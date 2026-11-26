JawaPos.com - Sikap egois tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan. Dunia terasa begitu sempit,seakan tidak menyediakan ruang untuk orang lain.

Menghadapi tipe orang seperti ini bisa sangat membingungkan dan menyakitkan, terutama saat anda mengharapkan adanya hubungan dekat untuk saling memahami.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (26/11) tanda-anda sosok yang egois mungkin terlihat samar, namun semua mengarah pada satu hal yang sama, yakni terlalu fokus pada diri sendiri.

Berikut adalah ciri-ciri pasti supaya anda dapat mengenali sejumlah gambaran sosok yang egois, supaya lebih bisa menyikapinya secara bijaksana.

Jarang menawarkan dukungan

Tindakan tulus didasari oleh empati dan kepedulian. Sementara itu, hubungan transaksional cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan keuntungan tertentu.

Saat bantuan hanya diberikan sesekali atau selalu disertai persyaratan tertentu, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa empati mulai tergantikan oleh kepentingan yang bersifat pribadi.

Pendengar yang buruk

Percakapan dengan seseorang yang tidak bersedia medengarkan seringkali berjalan satu arah. Rasanya seperti perkataan anda hanya menjadi backsound sampai mereka memiliki kesempatan kembali untuk bercerita.

Mendengarkan bukan sekedar menangkap perkataan, tetapi juga berusaha memahami emosi dan makna di balik pembicaraan. Tanpa kemampuan ini, hubungan bisa terasa sangat dangkal. Saat seseorang terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri.

Meremehkan perasaan orang lain

Bagi kebanyakan orang, dukungan emosional membutuhkan kehadiran dan kepedulian.

Saat kedua hal tersebut tidak didapatkan, pengalaman tentu dapat terasa menyakitkan. Akibatnya, pembicaraan justru kembali diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan mereka.

Terus mengalihkan pembicaraan

Sebagian orang ingin merasa didengarkan saat sedang berbicara. Saat anda menceritakan sesuatu, tetapi perhatian langsung dialihkan pada pengalaman lawan bicara, percakapan tersebut dapat terasa mengecewakan.

Mengharapkan perilaku istimewa

Kebutuhan orang lain akan cenderung diabaikan karena tidak sesuai dengan cara pandang orang yang terlalu berpusat pada dirinya sendiri.

Perilaku merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus dikaitkan dengan kecenderungan narsistik. Seseorang merasa dirinya secara alami lebih pantas memperoleh hak istimewa yang tidak didapatkan orang lain.

Seiring waktu, sikap seperti ini dapat membuat mereka terisolasi karena orang disekitarnya mulai lelah saat terus diminta mengutamakan kepentingan seseorang tanpa ada timballllll balik maupun rasa terima kasih.

Menjadikan kekurangan orang lain sebagai lelucon

Humor dapat menjadi cara menyenangkan untuk membangun kedekatan. Namun, saat digunakan untuk merendahkan orang lain, hal tersebut dapat menunjukkan kurangnya rasa empati yang lebih mendalam.

Lelucon mungkin terlihat ringan di permukaan, tetapi dapat mengikis kepercayaan dan merusak hubungan. Menjadi sasaran ejekan atau direndahkan, dikucilkan, atau tidak dihormati.

Orang yang egois menggunakan humor sebagai alat untuk mengendalikan dinamika sosial, sering tanpa menyadari dampak emosional yang ditimbulkan dari perkataannya.

Mengutamakan kemudahan pribadi

Empati melibatkan kemampuan untuk menyadari bagaimana tindakan anda dapat mempengaruhi orang lain sekaligus kesediaan untuk berkorban atau menyesuaikan diri.

Saat kemampuan tersebut tidak ada, hubungan dapat memburuk karena orang lain merasa diabaikan dan tidak dihormati.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian mereka masih tertuju pada kepentingan pribadi, dengan sedikit kepedulian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain.

Jarang minta maaf

Permintaan maaf dari seseorang yang egois dan kurang memiliki empati sering kali terasa seperti formalitas belaka, bukan ungkapan penyesalan yang benar-benar tulus.

Permintaan tulus membutuhkan empati, yakni kemampuan untuk memahami bagaimana tindakan seseorang dapat mempengaruhi orang lain sekaligus kesediaan untuk memperbaiki keadaan.