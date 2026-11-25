JawaPos.com – Kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras mereka bekerja, tetapi juga bagaimana memanfaatkan waktu yang tersedia. Orang-orang dengan tingkat keberhasilan finansial tinggi umumnya memahami bahwa waktu merupakan sumber daya berharga yang harus dikelola secara bijak. Alih-alih memenuhi seluruh jadwal dengan pekerjaan, mereka lebih memilih aktivitas yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan maupun perkembangan karier. Mereka juga berusaha menghindari berbagai kegiatan yang berpotensi menghabiskan energi tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti. Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan cara orang kaya mengelola waktu. Strategi tersebut membantu mereka menjaga produktivitas sekaligus memberikan ruang untuk kehidupan pribadi. Berikut penjelasannya. 1. Tidak Mengerjakan Semua Hal Sendirian Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan orang dengan kesuksesan finansial adalah memahami pekerjaan mana yang harus ditangani sendiri dan mana yang bisa dipercayakan kepada orang lain. Mereka menyadari bahwa tidak semua urusan membutuhkan keterlibatan pribadi. Pekerjaan administratif, mengatur jadwal pertemuan, memesan tiket perjalanan, hingga mengurus berbagai dokumen bisa didelegasikan kepada asisten atau tenaga profesional. Dengan membagikan tanggung jawab tersebut, mereka mempunyai lebih banyak kesempatan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keputusan pribadi. Bahkan, beberapa kebutuhan sehari-hari seperti menyiapkan makanan dan menyusun program olahraga dapat dibantu oleh tenaga khusus. Cara ini bukan sekadar memindahkan pekerjaan, melainkan strategi untuk menggunakan waktu secara lebih efektif. 2. Menentukan Pekerjaan yang Paling Penting Memiliki daftar pekerjaan yang panjang belum tentu membuat seseorang menjadi produktif. Orang-orang yang pandai mengelola waktu justru cenderung memilih beberapa pekerjaan utama yang memberikan pengaruh besar terhadap tujuan mereka. Mereka biasanya menentukan tiga prioritas penting yang perlu diselesaikan dalam satu hari. Pekerjaan tersebut tidak selalu menjadi tugas yang paling mudah atau paling mendesak, tetapi mempunyai manfaat jangka panjang. Dengan menentukan prioritas, perhatian dan tenaga tidak mudah terpecah untuk mengerjakan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ditunda. Kebiasaan ini juga membantu seseorang memahami perbedaan antara sekadar menyelesaikan banyak pekerjaan dan benar-benar menghasilkan sesuatu yang bernilai. 3. Menyusun Jadwal Menggunakan Teknik Time Blocking Mengatur kegiatan berdasarkan perkiraan waktu saja terkadang membuat pekerjaan menjadi berantakan. Karena itu, teknik time blocking menjadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengelola aktivitas sehari-hari. Melalui metode ini, seseorang membagi waktu ke dalam beberapa bagian khusus sesuai jenis kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, pagi hari digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan utama, siang untuk rapat dan komunikasi, sedangkan sore dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan. Tidak hanya pekerjaan, waktu istirahat, olahraga, dan kegiatan pribadi juga dapat dimasukkan ke dalam jadwal. Dengan pembagian yang jelas, seseorang mempunyai gambaran mengenai aktivitas yang harus diselesaikan sehingga risiko menunda pekerjaan bisa dikurangi. 4. Memulai Aktivitas Lebih Pagi Sebagian orang sukses memilih bangun lebih awal agar mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri sebelum aktivitas utama dimulai. Suasana pagi yang relatif tenang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Pada waktu tersebut, gangguan dari pesan, panggilan telepon, maupun berbagai urusan pekerjaan biasanya belum terlalu banyak. Selain bekerja, pagi hari juga bisa digunakan untuk melakukan olahraga ringan, meditasi, membaca, atau mempelajari sesuatu yang baru. Kebiasaan memulai hari dengan persiapan yang baik dapat membantu seseorang menjalani aktivitas secara lebih terarah. Meski demikian, bangun pagi bukan satu-satunya ukuran produktivitas. Kebutuhan tidur yang cukup tetap harus diperhatikan agar tubuh memiliki energi untuk beraktivitas. 