JawaPos.com – Mendapatkan penghormatan dari orang lain tidak selalu berkaitan dengan kekayaan, jabatan, pendidikan, ataupun kedudukan sosial. Justru, sikap dan cara seseorang memperlakukan orang lain sering kali menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana dirinya dipandang. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa mendapatkan kepercayaan dan penghargaan melalui kebiasaan sederhana. Mulai dari kemampuan mendengarkan, menjaga ucapan, hingga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Psikologi sosial juga memberikan perhatian terhadap bagaimana perilaku seseorang memengaruhi kualitas hubungan dan penilaian orang lain. Berikut sepuluh kebiasaan yang dapat membantu seseorang mendapatkan penghormatan dari berbagai kalangan, seperti dilansir dari Geediting.com. 1. Menjadi Pendengar yang Benar-Benar Memperhatikan Salah satu cara menunjukkan penghargaan kepada orang lain adalah memberikan perhatian ketika mereka sedang berbicara. Mendengarkan bukan sekadar diam atau sesekali menganggukkan kepala. Seseorang perlu memahami pesan yang disampaikan, memperhatikan lawan bicara, dan tidak sibuk memikirkan jawaban sebelum percakapan selesai. Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Ketika seseorang merasa pendapatnya diperhatikan, mereka cenderung merasa lebih dihargai. Sikap tersebut juga membantu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan hubungan yang saling menghormati. 2. Mampu Mengendalikan Emosi saat Menghadapi Tekanan Cara seseorang bereaksi ketika menghadapi masalah dapat menunjukkan tingkat kematangan emosionalnya. Orang yang mampu menjaga ketenangan biasanya tidak langsung meluapkan kemarahan atau mengucapkan sesuatu yang berpotensi menyakiti orang lain. Bukan berarti harus memendam perasaan, tetapi mereka memahami pentingnya mengatur respons sebelum mengambil tindakan. Memberikan jeda beberapa saat ketika emosi meningkat dapat membantu seseorang berpikir lebih jernih. Dengan begitu, persoalan bisa diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik tanpa memperbesar konflik. 3. Selalu Menepati Janji Kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat. Salah satu cara mendapatkannya adalah menunjukkan bahwa perkataan sejalan dengan tindakan. Orang yang terbiasa memenuhi janji, meskipun hanya berkaitan dengan hal sederhana, biasanya dinilai lebih dapat diandalkan. Sebaliknya, terlalu sering mengingkari kesepakatan dapat membuat orang lain meragukan komitmen yang diberikan. Jika memang tidak mampu memenuhi janji, sebaiknya sampaikan keadaan tersebut secara terbuka. Kejujuran dan komunikasi yang jelas jauh lebih baik daripada membiarkan orang lain menunggu tanpa kepastian. 4. Rendah Hati Tanpa Meremehkan Diri Sendiri Kerendahan hati merupakan salah satu karakter yang membuat seseorang mudah dihargai oleh lingkungan sekitarnya. Namun, bersikap rendah hati bukan berarti harus selalu mengalah atau menganggap diri sendiri tidak mempunyai kemampuan. Seseorang yang memiliki kerendahan hati sehat mampu mengakui kelebihan tanpa menyombongkan diri. Mereka juga bersedia menerima kekurangan dan belajar dari masukan orang lain. Keseimbangan antara menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain menunjukkan kedewasaan dalam bersikap. 5. Memperlakukan Semua Orang dengan Rasa Hormat yang Sama Karakter seseorang sering kali terlihat dari cara mereka memperlakukan orang yang dianggap tidak memiliki kedudukan atau pengaruh tertentu. Misalnya, bagaimana seseorang berbicara kepada petugas kebersihan, satpam, pelayan restoran, hingga karyawan baru. Orang yang benar-benar menghargai sesama tidak hanya bersikap sopan kepada atasan atau orang yang mempunyai kekuasaan. Mereka memahami bahwa setiap orang pantas mendapatkan perlakuan yang baik tanpa harus melihat pekerjaan, kekayaan, maupun status sosialnya. Sikap konsisten seperti ini dapat membangun reputasi positif sekaligus menunjukkan kualitas karakter yang sesungguhnya. 