JawaPos.com - Kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pribadi, hubungan sosial, pekerjaan, atau kemampuan seseorang dalam mengelola stres.

Lingkungan tempat seseorang tinggal dan menghabiskan waktu juga memiliki peran penting dalam membentuk suasana hati, tingkat stres, serta kualitas hidup sehari-hari.

Kota yang nyaman, memiliki ruang terbuka, menyediakan kesempatan untuk berinteraksi sosial, dan menawarkan berbagai kegiatan positif dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan terhubung dengan kehidupannya.

Dalam psikologi lingkungan, hubungan antara manusia dan lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari.

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Di Indonesia, Yogyakarta dan Bandung merupakan dua kota yang sering dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Keduanya bukan hanya dikenal karena pendidikan, budaya, kuliner, dan pariwisatanya, tetapi juga karena suasana kehidupan yang dapat memberikan pengalaman psikologis berbeda bagi masyarakat maupun pendatang.

Yogyakarta dikenal dengan kehidupan budayanya yang kuat, suasana yang relatif akrab, serta berbagai ruang untuk menikmati seni dan tradisi. Sementara itu, Bandung memiliki daya tarik berupa kawasan pegunungan, udara yang cenderung lebih sejuk di beberapa wilayah, kreativitas anak muda, serta banyak pilihan tempat untuk beraktivitas.

Tentu saja, tidak berarti semua orang yang tinggal di Jogja atau Bandung otomatis memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Kedua kota ini juga menghadapi persoalan seperti kemacetan, biaya hidup, tekanan pekerjaan, kepadatan penduduk, dan tantangan perkotaan lainnya.

Namun, terdapat beberapa karakteristik lingkungan dan kehidupan sosial di kedua kota tersebut yang berpotensi mendukung kesejahteraan psikologis.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat tujuh alasannya.

1. Memiliki Lingkungan yang Memberikan Kesempatan untuk Mengurangi Stres

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan waktu istirahat dari tekanan kehidupan sehari-hari.

Pekerjaan, pendidikan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai tuntutan sosial dapat membuat seseorang mengalami kelelahan mental. Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus tanpa kesempatan untuk memulihkan energi, seseorang bisa merasa mudah marah, kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, atau mengalami tekanan emosional.

Jogja dan Bandung memiliki sejumlah tempat yang memungkinkan seseorang mengambil jeda dari rutinitas tersebut.

Di Yogyakarta, seseorang dapat menikmati suasana kawasan pedesaan, berjalan-jalan di sekitar area persawahan, mengunjungi tempat bersejarah, atau sekadar duduk menikmati suasana kota. Di Bandung, terdapat pilihan untuk mengunjungi taman kota, kawasan hijau, maupun daerah yang memiliki suasana alam pegunungan.

Dalam psikologi lingkungan, terdapat konsep Attention Restoration Theory atau teori pemulihan perhatian. Teori ini menjelaskan bahwa lingkungan alam dapat membantu memulihkan kapasitas perhatian yang terkuras akibat aktivitas mental yang terus-menerus.

Ketika seseorang berada di lingkungan yang lebih tenang, ia memiliki kesempatan untuk melepaskan diri sejenak dari berbagai tuntutan kognitif.

Misalnya, seseorang yang setiap hari bekerja di depan komputer mungkin merasa pikirannya lebih segar setelah berjalan santai di taman atau menikmati pemandangan alam.

Hal ini bukan berarti mengunjungi tempat wisata dapat menyelesaikan semua persoalan psikologis. Namun, aktivitas sederhana yang memberikan jeda dari rutinitas dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung pemulihan mental.

2. Budaya Sosialnya Dapat Membantu Seseorang Merasa Lebih Terhubung

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Kebutuhan untuk diterima, dihargai, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok merupakan bagian penting dari kesejahteraan psikologis.

Ketika seseorang memiliki hubungan sosial yang sehat, ia cenderung mempunyai tempat untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan emosional, dan menghadapi kesulitan hidup bersama orang lain.

Yogyakarta memiliki kehidupan sosial yang sering dikaitkan dengan budaya keramahan, tradisi masyarakat, dan interaksi komunitas. Berbagai kegiatan seperti acara kampung, aktivitas kesenian, komunitas mahasiswa, hingga kegiatan budaya dapat menjadi ruang untuk membangun hubungan sosial.

