JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa semua orang sedang memperhatikan kesalahanmu, padahal sebenarnya tidak ada yang terlalu memedulikannya? Atau pernahkah kamu yakin bahwa seseorang sedang marah kepadamu hanya karena ia membalas pesan dengan singkat?

Hal-hal seperti itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa sudah memahami situasi dengan jelas, padahal kesimpulan yang dibuat belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Menariknya, pikiran manusia tidak selalu bekerja seperti kamera yang merekam peristiwa secara objektif. Pikiran justru terus menafsirkan informasi, menghubungkan pengalaman masa lalu, memperkirakan kemungkinan, dan membentuk kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang pernah kita alami.

Proses tersebut sangat berguna karena membantu kita mengambil keputusan dengan cepat. Namun, terkadang proses yang sama juga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Dalam psikologi, terdapat berbagai konsep yang menjelaskan bagaimana pikiran dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri, memahami orang lain, dan menafsirkan kejadian di sekitarnya. Salah satunya adalah cognitive bias atau bias kognitif, yaitu kecenderungan berpikir yang dapat membuat penilaian seseorang menyimpang secara sistematis dari informasi yang tersedia.

Selain itu, terdapat pula cognitive distortions atau distorsi kognitif, yaitu pola pikir tidak akurat atau tidak membantu yang dapat memperkuat emosi negatif.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa pikiran yang keliru bukan berarti seseorang tidak cerdas atau memiliki masalah psikologis tertentu. Pola seperti ini dapat dialami siapa saja, terutama ketika sedang lelah, stres, cemas, atau menghadapi situasi yang tidak pasti.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat tujuh cara pikiran mungkin membohongi kamu secara tak terduga menurut psikologi.

1. Pikiran Membuat Kamu Merasa Semua Orang Sedang Memperhatikan Dirimu

Pernahkah kamu melakukan kesalahan kecil di depan banyak orang, kemudian sepanjang hari terus memikirkannya?

Misalnya, kamu salah mengucapkan sesuatu ketika sedang berbicara dalam rapat. Setelah kejadian itu, kamu mulai merasa malu dan membayangkan bahwa semua orang pasti mengingat kesalahan tersebut.

Bahkan, ketika bertemu kembali dengan rekan kerja, kamu merasa mereka mungkin sedang membicarakan kejadian itu.

Padahal, bisa jadi sebagian besar orang sudah melupakannya beberapa menit setelah kejadian.

Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai spotlight effect, yaitu kecenderungan seseorang melebih-lebihkan sejauh mana orang lain memperhatikan penampilan, tindakan, atau kesalahannya.

Pikiran sering kali membuat kita merasa menjadi pusat perhatian, terutama ketika melakukan sesuatu yang dianggap memalukan.

Hal ini terjadi karena kita memiliki akses langsung terhadap pikiran dan perasaan sendiri. Kita tahu kapan sedang gugup, kapan melakukan kesalahan, dan kapan merasa tidak percaya diri.

Namun, kita tidak memiliki akses yang sama terhadap pikiran orang lain.

Akibatnya, kita terkadang menganggap bahwa orang lain juga memberikan perhatian sebesar perhatian yang kita berikan kepada diri sendiri.

Contohnya, seseorang yang datang terlambat ke sebuah acara mungkin terus merasa bahwa semua orang memperhatikan keterlambatannya. Padahal, orang lain bisa saja sedang sibuk berbicara, memikirkan urusan pribadi, atau menikmati acara.

Pikiran tersebut dapat membuat seseorang menjadi terlalu berhati-hati, takut mencoba sesuatu yang baru, dan menghindari situasi sosial.

Untuk mengurangi pengaruhnya, cobalah mengingat beberapa hal berikut:

Tidak semua orang memperhatikan setiap tindakanmu.

Orang lain juga memiliki masalah dan perhatian masing-masing.

Kesalahan kecil biasanya tidak sebesar yang kamu bayangkan.

Tidak semua orang mengingat kejadian yang menurutmu memalukan.

Kamu tidak harus tampil sempurna untuk diterima oleh lingkungan sosial.

Memahami spotlight effect dapat membantu seseorang menjadi lebih santai dalam menjalani kehidupan sosial.

Kamu tetap boleh memperbaiki diri, tetapi tidak perlu hidup seolah-olah setiap tindakan sedang dinilai oleh seluruh orang di sekitarmu.

2. Pikiran Membuat Kamu Langsung Menganggap Sesuatu yang Buruk Akan Terjadi

Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk memperkirakan masa depan. Kemampuan ini penting karena membantu kita mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan.

Namun, ketika seseorang terlalu sering memikirkan kemungkinan buruk, proses tersebut dapat berubah menjadi kebiasaan yang melelahkan.

Misalnya, ketika atasan mengirim pesan singkat yang berbunyi, "Besok kita perlu bicara," kamu langsung berpikir bahwa kamu akan dimarahi atau bahkan kehilangan pekerjaan.

Padahal, belum tentu ada masalah serius. Bisa saja atasan ingin membahas pekerjaan baru, memberikan informasi, atau meminta pendapatmu.

Dalam psikologi, pola berpikir seperti ini dapat berkaitan dengan catastrophizing, yaitu kecenderungan membayangkan hasil terburuk dari suatu situasi dan memperlakukan kemungkinan tersebut seolah-olah hampir pasti terjadi.

Pikiran mulai membangun skenario negatif meskipun bukti yang tersedia belum cukup kuat.

Contoh lainnya adalah ketika seseorang yang kamu sayangi belum membalas pesan selama beberapa jam. Kamu langsung berpikir bahwa ia sedang marah, kehilangan minat, atau sengaja menghindar.

Padahal, mungkin ia sedang bekerja, beristirahat, atau tidak sempat membuka ponsel.

Kebiasaan membayangkan kemungkinan terburuk dapat meningkatkan kecemasan karena tubuh dan pikiran seolah-olah sedang menghadapi ancaman yang nyata.

Jika berlangsung terus-menerus, seseorang bisa kesulitan menikmati kehidupan karena pikirannya selalu sibuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang belum tentu terjadi.

Untuk mengatasinya, cobalah membedakan antara fakta dan dugaan.

Tanyakan kepada diri sendiri:

Apa fakta yang benar-benar aku ketahui?

Apakah ada bukti kuat bahwa hal buruk tersebut akan terjadi?

Apakah terdapat kemungkinan lain yang lebih masuk akal?

Jika skenario terburuk terjadi, langkah apa yang sebenarnya bisa aku lakukan?

Tujuannya bukan memaksa diri untuk selalu berpikir positif. Tujuannya adalah membangun penilaian yang lebih seimbang.

Sebab, tidak semua hal yang dikhawatirkan pikiran akan benar-benar terjadi.

3. Pikiran Membuat Kamu Menganggap Perasaan sebagai Bukti Kenyataan

Salah satu kesalahan berpikir yang cukup sulit disadari adalah ketika seseorang menganggap apa yang dirasakannya pasti menggambarkan kenyataan.

Misalnya, kamu merasa tidak berharga. Kemudian, pikiran mulai menyimpulkan bahwa kamu memang tidak memiliki kemampuan, tidak menarik, atau tidak pantas mendapatkan penghargaan.

Atau kamu merasa seseorang tidak menyukaimu. Karena perasaan tersebut begitu kuat, kamu mulai menganggapnya sebagai fakta meskipun tidak memiliki bukti yang jelas.

Dalam psikologi, pola ini dikenal sebagai emotional reasoning atau penalaran emosional.

Penalaran emosional terjadi ketika seseorang menggunakan perasaan sebagai dasar utama untuk menyimpulkan sesuatu tentang dirinya atau keadaan di sekitarnya.

Padahal, perasaan merupakan pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Seseorang bisa merasa gagal meskipun sebenarnya telah melakukan banyak hal dengan baik. Seseorang juga bisa merasa tidak dicintai ketika sedang mengalami kesepian, meskipun masih memiliki orang-orang yang peduli kepadanya.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengalami hari buruk mungkin merasa bahwa seluruh kehidupannya berantakan.

Karena suasana hatinya sedang negatif, ia mulai melihat berbagai pengalaman melalui sudut pandang yang sama. Kesalahan kecil terasa seperti kegagalan besar, sedangkan keberhasilan yang pernah diraih seolah-olah tidak berarti.

Di sinilah pentingnya memahami bahwa perasaan perlu didengarkan, tetapi tidak selalu harus dipercaya sebagai gambaran objektif.

Ketika merasa sedih, kamu memang sedang mengalami kesedihan. Namun, hal itu tidak otomatis membuktikan bahwa hidupmu tidak memiliki harapan.

Ketika merasa takut, kamu memang sedang mengalami ketakutan. Namun, bukan berarti situasi yang dihadapi pasti berbahaya.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Kenali emosi yang sedang muncul.

Berikan nama yang tepat pada perasaan tersebut.

Jangan langsung membuat kesimpulan ketika emosi sedang sangat kuat.

Cari bukti yang mendukung maupun bertentangan dengan pikiranmu.

Berikan waktu sebelum mengambil keputusan penting.

Kemampuan membedakan perasaan dan fakta dapat membantu seseorang mengelola emosi dengan lebih baik.

Kamu tidak harus menyangkal perasaan sendiri, tetapi juga tidak perlu membiarkan setiap emosi menentukan seluruh cara pandangmu terhadap kehidupan.

4. Pikiran Membuat Kamu Hanya Mengingat Hal yang Mendukung Keyakinanmu

Pernahkah kamu sangat yakin bahwa seseorang tidak menyukaimu, lalu tanpa sadar hanya memperhatikan perilaku yang mendukung keyakinan tersebut?

Misalnya, seseorang tidak membalas sapaanmu pagi ini. Kamu langsung menganggapnya sebagai bukti bahwa ia tidak menyukaimu.

Namun, ketika ia membantu pekerjaanmu atau menyapamu dengan ramah pada hari berikutnya, kamu menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak penting.

Kamu lebih mudah mengingat kejadian yang sesuai dengan dugaan awal daripada memperhatikan informasi yang bertentangan dengannya.

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi.

Bias konfirmasi merupakan kecenderungan seseorang untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.

Pola ini dapat terjadi dalam berbagai situasi kehidupan.

Dalam hubungan sosial, seseorang yang yakin dirinya tidak disukai mungkin terus mencari tanda-tanda penolakan.

Dalam pekerjaan, seseorang yang merasa tidak mampu mungkin hanya mengingat kesalahan yang pernah dilakukan dan mengabaikan keberhasilan yang telah dicapai.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki pandangan tertentu dapat lebih sering memperhatikan informasi yang mendukung pendapatnya daripada informasi yang menantangnya.

Masalahnya, keyakinan yang terus diperkuat oleh informasi sepihak dapat membuat seseorang semakin sulit melihat kenyataan secara utuh.

Misalnya, kamu merasa tidak pernah berhasil. Ketika mengingat perjalanan hidup, pikiranmu mungkin hanya menampilkan kegagalan, penolakan, dan keputusan yang salah.

Padahal, mungkin ada banyak hal yang pernah kamu selesaikan dengan baik, tetapi tidak lagi diperhitungkan.

Untuk mengurangi bias konfirmasi, cobalah melakukan beberapa hal berikut:

Cari informasi yang mendukung sekaligus menentang keyakinanmu.

Jangan langsung menganggap satu kejadian sebagai bukti dari keseluruhan keadaan.

Dengarkan pendapat orang lain yang memiliki sudut pandang berbeda.

Evaluasi keyakinan berdasarkan bukti, bukan hanya perasaan.

Bersedia mengubah pendapat ketika menemukan informasi baru.

Berpikir kritis bukan berarti selalu meragukan diri sendiri. Berpikir kritis berarti memberikan kesempatan kepada kenyataan untuk memperbaiki kesimpulan yang sudah kita buat.

5. Pikiran Membuat Kamu Menganggap Semua Masalah sebagai Kesalahan Pribadi

Tidak semua kejadian yang tidak menyenangkan disebabkan oleh dirimu.

Namun, sebagian orang memiliki kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan.

Misalnya, seorang teman terlihat murung ketika bertemu denganmu. Kamu langsung berpikir bahwa kamu telah melakukan kesalahan.

Ketika sebuah proyek tidak berhasil, kamu menganggap dirimu tidak kompeten meskipun kegagalannya mungkin dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya, masalah komunikasi, atau keputusan banyak pihak.

Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan personalization, yaitu kecenderungan menghubungkan suatu kejadian dengan diri sendiri secara berlebihan tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin berperan.

Pola pikir ini sering muncul pada orang yang sangat memperhatikan penilaian orang lain atau merasa bertanggung jawab terhadap suasana hati orang di sekitarnya.

Contohnya, seseorang mungkin merasa harus selalu membuat semua orang bahagia. Ketika ada anggota keluarga yang kecewa, ia langsung merasa gagal meskipun persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.

Jika terus berlangsung, kebiasaan ini dapat membuat seseorang mudah merasa bersalah, sulit menetapkan batasan, dan terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain.

Padahal, setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri.

Kamu memang perlu bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Namun, kamu tidak harus memikul tanggung jawab atas semua hal yang terjadi di sekitar.

Untuk mengurangi personalisasi, cobalah bertanya:

Apakah kejadian ini benar-benar disebabkan oleh tindakanku?

Faktor apa saja yang mungkin ikut memengaruhi situasi?

Apakah aku sedang mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bukan milikku?

Jika orang lain mengalami hal serupa, apakah aku akan langsung menyalahkannya?

Belajar membedakan tanggung jawab pribadi dan faktor eksternal merupakan bagian penting dari kedewasaan emosional.

Kamu bisa menjadi orang yang peduli tanpa harus merasa bertanggung jawab atas seluruh kehidupan orang lain.

6. Pikiran Membuat Kamu Menganggap Keberhasilan Orang Lain sebagai Bukti bahwa Dirimu Tertinggal

Media sosial membuat kita semakin mudah mengetahui perkembangan kehidupan orang lain.

Kita dapat melihat teman yang sudah memiliki pekerjaan bagus, seseorang yang berhasil membangun bisnis, orang yang menikah lebih dahulu, atau kenalan yang terlihat menikmati kehidupan yang menyenangkan.

Tanpa disadari, informasi tersebut dapat memicu perbandingan sosial.

Kamu mulai bertanya mengapa orang lain terlihat lebih berhasil, sementara dirimu masih berusaha menyelesaikan berbagai persoalan.

Kemudian, pikiran membuat kesimpulan bahwa kamu tertinggal, kurang berbakat, atau tidak cukup baik.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social comparison theory, yaitu gagasan bahwa manusia cenderung mengevaluasi dirinya dengan membandingkan kemampuan, pencapaian, atau kondisi hidupnya dengan orang lain.

Perbandingan sosial sebenarnya dapat memberikan manfaat. Kita bisa belajar dari keberhasilan orang lain, mendapatkan motivasi, dan memahami posisi diri dalam lingkungan tertentu.

Namun, perbandingan dapat menjadi tidak sehat ketika seseorang menggunakan kehidupan orang lain sebagai ukuran mutlak untuk menilai harga dirinya.

Media sosial membuat proses tersebut semakin rumit karena konten yang terlihat sering kali hanya menampilkan bagian tertentu dari kehidupan seseorang.

Kamu mungkin melihat seseorang sedang berlibur, tetapi tidak mengetahui tekanan pekerjaan yang sedang dihadapinya.

Kamu melihat orang lain berhasil membeli rumah, tetapi tidak mengetahui berapa lama ia menabung atau dukungan yang diterimanya.

Kamu melihat seseorang mendapatkan promosi jabatan, tetapi tidak mengetahui tantangan yang harus dilewati sebelum mencapai posisi tersebut.

Akibatnya, kamu membandingkan seluruh kehidupanmu dengan sebagian kecil kehidupan orang lain yang ditampilkan ke publik.

Untuk mengurangi kebiasaan tersebut, cobalah:

Mengurangi waktu melihat konten yang membuatmu terus merasa rendah diri.

Menentukan ukuran keberhasilan berdasarkan nilai dan tujuan pribadi.

Menghargai perkembangan kecil yang telah dicapai.

Menggunakan keberhasilan orang lain sebagai sumber pembelajaran, bukan alasan untuk membenci diri sendiri.

Mengingat bahwa setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, dan waktu perkembangan yang berbeda.

Keberhasilan orang lain tidak mengurangi nilai dirimu.

Kamu tidak harus menjalani kehidupan dengan kecepatan yang sama seperti orang lain untuk dianggap berhasil.

7. Pikiran Membuat Kamu Menganggap Sesuatu Tidak Akan Pernah Berubah

Ketika seseorang menghadapi masalah yang berlangsung lama, ia terkadang mulai percaya bahwa keadaan tersebut tidak akan pernah membaik.

Misalnya, seseorang yang beberapa kali gagal mendapatkan pekerjaan mulai berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah sukses.

Seseorang yang pernah mengalami hubungan buruk mungkin yakin bahwa semua hubungan di masa depan juga akan berakhir dengan kekecewaan.

Ada pula orang yang mengalami kesulitan dalam belajar, kemudian menyimpulkan bahwa dirinya memang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang.

Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan overgeneralization, yaitu kecenderungan menarik kesimpulan yang terlalu luas berdasarkan pengalaman yang terbatas.

Satu atau beberapa kejadian negatif kemudian dianggap sebagai gambaran dari seluruh kehidupan.

Pola ini juga dapat muncul dalam bentuk all-or-nothing thinking, yaitu kecenderungan melihat keadaan secara ekstrem, seolah-olah hanya ada dua kemungkinan: berhasil atau gagal, hebat atau buruk, diterima atau ditolak.

Contohnya, seseorang yang mendapatkan kritik terhadap hasil pekerjaannya mungkin langsung berpikir bahwa seluruh pekerjaannya tidak berguna.

