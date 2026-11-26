JawaPos.com - Tidak semua orang yang bahagia memiliki pasangan. Begitu pula, tidak semua orang yang sedang sendiri merasa kesepian. Ada orang yang menjalani hidup tanpa hubungan romantis, tetapi tetap menikmati hari-harinya, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan merasa cukup dengan kehidupan yang sedang dijalani.

Sayangnya, dalam kehidupan sosial, seseorang yang belum memiliki pasangan sering kali dianggap belum lengkap. Pertanyaan seperti "Kapan menikah?", "Kenapa masih sendiri?", atau "Tidak ingin punya seseorang untuk menemani?" terkadang muncul dari orang-orang di sekitar kita. Tanpa disadari, pertanyaan semacam ini dapat membuat seseorang merasa tertinggal, seolah-olah kebahagiaan hanya bisa diperoleh ketika memiliki hubungan romantis.

Padahal, psikologi memandang kebahagiaan manusia sebagai sesuatu yang jauh lebih luas daripada status hubungan.

Kebahagiaan dapat berasal dari hubungan sosial yang sehat, pencapaian pribadi, rasa syukur, aktivitas yang bermakna, kesehatan mental, hingga kemampuan seseorang menerima dirinya sendiri.

Memiliki pasangan memang dapat memberikan kedekatan emosional dan dukungan psikologis, tetapi bukan satu-satunya jalan untuk menjalani kehidupan yang bahagia.

Bahkan, seseorang yang mampu menikmati kehidupannya sendiri biasanya memiliki kesempatan untuk mengenal kebutuhan, nilai, dan tujuan pribadinya dengan lebih baik.

Menjadi lajang bukan berarti harus menghabiskan waktu dalam kesendirian, menghindari cinta, atau berpura-pura tidak membutuhkan orang lain. Manusia tetap membutuhkan hubungan sosial, perhatian, dan rasa terhubung dengan lingkungan sekitarnya.

Namun, kebahagiaan tidak harus ditunda sampai seseorang menemukan pasangan yang tepat.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), jika kamu ingin merasa bahagia meskipun belum memiliki pasangan, berikut enam cara sederhana yang dapat dilakukan berdasarkan perspektif psikologi.

1. Belajar Menikmati Waktu Sendiri tanpa Menganggap Kesendirian sebagai Kekurangan

Salah satu cara paling penting untuk merasa bahagia tanpa pasangan adalah belajar menikmati waktu sendiri.

Banyak orang menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang menyedihkan. Ketika melihat orang lain pergi bersama pasangan, makan malam berdua, atau membagikan momen romantis di media sosial, mereka mungkin mulai membandingkan kehidupannya sendiri.

Akibatnya, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menikmati kehidupan justru dipenuhi pikiran bahwa ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka.

Padahal, sendirian dan kesepian merupakan dua hal yang berbeda.

Sendirian merupakan kondisi ketika seseorang tidak sedang bersama orang lain secara fisik. Sementara itu, kesepian merupakan pengalaman emosional ketika seseorang merasa kurang memiliki hubungan atau kedekatan sosial yang dibutuhkan.

Seseorang bisa saja sedang berada di tengah keramaian, tetapi tetap merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang dapat menghabiskan waktu sendirian tanpa merasa kesepian sama sekali.

Dalam psikologi, kemampuan menikmati waktu sendiri berkaitan dengan konsep solitude atau kesendirian yang dipilih secara sadar.

Kesendirian yang sehat dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk beristirahat dari tuntutan sosial, memahami perasaannya, dan melakukan aktivitas yang benar-benar disukai.

Misalnya, kamu bisa mulai menikmati kegiatan sederhana seperti membaca buku, berjalan santai, menonton film, memasak makanan favorit, atau mengunjungi tempat yang selama ini ingin didatangi.

Tidak perlu menunggu seseorang untuk melakukan hal-hal tersebut.

Kamu juga bisa mencoba pergi ke kafe sendirian, menikmati makanan kesukaan, atau menghabiskan akhir pekan dengan kegiatan yang membuat pikiran terasa lebih tenang.

Pada awalnya, mungkin muncul perasaan canggung. Kamu mungkin merasa aneh ketika melihat orang lain datang bersama teman atau pasangan. Namun, seiring waktu, kamu dapat belajar bahwa menikmati sesuatu tidak harus selalu dilakukan bersama orang lain.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa waktu sendiri bukan tanda bahwa kamu tidak memiliki kehidupan sosial. Justru, kemampuan menikmati kesendirian dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.

