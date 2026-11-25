JawaPos.com – Setiap orang mempunyai preferensi berbeda ketika memilih hewan peliharaan. Ada yang lebih menyukai anjing karena sifatnya yang aktif dan mudah bersosialisasi, tetapi tidak sedikit pula yang merasa lebih cocok dengan kucing yang cenderung tenang dan mandiri. Menariknya, pilihan terhadap hewan peliharaan ternyata kerap dikaitkan dengan karakter seseorang. Ketertarikan terhadap kucing, misalnya, sering dihubungkan dengan sejumlah sifat kepribadian, mulai dari kecenderungan menikmati kesendirian hingga kemampuan memahami emosi. Meski kesukaan terhadap hewan tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang, terdapat beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang lebih memilih kucing dibandingkan anjing. Berikut tujuh di antaranya, seperti dilansir dari Geediting. 1. Cenderung Menikmati Kesendirian Orang yang menyukai kucing sering dikaitkan dengan karakter introvert. Mereka biasanya merasa nyaman ketika memiliki waktu untuk diri sendiri dan tidak selalu membutuhkan keramaian untuk menikmati kehidupan. Karakter tersebut dianggap sejalan dengan sifat kucing yang relatif mandiri dan tidak terus-menerus meminta perhatian pemiliknya. Bagi mereka, menghabiskan waktu di rumah bersama hewan peliharaan bisa menjadi kegiatan menyenangkan. Suasana tenang justru memberikan kesempatan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi setelah menjalani aktivitas sehari-hari. 2. Berani Menjadi Diri Sendiri Pecinta kucing juga sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu terpaku pada kebiasaan atau pandangan umum. Mereka cenderung menghargai kebebasan dalam menentukan pilihan dan tidak merasa harus selalu mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Sikap tersebut berkaitan dengan karakter nonkonformis, yaitu kecenderungan untuk tidak mengikuti norma kelompok secara otomatis. Mereka lebih nyaman menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi. Selama pilihan tersebut tidak merugikan orang lain, mereka tidak terlalu mempersoalkan apakah pilihan itu berbeda dari kebanyakan orang. 3. Memiliki Ketertarikan terhadap Aktivitas Intelektual Sejumlah penelitian yang membandingkan karakter pecinta kucing dan anjing pernah menemukan adanya perbedaan dalam kecenderungan intelektual kedua kelompok tersebut. Orang yang lebih menyukai kucing sering digambarkan mempunyai ketertarikan terhadap kegiatan yang membutuhkan konsentrasi, seperti membaca, menulis, mempelajari hal baru, atau mengembangkan hobi tertentu. Kebiasaan menikmati waktu sendiri juga dapat memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai pengetahuan. Namun, kesukaan terhadap kucing tentu tidak otomatis menunjukkan seseorang mempunyai IQ lebih tinggi. Kecerdasan dipengaruhi banyak faktor dan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan hewan favorit. 4. Lebih Peka terhadap Perasaan dan Lingkungan Kepekaan emosional menjadi karakter lain yang kerap dikaitkan dengan pecinta kucing. Mereka sering digambarkan sebagai individu yang memperhatikan perubahan suasana, bahasa tubuh, serta respons orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan cara seseorang memahami perilaku kucing yang tidak selalu menunjukkan perasaan secara langsung. Untuk membangun kedekatan dengan kucing, pemilik perlu memperhatikan berbagai isyarat kecil, seperti gerakan ekor, posisi telinga, hingga perubahan perilaku. Kebiasaan memperhatikan hal-hal tersebut dapat membuat seseorang lebih terbiasa mengamati respons di sekitarnya. 5. Menghargai Kebebasan dan Kemandirian Kucing dikenal sebagai hewan yang mempunyai karakter mandiri. Mereka dapat menghabiskan waktu sendiri dan tidak selalu membutuhkan perhatian manusia sepanjang hari. Sifat tersebut sering kali menjadi salah satu alasan seseorang merasa cocok memelihara kucing. Orang yang menyukai kucing juga kerap menghargai ruang pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memahami bahwa setiap individu membutuhkan kebebasan untuk melakukan aktivitas sesuai keinginannya. Dalam hubungan sosial, karakter ini dapat tercermin melalui sikap yang tidak terlalu mengekang orang lain serta kemampuan memberikan ruang bagi pasangan maupun teman. 6. Mempunyai Sisi Kreatif dan Imajinatif Kreativitas juga menjadi salah satu karakter yang sering diasosiasikan dengan orang yang menyukai kucing. Perilaku kucing yang sulit ditebak, penuh rasa ingin tahu, dan terkadang melakukan hal-hal unik dapat menjadi sumber hiburan sekaligus inspirasi bagi pemiliknya. Pecinta kucing sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai imajinasi luas, terbuka terhadap pengalaman baru, dan senang mencoba pendekatan berbeda ketika menghadapi persoalan. Mereka juga cenderung menikmati aktivitas yang memberikan ruang untuk berekspresi, seperti menggambar, menulis, membuat kerajinan, atau mengeksplorasi ide-ide kreatif. 7. Mempunyai Kesabaran dalam Membangun Kedekatan Membangun hubungan dengan kucing membutuhkan pendekatan yang tidak selalu bisa dilakukan secara terburu-buru. Berbeda dengan hewan yang cenderung langsung menunjukkan antusiasme ketika bertemu pemiliknya, kucing terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dengan seseorang. Karena itu, orang yang menyukai kucing biasanya memahami pentingnya memberikan ruang dan tidak memaksakan kedekatan. Mereka belajar menghargai proses, memperhatikan kebutuhan hewan peliharaan, serta menunggu sampai kepercayaan terbentuk secara alami. Sikap tersebut juga dapat tercermin dalam kehidupan sosial, terutama ketika membangun hubungan yang membutuhkan waktu, pengertian, dan konsistensi. Pada akhirnya, menyukai kucing atau anjing merupakan pilihan pribadi yang tidak sepenuhnya menggambarkan karakter seseorang. Ketujuh sifat tersebut merupakan gambaran yang kerap dikaitkan dengan pecinta kucing, bukan ciri mutlak yang berlaku untuk semua orang.