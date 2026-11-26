JawaPos.com – Memasuki usia lanjut bukan berarti seseorang harus kehilangan semangat, kebahagiaan, maupun ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Bahkan ketika menginjak usia 80 tahun, seseorang tetap memiliki kesempatan untuk menjaga kesehatan emosional dan mengembangkan kemampuan mentalnya. Namun, proses penuaan sering kali diikuti perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Pensiun, berkurangnya aktivitas sosial, kondisi kesehatan, hingga kehilangan orang terdekat dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang apabila tidak dihadapi dengan baik. Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang kali juga dapat membuat seseorang semakin sulit menjaga kestabilan emosinya. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kesalahan harian yang kerap dikaitkan dengan kesulitan mempertahankan kekuatan mental, khususnya ketika seseorang memasuki usia 80-an. 1. Terlalu Sering Menyendiri dan Minim Bersosialisasi Menghabiskan waktu sendiri sesekali memang diperlukan untuk beristirahat dan menikmati ketenangan. Akan tetapi, terlalu lama menarik diri dari lingkungan sosial bisa berdampak kurang baik terhadap kesehatan mental. Pada usia lanjut, kesempatan untuk berinteraksi terkadang semakin berkurang karena pensiun, keterbatasan mobilitas, atau kehilangan teman sebaya. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat meningkatkan perasaan kesepian dan keterasingan. Padahal, menjaga hubungan dengan orang lain tidak harus dilakukan melalui kegiatan besar. Mengobrol dengan tetangga, menelepon keluarga, atau mengikuti kegiatan komunitas sederhana sudah bisa menjadi sarana untuk mempertahankan hubungan sosial. 2. Tidak Memiliki Jadwal Kegiatan yang Teratur Rutinitas harian ternyata memiliki peran penting dalam membantu seseorang mempertahankan kestabilan emosional, termasuk ketika memasuki usia senja. Setelah pensiun atau mengalami perubahan kondisi kehidupan, sebagian lansia mungkin tidak lagi mempunyai jadwal kegiatan yang jelas. Akibatnya, waktu sehari-hari terasa kosong dan kurang memberikan semangat. Ketiadaan aktivitas terstruktur juga dapat membuat seseorang kehilangan motivasi untuk menjalani hari. Untuk mengatasinya, mereka bisa membangun kebiasaan sederhana, seperti bangun pagi pada waktu yang sama, berjalan santai, membaca buku, memasak, atau merawat tanaman. Aktivitas tersebut dapat memberikan kesibukan sekaligus membantu menciptakan keteraturan. 3. Terus Memikirkan Penyesalan dan Kenangan Buruk Masa Lalu Mengenang pengalaman hidup merupakan hal yang wajar, terlebih bagi seseorang yang telah melewati banyak peristiwa selama puluhan tahun. Namun, kebiasaan terus-menerus memikirkan kesalahan masa lalu, keputusan yang disesali, atau kesempatan yang tidak pernah terwujud dapat menjadi beban emosional. Dalam psikologi, pola berpikir berulang mengenai pengalaman negatif dikenal sebagai rumination. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini dapat memperburuk suasana hati dan meningkatkan tekanan psikologis. Daripada terus terjebak pada hal-hal yang tidak bisa diubah, lansia dapat mencoba mengarahkan perhatian pada pengalaman positif, pencapaian hidup, serta hubungan baik yang masih dimiliki saat ini. 4. Menganggap Diri Sudah Terlalu Tua untuk Mempelajari Sesuatu Usia bukan alasan untuk berhenti mengembangkan kemampuan. Otak manusia tetap memiliki kemampuan beradaptasi dan mempelajari hal baru sepanjang kehidupan, meskipun prosesnya dapat mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Sayangnya, sebagian lansia merasa tidak perlu lagi mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan karena menganggap kesempatan belajar sudah berlalu. Pola pikir seperti ini justru bisa membatasi aktivitas dan pengalaman baru. Padahal, mempelajari keterampilan sederhana dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, mencoba menggunakan ponsel pintar, mempelajari resep masakan, bermain teka-teki, atau mengikuti kegiatan seni. Selain menambah pengetahuan, aktivitas tersebut juga memberikan kesempatan untuk tetap aktif secara mental. 