercayaan diri, dan menciptakan hubungan profesional yang lebih sehat.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat tujuh hal yang bisa kamu lakukan agar merasa lebih dihargai di tempat kerja.

1. Belajar Mengakui dan Menghargai Kontribusi Diri Sendiri

Salah satu langkah pertama untuk merasa lebih dihargai di tempat kerja adalah belajar mengenali nilai dari kontribusi yang sudah kamu berikan.

Banyak orang terlalu berfokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai sehingga lupa memperhatikan pekerjaan yang sudah diselesaikan dengan baik.

Mereka mungkin berhasil menyelesaikan proyek penting, membantu rekan kerja, mengatasi masalah, atau mempertahankan kualitas pekerjaan dalam situasi sulit. Namun, karena tidak mendapatkan pujian secara langsung, mereka menganggap semua usaha tersebut tidak memiliki arti.

Kebiasaan seperti ini dapat membuat seseorang menggantungkan seluruh penilaian terhadap dirinya pada pengakuan orang lain.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-esteem atau harga diri, yaitu bagaimana seseorang menilai keberhargaan dirinya.

Harga diri yang sehat membantu seseorang memahami bahwa nilai dirinya tidak sepenuhnya ditentukan oleh penilaian eksternal.

Artinya, kamu tetap dapat mengakui kemampuan dan kontribusimu meskipun atasan belum memberikan apresiasi atau rekan kerja tidak selalu menyadari usaha yang kamu lakukan.

Misalnya, kamu berhasil menyelesaikan pekerjaan yang sulit dalam tenggat waktu yang terbatas. Meskipun tidak ada yang memberikan pujian, keberhasilan tersebut tetap merupakan pencapaian yang layak diakui.

Menghargai diri sendiri bukan berarti menjadi sombong atau merasa lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya, hal ini merupakan kemampuan untuk menilai usaha dan kemampuan secara realistis.

Bagaimana cara melakukannya?

Mulailah dengan membuat catatan pencapaian pekerjaan setiap minggu.

Tuliskan beberapa hal berikut:

Tugas yang berhasil kamu selesaikan.

Masalah yang berhasil kamu atasi.

Keterampilan baru yang berhasil kamu pelajari.

Kontribusi yang kamu berikan kepada tim.

Hal-hal yang berhasil kamu tingkatkan dibandingkan sebelumnya.

Kebiasaan ini dapat membantu kamu melihat perkembangan diri secara lebih objektif.

Selain itu, belajarlah memberikan apresiasi kepada diri sendiri ketika berhasil menyelesaikan sesuatu yang menantang.

Jangan selalu menunggu orang lain mengatakan bahwa pekerjaanmu berharga. Kamu juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali nilai dari usaha yang sudah dilakukan.

2. Berani Menyampaikan Pendapat dan Menunjukkan Kemampuan

Terkadang, seseorang merasa tidak dihargai bukan karena tidak memiliki kemampuan, melainkan karena kontribusinya kurang terlihat oleh orang-orang di sekitarnya.

Ada karyawan yang selalu memiliki ide, tetapi memilih diam ketika rapat. Ada pula yang menemukan solusi terhadap suatu masalah, tetapi tidak pernah menyampaikannya karena takut dianggap terlalu banyak bicara.

Kebiasaan seperti ini dapat membuat kontribusi seseorang tidak diketahui oleh pihak yang sebenarnya perlu mengetahuinya.

Dalam psikologi organisasi, terdapat konsep employee voice behavior, yaitu perilaku karyawan dalam menyampaikan gagasan, masukan, kekhawatiran, atau saran yang bertujuan memperbaiki pekerjaan dan organisasi.

Keberanian menyampaikan pendapat dapat membantu seseorang berpartisipasi lebih aktif dalam lingkungan kerja.

Namun, kemampuan ini juga berkaitan dengan psychological safety atau keamanan psikologis, yaitu kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara tidak adil.

Lingkungan kerja yang mendukung keamanan psikologis dapat membuat karyawan lebih berani berkontribusi.

Bagaimana cara melakukannya?

Mulailah dengan menyampaikan pendapat dalam situasi yang sesuai.