Bandung juga memiliki beragam komunitas kreatif, kelompok olahraga, kegiatan seni, komunitas fotografi, serta ruang berkumpul yang memungkinkan orang-orang dengan minat serupa saling mengenal.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep social connectedness, yaitu perasaan memiliki hubungan dan keterikatan dengan orang lain.

Seseorang yang merasa terhubung secara sosial biasanya memiliki lebih banyak kesempatan memperoleh dukungan ketika menghadapi masalah.

Sebagai contoh, pendatang yang baru tinggal di suatu kota mungkin awalnya merasa kesepian. Namun, ketika ia mulai mengikuti komunitas olahraga, kegiatan seni, atau perkumpulan sosial, ia dapat membangun hubungan baru secara bertahap.

Hubungan tersebut dapat memberikan rasa memiliki dan mengurangi perasaan terisolasi.

Dengan demikian, salah satu potensi positif Jogja dan Bandung bukan hanya terletak pada tempat-tempat yang bisa dikunjungi, melainkan juga pada kesempatan untuk membangun kehidupan sosial yang bermakna.

3. Kegiatan Seni dan Budaya Dapat Menjadi Sarana Ekspresi Emosional

Tidak semua perasaan dapat disampaikan melalui percakapan biasa. Terkadang, seseorang membutuhkan cara lain untuk mengekspresikan emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.

Seni dapat menjadi salah satu sarana untuk melakukan hal tersebut.

Yogyakarta memiliki kekayaan budaya yang terlihat melalui seni pertunjukan, musik tradisional, kerajinan, seni rupa, sastra, dan berbagai kegiatan kebudayaan lainnya.

Bandung juga dikenal memiliki perkembangan kreativitas yang kuat, mulai dari musik, desain, seni visual, fotografi, hingga berbagai kegiatan komunitas kreatif.

Kesempatan untuk menikmati atau terlibat dalam kegiatan seni dapat memberikan pengalaman psikologis yang positif.

Dalam psikologi, aktivitas kreatif sering dikaitkan dengan regulasi emosi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola perasaan.

Contohnya, seseorang yang sedang mengalami tekanan pekerjaan mungkin merasa lebih lega setelah melukis, memainkan alat musik, menulis, atau mengikuti kegiatan kreatif bersama orang lain.

Aktivitas semacam ini dapat membantu seseorang mengalihkan perhatian dari tekanan sementara, sekaligus memberikan ruang untuk memahami pengalaman emosionalnya.

Selain itu, menikmati pertunjukan seni juga dapat memberikan pengalaman estetis yang menyenangkan. Seseorang bisa merasa terhibur, terinspirasi, atau mendapatkan perspektif baru setelah melihat karya seni.

Namun, penting untuk memahami bahwa kegiatan seni bukan pengganti bantuan profesional ketika seseorang mengalami gangguan mental yang membutuhkan penanganan khusus.

Seni dapat menjadi bagian dari aktivitas pendukung kesejahteraan psikologis, terutama jika dilakukan secara sukarela dan memberikan pengalaman yang bermakna.

4. Banyak Pilihan Aktivitas Luar Ruangan yang Mendukung Kesejahteraan Mental

Aktivitas fisik memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Berjalan kaki, bersepeda, berlari, mendaki, atau melakukan olahraga ringan dapat membantu menjaga suasana hati dan mengurangi ketegangan.

Jogja dan Bandung menawarkan berbagai pilihan aktivitas luar ruangan yang dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan masing-masing orang.

Di Yogyakarta, seseorang dapat berjalan santai di kawasan perkotaan, mengunjungi ruang terbuka, menikmati kawasan wisata alam, atau mengikuti kegiatan bersepeda bersama komunitas.

Di Bandung, pilihan aktivitasnya juga beragam, seperti berjalan di taman, bersepeda, melakukan pendakian ringan, atau mengunjungi kawasan alam di sekitar kota.

Dalam psikologi kesehatan, aktivitas fisik sering dikaitkan dengan peningkatan suasana hati, pengelolaan stres, dan kualitas tidur.

Ketika seseorang bergerak secara teratur, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis yang dapat mendukung kondisi emosional. Aktivitas fisik juga dapat memberikan rasa pencapaian, terutama ketika seseorang berhasil mempertahankan rutinitas yang sehat.