Ketika kamu tidak lagi merasa takut berada sendirian, keputusan untuk menjalin hubungan romantis juga akan menjadi lebih bebas. Kamu tidak mencari pasangan hanya untuk mengisi kekosongan, melainkan karena benar-benar ingin membangun hubungan yang bermakna.

2. Berhenti Membandingkan Kehidupanmu dengan Hubungan Romantis Orang Lain

Salah satu penyebab seseorang sulit merasa bahagia ketika tidak memiliki pasangan adalah kebiasaan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain.

Di era media sosial, hal ini menjadi semakin mudah terjadi.

Setiap hari, kita dapat melihat pasangan yang terlihat romantis, orang yang baru menikah, teman yang sedang berlibur bersama kekasih, atau seseorang yang membagikan kejutan ulang tahun dari pasangannya.

Ketika terlalu sering melihat hal-hal tersebut, seseorang bisa mulai berpikir bahwa kehidupan orang lain jauh lebih menyenangkan daripada kehidupannya sendiri.

Padahal, apa yang ditampilkan di media sosial biasanya hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang.

Kita melihat momen bahagia, tetapi tidak selalu mengetahui konflik, perbedaan pendapat, tekanan finansial, atau persoalan pribadi yang mungkin mereka hadapi.

Dalam psikologi, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain berkaitan dengan social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger.

Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi dirinya dengan membandingkan keadaan, kemampuan, atau pencapaiannya dengan orang lain.

Perbandingan sosial sebenarnya tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, melihat keberhasilan orang lain dapat memberikan motivasi.

Namun, masalah muncul ketika seseorang terus-menerus menggunakan kehidupan orang lain sebagai standar untuk menilai kebahagiaan dirinya sendiri.

Misalnya, kamu mungkin mulai merasa gagal karena belum menikah, padahal sebelumnya kamu menikmati kehidupan dengan baik.

Kamu mungkin merasa tertinggal karena teman-teman sudah memiliki pasangan, meskipun sebenarnya kamu sedang menjalani proses pengembangan diri, membangun karier, atau mengejar tujuan pribadi.

Untuk mengurangi kebiasaan tersebut, cobalah membatasi konsumsi konten yang membuatmu merasa tidak cukup baik.

Alih-alih terus memperhatikan kehidupan romantis orang lain, arahkan perhatian pada perkembangan dirimu sendiri.

Kamu bisa mengevaluasi beberapa hal sederhana: apakah sekarang kamu lebih mandiri dibandingkan tahun lalu? Apakah kemampuanmu bertambah? Apakah kamu sudah melakukan sesuatu yang dahulu hanya menjadi rencana?

Dengan cara ini, kamu mulai menggunakan perjalanan hidupmu sendiri sebagai ukuran perkembangan.

Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalur kehidupan yang berbeda. Tidak ada kewajiban untuk menikah, memiliki pasangan, atau mencapai tahapan hubungan tertentu pada usia yang sama.

Kebahagiaan bukan perlombaan yang mengharuskan semua orang mencapai garis akhir secara bersamaan.

3. Bangun Hubungan Sosial yang Bermakna, Bukan Hanya Bergantung pada Pasangan

Tidak memiliki pasangan bukan berarti kamu harus menjalani kehidupan tanpa kedekatan emosional.

Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah merasa terhubung dengan orang lain. Kebutuhan ini tidak hanya dapat dipenuhi melalui hubungan romantis, tetapi juga melalui persahabatan, keluarga, komunitas, dan hubungan sosial yang sehat.

Dalam teori self-determination yang dikembangkan Edward Deci dan Richard Ryan, keterhubungan atau relatedness merupakan salah satu dari tiga kebutuhan psikologis dasar manusia. Dua kebutuhan lainnya adalah otonomi dan kompetensi.

Relatedness berkaitan dengan perasaan diterima, diperhatikan, dan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.

Artinya, seseorang tetap dapat memperoleh dukungan emosional meskipun tidak memiliki kekasih.

Kamu bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan teman lama, meluangkan waktu bersama keluarga, atau bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa.

Misalnya, jika kamu menyukai olahraga, cobalah bergabung dengan kelompok lari atau komunitas bersepeda. Jika menyukai buku, kamu bisa mengikuti kegiatan membaca bersama. Jika tertarik pada pengembangan diri, carilah komunitas yang memberikan kesempatan untuk belajar dan berdiskusi.

