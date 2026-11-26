JawaPos.com – Komunikasi yang baik seharusnya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Namun, suasana percakapan bisa berubah tidak menyenangkan ketika salah satu pihak terlalu sibuk membicarakan dirinya sendiri. Orang dengan kecenderungan egois biasanya lebih mengutamakan keinginan dan sudut pandangnya dibandingkan memperhatikan kebutuhan lawan bicara. Akibatnya, interaksi yang semestinya berlangsung dua arah justru terasa seperti komunikasi sepihak. Kebiasaan tersebut terkadang muncul melalui tindakan sederhana, mulai dari memotong pembicaraan hingga sulit menerima pendapat berbeda. Dilansir dari geediting.com, ada sepuluh perilaku yang sering dikaitkan dengan orang egois ketika terlibat dalam sebuah percakapan. Berikut ciri-cirinya. 1. Selalu Mengarahkan Pembicaraan Kembali kepada Dirinya Salah satu kebiasaan yang mudah dikenali dari orang egois adalah kecenderungan menjadikan dirinya sebagai pusat setiap percakapan. Ketika orang lain sedang menceritakan pengalaman pribadi, mereka justru mencari kesempatan untuk membahas kisah sendiri. Bahkan, cerita sederhana dari lawan bicara bisa berubah menjadi pembahasan panjang mengenai kehidupan mereka. Misalnya, saat seseorang mengungkapkan rasa lelah setelah bekerja, mereka langsung membandingkannya dengan kesibukan sendiri yang dianggap jauh lebih berat. Jika terus terjadi, kebiasaan tersebut dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai karena kesempatan untuk berbagi cerita selalu diambil alih. 2. Gemar Menyela Sebelum Orang Lain Selesai Berbicara Percakapan yang sehat membutuhkan kesabaran untuk mendengarkan sampai orang lain selesai menyampaikan pendapatnya. Namun, orang yang cenderung egois sering kali tidak mampu menahan keinginan untuk segera memberikan tanggapan. Mereka bahkan menyela ketika lawan bicara masih menjelaskan sesuatu. Alih-alih memahami keseluruhan cerita, mereka lebih sibuk mempersiapkan jawaban yang ingin disampaikan. Kebiasaan memotong pembicaraan ini dapat memberikan kesan bahwa pendapat pribadi dianggap jauh lebih penting dibandingkan kesempatan orang lain untuk berbicara. 3. Mendengarkan Hanya untuk Menyiapkan Jawaban Tidak semua orang yang terlihat diam ketika orang lain berbicara benar-benar memperhatikan isi pembicaraan. Ada individu yang mendengarkan hanya untuk menemukan kesempatan menyampaikan pendapat, nasihat, atau pengalaman pribadinya. Mereka mungkin sesekali mengangguk dan menunjukkan ekspresi seolah memahami. Namun, setelah lawan bicara selesai, pembahasan justru segera dialihkan kepada hal yang ingin mereka ceritakan. Padahal, mendengarkan secara aktif bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Seseorang juga perlu memahami pesan, memperhatikan perasaan, dan memberikan respons yang sesuai. 4. Menganggap Percakapan sebagai Ajang Persaingan Bagi sebagian orang egois, percakapan bukan sekadar kesempatan bertukar pengalaman, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan keunggulan diri. Ketika seseorang menceritakan pencapaiannya, mereka merasa perlu menyampaikan keberhasilan yang dianggap lebih besar. Begitu pula ketika lawan bicara sedang menghadapi kesulitan. Mereka justru membandingkannya dengan pengalaman pribadi yang dianggap jauh lebih berat. Sikap seperti ini membuat orang lain kesulitan menikmati momen berbagi cerita. Sebab, setiap pengalaman seolah harus dibandingkan dan tidak pernah dibiarkan berdiri sendiri. 5. Terlalu Banyak Bicara dan Menguasai Percakapan Orang yang gemar mendominasi pembicaraan terkadang menganggap dirinya sebagai komunikator yang hebat. Mereka merasa mampu menghidupkan suasana melalui berbagai cerita, candaan, maupun pendapat yang terus disampaikan. Namun, kemampuan berkomunikasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pikiran juga merupakan bagian penting dari komunikasi yang baik. Ketika satu orang terus mengambil alih waktu bicara, percakapan menjadi tidak seimbang. Lawan bicara pun bisa merasa lelah karena tidak memperoleh ruang yang cukup untuk berpartisipasi. 