JawaPos.com- Menjadi sosok yang berkelas dapat meningkatkan nilai diri (value) di mata orang lain.

Sosok pribadi yang berkelas dan elegan tidak hanya dinilai dari jumlah harta yang dimiliki ataupun banyaknya barang yang mampu mereka beli.

Menjadi pihak yang berkelas lebih berkaitan dengan sikap perilaku sehari-hari serta pola pikir yang diterapkan selama menjalani kehidupan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (26/11), berikut hal-hal yang sangat anda butuhkan untuk menjadi sosok pribadi yang berkelas.

Pilihan untuk menjadi elegan

Banyak orang menganggap bahwa menjadi pribadi yang berkelas membutuhkan banyak usaha, padahal tidak perlu sesulit itu.

Menjadi pribadi yang berkelas bukan hanya ditentukan oleh latar belakang, pendidikan, penghasilan, ataupun identitas anda.

Hal ini lebih berkaitan dengan bagaimana anda memilih untuk menjalani hidup dan membawa diri dalam berbagai situasi.

Tidak harus memiliki banyak uang

Uang memang bisa membantu. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan seseorang pribadi yang berkelas.

Menjadi pribadi yang berkelas bukan soal keuangan, melainkan pola pikir dan cara anda menjalani kehidupan.

Fokuslah pada kegiatan yang memungkinkan anda membantu orang lain berkembang tanpa harus mengeluarkan uang. Memanfaatkan waktu dan tenaga yang dimiliki untuk memberikan dukungan.

Menjadi sosok yang berkelas bukan hanya tentang soal gaya hidup, barang-barang yang dimiliki, ataupun penampilan.

Sosok berkelas berawal dari pola pikir

Cara anda memperlakukan orang lain dapat menunjukkan banyak hal soal kepribadian anda.

Mulailah mengembangkan empati dengan mempertimbangkan perasaan orang-orang di sekitar, memberikan saran yang baik, serta belajar untuk lebih sadar.

Daripada hanya berfokus pada penampilan, cobalah memikirkan bagaimana perasaan orang lain setelah berinteraksi dengan anda.

Berusahalah untuk mendukung orang-orang di sekitar dan terus mengembangkan diri supaya bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

Pribadi berkelas dapat membuka peluang

Menjadi pribadi yang berkelas berarti mampu mempertimbangkan kepentingan orang lain sekaligus mempertahankan kepercayaan diri dan harga diri.

Semakin banyak orang yang merasa nyaman dengan kehadiran anda, semakin besar pula kemungkinan mereka ingin menghabiskan waktu bersama dan membuka berbagai peluang untuk anda.

Berkelas tidak sama dengan drama

Menjadi pribadi yang berkelas berarti memahami kapan harus mengambil jarak dari situasi tertentu dan kembali fokus pada diri sendiri.

Menjadi otentik juga penting. Anda tetap perlu bersikap sesuai dengan jati diri. Jika belum bisa melepaskan diri dari berbagai drama, mungkin saat ini menjadi pribadi yang berkelas bukanlah sesuatu yang sedang anda prioritaskan dan anda masih berada dalam proses menemukan jalan sendiri.

Tidak selalu mengikuti tren

Sikap berkelas tidak pernah ketinggalan zaman. Anda juga tidak harus terus menerus mengubah diri mengikuti tren, Tetaplah berpegang pada jati diri dan hal-hal yang benar-benar penting bagi anda.

Pertahankan kesederhanaan,fokus pada penyempurnaan, supaya anda bisa merasa lebih puas untuk menyadari kehidupan sesuai dengan pilihan sendiri dan fokus pada pengembangan diri.

Kesederhanaan yang berkelas

Keanggunan merupakan salah satu kunci utama. Pastikan anda mengenakan pakaian yang sesuai dengan situasi dan tidak menarik perhatian karena alasan yang kurang tepat.

Anda bisa mengurangi riasan berlebih atau memilih pakaian yang sederhana. Selain itu, cobalah untuk berbicara dengan nada yang lebih lembut.

Mengembangkan diri

Memahami nilai diri sendiri serta berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki merupakan cara terbaik untuk menunjukkan kualitas diri.

Semakin sering anda mengenal berbagai budaya dan pengetahuan, maka semakin banyak juga hal yang bisa ditemukan sebagai sumber ketertarikan.

Hal tersebut dapat mendorong anda untuk terus mengembangkan kemampuan intelektual.

Orang-orang mungkin tidak selalu membicarakan hal ini karena pengembangan diri membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sekedar membeli barang-barang baru.

Tata krama

Saat berusaha menjadi versi diri yang lebih berkelas, ingatlah untuk sesekali melihat kembali bagaimana orang-orang pada masa lalu membawa diri dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kemampuan membawa diri dalam situasi sosial, berbicara dengan lebih terstruktur dan jelas, serta berperilaku sesuai situasi juga merupakan cara yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih berkelas.

Tidak berpura-pura

Anda tetap bisa menerapkan sejumlah perilaku yang lebih berkelas tanpa harus meninggalkan siapa diri anda.

Pertahankan hal-hal dalam kehidupan yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi diri sendiri, kemudian tambahkan kebiasaan baru yang lebih mencerminkan sikap berkelas.