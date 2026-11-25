JawaPos.com – Memasuki usia lanjut bukan berarti seseorang harus kehilangan semangat, kebahagiaan, ataupun kemampuan menjaga kesehatan mental. Bahkan ketika usia sudah mencapai 80 tahun, seseorang tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan merasa lebih sejahtera secara emosional. Namun, proses penuaan sering kali menghadirkan berbagai perubahan, mulai dari berkurangnya aktivitas fisik, kehilangan orang terdekat, hingga perubahan lingkungan sosial. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan psikologis apabila tidak diimbangi dengan kebiasaan yang mendukung kesehatan mental. Menariknya, sejumlah kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang kali justru dapat membuat seseorang semakin sulit mempertahankan ketahanan emosionalnya. Kebiasaan tersebut bahkan bisa mulai terbentuk sejak usia muda tanpa disadari. Dilansir dari Geediting, terdapat delapan perilaku sehari-hari yang sering dikaitkan dengan kesulitan menjaga kekuatan mental, terutama ketika seseorang memasuki usia 80-an. 1. Terlalu Sering Menyendiri dan Mengurangi Interaksi Sosial Memiliki waktu untuk diri sendiri memang penting, terutama bagi seseorang yang sudah memasuki usia lanjut. Namun, terlalu lama menghindari interaksi dengan orang lain dapat berdampak kurang baik terhadap kondisi emosional. Sebagian lansia mulai membatasi aktivitas sosial karena merasa mudah lelah atau tidak lagi mempunyai banyak teman untuk diajak beraktivitas. Padahal, komunikasi sederhana dengan keluarga, tetangga, maupun teman sebaya dapat membantu menjaga suasana hati. Tidak harus mengikuti kegiatan besar atau berkumpul dalam waktu lama. Mengobrol sebentar, menelepon kerabat, atau mengikuti kegiatan lingkungan sudah bisa menjadi cara untuk mempertahankan hubungan sosial. 2. Tidak Memiliki Rutinitas yang Teratur Perubahan kehidupan setelah pensiun atau kehilangan pasangan terkadang membuat seseorang kehilangan pola aktivitas yang sebelumnya dijalani setiap hari. Jika tidak segera membangun kebiasaan baru, hari-hari bisa terasa monoton dan kurang memiliki arah. Dalam psikologi, rutinitas mempunyai peran penting dalam memberikan struktur kehidupan. Aktivitas yang dilakukan secara teratur dapat membantu seseorang merasa lebih terorganisasi dan mempunyai kendali terhadap kesehariannya. Lansia dapat memulai dengan kegiatan sederhana, seperti berjalan santai pada pagi hari, membaca buku, menyiram tanaman, atau menyiapkan makanan sendiri. Kebiasaan kecil tersebut dapat memberikan alasan untuk tetap aktif sekaligus membuat hari terasa lebih bermakna. 3. Terus Memikirkan Penyesalan di Masa Lalu Mengingat pengalaman masa lalu merupakan hal yang wajar. Bahkan, mengenang berbagai peristiwa kehidupan dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi seseorang. Namun, masalah bisa muncul ketika pikiran terus berputar pada kesalahan, kehilangan, atau keputusan yang disesali. Dalam psikologi, kondisi tersebut dikenal sebagai rumination, yaitu kecenderungan memikirkan persoalan atau pengalaman negatif secara berulang tanpa menemukan penyelesaian. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan ini dapat memperburuk suasana hati dan meningkatkan tekanan emosional. Daripada terus menyalahkan diri sendiri, seseorang dapat mencoba menerima bahwa setiap perjalanan hidup mempunyai pengalaman yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Menghargai pencapaian dan pengalaman baik yang pernah dimiliki juga dapat membantu membangun pandangan yang lebih positif terhadap kehidupan. 4. Menganggap Belajar Hal Baru Tidak Lagi Penting Sebagian orang beranggapan bahwa kesempatan untuk mempelajari sesuatu hanya dimiliki ketika masih muda. Padahal, kemampuan otak untuk beradaptasi tetap dapat berlangsung sepanjang kehidupan, termasuk ketika seseorang sudah memasuki usia lanjut. Menolak mencoba pengalaman baru karena merasa terlalu tua justru dapat membatasi kesempatan untuk tetap aktif secara mental. Ada banyak kegiatan sederhana yang bisa dilakukan, seperti mempelajari penggunaan ponsel, mencoba resep masakan, membaca topik baru, atau bermain permainan yang membutuhkan strategi. Selain menambah pengetahuan, aktivitas tersebut dapat memberikan pengalaman menyenangkan dan membantu seseorang tetap merasa terlibat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memendam Masalah dan Enggan Berbagi Perasaan Tidak sedikit lansia yang memilih menyimpan kekhawatiran sendiri karena tidak ingin merepotkan anak, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Mereka mungkin merasa harus selalu terlihat kuat meskipun sedang menghadapi kesedihan atau kecemasan. Padahal, membicarakan perasaan kepada seseorang yang dipercaya dapat membantu meringankan beban emosional. Memendam masalah terlalu lama justru berpotensi membuat pikiran semakin terbebani. Karena itu, penting bagi lansia untuk mempunyai tempat bercerita, baik melalui percakapan bersama keluarga, teman, maupun tenaga profesional ketika diperlukan. Mengungkapkan perasaan bukan berarti menunjukkan kelemahan, melainkan salah satu cara menjaga kesehatan emosional. 6. Mengabaikan Kebutuhan untuk Merawat Diri Menjaga penampilan dan kebersihan diri bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan psikologis. Beberapa lansia mungkin mulai mengabaikan kebiasaan sederhana karena keterbatasan fisik atau berkurangnya motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Misalnya, melewatkan waktu makan, kurang memperhatikan kebersihan tubuh, atau jarang melakukan aktivitas yang sebelumnya disukai. Padahal, perawatan diri dapat membantu seseorang mempertahankan rasa nyaman dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Kebiasaan seperti mandi secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, menggunakan pakaian bersih, serta mendapatkan paparan sinar matahari pagi dengan aman dapat menjadi bagian dari rutinitas positif. Jika terdapat kesulitan melakukan aktivitas tersebut, dukungan keluarga juga sangat diperlukan. 7. Terlalu Memikirkan Keterbatasan Fisik Kemampuan fisik memang dapat berubah seiring bertambahnya usia. Aktivitas yang dahulu mudah dilakukan mungkin membutuhkan lebih banyak tenaga atau bantuan ketika seseorang semakin tua. Namun, terlalu berfokus pada kemampuan yang sudah berkurang dapat membuat seseorang melupakan berbagai hal yang masih bisa dilakukan. Misalnya, mereka tetap dapat berbagi pengalaman, mengajarkan keterampilan kepada cucu, merawat tanaman, bernyanyi, atau melakukan hobi sesuai kondisi tubuh. Psikologi positif menekankan pentingnya mengenali kekuatan dan potensi diri, bukan hanya memperhatikan kekurangan. Dengan menghargai kemampuan yang masih dimiliki, seseorang dapat mempertahankan rasa percaya diri dan menemukan kebahagiaan melalui kegiatan sederhana. 8. Tidak Mempunyai Tujuan Kecil dalam Kehidupan Sehari-hari Memiliki tujuan tidak harus selalu berkaitan dengan pencapaian besar. Bahkan, aktivitas sederhana dapat memberikan perasaan bahwa kehidupan masih mempunyai arah. Sebagian lansia kehilangan semangat ketika tidak lagi mempunyai pekerjaan atau tanggung jawab seperti sebelumnya. Hari-hari pun bisa terasa berjalan begitu saja tanpa sesuatu yang dinantikan. Untuk mengatasinya, mereka dapat menetapkan target ringan yang realistis, seperti merapikan kamar, menyelesaikan bacaan, menulis pengalaman hidup, atau menghubungi anggota keluarga. Tujuan kecil tersebut dapat memberikan motivasi untuk tetap bergerak dan menjalani aktivitas dengan lebih antusias. Pada akhirnya, menjaga kekuatan mental di usia lanjut bukan berarti harus selalu terlihat bahagia atau tidak pernah mengalami kesedihan. Hal terpenting adalah tetap mempunyai hubungan sosial, menjaga kebiasaan positif, menerima perubahan, serta menemukan hal-hal sederhana yang membuat kehidupan terasa berarti. Kebiasaan baik yang dibangun sejak usia muda juga dapat menjadi bekal penting untuk menghadapi masa tua dengan lebih siap dan percaya diri.