6. Berani Menetapkan Batasan Pribadi Menghargai orang lain memang penting, tetapi bukan berarti seseorang harus selalu memenuhi semua permintaan yang diberikan kepadanya. Kemampuan menetapkan batasan pribadi merupakan bagian dari sikap menghargai diri sendiri. Seseorang perlu mengetahui kapan harus membantu dan kapan perlu menolak sesuatu yang melampaui kemampuan atau mengganggu kepentingan pribadinya. Dalam praktiknya, batasan dapat disampaikan melalui komunikasi yang tegas tetapi tetap sopan. Tidak perlu merasa bersalah hanya karena tidak selalu bisa memenuhi keinginan orang lain. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan kebutuhan dan batasannya. 7. Berani Mengakui Kesalahan Tidak ada manusia yang selalu benar dalam setiap tindakan. Kesalahan bisa terjadi ketika mengambil keputusan, berkomunikasi, maupun menjalankan tanggung jawab. Namun, sikap seseorang setelah melakukan kesalahan dapat menentukan bagaimana orang lain menilainya. Mereka yang berani mengakui kekeliruan tanpa mencari kambing hitam biasanya menunjukkan rasa tanggung jawab yang baik. Permintaan maaf juga sebaiknya disertai upaya memperbaiki keadaan. Dengan begitu, orang lain dapat melihat bahwa pengakuan tersebut bukan sekadar ucapan, melainkan bentuk kesungguhan untuk berubah. 8. Mengutamakan Rasa Ingin Tahu daripada Menghakimi Tidak semua orang mempunyai pengalaman hidup, kebiasaan, dan cara berpikir yang sama. Karena itu, terlalu cepat menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan atau latar belakangnya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Orang yang terbuka biasanya lebih memilih bertanya dan memahami sebelum memberikan penilaian. Sikap ini berkaitan dengan fleksibilitas kognitif, yaitu kemampuan mempertimbangkan sudut pandang berbeda ketika menghadapi suatu persoalan. Dengan mengembangkan rasa ingin tahu, seseorang dapat memahami orang lain secara lebih mendalam. Mereka juga lebih mudah membangun komunikasi dengan individu dari berbagai latar belakang. 9. Memiliki Disiplin Diri yang Konsisten Disiplin bukan hanya berkaitan dengan kemampuan mengatur waktu, tetapi juga bagaimana seseorang mengelola tanggung jawab dan mengendalikan keinginan sesaat. Orang yang mempunyai disiplin diri biasanya berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai komitmen, menjaga kebiasaan positif, serta tidak mudah mengabaikan kewajiban. Konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil dapat membentuk kepercayaan orang lain secara bertahap. Misalnya, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakannya sendiri. 10. Menjadi Diri Sendiri Tanpa Berpura-pura Keaslian karakter atau autentisitas merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun hubungan antarmanusia. Seseorang yang autentik tidak merasa harus terus-menerus menciptakan citra tertentu hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mereka mampu menunjukkan pendapat, nilai, dan kepribadian secara jujur tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap tersebut membuat hubungan terasa lebih nyaman karena tidak dibangun atas dasar kepura-puraan. Menjadi diri sendiri bukan berarti bebas bersikap tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Justru, autentisitas yang sehat berjalan beriringan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pada akhirnya, penghormatan dari orang lain tidak bisa diperoleh hanya melalui penampilan atau status sosial. Konsistensi dalam bersikap, kemampuan menghargai sesama, serta kesediaan bertanggung jawab merupakan hal-hal yang dapat membangun kepercayaan dan penghargaan dalam jangka panjang.