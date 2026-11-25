JawaPos.com – Kehidupan sebelum kehadiran media sosial memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan kehidupan anak-anak masa kini. Dahulu, waktu luang lebih sering diisi dengan bermain bersama teman, membaca buku, melakukan aktivitas di luar rumah, hingga berbincang langsung dengan keluarga. Meskipun teknologi belum berkembang seperti sekarang, pengalaman tersebut memberikan banyak pelajaran berharga. Anak-anak terbiasa menghadapi situasi secara langsung, belajar mengelola perasaan, serta memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada pengakuan orang lain. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kebiasaan positif yang cenderung ingin diwariskan oleh orang-orang yang tumbuh sebelum era media sosial kepada anak-anak mereka. Kebiasaan ini berkaitan dengan pembentukan karakter, kesehatan emosional, dan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih seimbang. Berikut tujuh kebiasaan yang menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membiasakan Diri Menikmati Kesunyian Tanpa Gadget Orang-orang yang tumbuh sebelum media sosial umumnya lebih terbiasa menjalani waktu tanpa gangguan notifikasi maupun layar ponsel. Mereka memahami bahwa seseorang tidak harus selalu sibuk atau mencari hiburan untuk mengisi setiap waktu luang. Duduk santai, membaca buku, menggambar, bahkan menikmati suasana sekitar bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Kebiasaan tersebut juga memiliki manfaat bagi perkembangan emosional. Dalam psikologi, waktu tenang dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengenali perasaan, mengevaluasi pengalaman, dan memahami dirinya sendiri. Karena itu, orang tua dari generasi terdahulu sering mendorong anak-anak untuk sesekali menjauh dari gadget dan menikmati aktivitas sederhana. 2. Menghadapi Perselisihan dengan Komunikasi Langsung Ketika terjadi kesalahpahaman dengan teman, generasi sebelum media sosial lebih terbiasa menyelesaikannya melalui percakapan secara langsung. Mereka belajar menyampaikan keberatan, mendengarkan penjelasan orang lain, dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Keterampilan tersebut penting karena anak tidak hanya belajar menyelesaikan konflik, tetapi juga memahami sudut pandang orang lain. Dari perspektif psikologi, kemampuan berkomunikasi secara terbuka berkaitan dengan kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal. Orang tua yang memiliki pengalaman tersebut biasanya ingin anak-anaknya tidak mudah menghindari persoalan. Sebaliknya, mereka diajak untuk berani berbicara dan mencari penyelesaian yang baik. 3. Memilih Pertemanan yang Berkualitas Banyaknya teman di media sosial tidak selalu menunjukkan seberapa dekat hubungan seseorang dengan orang lain. Generasi yang tumbuh sebelum era digital cenderung memahami bahwa memiliki beberapa sahabat yang benar-benar bisa dipercaya jauh lebih berarti daripada mengenal banyak orang tetapi tidak mempunyai kedekatan emosional. Mereka menghargai hubungan yang dibangun melalui kebersamaan, kepedulian, dan kesediaan untuk saling membantu. Pengalaman ini kemudian menjadi pelajaran yang ingin diteruskan kepada anak-anak mereka. Anak diajarkan untuk mengenali teman yang memberikan pengaruh positif, menghargai kejujuran, serta membangun hubungan yang tidak hanya didasarkan pada popularitas. 4. Mengutamakan Proses daripada Mencari Pengakuan Sebelum media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seseorang tidak memiliki kebiasaan membagikan setiap pencapaian kepada banyak orang melalui unggahan digital. Keberhasilan lebih sering dinikmati sebagai bentuk kepuasan pribadi tanpa harus mendapatkan komentar atau tanda suka dari orang lain. Pola pikir tersebut berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan melakukan sesuatu karena adanya kepuasan dan keinginan dari dalam diri sendiri. Orang tua yang terbiasa dengan pola kehidupan tersebut biasanya mengajarkan anak agar tetap berusaha meskipun tidak mendapatkan pujian. Mereka ingin anak memahami bahwa keberhasilan tidak harus selalu dipertontonkan. Hal terpenting adalah menjalani proses dengan sungguh-sungguh dan memperoleh hasil dari usaha sendiri. 5. Menghargai Kebahagiaan dari Hal-Hal Sederhana Kebahagiaan tidak selalu harus diperoleh melalui barang mahal, perjalanan mewah, atau pengalaman yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Bagi generasi terdahulu, bermain bersama teman, menikmati makanan buatan rumah, membaca cerita favorit, hingga mengobrol bersama keluarga sudah bisa memberikan kesenangan tersendiri. Kebiasaan menikmati momen tanpa terlalu memikirkan hal lain berkaitan dengan konsep mindfulness, yakni kemampuan memberikan perhatian penuh terhadap pengalaman yang sedang dijalani. Nilai tersebut kemudian berusaha diterapkan dalam pola pengasuhan anak. Orang tua ingin anak-anaknya memahami bahwa kehidupan memiliki banyak hal menyenangkan yang sering kali justru ditemukan dalam kegiatan sederhana. 6. Mengenali Jati Diri Tanpa Terus Membandingkan Kehidupan Media sosial membuat seseorang semakin mudah melihat pencapaian, penampilan, maupun gaya hidup orang lain. Jika tidak disikapi dengan bijak, kebiasaan membandingkan diri dapat memengaruhi rasa percaya diri. Generasi yang tumbuh sebelum media sosial memiliki pengalaman berbeda dalam membentuk identitas pribadi. Mereka lebih banyak mengenali kemampuan dan minat melalui interaksi serta pengalaman di kehidupan nyata. Hal inilah yang ingin ditanamkan kepada anak-anak mereka. Setiap anak diajak memahami bahwa dirinya mempunyai kelebihan, kekurangan, dan perjalanan hidup yang berbeda. Mereka tidak harus mengikuti standar orang lain hanya demi mendapatkan penerimaan. Mengenali potensi diri dan menghargai proses perkembangan pribadi menjadi hal yang jauh lebih penting. 7. Melatih Kesabaran dan Tidak Menginginkan Segalanya Secara Instan Kehidupan sebelum teknologi berkembang pesat mengajarkan banyak orang untuk terbiasa menunggu dan menjalani proses. Mereka harus mengantre untuk mendapatkan sesuatu, menabung sebelum membeli barang yang diinginkan, serta mengerjakan tugas secara bertahap tanpa bantuan teknologi yang serba cepat. Pengalaman tersebut membentuk kemampuan mengendalikan keinginan dan menunda kepuasan sesaat. Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai delayed gratification, yaitu kesediaan menunda kesenangan sementara demi memperoleh manfaat yang lebih besar pada masa mendatang. Orang tua yang tumbuh dengan kebiasaan tersebut biasanya ingin anak-anaknya memahami pentingnya kesabaran. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua keinginan harus segera dipenuhi dan sesuatu yang berharga sering kali membutuhkan waktu, usaha, serta konsistensi. Pada akhirnya, ketujuh kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak harus membuat seseorang meninggalkan nilai-nilai kehidupan yang sederhana. Mengajarkan anak untuk menghargai waktu, membangun hubungan sehat, mengenali diri sendiri, dan bersabar merupakan bekal penting untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Teknologi tetap bisa dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan anak, selama penggunaannya diimbangi dengan pengalaman nyata dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.