Jika memiliki ide untuk memperbaiki proses kerja, jelaskan manfaat dan alasan di balik ide tersebut.

Misalnya, daripada hanya mengatakan bahwa suatu sistem tidak efektif, cobalah menyampaikan alternatif yang lebih praktis.

Kamu juga dapat menggunakan kalimat seperti:

"Saya memiliki usulan yang mungkin bisa membantu mempercepat proses ini."

Atau:

"Saya melihat ada bagian yang bisa kita perbaiki agar pekerjaan tim menjadi lebih efisien."

Selain itu, jangan meremehkan kemampuan sendiri hanya karena masih memiliki banyak hal untuk dipelajari.

Kamu tidak harus menjadi orang paling berpengalaman untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat.

Semakin terbiasa menyampaikan ide secara profesional, semakin besar kesempatan orang lain untuk mengenali kemampuan dan perspektif yang kamu miliki.

3. Tetapkan Batasan yang Sehat agar Tidak Terus-Menerus Dimanfaatkan

Salah satu alasan seseorang merasa kurang dihargai di tempat kerja adalah karena terlalu sering mengorbankan kebutuhan pribadi demi memenuhi tuntutan orang lain.

Mereka mungkin selalu menerima pekerjaan tambahan, sulit menolak permintaan rekan kerja, atau merasa harus selalu tersedia meskipun waktu kerja sudah berakhir.

Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi. Namun, jika berlangsung terus-menerus tanpa batas yang jelas, seseorang dapat mengalami kelelahan fisik dan emosional.

Dalam psikologi, kemampuan menetapkan batasan pribadi berkaitan dengan personal boundaries, yaitu batas yang membantu seseorang menentukan perilaku, tuntutan, dan perlakuan seperti apa yang dapat diterima dalam hubungan dengan orang lain.

Batasan yang sehat bukan berarti tidak mau membantu atau tidak peduli terhadap tim.

Sebaliknya, batasan membantu seseorang memberikan kontribusi secara berkelanjutan tanpa harus mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri.

Misalnya, kamu sudah memiliki beberapa pekerjaan penting dengan tenggat waktu yang berdekatan. Kemudian, rekan kerja meminta bantuan untuk menyelesaikan tugas tambahan.

Jika selalu mengatakan iya, kamu mungkin akhirnya kesulitan memenuhi semua tanggung jawab.

Dalam situasi seperti ini, kamu perlu belajar menjelaskan kapasitas yang dimiliki.

Bagaimana cara melakukannya?

Mulailah dengan mengenali batas kemampuan, waktu, dan energi.

Jika mendapatkan pekerjaan tambahan, tanyakan prioritasnya dan diskusikan tenggat waktu yang realistis.

Kamu dapat mengatakan:

"Saya bisa membantu mengerjakan tugas tersebut, tetapi saat ini masih ada dua pekerjaan dengan tenggat waktu yang harus diselesaikan. Apakah kita bisa menentukan prioritasnya terlebih dahulu?"

Kalimat tersebut menunjukkan sikap profesional sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai kapasitasmu.

Selain itu, hindari kebiasaan merasa bersalah setiap kali harus menolak permintaan yang tidak dapat dipenuhi.

Kamu berhak memiliki waktu istirahat, kehidupan pribadi, dan ruang untuk memulihkan energi.

Ingatlah bahwa menjadi karyawan yang bertanggung jawab tidak berarti harus selalu mengorbankan diri sendiri.

4. Bangun Hubungan Kerja yang Didasarkan pada Saling Menghormati

Merasa dihargai tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara karyawan dan atasan. Hubungan dengan rekan kerja juga memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman seseorang di tempat kerja.

Lingkungan yang dipenuhi persaingan tidak sehat, komunikasi yang kasar, atau kebiasaan saling merendahkan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman.

Sebaliknya, hubungan kerja yang positif dapat memberikan rasa aman, meningkatkan keterlibatan, dan membantu seseorang menikmati aktivitas profesionalnya.

Dalam psikologi sosial, hubungan interpersonal yang sehat melibatkan unsur kepercayaan, penghormatan, dukungan, dan komunikasi yang baik.

