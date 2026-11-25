JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan berbeda ketika menggunakan ponsel. Ada yang langsung mencari pengisi daya begitu persentase baterai mulai menurun, tetapi ada pula yang tetap santai meskipun daya ponselnya sudah menunjukkan angka 20 persen. Bahkan, sebagian orang baru menyadari kondisi baterai ketika perangkatnya benar-benar mati. Mereka tidak merasa perlu terburu-buru mencari stopkontak dan menganggap kehabisan daya sebagai kejadian biasa yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Menariknya, kebiasaan sederhana tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah pola perilaku dan karakter seseorang. Dilansir dari Geediting, ada tujuh ciri kepribadian yang mungkin terlihat pada orang yang cenderung membiarkan ponselnya kehabisan baterai daripada segera mengisi daya. Meski begitu, kebiasaan ini tidak bisa dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang secara pasti. 1. Lebih Menikmati Aktivitas yang Sedang Dijalani Orang yang tidak terlalu memperhatikan persentase baterai ponsel terkadang digambarkan sebagai pribadi yang lebih fokus pada kegiatan saat ini. Ketika sedang mengerjakan sesuatu yang menarik, mereka bisa begitu larut hingga tidak menyadari bahwa daya ponselnya semakin berkurang. Perhatian lebih banyak tertuju pada pekerjaan, percakapan, atau hiburan yang sedang dinikmati. Mereka cenderung tidak ingin memutus aktivitas hanya untuk mengurus hal-hal kecil yang dianggap belum mendesak. Kebiasaan ini dapat menggambarkan kecenderungan menikmati momen sekarang. Namun, bukan berarti mereka selalu mengabaikan perencanaan atau tidak memikirkan kebutuhan di masa mendatang. 2. Tidak Mudah Cemas Menghadapi Masalah Sepele Sebagian orang merasa gelisah ketika melihat baterai ponselnya mulai menipis. Mereka khawatir perangkat akan mati ketika sedang dibutuhkan. Namun, orang yang membiarkan baterainya habis biasanya digambarkan lebih santai dalam menghadapi ketidaknyamanan kecil. Bagi mereka, ponsel yang kehabisan daya bukanlah persoalan besar. Selama tidak ada kebutuhan mendesak, mereka merasa bisa mengisi ulang baterai ketika mempunyai kesempatan. Sikap tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan mengelola kekhawatiran terhadap hal-hal sederhana. Mereka tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energi untuk sesuatu yang masih bisa diselesaikan dengan mudah. 3. Lebih Menyukai Kebebasan daripada Aturan yang Kaku Kebiasaan mengisi daya ponsel pada persentase tertentu terkadang dianggap sebagai rutinitas yang harus dilakukan. Akan tetapi, sebagian orang tidak merasa perlu mengikuti aturan tersebut. Mereka lebih memilih menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk mengisi baterai. Tidak ada keharusan untuk mencari pengisi daya ketika indikator menunjukkan angka 20 atau 30 persen. Sikap ini dapat dikaitkan dengan karakter yang menyukai fleksibilitas dan kurang nyaman jika terlalu terikat pada kebiasaan yang dianggap tidak wajib. Mereka cenderung ingin menjalani aktivitas berdasarkan kebutuhan dan situasi, bukan sekadar mengikuti pola yang sudah ditentukan. 4. Mudah Tenggelam dalam Pekerjaan atau Aktivitas Kreatif Pernah terlalu asyik mengerjakan sesuatu sampai lupa waktu? Hal serupa bisa terjadi pada orang yang sering membiarkan baterai ponselnya habis. Ketika sedang mendapatkan inspirasi, mengerjakan proyek, membaca, atau menekuni hobi, perhatian mereka bisa sepenuhnya tercurah pada aktivitas tersebut. Akibatnya, hal-hal kecil seperti memeriksa indikator baterai terkadang terabaikan. Kondisi ini sering dikaitkan dengan kemampuan berkonsentrasi secara mendalam atau deep focus. Mereka lebih mengutamakan penyelesaian kegiatan yang sedang dikerjakan daripada terus memperhatikan perangkat elektronik. Meski demikian, lupa mengisi daya tidak otomatis menunjukkan seseorang mempunyai tingkat kreativitas tinggi. Kebiasaan tersebut juga bisa terjadi karena kelalaian atau rutinitas yang padat. 5. Tidak Terlalu Bergantung pada Ponsel Ada orang yang merasa kesulitan menjalani aktivitas tanpa ponsel. Namun, sebagian lainnya tetap bisa menjalani keseharian meskipun perangkat tersebut tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Mereka tidak selalu merasa harus memeriksa pesan, membuka media sosial, atau mengikuti setiap notifikasi yang muncul. Ketika baterai habis, mereka mungkin memilih melanjutkan kegiatan lain tanpa merasa kehilangan banyak hal. Kecenderungan ini dapat menggambarkan hubungan yang lebih fleksibel dengan teknologi. Ponsel memang menjadi alat komunikasi dan pendukung aktivitas, tetapi bukan satu-satunya hal yang menentukan kenyamanan mereka. Mereka juga bisa menikmati waktu tanpa layar dan memberikan perhatian lebih kepada lingkungan sekitar. 6. Mampu Menghadapi Ketidaknyamanan Sementara Ponsel yang mati mendadak tentu dapat menimbulkan sejumlah kendala. Seseorang mungkin tidak bisa membalas pesan, mengakses internet, menggunakan peta digital, atau menghubungi orang lain. Namun, orang yang terbiasa menghadapi kondisi tersebut mungkin mempunyai cara tersendiri untuk menyesuaikan diri. Alih-alih langsung panik, mereka berusaha mencari alternatif. Misalnya, meminjam perangkat lain, menggunakan fasilitas yang tersedia, atau menyelesaikan urusan setelah ponsel kembali aktif. Sikap tersebut sering dikaitkan dengan toleransi terhadap ketidaknyamanan sementara. Mereka memahami bahwa tidak semua keadaan bisa berjalan sesuai keinginan sehingga berusaha tetap tenang ketika menghadapi gangguan kecil dalam aktivitas sehari-hari. 7. Memiliki Sikap Lebih Santai dalam Menjalani Kehidupan Kebiasaan membiarkan ponsel mati juga dapat dikaitkan dengan sikap yang tidak ingin terlalu mengontrol setiap detail kehidupan. Orang dengan kecenderungan ini biasanya tidak mudah mempermasalahkan hal-hal kecil yang dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap tujuan utama mereka. Mereka lebih memilih mengikuti alur aktivitas dan menyelesaikan persoalan ketika memang diperlukan. Sikap menerima keadaan tersebut sering disebut sebagai pendekatan let it be, yaitu tidak memaksakan segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana. Bagi mereka, baterai ponsel yang habis bukan alasan untuk merusak suasana hati. Selama tidak mengganggu urusan penting, masalah tersebut bisa diselesaikan nanti. Pada akhirnya, kebiasaan membiarkan ponsel kehabisan baterai memang dapat memberikan gambaran mengenai cara seseorang memperlakukan teknologi dan menghadapi ketidaknyamanan. Namun, karakter seseorang jauh lebih kompleks daripada satu kebiasaan sederhana. Faktor kebiasaan, kesibukan, kebutuhan komunikasi, dan kondisi sehari-hari juga dapat memengaruhi perilaku tersebut.