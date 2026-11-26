JawaPos.com - Tidak semua perilaku yang dianggap kurang sopan sebenarnya dilakukan dengan sengaja.

Ada orang yang sering memotong pembicaraan, terlihat tidak memperhatikan lawan bicara, atau tiba-tiba mengubah topik percakapan. Perilaku tersebut terkadang membuat orang lain merasa tidak dihargai.

Namun, di balik kebiasaan tersebut, terdapat kemungkinan kondisi psikologis yang perlu dipahami, salah satunya Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mempertahankan perhatian, mengendalikan impuls, dan mengatur aktivitas sehari-hari.

Kondisi Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ini tidak hanya dialami anak-anak, tetapi juga dapat berlanjut hingga usia dewasa.

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (25/11), menyebutkan sejumlah kebiasaan yang sering dianggap sebagai perilaku tidak sopan, padahal bisa berkaitan dengan gejala ADHD.

Berikut lima kebiasaan yang bisa jadi tanda ADHD yang sering disalahpahami sebagai perilaku tidak sopan:

1. Sering memotong pembicaraan orang lain

Seseorang yang kerap menyela pembicaraan biasanya dianggap tidak sabar atau kurang menghargai lawan bicara.

Padahal, pada individu dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), perilaku ini bisa berkaitan dengan kesulitan mengendalikan impuls.

Mereka mungkin memiliki ide yang muncul secara tiba-tiba dan merasa harus segera menyampaikannya sebelum terlupakan. Akibatnya, mereka kesulitan menunggu hingga orang lain selesai berbicara.

2. Terlihat tidak memperhatikan saat diajak bicara

Sering melihat ke arah lain, memainkan benda, atau mudah teralihkan ketika seseorang sedang berbicara juga bisa menjadi tanda kesulitan mempertahankan perhatian.

Hal tersebut tidak selalu berarti seseorang merasa bosan atau tidak tertarik. Individu dengan ADHD dapat mengalami kesulitan menyaring rangsangan di sekitarnya sehingga perhatian mudah berpindah.

3. Sering melupakan nama dan informasi penting

Melupakan nama orang yang baru dikenal, janji pertemuan, atau informasi sederhana terkadang dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian.

Namun, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan gangguan memori kerja atau working memory.

Kemampuan ini berfungsi menyimpan dan menggunakan informasi dalam waktu singkat. Ketika perhatian mudah teralihkan, informasi yang diterima juga lebih sulit diingat.

4. Membatalkan janji secara mendadak

Kebiasaan membatalkan rencana pada menit terakhir sering dianggap sebagai sikap tidak bertanggung jawab.

Padahal, sebagian individu dengan ADHD mengalami kesulitan mengatur waktu, menentukan prioritas, dan menyelesaikan pekerjaan.

Kebiasaan menunda pekerjaan juga dapat membuat mereka kewalahan ketika tenggat semakin dekat sehingga rencana yang sudah dibuat terpaksa dibatalkan.

5. Tiba-tiba mengubah topik pembicaraan

Ketika sedang berdiskusi, seseorang mungkin mendadak membicarakan hal lain yang tidak berkaitan dengan topik sebelumnya.

Perilaku ini bisa terjadi karena munculnya banyak pikiran secara bersamaan dan kesulitan mengendalikan dorongan untuk segera menyampaikan ide. Akibatnya, alur percakapan menjadi kurang terarah.

Meski demikian, lima kebiasaan tersebut tidak cukup untuk memastikan seseorang mengalami ADHD.

Diagnosis membutuhkan pemeriksaan profesional dengan mempertimbangkan riwayat gejala sejak masa kanak-kanak, durasi, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Memahami kemungkinan di balik perilaku seseorang dapat membantu mengurangi penilaian negatif.