Ketika seseorang merasa dihormati oleh rekan kerjanya, ia cenderung lebih nyaman berbagi ide, meminta bantuan, dan bekerja sama.

Namun, hubungan yang sehat tidak terbentuk hanya dengan menuntut orang lain menghargai kita. Hubungan tersebut juga perlu dibangun melalui perilaku saling menghormati.

Bagaimana cara melakukannya?

Cobalah menerapkan beberapa kebiasaan sederhana:

Dengarkan pendapat rekan kerja tanpa langsung memotong pembicaraan.

Hargai kontribusi orang lain, termasuk pekerjaan yang terlihat sederhana.

Berikan kritik secara profesional dan tidak mempermalukan.

Hindari membicarakan keburukan rekan kerja di belakang mereka.

Tawarkan bantuan ketika memang mampu.

Berikan apresiasi ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik.

Selain itu, jangan menganggap setiap perbedaan pendapat sebagai bentuk ketidakhormatan.

Seseorang dapat tidak menyetujui ide yang kamu sampaikan tanpa bermaksud merendahkan dirimu.

Belajarlah membedakan kritik terhadap pekerjaan dengan serangan terhadap pribadi.

Hubungan profesional yang sehat memungkinkan seseorang untuk berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa saling menghormati.

5. Komunikasikan Kebutuhan dan Harapan kepada Atasan secara Terbuka

Banyak karyawan berharap atasan dapat memahami kebutuhan dan usaha mereka tanpa harus menjelaskannya secara langsung.

Mereka mungkin berharap mendapatkan apresiasi, kesempatan berkembang, pembagian tugas yang lebih adil, atau umpan balik yang jelas.

Namun, ketika harapan tersebut tidak pernah dikomunikasikan, kesalahpahaman dapat muncul.

Atasan mungkin tidak mengetahui bahwa seorang karyawan merasa kewalahan, membutuhkan arahan, atau ingin memperoleh tanggung jawab yang lebih sesuai dengan kemampuannya.

Dalam psikologi komunikasi, komunikasi asertif merupakan kemampuan menyampaikan kebutuhan, pendapat, dan perasaan secara jelas sekaligus tetap menghormati orang lain.

Sikap asertif berbeda dari sikap agresif.

Sikap agresif berusaha memaksakan kehendak, sedangkan komunikasi asertif berusaha menyampaikan kebutuhan tanpa merendahkan atau menyerang pihak lain.

Misalnya, jika kamu merasa kontribusimu belum terlihat, kamu dapat meminta waktu untuk berdiskusi dengan atasan mengenai perkembangan pekerjaan.

Bagaimana cara melakukannya?

Persiapkan beberapa hal sebelum berbicara dengan atasan:

Jelaskan kontribusi dan tanggung jawab yang sudah kamu lakukan.

Sampaikan hal yang ingin diperbaiki atau dikembangkan.

Berikan contoh situasi yang membuatmu merasa membutuhkan kejelasan.

Jelaskan dukungan atau umpan balik yang kamu harapkan.

Diskusikan langkah konkret yang dapat dilakukan bersama.

Contohnya:

"Saya ingin mendiskusikan perkembangan pekerjaan saya. Selama beberapa bulan terakhir, saya sudah menangani beberapa tanggung jawab tambahan. Saya ingin mengetahui bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kontribusi tersebut dan apa yang perlu saya tingkatkan untuk berkembang ke tahap berikutnya."

Percakapan seperti ini dapat membantu membangun komunikasi yang lebih jelas.

Kamu juga dapat meminta umpan balik secara berkala agar mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan organisasi.

Jangan menganggap bahwa menyampaikan kebutuhan merupakan tindakan yang tidak profesional.

Justru, komunikasi yang terbuka dapat membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat.

6. Terus Kembangkan Keterampilan agar Memiliki Kepercayaan Diri dalam Bekerja

Perasaan dihargai juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang memandang kemampuan dan kompetensinya sendiri.

Ketika merasa tidak berkembang, seseorang mungkin mulai meragukan kontribusinya. Ia dapat merasa tertinggal dari rekan kerja, takut melakukan kesalahan, atau menganggap dirinya tidak cukup kompeten untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar.

