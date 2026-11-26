JawaPos.com – Menjalin hubungan dengan orang lain memang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang melakukan kesalahan, menyakiti perasaan, atau menunjukkan sikap yang membuat hubungan menjadi renggang. Memberikan kesempatan kedua merupakan salah satu bentuk toleransi dalam hubungan. Namun, keputusan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, terutama jika seseorang terus mengulangi perilaku buruk tanpa menunjukkan keinginan untuk memperbaiki diri. Pasalnya, mempertahankan hubungan dengan individu yang memiliki kebiasaan merugikan bisa berdampak pada ketenangan emosional dan kualitas kehidupan seseorang. Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tipe kepribadian yang perlu diwaspadai sebelum memutuskan untuk kembali memberikan kesempatan kedua. 1. Manipulator yang selalu ingin mengendalikan orang lain Manipulator merupakan tipe orang yang pandai memanfaatkan situasi maupun perasaan orang lain demi memenuhi kepentingan pribadinya. Mereka biasanya menggunakan berbagai cara, mulai dari memainkan emosi, memutarbalikkan fakta, hingga membuat orang lain merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya. Dalam hubungan, perilaku seperti ini dapat membuat salah satu pihak kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan justru berubah menjadi situasi yang penuh tekanan. Memberikan kesempatan kembali kepada orang dengan kebiasaan manipulatif perlu disertai pertimbangan serius. Perubahan seharusnya terlihat melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji atau ucapan manis. 2. Pembohong yang terus mengulangi kebiasaannya Kejujuran merupakan salah satu unsur terpenting dalam membangun hubungan yang sehat. Tanpa keterbukaan, kepercayaan akan sulit dipertahankan. Sayangnya, ada orang yang terbiasa menyampaikan informasi tidak benar, bahkan untuk persoalan sederhana. Mereka bisa mengarang cerita, menyembunyikan fakta, atau memberikan keterangan berbeda demi melindungi kepentingan sendiri. Kebohongan yang terjadi berulang kali dapat membuat orang lain selalu merasa curiga dan mempertanyakan setiap perkataan yang disampaikan. Jika seseorang tidak menunjukkan kesadaran atas perilakunya dan terus mengulangi kebohongan, hubungan tersebut berisiko menjadi tidak sehat. Karena itu, penting untuk melihat konsistensi tindakan sebelum kembali mempercayainya. 3. Vampir emosional yang menguras tenaga dan pikiran Pernah merasa sangat lelah setelah berinteraksi dengan seseorang, meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat? Bisa jadi hubungan tersebut memberikan tekanan emosional. Istilah vampir emosional sering digunakan untuk menggambarkan individu yang terus-menerus menyedot perhatian dan energi emosional orang lain. Mereka biasanya gemar mengeluh, selalu memandang sesuatu secara negatif, atau terus menempatkan dirinya sebagai korban tanpa berusaha mencari penyelesaian. Jika berlangsung dalam waktu lama, interaksi seperti ini dapat membuat seseorang merasa terbebani, kehilangan semangat, bahkan mengalami stres. Bukan berarti seseorang harus menjauhi teman yang sedang menghadapi masalah. Namun, hubungan yang sehat tetap membutuhkan keseimbangan, termasuk kesediaan kedua pihak untuk saling mendengarkan dan mendukung. 4. Teman musiman yang hanya datang ketika membutuhkan Persahabatan seharusnya tidak hanya hadir ketika keadaan sedang menyenangkan. Hubungan pertemanan yang tulus juga terlihat dari kesediaan untuk saling mendukung saat salah satu pihak mengalami kesulitan. Berbeda dengan teman sejati, teman musiman cenderung muncul ketika membutuhkan sesuatu atau ketika ada kesempatan untuk bersenang-senang. Namun, saat kamu sedang menghadapi persoalan dan membutuhkan bantuan, mereka justru sulit dihubungi atau memilih menghilang. Kebiasaan tersebut dapat membuat hubungan terasa berjalan satu arah. Salah satu pihak terus memberikan perhatian, sedangkan pihak lainnya hanya hadir ketika memperoleh keuntungan. Jika pola ini terus berulang, tidak ada salahnya mengevaluasi kembali kedekatan tersebut dan menentukan batasan yang lebih sehat. 5. Orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan Setiap manusia tentu pernah melakukan kekeliruan. Hal yang membedakan seseorang adalah kesediaannya untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ada individu yang justru selalu mencari alasan ketika melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Mereka enggan meminta maaf, bahkan terkadang menyalahkan pihak yang menjadi korban dari tindakannya. Sikap seperti ini dapat membuat persoalan semakin rumit karena tidak ada ruang untuk menyelesaikan konflik secara sehat. Padahal, mengakui kesalahan merupakan langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat rusak. Jika seseorang selalu menghindari tanggung jawab dan tidak memperlihatkan penyesalan, memberikan kesempatan kedua tanpa perubahan yang jelas bisa membuat masalah serupa kembali terjadi. 6. Pelanggar batas pribadi yang tidak menghargai privasi Setiap orang mempunyai batasan pribadi yang perlu dihormati, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun hubungan romantis. Batasan tersebut bisa berkaitan dengan privasi, waktu pribadi, keputusan hidup, hingga hal-hal yang membuat seseorang merasa nyaman atau tidak nyaman. Namun, ada individu yang terus mengabaikan batasan tersebut meskipun sudah diberi penjelasan berkali-kali. Mereka mungkin gemar mencampuri urusan pribadi, memaksakan kehendak, atau merasa berhak mengatur kehidupan orang lain. Jika perilaku ini terus dibiarkan, seseorang bisa kehilangan ruang untuk menentukan pilihan dan merasa tidak memiliki kendali atas kehidupannya sendiri. Hubungan yang sehat semestinya memberikan ruang bagi setiap individu untuk tetap menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengorbankan kenyamanan pribadi. 7. Orang yang dipenuhi rasa iri dan kedengkian Persaingan dan rasa cemburu merupakan hal yang bisa muncul dalam kehidupan sosial. Namun, perasaan tersebut dapat berubah menjadi masalah ketika seseorang mulai merasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Individu yang dipenuhi kedengkian biasanya sulit memberikan apresiasi atas pencapaian orang di sekitarnya. Mereka bahkan bisa meremehkan keberhasilan, melontarkan komentar negatif, atau menyebarkan cerita yang merugikan. Dalam hubungan pertemanan, sikap seperti ini berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat dan menghilangkan rasa saling mendukung. Alih-alih ikut bahagia ketika orang lain memperoleh kesempatan baik, mereka justru berusaha menjatuhkan atau membuat pencapaian tersebut terlihat tidak berarti. Karena itu, penting untuk memperhatikan apakah seseorang benar-benar mendukung perkembanganmu atau justru merasa terganggu ketika kamu berhasil mencapai sesuatu. 8. Pembuat drama yang gemar menciptakan konflik Kehidupan sehari-hari sudah dipenuhi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan energi. Karena itu, hubungan dengan orang lain seharusnya bisa menjadi sumber dukungan, bukan justru menambah beban. Sayangnya, ada tipe individu yang senang membesar-besarkan persoalan kecil hingga berubah menjadi konflik berkepanjangan. Mereka sering memancing perdebatan, menyebarkan kesalahpahaman, atau menciptakan situasi yang membuat orang-orang di sekitarnya terlibat dalam masalah yang sebenarnya tidak perlu. Kebiasaan tersebut dapat merusak suasana dan membuat hubungan sosial menjadi penuh ketegangan. Jika seseorang terus menciptakan konflik tanpa berusaha menyelesaikannya, menjaga jarak bisa menjadi pilihan untuk melindungi ketenangan diri. Pada akhirnya, memberikan kesempatan kedua kepada seseorang merupakan keputusan pribadi yang tidak harus dilakukan dalam setiap keadaan. Memaafkan juga tidak selalu berarti harus kembali menjalin hubungan seperti sebelumnya. Hal terpenting adalah mengenali pola perilaku, menjaga batasan diri, dan memastikan bahwa hubungan yang dipertahankan tidak terus-menerus merugikan.