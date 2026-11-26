JawaPos.com - Menjadi tua merupakan bagian alami dari perjalanan hidup yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis.

Ada perubahan yang datang secara perlahan, seperti berkurangnya energi, perubahan pola tidur, atau meningkatnya tanggung jawab keluarga.

Ada pula perubahan besar, seperti memasuki masa pensiun, kehilangan orang terdekat, menghadapi keterbatasan fisik, dan menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang baru.

Banyak orang menganggap bahwa masa tua identik dengan berbagai masalah. Mereka khawatir akan kehilangan kesehatan, mengalami kesepian, menjadi beban keluarga, atau tidak lagi memiliki tujuan hidup.

Kekhawatiran tersebut sebenarnya cukup wajar, terutama ketika seseorang melihat orang-orang di sekitarnya mengalami kesulitan saat memasuki usia lanjut.

Namun, menua tidak selalu berarti kehidupan menjadi semakin sulit. Dengan persiapan yang tepat, seseorang tetap dapat menjalani masa tua secara mandiri, produktif, memiliki hubungan sosial yang baik, dan merasa bahagia.

Dalam psikologi, proses ini berkaitan dengan konsep successful aging atau penuaan yang berhasil. Konsep tersebut tidak berarti seseorang harus selalu sehat, kaya, aktif, atau bebas dari penyakit ketika memasuki usia lanjut. Sebaliknya, penuaan yang berhasil lebih menekankan kemampuan seseorang untuk mempertahankan kualitas hidup, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta menemukan makna dalam setiap tahap kehidupannya.

Menariknya, persiapan menghadapi masa tua sebaiknya tidak baru dimulai ketika seseorang sudah berusia lanjut. Kebiasaan yang dibangun sejak usia muda dan dewasa dapat memberikan pengaruh besar terhadap kualitas kehidupan di kemudian hari.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam strategi sukses agar seseorang dapat menua dengan lebih sehat secara psikologis dan tidak mudah kewalahan menghadapi perubahan kehidupan.

1. Belajar Menerima Perubahan dan Tidak Terlalu Terikat pada Masa Lalu

Salah satu tantangan terbesar ketika seseorang bertambah tua adalah menerima kenyataan bahwa kehidupannya tidak selalu sama seperti dahulu.

Ketika masih muda, seseorang mungkin memiliki energi yang lebih besar, kesempatan yang lebih luas, dan kemampuan fisik yang lebih kuat. Ia bisa bekerja hingga larut malam, melakukan perjalanan jauh, atau menjalankan berbagai aktivitas tanpa terlalu memikirkan kondisi tubuh.

Namun, seiring bertambahnya usia, beberapa kemampuan dapat mengalami perubahan. Aktivitas yang dahulu terasa mudah mungkin membutuhkan usaha lebih besar. Kesempatan tertentu juga mungkin tidak lagi tersedia.

Jika seseorang terus membandingkan kehidupannya saat ini dengan masa mudanya, ia berisiko merasa kecewa dan kehilangan kepuasan terhadap kehidupan yang sedang dijalani.

Dalam psikologi, kemampuan menerima perubahan berkaitan dengan psychological flexibility, yaitu kemampuan menyesuaikan pikiran, emosi, dan perilaku ketika menghadapi situasi yang berubah.

Orang yang memiliki fleksibilitas psikologis cenderung tidak terlalu terpaku pada keadaan yang tidak dapat diubah. Mereka lebih mampu mengenali kenyataan, menerima keterbatasan, dan mencari cara baru untuk tetap menjalani kehidupan yang bermakna.

Sebagai contoh, seseorang yang dahulu sangat aktif berolahraga mungkin tidak lagi mampu melakukan aktivitas dengan intensitas yang sama ketika usianya bertambah. Daripada terus memaksakan diri, ia dapat beralih ke olahraga yang lebih sesuai, seperti berjalan kaki, berenang, atau senam ringan setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya.

