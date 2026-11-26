JawaPos.com - Menghilangkan kebiasaan buruk bukanlah perkara mudah, terutama jika perilaku tersebut sudah dilakukan selama bertahun-tahun.

Mulai dari menunda pekerjaan, terlalu sering bermain ponsel, tidur terlalu larut, hingga makan berlebihan ketika sedang stres.

Meski menyadari dampaknya, banyak orang tetap kesulitan menghentikan kebiasaan tersebut.

Hal ini terjadi karena kebiasaan terbentuk melalui perilaku yang dilakukan berulang kali hingga menjadi respons otomatis.

Ketika menghadapi situasi tertentu, otak cenderung mengarahkan seseorang untuk mengulangi tindakan yang sudah familiar, meskipun sebenarnya ingin berubah.

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (25/11), menyebutkan cara menghilangkan kebiasaan buruk membutuhkan keinginan yang kuat, perubahan bertahap, dan konsistensi.

Memaksakan perubahan besar dalam waktu singkat justru dapat membuat seseorang mudah merasa tertekan dan akhirnya kembali pada kebiasaan lama.

Lantas, bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan? Berikut enam langkah yang bisa mulai diterapkan hari ini.

1. Mulai dari perubahan kecil

Jangan memaksakan diri mengubah seluruh rutinitas sekaligus. Jika terbiasa tidur larut malam, cobalah memajukan waktu tidur sekitar 15 menit terlebih dahulu.

Perubahan sederhana lebih mudah dilakukan dan membantu tubuh serta pikiran beradaptasi. Fokuslah pada satu kebiasaan sebelum mencoba memperbaiki hal lainnya.

2. Tentukan tujuan yang ingin dicapai

Sebelum mengubah kebiasaan, pahami alasan di balik keinginan Anda akan perubahan tersebut.

Mulai dari mengurangi penggunaan ponsel agar lebih produktif atau berhenti menunda pekerjaan supaya tidak mudah stres.

Tuliskan tujuan secara jelas dan ingat kembali manfaat yang ingin diperoleh. Memiliki alasan yang kuat dapat membantu menjaga motivasi ketika proses perubahan terasa sulit.

3. Lakukan secara konsisten

Kebiasaan tidak terbentuk dalam semalam, begitu pula proses menghilangkannya. Cobalah mengulang perilaku baru secara teratur agar perlahan menjadi bagian dari rutinitas.

Jika ingin mengurangi waktu bermain ponsel, misalnya, biasakan meletakkannya jauh dari jangkauan ketika bekerja.

Semakin sering dilakukan, semakin mudah seseorang membangun pola perilaku baru dan membagun kebiasaan baru.

4. Jangan terlalu memaksakan diri

Perubahan membutuhkan waktu dan proses yang berbeda bagi setiap orang. Jangan langsung menetapkan target terlalu tinggi karena hal tersebut justru dapat menimbulkan tekanan.

Jika belum berhasil menjalankan rencana, evaluasi kembali langkah yang dilakukan. Sesuaikan target dengan kemampuan agar proses perubahan tetap terasa realistis.

5. Berhenti menyalahkan diri sendiri

Kembali melakukan kebiasaan lama bukan berarti seluruh usaha yang dilakukan sebelumnya sia-sia. Hindari terus-menerus merasa bersalah ketika mengalami kemunduran.

Jadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi, dan kenali situasi yang memicu kebiasaan buruk, kemudian siapkan cara berbeda untuk menghadapinya.

6. Kenali pemicu dan keyakinan yang menghambat

Kebiasaan buruk sering memiliki pemicu tertentu, seperti stres, rasa bosan, lingkungan, atau pikiran negatif. Cobalah mengenali situasi yang membuat perilaku tersebut muncul.

Selain itu, perhatikan keyakinan yang menghambat perubahan, misalnya merasa tidak mampu atau takut gagal.

Mengubah cara pandang dan mencari dukungan dari orang terdekat dapat membantu mempertahankan komitmen.

Dengan demikian, menghilangkan kebiasaan buruk membutuhkan kesabaran, pengulangan, dan strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing.