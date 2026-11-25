JawaPos.com – Tidak semua orang mempunyai keluarga yang bisa dijadikan tempat berlindung ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Sebagian orang tumbuh tanpa kehadiran orang tua, kehilangan anggota keluarga sejak usia muda, atau memiliki hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga tidak mendapatkan dukungan emosional sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut ternyata dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan, menghadapi masalah, hingga memandang dirinya sendiri. Baca Juga:Merasa Cinta Padahal Terluka, Ini 8 Faktor Psikologis yang Membuat Seseorang Terjebak Hubungan Toxic Mereka mungkin terlihat mandiri dan tangguh dari luar, tetapi menyimpan pengalaman emosional yang tidak selalu diketahui orang lain. Dalam perspektif psikologi, pengalaman hidup tanpa dukungan keluarga yang konsisten dapat membentuk pola perilaku tertentu. Meski demikian, respons setiap orang bisa berbeda bergantung pada pengalaman dan lingkungan tempat mereka tumbuh. Dilansir dari Geediting, berikut lima perilaku yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang tidak memiliki keluarga dekat untuk diandalkan. 1. Terbiasa Mengandalkan Kemampuan Diri Sendiri Orang yang tidak mempunyai tempat bergantung dalam keluarga biasanya belajar menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri. Sejak awal, mereka terbiasa mengambil keputusan, mengurus kebutuhan pribadi, hingga menghadapi kesulitan tanpa banyak bantuan dari orang lain. Pengalaman tersebut dapat membentuk karakter yang kuat dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Namun, kemandirian yang terlalu dominan terkadang membuat mereka kesulitan menerima bantuan, bahkan ketika sebenarnya sedang membutuhkan dukungan. Mereka bisa merasa lebih aman mengerjakan semuanya sendiri daripada harus bergantung kepada orang lain. 2. Sangat Peka terhadap Perubahan Sikap Orang Lain Kurangnya dukungan emosional dari keluarga dapat membuat sebagian orang lebih memperhatikan perubahan dalam hubungan sosialnya. Mereka cenderung cepat menyadari ketika seseorang mulai menjaga jarak, berubah sikap, atau tidak lagi memberikan perhatian seperti sebelumnya. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain terkadang justru menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran mereka. Kondisi ini dapat berkaitan dengan pengalaman keterikatan emosional yang kurang aman. Bukan berarti mereka selalu merasa takut kehilangan seseorang, tetapi pengalaman masa lalu bisa membuat mereka lebih berhati-hati ketika membangun kedekatan dengan orang lain. 3. Memiliki Loyalitas Tinggi terhadap Orang yang Dipercaya Bagi seseorang yang tidak mempunyai keluarga dekat untuk dijadikan sandaran, kehadiran teman atau orang lain yang benar-benar peduli bisa mempunyai arti sangat besar. Karena itu, mereka sering kali menghargai hubungan yang dibangun berdasarkan ketulusan, perhatian, dan rasa saling percaya. Ketika menemukan orang yang bersedia menemani dalam berbagai keadaan, mereka dapat menunjukkan kesetiaan yang kuat. Tidak jarang, teman dekat dianggap seperti saudara sendiri. Bahkan, sosok mentor atau orang yang lebih tua bisa menjadi figur penting yang memberikan rasa aman. Bagi mereka, keluarga tidak selalu ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh siapa saja yang hadir dan memberikan dukungan dengan tulus. 4. Mampu Bertahan Menghadapi Berbagai Kesulitan Terbiasa menghadapi persoalan tanpa dukungan keluarga dapat membuat seseorang mengembangkan kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Mereka mungkin sudah terbiasa mencari jalan keluar sendiri ketika menghadapi masalah pekerjaan, keuangan, maupun persoalan pribadi. Pengalaman tersebut dapat membentuk ketahanan emosional atau resilience, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit dan menyesuaikan diri setelah mengalami kesulitan. Namun, ada sisi lain yang terkadang tidak terlihat. Karena terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, mereka mungkin memilih memendam kesedihan dan tidak menceritakan beban yang sedang dihadapi. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya bisa menganggap mereka selalu baik-baik saja, padahal sebenarnya mereka juga membutuhkan perhatian dan dukungan. 5. Sering Merasa Pencapaiannya Bukan Sesuatu yang Istimewa Tidak mempunyai keluarga dekat yang bisa memberikan dukungan emosional terkadang membuat seseorang kesulitan menikmati keberhasilannya sendiri. Ketika berhasil mencapai sesuatu, mereka mungkin tidak memiliki sosok yang secara konsisten memberikan apresiasi atau merayakan pencapaian tersebut bersama mereka. Akibatnya, keberhasilan yang sebenarnya membanggakan bisa terasa biasa saja. Sebagian orang bahkan cenderung mengecilkan kemampuan diri dan menganggap pencapaiannya belum cukup baik untuk dirayakan. Padahal, setiap keberhasilan layak mendapatkan penghargaan, sekecil apa pun proses yang telah dilalui. Belajar mengapresiasi diri sendiri menjadi salah satu langkah penting agar seseorang tidak terus-menerus mengukur nilai dirinya berdasarkan pengakuan orang lain. Pada akhirnya, tidak memiliki keluarga dekat bukan berarti seseorang tidak bisa membangun kehidupan yang bahagia dan hubungan yang sehat. Dukungan emosional juga dapat ditemukan melalui persahabatan, lingkungan yang positif, pasangan, maupun komunitas yang memberikan rasa aman. Hal terpenting adalah memahami bahwa menjadi mandiri bukan berarti harus menghadapi seluruh persoalan sendirian. Setiap orang tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tempat untuk bersandar.