Menariknya, aktivitas luar ruangan dapat memberikan manfaat tambahan karena seseorang tidak hanya bergerak, tetapi juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Misalnya, berjalan kaki selama 20–30 menit di taman dapat menjadi kesempatan untuk menikmati udara luar, memperhatikan pepohonan, dan melepaskan perhatian dari layar ponsel.

Kegiatan sederhana seperti ini dapat membantu seseorang membangun kebiasaan hidup yang lebih seimbang.

Tentu saja, manfaatnya juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Polusi, cuaca ekstrem, kepadatan, dan keamanan jalur pejalan kaki tetap perlu dipertimbangkan.

5. Suasana Kota Dapat Memberikan Ruang untuk Menemukan Makna Hidup

Kesehatan mental tidak selalu berkaitan dengan perasaan bahagia setiap saat. Ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan seseorang menemukan makna dalam kehidupannya.

Seseorang bisa saja memiliki pekerjaan, penghasilan, dan berbagai fasilitas yang memadai, tetapi tetap merasa kosong jika kehidupannya tidak memberikan tujuan atau pengalaman yang dianggap bermakna.

Yogyakarta dan Bandung memiliki karakteristik kehidupan kota yang dapat membuka kesempatan untuk mengeksplorasi minat, identitas, dan tujuan pribadi.

Yogyakarta memiliki lingkungan pendidikan dan kebudayaan yang kuat. Keberadaan berbagai perguruan tinggi, kegiatan intelektual, komunitas literasi, dan ruang diskusi dapat mendorong seseorang untuk belajar serta memperluas cara pandangnya.

Bandung memiliki ekosistem kreatif yang berkembang melalui dunia pendidikan, desain, teknologi, industri kreatif, dan berbagai komunitas berbasis minat.

Lingkungan seperti ini dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mencoba hal baru, mengembangkan keterampilan, dan menemukan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya.

Dalam psikologi, hal tersebut berkaitan dengan konsep self-actualization, yaitu proses mengembangkan potensi diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih utuh.

Contohnya, seseorang yang sebelumnya bekerja dalam rutinitas monoton mungkin mulai menemukan minat baru setelah mengikuti kelas seni, bergabung dengan komunitas literasi, atau terlibat dalam kegiatan sosial.

Pengalaman tersebut dapat membuat kehidupannya terasa lebih bermakna.

Dengan kata lain, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk belajar dan berkembang dapat mendukung kesejahteraan psikologis karena manusia tidak hanya membutuhkan kenyamanan, tetapi juga kesempatan untuk bertumbuh.

6. Memiliki Banyak Tempat untuk Menikmati Waktu Sendiri Tanpa Harus Merasa Kesepian

Ada kalanya seseorang membutuhkan waktu untuk menyendiri. Setelah menghadapi pekerjaan, percakapan, dan berbagai tuntutan sosial, sebagian orang merasa perlu mengambil jarak sejenak agar pikirannya kembali tenang.

Menyendiri tidak selalu berarti kesepian. Dalam kondisi yang sehat, waktu sendiri dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi, memahami perasaan, dan mengembalikan energi emosional.

Jogja dan Bandung memiliki banyak pilihan tempat yang dapat digunakan untuk menikmati waktu sendiri.

Seseorang bisa menghabiskan waktu di kedai kopi, membaca buku di ruang publik, mengunjungi museum, berjalan-jalan di taman, atau menikmati suasana alam.

Hal yang menarik adalah seseorang tidak selalu harus melakukan aktivitas bersama orang lain untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan.

Misalnya, seseorang dapat pergi ke kedai kopi sendirian sambil membaca buku. Ia tetap berada di tengah lingkungan sosial, tetapi tidak harus terlibat dalam interaksi yang intens.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat berkaitan dengan solitude, yaitu keadaan menyendiri yang dipilih secara sadar dan dapat memberikan ruang bagi refleksi diri.

Solitude yang sehat berbeda dari isolasi sosial yang tidak diinginkan. Menyendiri secara sukarela dapat memberikan ketenangan, sedangkan isolasi sosial yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kesepian dan tekanan emosional.

Karena itu, kemampuan menikmati waktu sendiri sekaligus mempertahankan hubungan sosial merupakan bagian penting dari keseimbangan psikologis.

Kehadiran berbagai ruang publik dan tempat berkegiatan di Jogja maupun Bandung dapat memberikan pilihan bagi seseorang untuk mengatur keseimbangan tersebut.

