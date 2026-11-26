JawaPos.com – Dalam kehidupan keluarga, pengasuhan anak sering kali lebih banyak dikaitkan dengan sosok ibu. Padahal, keterlibatan seorang ayah juga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembentukan karakter anak.

Ayah bukan hanya bertugas memenuhi kebutuhan materi keluarga, tetapi juga berperan memberikan kasih sayang, dukungan emosional, serta bimbingan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kehadiran kedua orang tua dengan peran yang saling melengkapi dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan mampu membangun hubungan sosial yang sehat.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam alasan mengapa keterlibatan ayah sama pentingnya dengan ibu dalam proses pengasuhan anak. Berikut penjelasannya.

1. Ayah Menjadi Contoh dalam Membangun Hubungan yang Sehat

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal dan memahami hubungan antarmanusia. Dalam proses tersebut, perilaku ayah dapat menjadi salah satu contoh yang membentuk cara anak memperlakukan orang lain.

Cara seorang ayah berkomunikasi, menunjukkan kasih sayang, menghargai pendapat, dan menyelesaikan konflik akan memberikan pelajaran penting bagi anak.

Anak perempuan dapat belajar mengenai pentingnya menghargai diri sendiri serta bagaimana seharusnya diperlakukan dalam sebuah hubungan.

Sementara itu, anak laki-laki bisa memperoleh gambaran mengenai sikap menghormati perempuan, tanggung jawab, dan cara memperlakukan orang lain dengan baik.

Karena itu, ayah perlu menunjukkan perilaku positif melalui tindakan sehari-hari, bukan hanya memberikan nasihat kepada anak.

2. Ayah Membantu Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak

Kepercayaan diri menjadi salah satu bekal penting yang dibutuhkan anak ketika menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan.

Keterlibatan ayah dapat membantu anak merasa lebih yakin terhadap kemampuan dirinya, terutama ketika mereka sedang mencoba sesuatu yang baru.

Misalnya, ayah memberikan dorongan ketika anak ingin mengikuti perlombaan, belajar keterampilan tertentu, atau menghadapi tantangan yang sebelumnya terasa menakutkan.

Selain memberikan motivasi, ayah juga perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba dan mengambil keputusan sesuai dengan usianya.

Dukungan tersebut membuat anak memahami bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus selalu ditakuti, melainkan bagian dari proses belajar dan berkembang.

3. Keterlibatan Ayah Dapat Mendukung Prestasi Akademis

Peran ayah dalam pendidikan anak tidak kalah penting dibandingkan dengan peran ibu.

Ayah yang aktif mendampingi proses belajar dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademis anak.

Bentuk keterlibatannya tidak harus selalu berupa mengajari pelajaran sekolah. Mengajak anak berdiskusi, menanyakan kegiatan di sekolah, membaca buku bersama, atau memberikan apresiasi terhadap usaha mereka juga merupakan bentuk dukungan yang berarti.

Kedekatan emosional dengan ayah juga dapat membuat anak merasa lebih nyaman ketika menghadapi kesulitan dalam belajar.

Dalam naskah sumber disebutkan bahwa anak yang memiliki kedekatan dengan ayahnya mempunyai peluang 43 persen lebih besar memperoleh nilai A dan 33 persen lebih kecil kemungkinan mengulang kelas.

Angka tersebut perlu dilihat berdasarkan konteks penelitian yang menjadi sumbernya. Namun, secara umum, keterlibatan orang tua dalam pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung perkembangan belajar anak.

4. Ayah Turut Menjaga Kesejahteraan Emosional Anak

Selain kesehatan fisik, kondisi emosional juga perlu mendapatkan perhatian dalam proses tumbuh kembang anak.

Kehadiran ayah yang penuh perhatian dapat memberikan rasa aman dan membantu anak memahami berbagai perasaan yang mereka alami.

Ketika anak menghadapi masalah, ayah dapat menjadi tempat untuk bercerita, memberikan dukungan, serta membantu mereka mencari solusi tanpa langsung menghakimi.

Sikap menerima dan menghargai perasaan anak juga dapat membantu membangun rasa berharga dalam dirinya.

Dengan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain.

5. Ayah Mendorong Anak agar Lebih Mandiri

Kemandirian merupakan kemampuan penting yang perlu dibentuk sejak anak masih kecil.

Dalam hal ini, ayah dapat membantu anak belajar menghadapi tantangan, menentukan pilihan, serta memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil.

Misalnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba menyelesaikan pekerjaan rumah sendiri, memilih kegiatan yang disukai, atau mencari jalan keluar ketika menghadapi kesulitan sederhana.

Ayah juga dapat mengajarkan bahwa melakukan kesalahan bukan berarti gagal sepenuhnya. Justru melalui pengalaman tersebut, anak bisa belajar bertanggung jawab dan memperbaiki tindakannya.

Tentu saja, kebebasan yang diberikan harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Dengan pendampingan yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih berani, bertanggung jawab, dan tidak selalu bergantung pada orang lain.

6. Ayah Ikut Membentuk Cara Pandang dan Nilai Kehidupan Anak

Hal lain yang membuat peran ayah begitu penting adalah pengaruhnya dalam membentuk pola pikir serta nilai-nilai yang dipegang anak.

Melalui kebiasaan dan perilaku sehari-hari, ayah dapat memperkenalkan berbagai nilai kehidupan seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan rasa hormat.

Anak biasanya tidak hanya belajar dari perkataan orang tua, tetapi juga memperhatikan bagaimana mereka bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, ketika ayah menunjukkan sikap jujur, menghargai orang lain, dan berani mengakui kesalahan, anak dapat menjadikan perilaku tersebut sebagai pembelajaran.

Meski demikian, tugas ayah bukan memaksakan seluruh pandangan pribadinya kepada anak. Sebaliknya, orang tua perlu membimbing anak agar mampu berpikir kritis, memahami perbedaan, dan membentuk pendapatnya sendiri.