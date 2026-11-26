JawaPos.com - Pernahkah kamu membayangkan bahwa kesuksesan adalah memiliki pekerjaan dengan gaji besar, rumah mewah, kendaraan mahal, dan kehidupan yang terlihat sempurna?

Namun, setelah beberapa tahun berlalu, pandangan tersebut justru berubah. Kamu mungkin mulai menganggap bahwa kesuksesan bukan lagi tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan tentang ketenangan pikiran, kesehatan, kebebasan waktu, dan kemampuan menikmati kehidupan.

Fenomena ini sebenarnya sangat wajar. Dalam perspektif psikologi, gagasan seseorang tentang kesuksesan bukanlah sesuatu yang selalu tetap.

Cara manusia memandang keberhasilan dapat berkembang seiring bertambahnya usia, pengalaman, perubahan lingkungan, serta kebutuhan emosional.

Apa yang dahulu terasa sangat penting bisa saja kehilangan maknanya ketika seseorang memasuki fase kehidupan yang berbeda. Sebaliknya, hal-hal sederhana yang sebelumnya dianggap biasa justru bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga.

Perubahan tersebut bukan berarti kamu tidak memiliki tujuan hidup atau mudah merasa tidak puas. Bisa jadi, kamu sedang mengalami perkembangan psikologis yang membuatmu semakin memahami apa yang benar-benar penting.

Lantas, mengapa gagasan tentang kesuksesan terus berubah?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam penjelasannya menurut perspektif psikologi.

1. Perubahan Prioritas Seiring Bertambahnya Usia

Salah satu alasan utama mengapa gagasan tentang kesuksesan berubah adalah karena prioritas hidup manusia mengalami perkembangan seiring bertambahnya usia.

Ketika masih muda, seseorang biasanya memiliki orientasi yang kuat terhadap pencapaian eksternal. Mendapatkan pekerjaan bergengsi, memperoleh penghasilan tinggi, memiliki banyak pengakuan, dan membuktikan kemampuan kepada orang lain sering kali menjadi ukuran keberhasilan.

Hal ini berkaitan dengan fase perkembangan manusia. Pada masa dewasa awal, seseorang umumnya sedang membangun identitas, mencari stabilitas ekonomi, mengembangkan karier, dan menentukan posisi sosialnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, prioritas tersebut dapat mengalami perubahan.

Seseorang yang dahulu sangat ambisius mengejar jabatan mungkin mulai menyadari bahwa waktu bersama keluarga jauh lebih berharga. Orang yang dahulu menginginkan popularitas mungkin mulai menikmati kehidupan yang lebih sederhana dan jauh dari perhatian publik.

Dalam psikologi perkembangan, perubahan orientasi ini dapat dipahami melalui teori selektivitas sosioemosional yang dikembangkan oleh Laura Carstensen.

Teori tersebut menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap waktu yang dimiliki dalam kehidupan dapat memengaruhi tujuan dan prioritasnya. Ketika seseorang merasa memiliki banyak waktu di masa depan, ia cenderung mengejar pengetahuan, pengalaman, dan pencapaian jangka panjang. Sebaliknya, ketika waktu terasa semakin terbatas, hubungan emosional yang bermakna dan kesejahteraan pribadi cenderung menjadi lebih penting.

Artinya, perubahan definisi kesuksesan bisa menjadi bagian dari perkembangan manusia.

Kamu mungkin tidak lagi ingin menjadi orang paling sukses menurut standar masyarakat. Kamu hanya ingin memiliki kehidupan yang tidak membuatmu kehilangan diri sendiri.

2. Pengalaman Hidup Mengubah Cara Kamu Memahami Kebahagiaan

Pengalaman hidup memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memaknai kesuksesan.

Ketika seseorang belum pernah mengalami kegagalan, kehilangan, tekanan pekerjaan, atau masalah keuangan, ia mungkin menganggap bahwa kesuksesan hanya berkaitan dengan pencapaian besar.

Namun, pengalaman yang tidak selalu menyenangkan dapat mengubah cara pandang tersebut.

Misalnya, seseorang yang pernah bekerja terlalu keras hingga mengalami kelelahan fisik dan emosional mungkin mulai menyadari bahwa penghasilan tinggi tidak selalu sebanding dengan kesehatan yang dikorbankan.

Seseorang yang pernah mengalami hubungan yang tidak sehat mungkin mulai memahami bahwa kesuksesan juga berarti memiliki hubungan yang saling menghargai.

Sementara itu, seseorang yang pernah menghadapi masa sulit secara finansial mungkin tidak lagi menganggap kekayaan sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai kemampuan untuk hidup tanpa terus-menerus merasa takut terhadap masa depan.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning.

Manusia tidak hanya belajar melalui informasi yang diterima, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang membentuk keyakinan dan penilaiannya terhadap dunia.

Pengalaman dapat membuat seseorang mengevaluasi kembali apa yang selama ini dianggap penting.