Karena itu, pengembangan diri merupakan salah satu cara untuk memperkuat kepercayaan diri profesional.

Dalam teori determinasi diri (Self-Determination Theory), kompetensi merupakan salah satu dari tiga kebutuhan psikologis dasar manusia, selain otonomi dan keterhubungan.

Kebutuhan kompetensi berkaitan dengan perasaan bahwa seseorang mampu menghadapi tantangan dan melakukan sesuatu secara efektif.

Ketika seseorang memiliki kesempatan untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan merasakan kemajuan, pengalaman tersebut dapat mendukung motivasi serta kesejahteraan psikologis.

Misalnya, seorang karyawan yang sebelumnya kesulitan menggunakan perangkat lunak tertentu mulai mengikuti pelatihan dan mempraktikkan keterampilan baru.

Setelah beberapa waktu, ia menjadi lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas yang sebelumnya terasa sulit.

Pengalaman tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa dirinya mampu berkembang.

Namun, pengembangan diri bukan berarti harus terus-menerus membandingkan kemampuan dengan orang lain.

Tujuannya adalah menjadi lebih kompeten dibandingkan diri sendiri pada masa sebelumnya.

Bagaimana cara melakukannya?

Pilih keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan tujuan karier.

Kamu dapat memulai dengan:

Mengikuti pelatihan atau kursus yang sesuai.

Mempelajari teknologi baru yang mendukung pekerjaan.

Meminta umpan balik dari orang yang lebih berpengalaman.

Membaca buku atau mengikuti materi pembelajaran profesional.

Mencoba tanggung jawab baru secara bertahap.

Mengevaluasi perkembangan keterampilan setiap beberapa bulan.

Selain meningkatkan kemampuan, jangan ragu untuk mendokumentasikan hasil pekerjaan.

Portofolio, laporan pencapaian, dan catatan proyek dapat membantu menunjukkan kontribusi secara konkret ketika membicarakan perkembangan karier.

Semakin kamu memahami kemampuan yang dimiliki, semakin mudah pula untuk menyampaikan nilai profesionalmu dengan percaya diri.

7. Pilih Lingkungan Kerja yang Menghargai Manusia, Bukan Hanya Hasil Pekerjaan

Ada satu hal penting yang sering dilupakan ketika seseorang berusaha mendapatkan penghargaan di tempat kerja: tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan mengubah perilaku pribadi.

Terkadang, seseorang sudah bekerja dengan baik, berkomunikasi secara profesional, menghormati rekan kerja, dan terus meningkatkan kemampuan, tetapi tetap berada dalam lingkungan yang tidak memberikan penghargaan secara layak.

Misalnya, organisasi yang memiliki kebiasaan memberikan beban kerja tidak seimbang, mengabaikan kontribusi karyawan, memperlakukan pekerja secara tidak adil, atau membiarkan perilaku merendahkan.

Dalam situasi seperti ini, seseorang tidak seharusnya selalu menyalahkan dirinya sendiri.

Psikologi organisasi mengenal konsep organizational justice, yang menjelaskan pentingnya persepsi keadilan dalam lingkungan kerja.

Keadilan organisasi dapat dilihat melalui beberapa aspek:

Keadilan distributif

Berkaitan dengan apakah hasil yang diterima seseorang, seperti gaji, penghargaan, dan pembagian tanggung jawab, dianggap sebanding dan adil.

Keadilan prosedural

Berkaitan dengan apakah proses pengambilan keputusan dilakukan secara konsisten, transparan, dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat.

Keadilan interpersonal

Berkaitan dengan apakah seseorang diperlakukan dengan sopan, bermartabat, dan penuh penghormatan.

Keadilan informasional

Berkaitan dengan apakah organisasi memberikan penjelasan yang jujur dan memadai mengenai keputusan yang memengaruhi karyawan.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa perasaan dihargai tidak hanya berasal dari kemampuan individu, tetapi juga dari kualitas sistem dan budaya organisasi.

Bagaimana cara melakukannya?

Perhatikan bagaimana lingkungan kerja memperlakukan karyawan secara keseluruhan.