Padahal, kritik terhadap satu bagian pekerjaan tidak otomatis berarti seluruh hasilnya buruk.

Begitu pula dengan kegagalan. Tidak berhasil dalam satu kesempatan bukan berarti seseorang tidak akan pernah berhasil.

Pikiran dapat membuat pengalaman sementara terasa seperti kesimpulan permanen.

Jika tidak disadari, pola tersebut dapat mengurangi motivasi dan membuat seseorang enggan mencoba kembali.

Untuk menghadapinya, cobalah membangun cara berpikir yang lebih fleksibel:

Gunakan kata-kata yang lebih realistis daripada "selalu", "tidak pernah", atau "semuanya".

Bedakan satu kegagalan dengan keseluruhan kemampuan diri.

Lihat pengalaman sebagai informasi untuk belajar, bukan sebagai identitas permanen.

Pecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil.

Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berkembang.

Misalnya, daripada mengatakan, "Aku selalu gagal," kamu dapat mengatakan, "Aku belum berhasil dalam beberapa kesempatan, tetapi masih ada hal yang bisa aku pelajari."

Perubahan kalimat sederhana dapat membantu membuka kemungkinan baru dalam cara seseorang memahami dirinya.

Bagaimana Cara Mengetahui Ketika Pikiran Sedang Menyesatkanmu?

Memahami berbagai pola pikir di atas merupakan langkah awal. Namun, tantangan berikutnya adalah mengenalinya ketika sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, pikiran yang keliru sering kali terasa sangat meyakinkan. Seseorang bisa merasa bahwa kesimpulannya benar hanya karena pikiran tersebut muncul berulang kali.

Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat membantu.

1. Berhenti sejenak sebelum mempercayai kesimpulan pertama.

Ketika muncul pikiran negatif, jangan langsung menganggapnya sebagai fakta. Berikan waktu untuk memeriksa informasi yang tersedia.

2. Pisahkan fakta, perasaan, dan asumsi.

Contohnya, fakta: teman belum membalas pesan. Perasaan: kamu merasa khawatir. Asumsi: teman tersebut sedang marah kepadamu. Ketiganya merupakan hal yang berbeda.

3. Cari sudut pandang alternatif.

Tanyakan apakah terdapat penjelasan lain yang sama masuk akalnya. Cara ini membantu mengurangi kecenderungan mengambil kesimpulan secara terburu-buru.

4. Perhatikan kondisi fisik dan emosional.

Kurang tidur, kelelahan, tekanan pekerjaan, dan stres dapat memengaruhi cara seseorang menafsirkan situasi. Jangan mengabaikan pengaruh kondisi tubuh terhadap proses berpikir.

5. Tuliskan pikiran yang mengganggu.

Menulis pikiran dapat membantu seseorang melihat pola yang berulang dan mengevaluasi apakah kesimpulannya didukung oleh bukti.

6. Latih sikap lebih ramah terhadap diri sendiri.

Kamu tidak harus selalu memiliki pemikiran yang benar. Setiap orang bisa salah menafsirkan keadaan. Yang terpenting adalah bersedia mengevaluasi dan memperbaikinya.

Jika pola pikir negatif terus-menerus menimbulkan kecemasan, kesedihan, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi langkah yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang membantu seseorang mengenali dan mengevaluasi hubungan antara pikiran, emosi, serta perilaku.

Kesimpulan

Pikiran manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami pengalaman, memperkirakan masa depan, dan membantu kita mengambil keputusan. Namun, pikiran juga dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Ada kalanya kita merasa semua orang memperhatikan diri kita, membayangkan kemungkinan terburuk, menganggap perasaan sebagai fakta, hanya mengingat informasi yang mendukung keyakinan, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, membandingkan kehidupan dengan orang lain, atau menganggap kegagalan sementara sebagai keadaan permanen.

Ketujuh pola tersebut menunjukkan bahwa tidak semua hal yang terlintas dalam pikiran harus langsung dipercaya.

Hal terpenting adalah belajar membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya ditafsirkan oleh pikiran.

Kamu tidak perlu memusuhi pikiran sendiri. Pikiran negatif merupakan bagian dari pengalaman manusia dan terkadang muncul tanpa disengaja. Namun, kamu tetap bisa belajar meresponsnya secara lebih bijaksana.

Pada akhirnya, kemampuan berpikir sehat bukan berarti selalu memiliki pikiran positif. Kemampuan tersebut justru terlihat ketika seseorang berani mempertanyakan kesimpulannya sendiri, terbuka terhadap bukti baru, dan tidak membiarkan asumsi mengendalikan seluruh kehidupannya.