Itulah sebabnya, kesuksesan yang dahulu terlihat seperti kehidupan yang sempurna bisa berubah menjadi kehidupan yang lebih realistis, sehat, dan bermakna.

Terkadang, seseorang harus mengalami kehidupan yang melelahkan terlebih dahulu sebelum memahami bahwa hidup yang tenang juga merupakan bentuk keberhasilan.

3. Kamu Mulai Menyadari Bahwa Kebahagiaan Tidak Selalu Berasal dari Pencapaian Materi

Pada tahap tertentu dalam kehidupan, seseorang mulai menyadari bahwa memiliki lebih banyak hal tidak selalu membuat dirinya merasa lebih bahagia.

Gaji yang meningkat mungkin memberikan kepuasan, tetapi kepuasan tersebut belum tentu bertahan selamanya. Membeli barang mahal mungkin memberikan kegembiraan, tetapi perasaan itu bisa berkurang setelah beberapa waktu.

Fenomena ini berkaitan dengan konsep hedonic adaptation atau adaptasi hedonis.

Dalam psikologi, adaptasi hedonis menggambarkan kecenderungan manusia untuk kembali mendekati tingkat kebahagiaan sebelumnya setelah mengalami perubahan positif maupun negatif dalam kehidupan.

Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan pekerjaan impian, ia mungkin merasa sangat bahagia pada awalnya. Namun, setelah terbiasa dengan pekerjaan tersebut, kegembiraan yang dahulu terasa luar biasa perlahan menjadi bagian dari rutinitas.

Hal yang sama dapat terjadi ketika seseorang membeli rumah baru, mendapatkan kenaikan gaji, atau mencapai target finansial tertentu.

Bukan berarti pencapaian materi tidak penting. Uang tetap memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan keamanan finansial, dan meningkatkan kualitas hidup.

Namun, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, tambahan materi belum tentu memberikan peningkatan kebahagiaan yang sebanding.

Karena itu, seseorang mungkin mulai mengubah definisi kesuksesannya.

Kesuksesan tidak lagi hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan menikmati waktu luang, menjaga kesehatan, memiliki hubungan yang baik, dan merasa cukup dengan kehidupan yang dijalani.

Pada akhirnya, kamu mulai memahami bahwa kehidupan yang kaya secara materi belum tentu kaya secara emosional.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Perbandingan dengan Orang Lain

Cara seseorang mendefinisikan kesuksesan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

Sejak kecil, manusia sering menerima gambaran mengenai kehidupan yang dianggap ideal. Keluarga, sekolah, teman, masyarakat, dan media sosial secara tidak langsung membentuk standar tentang apa yang disebut berhasil.

Misalnya, seseorang mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan berarti menjadi pegawai negeri, memiliki jabatan tinggi, menikah pada usia tertentu, atau mempunyai rumah sendiri sebelum mencapai usia tertentu.

Standar tersebut kemudian menjadi bagian dari cara seseorang mengevaluasi kehidupannya.

Namun, ketika memasuki lingkungan yang berbeda, pandangannya dapat berubah.

Ia mungkin bertemu dengan orang-orang yang memilih menjadi pengusaha, pekerja lepas, seniman, peneliti, atau seseorang yang lebih mengutamakan kehidupan sederhana.

Pertemuan dengan berbagai perspektif tersebut dapat membuat seseorang mempertanyakan kembali standar kesuksesan yang selama ini dipercayainya.

Fenomena ini berkaitan dengan teori perbandingan sosial yang diperkenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1954.

Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan, pendapat, dan pencapaiannya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.

Di era media sosial, proses perbandingan ini menjadi semakin mudah.

Kamu bisa melihat teman sebaya membeli rumah, orang lain mendapatkan promosi jabatan, seseorang membangun bisnis, atau orang yang seusia denganmu melakukan perjalanan ke berbagai negara.

Tanpa disadari, kehidupan orang lain dapat menjadi standar baru untuk mengukur keberhasilan diri sendiri.

Namun, ada hal yang perlu disadari: setiap orang memiliki latar belakang, kesempatan, sumber daya, dan perjalanan hidup yang berbeda.

Apa yang dianggap sukses oleh orang lain belum tentu sesuai dengan kebutuhanmu.

Ketika kamu mulai memahami hal tersebut, definisi kesuksesan mungkin berubah menjadi lebih personal.

Kamu tidak lagi ingin menjalani kehidupan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu mulai mencari kehidupan yang benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan pribadimu.

5. Kamu Mengalami Perkembangan Identitas dan Pemahaman Diri

Manusia terus mengalami proses mengenali dirinya sendiri.

Apa yang kamu inginkan ketika berusia 20 tahun belum tentu sama dengan apa yang kamu inginkan ketika berusia 30 atau 40 tahun.

Perubahan tersebut dapat terjadi karena kamu semakin memahami kepribadian, kemampuan, kelemahan, kebutuhan emosional, serta nilai-nilai yang ingin dipertahankan.

Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan perkembangan identitas dan konsep diri.