Hubungan seperti ini dapat memberikan rasa kebersamaan yang penting bagi kesehatan psikologis.

Selain itu, jangan hanya berusaha memiliki banyak kenalan. Fokuslah membangun beberapa hubungan yang benar-benar berkualitas.

Memiliki satu atau dua teman yang dapat diajak berbicara secara terbuka terkadang jauh lebih bermakna daripada memiliki banyak kenalan tetapi tidak memiliki kedekatan emosional.

Kamu juga dapat mulai menjadi orang yang lebih aktif dalam menjaga hubungan.

Sesekali hubungi teman yang sudah lama tidak bertemu, tanyakan kabar keluarga, atau ajak seseorang melakukan kegiatan sederhana.

Jangan menunggu merasa kesepian terlebih dahulu untuk membangun kedekatan dengan orang lain.

Ketika kamu memiliki lingkungan sosial yang suportif, kehidupan akan terasa lebih kaya. Kamu memiliki tempat untuk berbagi cerita, tertawa, meminta bantuan, dan menciptakan pengalaman baru.

Dengan demikian, kebahagiaan tidak hanya bergantung pada kehadiran satu orang, tetapi dapat tumbuh dari berbagai hubungan positif dalam kehidupan.

4. Temukan Tujuan Hidup dan Lakukan Hal-Hal yang Membuatmu Merasa Berkembang

Salah satu cara untuk menikmati kehidupan tanpa pasangan adalah memiliki tujuan pribadi yang memberikan makna terhadap aktivitas sehari-hari.

Seseorang yang tidak memiliki tujuan sering kali lebih mudah merasa kosong, terutama ketika tidak memiliki hubungan romantis sebagai pusat perhatian.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki tujuan hidup biasanya mempunyai sesuatu yang ingin diperjuangkan.

Tujuan tersebut tidak harus besar atau luar biasa. Bisa berupa keinginan mengembangkan karier, memperbaiki kondisi finansial, mempelajari keterampilan baru, menjaga kesehatan, membangun usaha, atau menyelesaikan pendidikan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep purpose in life atau tujuan hidup.

Tujuan hidup memberikan arah bagi seseorang dalam menentukan prioritas dan memahami alasan di balik aktivitas yang dilakukan.

Ketika seseorang memiliki sesuatu yang dianggap bermakna, ia cenderung memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menjalani hari-harinya.

Misalnya, daripada menghabiskan waktu hanya memikirkan mengapa belum memiliki pasangan, kamu dapat mulai mempelajari kemampuan yang selama ini ingin dikuasai.

Jika tertarik pada dunia bisnis, kamu bisa mempelajari dasar-dasar kewirausahaan. Jika ingin memiliki kondisi finansial lebih baik, mulailah menyusun rencana tabungan. Jika ingin lebih sehat, buatlah jadwal olahraga yang realistis.

Setiap perkembangan kecil dapat memberikan rasa pencapaian.

Dalam psikologi positif, pengalaman mencapai sesuatu dan menggunakan kemampuan pribadi dapat menjadi salah satu sumber kesejahteraan psikologis.

Kamu juga bisa mencoba aktivitas yang membuatmu merasa tertantang, tetapi tetap menyenangkan.

Misalnya, belajar bahasa asing, mengikuti kursus, membuat karya, menulis, atau mencoba hobi yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Jangan menjadikan semua aktivitas tersebut sebagai cara untuk menghindari kesepian. Lakukan karena kamu ingin memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri untuk berkembang.

Semakin banyak pengalaman yang kamu miliki, semakin luas pula kehidupan yang dapat kamu nikmati.

Pada akhirnya, pasangan bukan satu-satunya alasan seseorang bangun setiap pagi dengan penuh semangat. Ada banyak hal lain yang layak diperjuangkan dan dinantikan.

5. Belajar Menghargai Diri Sendiri tanpa Harus Menunggu Pengakuan Orang Lain

Banyak orang secara tidak sadar menghubungkan harga dirinya dengan status hubungan.

Mereka merasa lebih berharga ketika ada seseorang yang mencintai, memperhatikan, atau memilih mereka. Sebaliknya, ketika tidak memiliki pasangan, mereka mulai mempertanyakan apakah dirinya cukup menarik, cukup baik, atau cukup layak untuk dicintai.