6. Menganggap Remeh Perasaan Orang Lain Ketika seseorang sedang menceritakan masalah pribadi, respons yang diberikan seharusnya menunjukkan perhatian dan kepedulian. Sayangnya, orang dengan kecenderungan egois terkadang justru meremehkan emosi lawan bicara. Mereka bisa menganggap seseorang terlalu sensitif atau berlebihan dalam menanggapi suatu persoalan. Sikap tersebut membuat orang yang sedang membutuhkan dukungan merasa tidak dipahami. Padahal, menunjukkan empati tidak selalu harus memberikan solusi. Terkadang, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengakui perasaan orang lain sudah cukup membantu. 7. Memanfaatkan Keramahan untuk Mengarahkan Percakapan Tidak semua orang egois memperlihatkan perilaku kasar atau berbicara dengan nada tinggi. Sebagian justru mempunyai kemampuan bersosialisasi yang baik dan terlihat sangat menyenangkan. Mereka pandai memberikan pujian, melontarkan candaan, serta membangun suasana akrab dengan orang lain. Namun, keramahan tersebut terkadang digunakan untuk mendapatkan perhatian atau mengarahkan pembicaraan sesuai kepentingan pribadi. Mereka bisa membuat lawan bicara merasa dihargai pada awalnya, tetapi kemudian kembali menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Karena itu, penting untuk memperhatikan apakah keramahan seseorang disertai ketulusan dalam menghargai orang lain. 8. Tidak Menghormati Batasan Pribadi Lawan Bicara Setiap orang mempunyai batasan yang berbeda dalam sebuah hubungan maupun percakapan. Ada topik yang nyaman dibahas, tetapi ada pula persoalan pribadi yang tidak ingin dibicarakan. Orang yang egois terkadang sulit menerima batasan tersebut. Mereka tetap memaksakan pertanyaan meskipun lawan bicara sudah menunjukkan ketidaknyamanan. Bahkan, ketika seseorang meminta agar topik tertentu dihentikan, mereka justru menganggapnya sebagai lelucon atau menyebut lawan bicara terlalu serius. Perilaku seperti ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap privasi dan kenyamanan orang lain. 9. Menunjukkan Empati yang Hanya Terlihat di Permukaan Empati merupakan kemampuan memahami dan merespons perasaan orang lain. Namun, ada orang yang hanya menunjukkan perhatian melalui ucapan tanpa benar-benar berusaha memahami keadaan lawan bicara. Mereka mungkin mengatakan turut prihatin atau mengaku mengerti, tetapi tidak menunjukkan ketertarikan lebih lanjut terhadap persoalan yang sedang diceritakan. Bahkan, mereka bisa dengan cepat mengalihkan pembicaraan setelah memberikan respons singkat. Dalam hubungan yang sehat, kepedulian seharusnya tidak berhenti pada kata-kata. Kesediaan mendengarkan, mengingat hal penting, dan menghargai kebutuhan orang lain juga menjadi bagian dari empati. 10. Selalu Ingin Menjadi Orang Terakhir yang Berbicara Salah satu perilaku yang bisa membuat diskusi terasa melelahkan adalah keinginan untuk selalu memberikan komentar terakhir. Orang dengan kecenderungan ini biasanya sulit membiarkan perbedaan pendapat berakhir begitu saja. Mereka merasa perlu menambahkan argumen, mengoreksi hal kecil, atau kembali menegaskan pandangannya. Bagi mereka, mengakhiri pembicaraan tanpa memberikan tanggapan terakhir seolah membuat dirinya kehilangan kendali. Padahal, tidak semua perbedaan pendapat harus dimenangkan. Terkadang, menghargai sudut pandang orang lain dan mengetahui kapan harus berhenti berbicara justru menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Pada akhirnya, komunikasi yang berkualitas bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara atau selalu berhasil memenangkan diskusi. Kemampuan mendengarkan, menghargai perbedaan, serta memberikan ruang kepada orang lain merupakan hal penting untuk membangun hubungan yang sehat.