Konsep diri merupakan gambaran dan pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya. Konsep ini dapat berkembang melalui pengalaman, refleksi, interaksi sosial, dan perubahan situasi kehidupan.

Pada awal kehidupan dewasa, seseorang mungkin menganggap bahwa dirinya harus menjadi orang yang sangat ambisius, kompetitif, dan selalu produktif.

Namun, setelah mengenali dirinya lebih dalam, ia mungkin menyadari bahwa kehidupan yang terlalu kompetitif justru membuatnya tidak nyaman.

Ia mulai memahami bahwa dirinya lebih menghargai kreativitas, kebebasan, hubungan sosial, atau keseimbangan kehidupan.

Dalam konteks ini, perubahan gagasan tentang kesuksesan bukan sekadar perubahan keinginan, melainkan bagian dari proses memahami identitas diri.

Kamu mulai membedakan antara sesuatu yang benar-benar kamu inginkan dan sesuatu yang hanya kamu kejar karena merasa harus memilikinya.

Perbedaan ini sangat penting.

Seseorang bisa saja berhasil mencapai tujuan yang ditentukan oleh lingkungan, tetapi tetap merasa kosong karena tujuan tersebut tidak sesuai dengan nilai pribadinya.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki pencapaian sederhana mungkin merasa jauh lebih puas karena kehidupannya selaras dengan hal-hal yang benar-benar dianggap penting.

Kesuksesan yang semakin matang biasanya tidak hanya berbicara tentang apa yang berhasil kamu dapatkan, tetapi juga tentang apakah kehidupan yang kamu jalani mencerminkan siapa dirimu sebenarnya.

6. Kamu Mulai Mengutamakan Makna Hidup daripada Sekadar Pencapaian

Alasan terakhir adalah perubahan orientasi dari sekadar mengejar pencapaian menuju pencarian makna hidup.

Pada awalnya, seseorang mungkin mengukur keberhasilan berdasarkan target yang dapat dilihat dan dihitung. Misalnya, jumlah penghasilan, jabatan, aset, penghargaan, atau popularitas.

Namun, setelah mencapai beberapa target tersebut, ia mungkin mulai bertanya:

Apakah semua pencapaian ini benar-benar membuat hidup saya bermakna?

Apakah saya menikmati proses yang sedang dijalani?

Apakah pekerjaan saya memberikan kontribusi yang berarti?

Apakah saya memiliki waktu untuk orang-orang yang saya cintai?

Pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa seseorang mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas.

Dalam psikologi positif, makna hidup merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan manusia.

Martin Seligman, melalui model PERMA, menjelaskan lima unsur kesejahteraan, yaitu Positive Emotion (emosi positif), Engagement (keterlibatan), Relationships (hubungan positif), Meaning (makna), dan Accomplishment (pencapaian).

Model ini menunjukkan bahwa pencapaian hanyalah salah satu unsur dari kehidupan yang sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan juga berkaitan dengan hubungan yang sehat, keterlibatan dalam aktivitas yang bermakna, serta perasaan bahwa kehidupan memiliki tujuan.

Karena itu, seseorang dapat mengubah definisi kesuksesannya menjadi sesuatu yang lebih luas.

Kesuksesan mungkin berarti membangun keluarga yang sehat, membantu orang lain, mengembangkan kemampuan, menjalani pekerjaan yang disukai, atau memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidup sendiri.

Kamu tidak harus menjadi orang paling kaya atau paling terkenal untuk memiliki kehidupan yang berarti.

Terkadang, kesuksesan terbesar justru terletak pada kemampuan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini.

Kesimpulan: Berubahnya Definisi Kesuksesan Bisa Menjadi Tanda Kedewasaan Psikologis

Gagasan tentang kesuksesan yang terus berubah bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai kelemahan.

Sebaliknya, perubahan tersebut dapat menunjukkan bahwa kamu sedang berkembang, belajar dari pengalaman, dan semakin memahami kebutuhan diri sendiri.

Ada masa ketika kesuksesan berarti membuktikan kemampuan kepada dunia. Ada pula masa ketika kesuksesan berarti memiliki kehidupan yang tenang tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain.

Enam alasan di atas menunjukkan bahwa perubahan definisi kesuksesan dapat dipengaruhi oleh perkembangan usia, pengalaman hidup, adaptasi terhadap kebahagiaan, lingkungan sosial, perkembangan identitas, serta pencarian makna hidup.

Hal terpenting adalah menyadari bahwa tidak ada satu definisi kesuksesan yang berlaku untuk semua orang.

Kamu boleh memiliki ambisi besar, mengejar kekayaan, membangun karier, dan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Namun, kamu juga berhak mengubah prioritas ketika menyadari bahwa ada hal lain yang jauh lebih penting.

Jangan sampai kamu menghabiskan seluruh hidup untuk mengejar gambaran kesuksesan yang sebenarnya bukan milikmu.

Sebab, pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa jauh kamu melangkah dibandingkan orang lain, melainkan tentang seberapa bermakna kehidupan yang berhasil kamu bangun.