Pola pikir seperti ini dapat membuat kebahagiaan menjadi sangat bergantung pada penilaian orang lain.

Padahal, nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh apakah ia sedang memiliki pasangan atau tidak.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-esteem atau harga diri.

Harga diri merupakan penilaian seseorang terhadap nilai dan keberhargaan dirinya.

Orang yang memiliki penghargaan diri yang sehat cenderung mampu menerima kelebihan sekaligus kekurangannya. Ia tidak harus selalu mendapatkan pujian atau pengakuan untuk merasa bahwa dirinya memiliki nilai.

Bukan berarti seseorang tidak membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kebutuhan tersebut merupakan bagian normal dari kehidupan manusia.

Namun, penting untuk memahami bahwa perhatian orang lain seharusnya menjadi sesuatu yang memperkaya kehidupan, bukan satu-satunya sumber untuk menentukan harga diri.

Cobalah mulai memperhatikan bagaimana kamu berbicara kepada diri sendiri.

Ketika melakukan kesalahan, apakah kamu langsung menganggap dirimu tidak berguna? Ketika melihat orang lain lebih sukses, apakah kamu merasa tidak memiliki kelebihan apa pun?

Jika iya, cobalah mengganti kebiasaan tersebut dengan cara berpikir yang lebih realistis dan penuh kasih terhadap diri sendiri.

Misalnya, daripada mengatakan bahwa kamu tidak menarik karena belum memiliki pasangan, katakan kepada diri sendiri bahwa status hubungan tidak menentukan kualitas pribadimu.

Kamu tetap memiliki kemampuan, pengalaman, kelebihan, dan kesempatan untuk berkembang.

Selain itu, belajarlah merawat diri sendiri melalui kebiasaan sederhana, seperti menjaga kesehatan, memperhatikan kebutuhan istirahat, menggunakan waktu untuk kegiatan yang disukai, dan memberikan apresiasi terhadap pencapaian kecil.

Kamu juga dapat mempraktikkan self-compassion, yaitu sikap memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pemahaman ketika menghadapi kesulitan.

Konsep ini banyak dikembangkan oleh psikolog Kristin Neff.

Self-compassion mengajarkan bahwa seseorang tidak harus selalu sempurna untuk layak mendapatkan penerimaan dan perhatian.

Ketika kamu mampu memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik, kehidupan tanpa pasangan tidak lagi terasa seperti bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu.

Kamu mulai memahami bahwa dirimu tetap berharga, bahkan ketika tidak ada seseorang yang sedang memberikan perhatian romantis.

6. Latih Rasa Syukur dan Belajar Menikmati Hal-Hal Kecil dalam Kehidupan

Cara terakhir yang tidak kalah penting adalah melatih rasa syukur.

Terkadang, seseorang terlalu fokus pada sesuatu yang belum dimilikinya sampai lupa memperhatikan hal-hal baik yang sudah ada dalam kehidupannya.

Ia terus memikirkan belum memiliki pasangan, belum menikah, atau belum menemukan seseorang yang tepat.

Akibatnya, berbagai pengalaman sederhana yang sebenarnya dapat memberikan kebahagiaan menjadi kurang diperhatikan.

Padahal, kehidupan sehari-hari memiliki banyak hal kecil yang layak dinikmati.

Misalnya, menikmati udara pagi, meminum kopi kesukaan, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, berbincang dengan teman, mendengarkan musik, atau memiliki waktu istirahat setelah hari yang melelahkan.

Dalam psikologi positif, rasa syukur atau gratitude merupakan salah satu aspek yang sering dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis.

Rasa syukur membantu seseorang memberikan perhatian terhadap hal-hal positif yang dimiliki, bukan hanya berfokus pada kekurangan.

Beberapa penelitian psikologi menunjukkan bahwa praktik bersyukur dapat berkaitan dengan peningkatan emosi positif dan kepuasan hidup.

Salah satu cara sederhana untuk melatihnya adalah membuat catatan syukur.

Setiap malam, tuliskan tiga hal yang membuatmu merasa senang atau bersyukur pada hari tersebut.

Tidak harus sesuatu yang luar biasa.

Kamu bisa menuliskan bahwa hari ini pekerjaan berjalan lancar, tubuh terasa sehat, mendapatkan makanan yang enak, atau berhasil menyelesaikan sesuatu yang sebelumnya tertunda.

Selain itu, cobalah sesekali menikmati aktivitas tanpa harus mengabadikannya untuk media sosial.

Kamu tidak harus selalu membuktikan bahwa kehidupanmu menyenangkan kepada orang lain.

Nikmati pengalaman tersebut karena memang membuatmu bahagia.

Namun, rasa syukur bukan berarti kamu harus menyangkal perasaan sedih atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.

Kamu tetap boleh merasa kesepian, ingin dicintai, atau berharap suatu hari menemukan pasangan yang tepat.

Rasa syukur justru membantu kamu menyadari bahwa meskipun ada hal yang belum dimiliki, kehidupanmu tetap memiliki banyak sisi yang bermakna.

Kamu tidak harus menunggu semua keinginan terpenuhi untuk mulai menikmati kehidupan.

Mengapa Kebahagiaan Tidak Harus Bergantung pada Kehadiran Pasangan?

Ada satu hal penting yang perlu dipahami: manusia memang membutuhkan hubungan sosial, tetapi tidak semua kebutuhan emosional harus dipenuhi melalui hubungan romantis.

Pasangan dapat menjadi sumber dukungan, kasih sayang, dan rasa aman. Namun, persahabatan, keluarga, komunitas, aktivitas bermakna, dan hubungan yang sehat dengan diri sendiri juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kebahagiaan.

Dalam perspektif psikologi, kesejahteraan manusia memiliki banyak dimensi.

Seseorang dapat memiliki kehidupan yang bermakna meskipun belum menikah. Ia dapat merasa puas dengan pencapaiannya, memiliki hubungan sosial yang baik, menikmati kebebasan pribadi, dan terus mengembangkan potensinya.

Sebaliknya, seseorang yang sudah memiliki pasangan belum tentu selalu bahagia.

Hubungan romantis yang penuh konflik, manipulasi, atau ketidaknyamanan justru dapat menjadi sumber tekanan psikologis.

Karena itu, memiliki pasangan bukan jaminan kebahagiaan, sebagaimana tidak memiliki pasangan bukan berarti seseorang pasti mengalami kesepian.

Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang membangun kehidupannya secara keseluruhan.

Jangan sampai keinginan untuk memiliki pasangan membuatmu lupa merawat kesehatan mental, mengembangkan kemampuan, menjaga persahabatan, atau menikmati kesempatan yang sedang tersedia.

Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang tepat, kamu dapat membangun hubungan dari kondisi yang lebih sehat. Kamu tidak harus datang dengan harapan bahwa orang tersebut akan menyelesaikan seluruh masalah dan memberikan semua kebahagiaan yang selama ini kamu cari.

Hubungan yang baik seharusnya menjadi bagian dari kehidupan yang sudah bermakna, bukan satu-satunya alasan kehidupan tersebut terasa berarti.

Kesimpulan

Merasa bahagia meskipun tidak memiliki pasangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Kamu tetap bisa menikmati kehidupan, membangun hubungan sosial yang bermakna, mengembangkan diri, dan memiliki tujuan yang membuatmu bersemangat menjalani hari.

Ada enam cara sederhana yang dapat membantu membangun kebahagiaan tersebut, yaitu belajar menikmati waktu sendiri, berhenti membandingkan kehidupan dengan orang lain, membangun hubungan sosial yang sehat, menemukan tujuan hidup, menghargai diri sendiri, serta melatih rasa syukur.

Semua cara tersebut mengajarkan satu hal penting: kebahagiaan tidak harus menunggu seseorang datang ke dalam kehidupanmu.

Kamu boleh berharap menemukan pasangan yang tepat. Kamu boleh menginginkan hubungan romantis dan merasakan kasih sayang dari seseorang. Namun, jangan sampai seluruh kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu yang belum tentu datang sesuai waktu yang kamu harapkan.

Gunakan waktu yang kamu miliki sekarang untuk mengenal diri sendiri, memperbaiki kehidupan, mencoba pengalaman baru, dan menikmati hal-hal sederhana.

Tidak ada yang salah dengan menjadi lajang. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari menjalani kehidupan tanpa pasangan.

Sebab, hidupmu tetap berharga meskipun tidak ada seseorang yang sedang menggenggam tanganmu. Kamu tetap bisa tumbuh, tertawa, memiliki tujuan, dan menikmati kehidupan tanpa harus menunggu kehadiran orang lain untuk merasa lengkap.