5. Selalu Memendam Masalah dan Enggan Berbagi Cerita Tidak sedikit orang lanjut usia yang memilih menyimpan persoalan sendiri karena tidak ingin merepotkan anak, keluarga, maupun orang terdekat. Mereka mungkin merasa harus selalu terlihat kuat meskipun sebenarnya sedang menghadapi kecemasan, kesedihan, atau tekanan emosional. Padahal, membicarakan perasaan kepada orang yang dipercaya dapat membantu seseorang mengelola beban pikiran dengan lebih baik. Berbagi cerita juga memungkinkan seseorang memperoleh dukungan emosional dan sudut pandang baru dalam menghadapi persoalan. Karena itu, jangan menganggap meminta bantuan sebagai tanda kelemahan. Memiliki seseorang yang bersedia mendengarkan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental. 6. Mengabaikan Kebutuhan Perawatan Diri Menjaga penampilan dan kebersihan diri bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga dapat mendukung kenyamanan serta rasa percaya diri. Ketika memasuki usia lanjut, beberapa orang mungkin mulai mengabaikan kebiasaan merawat diri akibat keterbatasan fisik atau berkurangnya motivasi. Padahal, aktivitas sederhana seperti mandi secara teratur, mengenakan pakaian bersih, menjaga pola makan, dan memenuhi kebutuhan istirahat tetap penting dilakukan. Menjalankan rutinitas perawatan diri dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dan memiliki kendali terhadap kehidupan sehari-hari. Jika terdapat keterbatasan untuk melakukan aktivitas tertentu, bantuan dari keluarga atau pendamping bisa menjadi solusi agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi. 7. Terlalu Memikirkan Keterbatasan Fisik Perubahan kemampuan fisik merupakan bagian yang umum terjadi dalam proses penuaan. Aktivitas yang dahulu mudah dilakukan mungkin membutuhkan lebih banyak tenaga atau bantuan ketika seseorang semakin bertambah usia. Namun, terlalu berfokus pada kemampuan yang sudah berkurang dapat membuat seseorang melupakan berbagai potensi yang masih dimilikinya. Setiap orang tetap mempunyai kelebihan yang dapat dikembangkan, meskipun bentuk aktivitasnya mungkin berbeda dibandingkan ketika masih muda. Lansia dapat mengisi waktu dengan bercerita kepada keluarga, mengajarkan keterampilan kepada cucu, bernyanyi, menjahit, membaca, atau berbagi pengalaman hidup. Dengan menghargai kemampuan yang masih dimiliki, seseorang dapat mempertahankan rasa percaya diri dan menemukan kebahagiaan melalui aktivitas sederhana. 8. Tidak Memiliki Target atau Tujuan Kecil Setiap Hari Memiliki tujuan hidup tidak selalu harus berkaitan dengan pencapaian besar. Bahkan, kegiatan sederhana yang ingin diselesaikan dalam satu hari dapat memberikan alasan bagi seseorang untuk tetap bersemangat. Sebagian lansia mungkin merasa kehilangan arah setelah tidak lagi bekerja atau menjalani aktivitas yang sebelumnya menjadi bagian utama kehidupan mereka. Jika tidak memiliki kegiatan yang dinantikan, hari-hari bisa terasa monoton dan kurang bermakna. Untuk mengatasinya, mereka dapat menetapkan target ringan, seperti merapikan rumah, menyiram tanaman, menulis catatan harian, membaca beberapa halaman buku, atau menghubungi anggota keluarga. Tujuan kecil tersebut dapat memberikan rasa pencapaian sekaligus membantu menjaga motivasi. Pada akhirnya, menjaga kekuatan mental di usia lanjut bukan hanya tentang menghindari kesedihan atau masalah, melainkan juga membangun kebiasaan yang mendukung kebahagiaan dan keseimbangan emosional. Tetap bersosialisasi, memiliki kegiatan, merawat diri, serta menghargai kemampuan yang masih dimiliki merupakan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan sejak usia muda hingga memasuki masa senja.