5. Lebih Mementingkan Kualitas daripada Banyaknya Aktivitas Orang yang produktif tidak selalu harus mengisi seluruh waktunya dengan berbagai kesibukan. Mereka justru memahami bahwa ada kalanya berhenti sejenak jauh lebih bermanfaat daripada terus memaksakan diri bekerja. Mereka berusaha memberikan perhatian penuh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, baik ketika menyelesaikan proyek, menghadiri pertemuan, maupun menghabiskan waktu bersama keluarga. Misalnya, ketika bekerja, perhatian diarahkan pada tugas yang sedang diselesaikan tanpa terus-menerus memeriksa hal lain yang tidak berkaitan. Begitu pula saat menikmati waktu bersama orang terdekat, mereka berusaha hadir secara utuh tanpa terganggu urusan pekerjaan. Pendekatan ini membuat waktu yang dimiliki terasa lebih bermakna karena tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi juga kualitas pengalaman yang diperoleh. 6. Tidak Ragu Menolak Hal yang Tidak Sesuai Prioritas Kemampuan mengatakan tidak merupakan salah satu keterampilan penting dalam mengelola waktu. Orang yang mempunyai tujuan jelas biasanya lebih selektif dalam menerima undangan, pekerjaan tambahan, maupun berbagai tawaran yang datang kepada mereka. Bukan berarti semua kesempatan harus ditolak, tetapi mereka berusaha mempertimbangkan apakah suatu kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan rencana jangka panjang. Jika sebuah aktivitas justru mengganggu pekerjaan utama atau menghabiskan terlalu banyak waktu tanpa manfaat yang jelas, menolaknya bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Dengan cara tersebut, jadwal harian tidak dipenuhi oleh terlalu banyak komitmen yang sebenarnya tidak diperlukan. Mereka dapat menyisihkan lebih banyak waktu untuk pekerjaan penting, pengembangan diri, maupun kehidupan pribadi. 7. Selalu Menyediakan Waktu untuk Belajar Kesuksesan tidak membuat seseorang berhenti mengembangkan kemampuan. Justru, kebiasaan terus belajar menjadi salah satu cara untuk mempertahankan pengetahuan dan mengikuti perubahan zaman. Orang-orang yang produktif biasanya menyediakan waktu khusus untuk membaca buku, mengikuti seminar, mempelajari keterampilan baru, atau berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman. Topik pembelajarannya pun beragam, mulai dari perkembangan bisnis, teknologi, investasi, komunikasi, hingga kesehatan dan kebugaran. Mereka memahami bahwa pengetahuan baru dapat membuka sudut pandang berbeda sekaligus membantu menemukan peluang yang sebelumnya belum terlihat. Dengan meluangkan waktu untuk belajar secara konsisten, kemampuan diri dapat terus berkembang meskipun aktivitas pekerjaan semakin padat. 8. Menganggap Waktu sebagai Sesuatu yang Sangat Berharga Waktu merupakan sumber daya yang tidak bisa dikembalikan ketika sudah berlalu. Kesadaran inilah yang membuat orang-orang sukses cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan kegiatan sehari-hari. Mereka berusaha menghindari kebiasaan membuang waktu untuk aktivitas yang tidak memberikan manfaat atau justru mengganggu konsentrasi. Selain itu, mereka juga berusaha menjaga batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar tidak seluruh waktu habis untuk urusan profesional. Menghargai waktu sendiri juga berarti mampu menghormati jadwal orang lain. Datang tepat waktu, menyelesaikan tanggung jawab sesuai kesepakatan, dan tidak membuat orang lain menunggu merupakan bagian dari kebiasaan tersebut. Ketika seseorang mulai menggunakan waktunya dengan lebih terencana, aktivitas sehari-hari dapat terasa lebih teratur dan produktif. Pada akhirnya, mengelola waktu dengan baik bukan berarti harus bekerja sepanjang hari atau selalu terlihat sibuk. Hal terpenting adalah mengetahui prioritas, menentukan batasan, serta menggunakan waktu untuk kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan.