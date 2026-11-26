JawaPos.com - Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan, baik romantis, pertemanan, maupun profesional.

Ketika terjadi pengkhianatan atau kekecewaan, banyak orang baru menyadari adanya tanda yang sebenarnya sudah terlihat sejak awal.

Memahami pola perilaku dan ciri kepribadian tertentu dapat membantu Anda lebih waspada sebelum menaruh kepercayaan penuh.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (26/11), menyebutkan sejumlah sifat yang kerap muncul pada individu yang sulit dipercaya.

Sejumlah penelitian psikologi kepribadian dan sosial juga menunjukkan bahwa tingkat agreeableness (keramahan dan ketulusan), pengendalian diri, serta stabilitas emosi berkaitan erat dengan perilaku dapat dipercaya dalam interaksi sosial.

Berikut adalah tujuh ciri kepribadian yang sering muncul pada orang yang sulit dipercaya:

1. Terlalu berfokus pada diri sendiri

Individu dengan kecenderungan narsistik atau egosentris biasanya menempatkan kebutuhan dan egonya di atas segalanya.

Minimnya empati membuat mereka lebih mudah memanipulasi atau mengabaikan perasaan orang lain demi keuntungan pribadi.

2. Terlalu genit dan mencari perhatian berlebihan

Bersikap ramah itu wajar, tetapi perilaku menggoda yang berlebihan dan konsisten kerap menjadi sinyal bahaya.

Kebiasaan mencari validasi atau perhatian dari banyak pihak dapat menggerus batasan komitmen dalam hubungan.

3. Merasa paling berhak (Sense of Entitlement)

Sifat serakah dan mentalitas bahwa orang lain selalu memiliki sesuatu yang lebih baik dapat memicu sikap tidak puas terus-menerus.

Orang dengan pola pikir ini cenderung mengambil jalan pintas atau melanggar aturan demi mendapatkan apa yang diinginkan.

4. Dipenuhi rasa tidak aman (insecurity) yang mendalam

Rasa kurang percaya diri yang ekstrem sering mendorong seseorang mencari pengakuan atau pembuktian diri secara tidak sehat.

Penelitian psikologi juga mengaitkan kerentanan emosi dan ketidakstabilan afektif dengan pola relasi yang kurang aman dan mudah goyah.

5. Kontrol Impuls yang Sangat Lemah

Kesulitan menahan dorongan sesaat membuat seseorang lebih mengutamakan kepuasan jangka pendek daripada konsekuensi jangka panjang.

Kurangnya disiplin diri dalam mengambil keputusan sering kali berujung pada tindakan yang merugikan orang terdekat.

6. Bersikap permisif terhadap perselingkuhan atau pelanggaran batas

Pandangan yang terlalu longgar terhadap ketidaksetiaan atau pelanggaran komitmen mencerminkan nilai personal yang perlu dicermati.

Sikap dan ucapan seseorang biasanya menjadi petunjuk awal bagaimana mereka memaknai kesetiaan.

7. Selalu curiga dan menuduh orang lain

Kecurigaan berlebihan tanpa dasar sering kali menjadi proyeksi dari perilaku atau niat tersembunyi seseorang.

Orang yang terbiasa menyembunyikan sesuatu kerap mengasumsikan orang lain melakukan hal yang sama.

Pada akhirnya, satu ciri saja belum tentu menjadi bukti mutlak bahwa seseorang tidak bisa dipercaya.