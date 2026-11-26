JawaPos.com – Tidak semua orang yang mengalami kesepian memperlihatkan kesedihan secara terbuka. Sebagian justru tetap mampu tersenyum, bersikap ramah, dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya meskipun sedang merasa hampa.

Di balik sikap yang terlihat menyenangkan tersebut, bisa saja tersimpan kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Mereka mungkin ingin diperhatikan, didengarkan, atau sekadar ditemani, tetapi kesulitan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya.

Dalam psikologi, kesepian dapat dialami seseorang meskipun ia mempunyai banyak teman atau sering berinteraksi dengan orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang dapat muncul pada orang yang berusaha menyembunyikan rasa kesepian di balik sikap sopan dan keramahan. Berikut penjelasannya.

1. Selalu Mengatakan Dirinya Baik-Baik Saja

Salah satu kebiasaan yang mungkin terlihat sederhana adalah terlalu sering mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai masalah.

Ketika ditanya mengenai keadaan atau perasaannya, mereka biasanya langsung menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, belum tentu kondisi emosional yang dialami sesuai dengan jawaban tersebut.

Sebagian orang memilih menyembunyikan kesulitan karena tidak ingin merepotkan orang lain. Mereka khawatir jika terlalu banyak bercerita justru dianggap sebagai beban.

Tidak jarang, sebenarnya mereka berharap ada seseorang yang cukup peduli untuk bertanya kembali dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih terbuka.

2. Selalu Bersedia Mendengarkan, tetapi Jarang Membagikan Cerita Pribadi

Menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu kualitas positif dalam hubungan sosial. Namun, kebiasaan tersebut bisa menjadi tidak seimbang ketika seseorang selalu mendengarkan cerita orang lain tanpa pernah membicarakan perasaannya sendiri.

Mereka terbiasa menjadi tempat orang lain mencurahkan masalah, memberikan dukungan, dan menawarkan perhatian.

Sayangnya, ketika menghadapi persoalan pribadi, mereka justru memilih diam. Ada perasaan takut dianggap terlalu terbuka atau khawatir orang lain tidak benar-benar memahami keadaan mereka.

Padahal, hubungan emosional yang sehat membutuhkan keterbukaan dari kedua belah pihak. Berbagi cerita dan menunjukkan kerentanan juga dapat membantu membangun kedekatan yang lebih bermakna.

3. Terlalu Sering Mendahulukan Kepentingan Orang Lain

Orang yang diam-diam kesepian terkadang mempunyai kebiasaan selalu berusaha menyenangkan orang di sekitarnya.

Mereka mudah mengatakan iya, bersedia membantu meskipun sedang sibuk, dan kerap mengesampingkan kebutuhan pribadi demi menjaga perasaan orang lain.

Sikap ini bisa berkaitan dengan kecenderungan people pleasing, yaitu kebiasaan mencari penerimaan melalui usaha menyenangkan orang lain.

Di balik perilaku tersebut, mungkin terdapat kekhawatiran bahwa penolakan atau perbedaan pendapat akan membuat hubungan menjadi renggang.

Akibatnya, mereka lebih memilih mengikuti keinginan orang lain daripada menyampaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan.

4. Terus Menyibukkan Diri agar Tidak Merasakan Kesepian

Sebagian orang terlihat mempunyai aktivitas yang sangat padat. Mereka selalu memiliki pekerjaan untuk diselesaikan, kegiatan untuk diikuti, atau urusan lain yang membuat waktunya hampir tidak pernah kosong.

Namun, tidak semua kesibukan muncul karena ambisi maupun produktivitas. Ada pula orang yang sengaja memenuhi jadwalnya agar tidak mempunyai banyak kesempatan untuk memikirkan perasaan kesepian.

Dengan terus melakukan sesuatu, perhatian mereka dapat teralihkan dari kekosongan emosional yang sedang dirasakan.

Meski memiliki aktivitas positif merupakan hal baik, penting juga memberikan waktu bagi diri sendiri untuk memahami emosi dan membangun hubungan sosial yang bermakna.

5. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Persoalan Sepele

Mengucapkan maaf merupakan bentuk kesopanan ketika seseorang melakukan kesalahan. Akan tetapi, kebiasaan meminta maaf secara berlebihan untuk hal yang sebenarnya tidak perlu terkadang menunjukkan adanya rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri.

Contohnya, mereka sering mengatakan maaf sebelum bertanya, merasa bersalah ketika menghubungi teman, atau meminta maaf hanya karena membutuhkan bantuan kecil.

Kebiasaan tersebut bisa berkaitan dengan kekhawatiran dianggap mengganggu atau merepotkan orang lain.

Dalam beberapa situasi, orang yang merasa kesepian juga dapat memiliki kebutuhan besar untuk diterima sehingga berusaha memastikan kehadirannya tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi siapa pun.

6. Gemar Memberikan Bantuan atau Hadiah Tanpa Diminta

Memberikan perhatian kepada orang lain merupakan tindakan positif. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan karena takut kehilangan hubungan, perilaku tersebut bisa menjadi tanda adanya kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.

Sebagian orang berusaha mempertahankan kedekatan dengan cara selalu menawarkan bantuan, memberikan hadiah, atau melakukan berbagai kebaikan.

Mereka mungkin merasa lebih dihargai ketika orang lain membutuhkan kehadirannya.

Di balik kemurahan hati tersebut, terkadang tersimpan kekhawatiran bahwa hubungan akan menjauh apabila mereka tidak terus memberikan sesuatu.

Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak bergantung pada seberapa banyak bantuan atau hadiah yang diberikan seseorang.

7. Selalu Tersenyum dan Melontarkan Candaan untuk Menghibur Orang Lain

Orang yang paling sering membuat suasana menjadi menyenangkan belum tentu selalu merasa bahagia.

Ada individu yang terbiasa menjadi penghibur dalam lingkungan pertemanan. Mereka senang melontarkan lelucon, membuat orang lain tertawa, dan memastikan suasana tetap nyaman.

Namun, ketika sedang menghadapi masalah pribadi, mereka justru kesulitan menunjukkan kesedihan.

Senyum dan humor terkadang digunakan sebagai cara untuk menghindari pertanyaan mengenai kondisi emosional mereka.

Bukan berarti setiap orang yang humoris sedang menyembunyikan kesepian. Akan tetapi, apabila seseorang terus merasa harus terlihat bahagia di hadapan orang lain, ada baiknya memperhatikan kebutuhan emosional yang mungkin selama ini diabaikan.

8. Perlahan Menjauh Ketika Merasa Tidak Dibutuhkan

Kebiasaan terakhir yang dapat muncul pada seseorang yang kesepian adalah memilih menarik diri ketika merasa keberadaannya tidak lagi dianggap penting.

Mereka mungkin berhenti menghubungi teman, jarang mengikuti kegiatan bersama, atau tidak lagi aktif dalam lingkungan sosial.

Menariknya, keputusan tersebut terkadang dilakukan tanpa pertengkaran maupun penjelasan panjang. Mereka hanya perlahan mengurangi interaksi dan memilih menghabiskan waktu sendiri.

Perilaku ini bisa menjadi bentuk perlindungan diri dari perasaan ditolak atau tidak dihargai.

Mereka mungkin menganggap menjauh lebih mudah daripada harus menghadapi kemungkinan bahwa orang lain memang tidak menginginkan kehadirannya.

Namun, menarik diri terlalu lama justru dapat memperbesar perasaan terisolasi. Karena itu, membangun komunikasi secara terbuka dengan orang yang dipercaya bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan sosial.