Contoh lainnya adalah seseorang yang telah memasuki masa pensiun. Ia mungkin merasa kehilangan identitas karena selama puluhan tahun dikenal sebagai pekerja yang sibuk. Namun, ia dapat mulai membangun identitas baru melalui kegiatan sosial, berkebun, membaca, mengajar, atau mengembangkan hobi.

Ada beberapa cara sederhana untuk melatih kemampuan menerima perubahan:

Berhenti membandingkan seluruh kehidupan saat ini dengan masa muda.

Menghargai kemampuan yang masih dimiliki daripada hanya memikirkan keterbatasan.

Memahami bahwa perubahan merupakan bagian normal dari proses penuaan.

Menyesuaikan target hidup dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Belajar menemukan kebahagiaan dari pengalaman sederhana.

Menerima perubahan bukan berarti menyerah terhadap kehidupan. Justru, kemampuan tersebut membantu seseorang menggunakan energi untuk hal-hal yang masih dapat diperbaiki dan dikembangkan.

2. Menjaga Hubungan Sosial agar Tidak Mengalami Kesepian Berkepanjangan

Hubungan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan mental sepanjang kehidupan.

Ketika seseorang memasuki usia lanjut, lingkungan sosialnya dapat mengalami perubahan. Anak-anak mungkin sudah memiliki keluarga sendiri, teman-teman mulai sibuk dengan kehidupannya, rekan kerja tidak lagi sering ditemui setelah pensiun, bahkan beberapa orang terdekat mungkin telah meninggal dunia.

Jika tidak memiliki hubungan sosial yang cukup kuat, seseorang dapat merasa kehilangan tempat untuk berbagi cerita.

Kesepian yang berlangsung lama dapat memengaruhi suasana hati, motivasi, dan kesejahteraan psikologis. Seseorang mungkin mulai merasa tidak dibutuhkan, kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas, atau semakin menarik diri dari lingkungan.

Dalam psikologi, kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Hal ini berkaitan dengan konsep belongingness, yaitu kebutuhan untuk merasa diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok.

Hubungan sosial yang sehat dapat memberikan dukungan emosional, rasa aman, dan kesempatan untuk berbagi pengalaman.

Menariknya, seseorang tidak harus memiliki banyak teman untuk mendapatkan manfaat tersebut. Beberapa hubungan yang dekat, saling menghargai, dan dapat dipercaya sering kali lebih bermakna daripada memiliki banyak kenalan tetapi tidak mempunyai tempat untuk berbagi secara mendalam.

Karena itu, membangun hubungan sosial sebaiknya dilakukan sejak masih muda.

Ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu:

Menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman lama.

Meluangkan waktu untuk bertemu orang-orang terdekat.

Bergabung dengan komunitas sesuai minat.

Mengikuti kegiatan sosial atau keagamaan jika sesuai dengan keyakinan pribadi.

Belajar mendengarkan dan menghargai pengalaman orang lain.

Tidak ragu membangun pertemanan baru meskipun usia semakin bertambah.

Contohnya, seseorang yang memasuki masa pensiun dapat mengikuti komunitas berkebun, kelompok olahraga, kegiatan lingkungan, atau perkumpulan membaca.

Aktivitas tersebut bukan hanya mengisi waktu luang, tetapi juga memberikan kesempatan untuk tetap terlibat dalam kehidupan sosial.

Hubungan sosial yang baik tidak selalu membuat seseorang terbebas dari masalah. Namun, memiliki orang-orang yang dapat dipercaya akan membuat berbagai tantangan kehidupan terasa lebih mudah dihadapi.

3. Menjaga Rasa Ingin Tahu dan Terus Melatih Kemampuan Berpikir

Banyak orang beranggapan bahwa proses belajar hanya penting ketika masih bersekolah atau sedang membangun karier. Padahal, kemampuan untuk terus belajar tetap memiliki nilai penting ketika seseorang memasuki usia lanjut.

Otak manusia terus mengalami perubahan sepanjang kehidupan. Beberapa kemampuan kognitif, seperti kecepatan memproses informasi, dapat mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Namun, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun juga dapat menjadi kekuatan tersendiri.

Karena itu, menjaga aktivitas mental merupakan salah satu kebiasaan yang baik untuk mendukung proses penuaan.

Dalam psikologi perkembangan, terdapat konsep cognitive reserve atau cadangan kognitif. Konsep ini menggambarkan kemampuan otak untuk menghadapi perubahan atau kerusakan dengan memanfaatkan jaringan dan strategi kognitif yang telah berkembang melalui pengalaman hidup.

Berbagai aktivitas yang menantang pikiran dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan kognitif.

Contohnya adalah membaca buku, mempelajari bahasa baru, bermain alat musik, menulis, memecahkan teka-teki, atau mengikuti kelas keterampilan.

Seseorang juga dapat mempelajari teknologi agar tetap mampu berkomunikasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Misalnya, orang yang berusia 60 tahun dapat belajar menggunakan aplikasi komunikasi, melakukan transaksi digital secara aman, atau mengikuti kelas daring sesuai minatnya.

Aktivitas semacam ini dapat memberikan rasa percaya diri sekaligus membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain.

Ada beberapa cara untuk menjaga kebiasaan belajar:

Membaca secara rutin meskipun hanya beberapa halaman setiap hari.

Mencoba keterampilan baru yang belum pernah dipelajari.

Berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda.

Mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan sesuai kemampuan.

Membiasakan diri mencari informasi dari sumber yang dapat dipercaya.

Tidak merasa malu ketika harus mempelajari sesuatu dari awal.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa belajar tidak harus selalu menghasilkan sertifikat atau keuntungan finansial. Proses belajar itu sendiri dapat memberikan kepuasan, rasa ingin tahu, dan kesempatan untuk tetap terlibat dalam kehidupan.

Seseorang yang terus belajar biasanya memiliki lebih banyak pilihan aktivitas dan peluang untuk menemukan pengalaman baru.

4. Mengembangkan Kemampuan Mengelola Emosi dan Tidak Membiarkan Penyesalan Menguasai Kehidupan

Semakin panjang perjalanan hidup seseorang, semakin banyak pula pengalaman emosional yang telah dilalui.

Ada pengalaman membahagiakan, keberhasilan, kegagalan, kehilangan, konflik keluarga, keputusan yang disesali, dan kesempatan yang tidak sempat dimanfaatkan.

Ketika memasuki usia lanjut, sebagian orang mulai lebih sering memikirkan perjalanan hidupnya. Mereka mungkin bertanya apakah keputusan yang dahulu diambil sudah tepat atau apakah kehidupan yang dijalani selama ini sudah sesuai dengan harapan.

Refleksi semacam ini sebenarnya dapat menjadi proses yang sehat. Namun, jika seseorang terus terjebak dalam penyesalan, ia dapat mengalami kesedihan berkepanjangan dan kesulitan menikmati kehidupannya saat ini.

Dalam psikologi perkembangan, Erik Erikson menjelaskan bahwa salah satu tantangan psikososial pada tahap usia lanjut adalah konflik antara ego integrity dan despair.

Ego integrity menggambarkan kemampuan seseorang menerima dan memandang kehidupannya sebagai perjalanan yang memiliki makna, termasuk keberhasilan maupun kegagalan yang pernah dialami.

Sementara itu, despair menggambarkan perasaan putus asa, penyesalan, atau ketidakpuasan mendalam terhadap kehidupan yang telah dijalani.

Gagasan ini membantu menjelaskan mengapa kemampuan berdamai dengan masa lalu menjadi penting ketika seseorang bertambah tua.

Seseorang yang mampu menerima pengalaman hidupnya tidak harus menganggap semua keputusan masa lalu benar. Ia tetap boleh mengakui kesalahan, tetapi tidak perlu terus-menerus menghukum dirinya sendiri.

Misalnya, seseorang mungkin menyesal karena dahulu terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memiliki waktu bersama keluarga. Penyesalan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang masih dapat diperbaiki.

Ia bisa mulai lebih sering menghubungi anak-anaknya, menghabiskan waktu bersama cucu, atau membangun komunikasi yang lebih hangat dengan pasangan.

Beberapa kebiasaan yang dapat membantu mengelola emosi antara lain:

Belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu.

Mengakui perasaan sedih tanpa harus menyangkalnya.

Mengurangi kebiasaan membandingkan kehidupan dengan orang lain.

Menyampaikan perasaan kepada orang yang dipercaya.

Melatih rasa syukur terhadap hal-hal yang masih dimiliki.

Mencari bantuan profesional jika kesedihan atau kecemasan berlangsung lama dan mengganggu kehidupan.

Kemampuan mengelola emosi bukan berarti seseorang harus selalu berpikir positif. Sebaliknya, kemampuan ini membantu seseorang menghadapi berbagai perasaan secara lebih sehat tanpa membiarkannya mengendalikan seluruh kehidupan.

5. Membangun Kebiasaan Sehat dan Menjaga Kemandirian Sejak Dini

Kesehatan fisik dan kesehatan mental memiliki hubungan yang sangat erat.

Ketika tubuh terasa sehat, seseorang biasanya memiliki lebih banyak kesempatan untuk beraktivitas, bertemu orang lain, dan menjalankan kegiatan yang disukai. Sebaliknya, masalah kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari dapat memengaruhi suasana hati dan rasa percaya diri.

Karena itu, menjaga kesehatan fisik merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang untuk menghadapi masa tua.

Kebiasaan sehat tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi dasar yang kuat.

Beberapa contoh kebiasaan tersebut meliputi:

Pertama, melakukan aktivitas fisik secara teratur.

Berjalan kaki, bersepeda santai, berenang, atau melakukan latihan kekuatan sesuai kemampuan dapat membantu menjaga kebugaran dan fungsi tubuh. Aktivitas fisik juga berkaitan dengan suasana hati dan kualitas tidur yang lebih baik.

Kedua, menjaga pola makan.

Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperhatikan kebutuhan protein, serat, vitamin, dan mineral, serta membatasi konsumsi makanan yang berlebihan dapat mendukung kesehatan tubuh.

Ketiga, menjaga kualitas tidur.

Tidur yang cukup membantu tubuh dan otak menjalankan proses pemulihan. Kebiasaan tidur yang teratur juga dapat mendukung kestabilan emosi dan konsentrasi.

Keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pemeriksaan kesehatan membantu seseorang mengenali kondisi tubuh dan mendapatkan penanganan lebih awal jika ditemukan masalah.

Kelima, menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan.

Merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurang bergerak, dan pola hidup yang tidak teratur dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan.

Selain menjaga tubuh, penting juga untuk mempertahankan kemandirian.

Kemandirian bukan berarti seseorang harus melakukan semuanya sendirian. Kemandirian berarti memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, mengurus kebutuhan sehari-hari sesuai kapasitas, dan meminta bantuan ketika memang diperlukan.

Contohnya, seseorang dapat belajar mengelola keuangan, menjaga rumah, memahami kebutuhan kesehatannya, dan menggunakan teknologi yang membantu aktivitas sehari-hari.

Semakin baik seseorang mempersiapkan kebiasaan sehat sejak dini, semakin besar peluangnya untuk mempertahankan kualitas hidup ketika memasuki usia lanjut.

Namun, perlu diingat bahwa penuaan sehat bukan jaminan seseorang tidak akan mengalami penyakit atau keterbatasan. Tujuannya adalah menjaga kemampuan dan kualitas hidup sebaik mungkin sesuai kondisi masing-masing.

