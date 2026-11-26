JawaPos.com – Kemampuan mengendalikan emosi merupakan salah satu keterampilan penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mampu menjaga ketenangan biasanya tidak mudah terpancing amarah, panik, atau mengambil keputusan secara terburu-buru ketika menghadapi persoalan.

Menariknya, kemampuan mengelola emosi bukan semata-mata ditentukan oleh kepribadian sejak lahir. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten juga berperan dalam membentuk cara seseorang memahami perasaan dan merespons berbagai situasi.

Mulai dari mengenali kondisi diri sendiri, mendengarkan orang lain, hingga meluangkan waktu untuk mengevaluasi perasaan merupakan beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kestabilan emosional.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh rutinitas yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Berikut ulasannya.

1. Membiasakan Diri Mengenali Emosi yang Sedang Dirasakan

Salah satu kemampuan penting dalam mengelola emosi adalah memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh diri sendiri.

Orang dengan kecerdasan emosional yang baik tidak sekadar menyadari ketika sedang marah, kecewa, atau sedih. Mereka juga berusaha mencari tahu penyebab munculnya perasaan tersebut.

Misalnya, ketika merasa kesal terhadap perkataan seseorang, mereka tidak langsung meluapkan kemarahan. Sebaliknya, mereka mencoba memahami apakah perasaan itu muncul karena kesalahpahaman, kelelahan, atau pengalaman sebelumnya.

Kebiasaan mengenali emosi membantu seseorang mengambil jeda sebelum memberikan respons. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada dorongan sesaat.

Semakin sering seseorang melakukan refleksi diri, semakin baik pula kemampuannya memahami pola emosi yang muncul dalam berbagai situasi.

2. Melatih Fokus pada Hal yang Sedang Terjadi

Kebiasaan berikutnya adalah menerapkan mindfulness atau kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani.

Praktik ini mengajarkan seseorang untuk memberikan perhatian pada keadaan saat ini tanpa terus-menerus terbebani penyesalan masa lalu maupun kekhawatiran mengenai masa depan.

Orang yang terbiasa menerapkan mindfulness cenderung berusaha mengamati pikiran dan perasaannya tanpa langsung memberikan penilaian.

Sebagai contoh, ketika menghadapi situasi yang membuat stres, mereka mencoba mengatur napas, memperhatikan kondisi sekitar, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa dikendalikan.

Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi reaksi impulsif serta memberikan ruang bagi pikiran untuk bekerja lebih jernih.

Dengan demikian, seseorang tidak mudah larut dalam emosi negatif ketika menghadapi persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara bertahap.

3. Mendengarkan Orang Lain Tanpa Terburu-buru Memberikan Tanggapan

Kemampuan mendengarkan juga menjadi bagian penting dari kecerdasan emosional.

Tidak sedikit orang yang ketika terlibat percakapan justru lebih sibuk memikirkan jawaban daripada memahami perkataan lawan bicara.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik cenderung memberikan perhatian penuh ketika orang lain sedang berbicara.

Mereka berusaha memahami isi pembicaraan, memperhatikan nada suara, serta menangkap perasaan yang mungkin tidak disampaikan secara langsung.

Kebiasaan ini membuat lawan bicara merasa dihargai dan lebih nyaman untuk mengungkapkan pikirannya.

Selain memperkuat hubungan sosial, mendengarkan secara mendalam juga membantu seseorang menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik.

4. Tidak Mudah Menyerah dan Mampu Menyesuaikan Diri dengan Perubahan

Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang menghadapi kegagalan, perubahan mendadak, atau keadaan yang berada di luar kendalinya.

Orang yang mampu menjaga kestabilan emosi biasanya memahami bahwa kesulitan merupakan bagian dari perjalanan hidup.

Mereka mungkin tetap merasa kecewa atau sedih ketika menghadapi masalah. Namun, perasaan tersebut tidak dibiarkan menguasai seluruh pikiran dan menghalangi mereka untuk melangkah kembali.

Selain memiliki ketahanan mental, mereka juga bersedia menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah.

Ketika rencana awal tidak berjalan sesuai harapan, mereka mencoba mencari alternatif lain daripada terus terjebak dalam kekecewaan.

Kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi inilah yang membantu seseorang menghadapi tekanan dengan lebih bijaksana.

5. Berani Mengakui Kelemahan dan Menunjukkan Diri Apa Adanya

Menjadi pribadi yang kuat secara emosional bukan berarti harus selalu terlihat sempurna di hadapan orang lain.

Justru, seseorang yang memiliki kematangan emosional biasanya mampu menerima kelebihan sekaligus kekurangan yang ada dalam dirinya.

Mereka tidak merasa harus menyembunyikan seluruh kesedihan, ketakutan, atau kegagalan hanya demi menjaga penilaian orang lain.

Ketika membutuhkan bantuan, mereka berani mengatakannya. Begitu pula ketika melakukan kesalahan, mereka bersedia mengakui dan berusaha memperbaikinya.

Sikap terbuka seperti ini menunjukkan bahwa seseorang mampu menerima dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus membuktikan sesuatu kepada orang lain.

Selain memberikan kelegaan secara emosional, keberanian menunjukkan kerentanan juga dapat membangun hubungan yang lebih jujur dan dekat dengan orang-orang di sekitarnya.

6. Berusaha Memahami Perasaan dan Sudut Pandang Orang Lain

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan serta melihat suatu keadaan dari perspektif orang lain.

Orang yang memiliki kecerdasan emosional baik biasanya tidak terburu-buru memberikan penilaian ketika seseorang sedang menunjukkan emosi tertentu.

Ketika teman sedang marah atau rekan kerja mengalami tekanan, mereka berusaha mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan.

Mereka juga memahami bahwa setiap orang mempunyai pengalaman dan alasan berbeda di balik perilakunya.

Dengan membiasakan diri berempati, seseorang dapat menghindari konflik yang tidak perlu sekaligus membangun komunikasi yang lebih sehat.

Empati bukan berarti harus selalu menyetujui pendapat orang lain. Namun, kemampuan ini membantu seseorang menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan kendali atas emosinya sendiri.

7. Meluangkan Waktu untuk Mengevaluasi Kondisi Emosional

Rutinitas terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi emosional secara berkala.

Kesibukan sehari-hari sering membuat seseorang lupa memperhatikan perasaan dan kebutuhan dirinya sendiri. Padahal, memahami kondisi emosional merupakan bagian penting dari menjaga kesejahteraan diri.

Orang yang terbiasa melakukan introspeksi biasanya menyediakan waktu untuk memikirkan pengalaman yang telah dilalui.

Mereka mencoba mengenali hal-hal yang membuat bahagia, situasi yang memicu stres, serta kebiasaan yang perlu diperbaiki.

Evaluasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan sederhana, seperti menulis jurnal harian, berbicara dengan orang terpercaya, atau meluangkan beberapa menit untuk merenungkan aktivitas sepanjang hari.

Dengan memahami kondisi emosional secara rutin, seseorang dapat lebih cepat menyadari ketika sedang mengalami tekanan dan mencari cara yang tepat untuk mengatasinya.