7. Memberikan Kesempatan untuk Menjalani Kehidupan yang Lebih Seimbang

Salah satu penyebab kelelahan mental adalah ketika kehidupan seseorang terlalu didominasi oleh pekerjaan dan kewajiban.

Setiap hari diisi dengan mengejar tenggat waktu, memenuhi target, menghadapi perjalanan yang melelahkan, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Akibatnya, waktu untuk beristirahat, menikmati hobi, dan menjalin hubungan sosial menjadi semakin terbatas.

Jogja dan Bandung memiliki beragam pilihan aktivitas yang dapat membantu seseorang membangun kehidupan di luar pekerjaan.

Di kedua kota tersebut, seseorang dapat menemukan kegiatan pendidikan, komunitas, olahraga, seni, kuliner, hingga rekreasi alam.

Keberagaman pilihan tersebut memungkinkan seseorang menyusun rutinitas yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga pada kebutuhan pribadi.

Dalam psikologi, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan dikenal sebagai work-life balance.

Konsep ini berkaitan dengan kemampuan seseorang mengelola tuntutan pekerjaan sekaligus memberikan ruang bagi kehidupan pribadi, keluarga, kesehatan, dan aktivitas yang memberikan kepuasan.

Sebagai contoh, seseorang dapat membiasakan diri untuk tidak menghabiskan seluruh akhir pekan dengan pekerjaan. Ia bisa menyediakan waktu untuk berolahraga, bertemu teman, mengunjungi tempat baru, atau sekadar beristirahat.

Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi risiko kelelahan akibat rutinitas yang terlalu padat.

Namun, keseimbangan hidup tidak otomatis muncul hanya karena seseorang tinggal di kota tertentu. Hal ini tetap membutuhkan pengelolaan waktu, kondisi ekonomi yang memungkinkan, dukungan sosial, dan kemampuan menentukan prioritas.

Jogja dan Bandung dapat menyediakan pilihan aktivitas, tetapi keputusan untuk membangun kehidupan yang seimbang tetap berada pada masing-masing individu.

Mengapa Jogja dan Bandung Tidak Selalu Memberikan Pengalaman Mental yang Sama?

Meskipun memiliki berbagai karakteristik yang berpotensi mendukung kesehatan mental, pengalaman tinggal di sebuah kota sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kondisi pribadi seseorang.

Ada orang yang merasa nyaman dengan suasana budaya dan kehidupan sosial Yogyakarta. Ada pula yang lebih menyukai dinamika kreatif, suasana alam, atau pilihan aktivitas di Bandung.

Sebaliknya, ada orang yang justru merasa tertekan karena kemacetan, biaya hidup, kesulitan mencari pekerjaan, lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman, atau kurangnya dukungan sosial.

Karena itu, tidak tepat jika menyimpulkan bahwa tinggal di Jogja atau Bandung pasti membuat seseorang lebih bahagia.

Psikologi lingkungan mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan tempat tinggal bersifat kompleks. Kualitas lingkungan memang penting, tetapi pengalaman individu, kondisi ekonomi, hubungan sosial, kepribadian, dan situasi kehidupan juga ikut menentukan kesejahteraan mental.

Kota yang dianggap nyaman oleh satu orang belum tentu memberikan pengalaman serupa bagi orang lain.

Kesimpulan

Yogyakarta dan Bandung memiliki sejumlah karakteristik yang berpotensi mendukung kesehatan mental. Keduanya menawarkan kesempatan untuk menikmati lingkungan yang lebih beragam, membangun hubungan sosial, mengeksplorasi kreativitas, melakukan aktivitas fisik, dan menemukan pengalaman hidup yang bermakna.

Dari sudut pandang psikologi, ketujuh hal tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan manusia, mulai dari pemulihan stres, keterhubungan sosial, regulasi emosi, hingga keseimbangan kehidupan.

Namun, kesehatan mental tidak ditentukan oleh alamat tempat tinggal semata. Lingkungan yang baik memang dapat membantu, tetapi tetap diperlukan kebiasaan sehat, hubungan yang suportif, pengelolaan stres, dan kemampuan mencari bantuan ketika dibutuhkan.

Pada akhirnya, kota yang baik bagi kesehatan mental bukan hanya kota yang memiliki pemandangan indah atau banyak tempat wisata. Kota yang baik adalah kota yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan dengan lebih aman, nyaman, terhubung, dan memiliki ruang untuk berkembang.