Apakah kontribusi diakui secara wajar? Apakah pembagian tugas dilakukan dengan jelas? Apakah karyawan dapat menyampaikan keluhan tanpa takut mendapatkan perlakuan buruk?

Jika menghadapi perlakuan yang tidak adil, dokumentasikan kejadian secara objektif dan pertimbangkan untuk membicarakannya dengan atasan, bagian sumber daya manusia, atau saluran pengaduan yang tersedia.

Jika situasi tidak mengalami perbaikan dan terus berdampak pada kesejahteraanmu, mengevaluasi pilihan karier juga merupakan langkah yang sah.

Mencari lingkungan kerja yang lebih sehat bukan berarti kamu gagal beradaptasi.

Terkadang, menghargai diri sendiri berarti menyadari bahwa kamu layak bekerja di tempat yang memperlakukan manusia dengan bermartabat.

Kebiasaan Sehari-hari yang Membantu Kamu Merasa Lebih Dihargai

Selain tujuh langkah utama di atas, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu meningkatkan pengalaman positif selama bekerja.

1. Jangan meremehkan pencapaian kecil.

Setiap kemajuan merupakan bagian dari proses perkembangan profesional. Belajar mengapresiasi kemajuan dapat membantu menjaga motivasi.

2. Berhenti membandingkan perjalanan karier secara berlebihan.

Setiap orang memiliki latar belakang, kesempatan, dan kecepatan perkembangan yang berbeda. Fokuslah pada tujuan yang realistis bagi dirimu.

3. Biasakan meminta umpan balik.

Jangan hanya menunggu evaluasi tahunan. Umpan balik yang jelas dapat membantu mengetahui kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.

4. Berikan penghargaan kepada orang lain.

Mengakui kontribusi rekan kerja dapat membantu membangun budaya saling menghormati.

5. Jaga keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.

Jangan sampai seluruh identitas dan harga diri hanya bergantung pada jabatan atau pencapaian profesional.

6. Pelajari cara menyampaikan ketidaksetujuan.

Kamu dapat mempertahankan pendapat tanpa harus bersikap kasar atau menyerang orang lain.

7. Berikan waktu untuk memulihkan diri.

Istirahat yang cukup dan aktivitas di luar pekerjaan dapat membantu menjaga kesehatan psikologis.

Penutup: Merasa Dihargai Dimulai dari Mengakui Nilai Diri dan Membangun Lingkungan yang Sehat

Merasa dihargai di tempat kerja merupakan kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan dan pengalaman profesional seseorang.

Ketika kontribusi diakui, pendapat didengarkan, hubungan berjalan dengan sehat, dan kesempatan berkembang tersedia, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk merasa terlibat dan memiliki makna dalam pekerjaannya.

Namun, penghargaan tidak seharusnya hanya diukur melalui pujian, jabatan, atau pengakuan dari atasan.

Ada banyak bentuk penghargaan yang tidak kalah penting, seperti mendapatkan perlakuan yang adil, memiliki kesempatan untuk berkembang, dihormati ketika menyampaikan pendapat, serta memiliki batasan pribadi yang dihargai.

Karena itu, mulailah dengan mengenali kontribusimu, menyampaikan kemampuan secara profesional, menetapkan batasan yang sehat, membangun hubungan positif, dan mengembangkan keterampilan.

Pada saat yang sama, ingatlah bahwa kamu tidak bertanggung jawab sendirian atas terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Organisasi dan para pemimpinnya juga memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan karyawan secara adil dan manusiawi.

Pada akhirnya, pekerjaan memang merupakan bagian penting dari kehidupan, tetapi pekerjaan bukan satu-satunya ukuran keberhargaan seseorang.

Kamu tetap memiliki nilai sebagai manusia, bahkan ketika sedang mengalami kegagalan, belum mendapatkan promosi, atau belum memperoleh pengakuan yang diharapkan.

Jangan menghabiskan seluruh energi untuk membuktikan bahwa dirimu layak dihargai. Bangun kemampuan, sampaikan kebutuhan, jaga batasan, dan pilih hubungan profesional yang saling menghormati.