6. Memiliki Tujuan Hidup dan Aktivitas yang Membuat Diri Merasa Berarti

Salah satu tantangan yang sering muncul ketika seseorang memasuki masa tua adalah hilangnya peran yang selama ini memberikan identitas dan tujuan hidup.

Bagi seseorang yang telah bekerja selama puluhan tahun, masa pensiun dapat terasa seperti perubahan besar. Rutinitas yang dahulu memenuhi sebagian besar waktunya tiba-tiba menghilang.

Hal serupa dapat terjadi ketika anak-anak sudah mandiri dan tidak lagi tinggal bersama orang tua. Seseorang mungkin merasa bahwa tanggung jawab yang selama ini dijalankan telah berkurang.

Jika tidak menemukan aktivitas atau tujuan baru, masa tua dapat terasa kosong dan kurang bermakna.

Dalam psikologi, perasaan bahwa kehidupan memiliki tujuan berkaitan dengan konsep purpose in life.

Tujuan hidup tidak harus berupa pencapaian besar, kekayaan, atau jabatan tertentu. Tujuan dapat muncul dari berbagai aktivitas sederhana yang memberikan perasaan bahwa keberadaan seseorang memiliki arti.

Contohnya adalah membantu keluarga, mengajar anak-anak di lingkungan sekitar, merawat tanaman, menjadi relawan, membagikan pengalaman kepada generasi muda, atau mengembangkan hobi yang telah lama tertunda.

Seseorang yang memiliki tujuan hidup biasanya mempunyai alasan untuk tetap menjalani aktivitas sehari-hari.

Misalnya, seorang pensiunan guru dapat tetap merasa berguna dengan membantu anak-anak belajar membaca. Seorang mantan pekerja kantoran dapat mengembangkan kegiatan berkebun atau mengikuti komunitas sosial.

Aktivitas tersebut mungkin tidak menghasilkan uang, tetapi dapat memberikan kepuasan psikologis.

Untuk membangun tujuan hidup yang sehat, seseorang dapat melakukan beberapa hal berikut:

Menentukan aktivitas yang benar-benar disukai.

Mengembangkan hobi yang dapat dilakukan sesuai kemampuan fisik.

Membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada orang lain.

Menetapkan target kecil yang realistis.

Terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

Menghargai kontribusi diri sendiri meskipun terlihat sederhana.

Penting untuk memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh produktivitas ekonomi atau jabatan yang dimilikinya.

Ketika seseorang berhenti bekerja, bukan berarti ia berhenti memiliki nilai. Ia tetap dapat memberikan manfaat, membangun hubungan, dan menjalani kehidupan yang bermakna.

Kesimpulan

Menua tanpa banyak masalah bukan berarti seseorang harus berusaha menghindari seluruh perubahan, penyakit, kehilangan, atau kesulitan hidup. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia yang tidak selalu dapat dikendalikan.

Namun, seseorang tetap dapat mempersiapkan diri agar lebih mampu menghadapi perubahan ketika memasuki usia lanjut.

Enam strategi yang dapat dilakukan adalah menerima perubahan, menjaga hubungan sosial, terus belajar, mengembangkan kemampuan mengelola emosi, membangun kebiasaan sehat, serta memiliki tujuan hidup yang bermakna.

Strategi tersebut tidak harus dimulai ketika seseorang sudah berusia 60 atau 70 tahun. Justru, semakin awal kebiasaan positif dibangun, semakin banyak kesempatan bagi seseorang untuk mempersiapkan masa depannya.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam proses penuaan bukan hanya tentang berapa lama seseorang hidup, tetapi juga tentang bagaimana ia menjalani kehidupan tersebut.

Menjadi tua dengan baik berarti mampu menghargai perjalanan masa lalu, menikmati kehidupan saat ini, dan tetap memiliki harapan terhadap masa depan.