JawaPos.com – Hubungan asmara yang sehat semestinya memberikan rasa nyaman, aman, dan kesempatan bagi kedua pihak untuk berkembang. Cinta tidak hanya berkaitan dengan perasaan sayang, tetapi juga membutuhkan rasa hormat, kepercayaan, serta komunikasi yang baik. Sayangnya, tidak semua orang mampu mengenali perbedaan antara hubungan yang sehat dan hubungan yang dipenuhi perilaku toxic. Sebagian tetap mempertahankan hubungan meskipun sering mengalami kekecewaan, tekanan emosional, bahkan perlakuan yang menyakitkan. Kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan lemahnya kepribadian seseorang. Ada berbagai faktor psikologis yang dapat memengaruhi cara seseorang memandang cinta, menghadapi konflik, dan mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Berikut delapan alasan seseorang sulit membedakan cinta sejati dari hubungan toxic, seperti dilansir dari Geediting. 1. Memiliki Gaya Keterikatan Emosional yang Tidak Aman Pengalaman dalam membangun kedekatan sejak masa kecil dapat memengaruhi cara seseorang menjalin hubungan ketika dewasa. Salah satunya adalah anxious attachment atau gaya keterikatan cemas. Orang dengan kecenderungan ini biasanya memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan ditinggalkan pasangan. Mereka membutuhkan kepastian dan perhatian lebih agar merasa dicintai. Ketika pasangan bersikap tidak konsisten, misalnya terkadang sangat perhatian tetapi kemudian tiba-tiba menjauh, kecemasan tersebut bisa semakin meningkat. Akibatnya, mereka justru berusaha lebih keras mempertahankan hubungan, meskipun harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan. Perhatian yang datang sesekali bahkan dapat dianggap sebagai bukti bahwa hubungan tersebut masih layak diperjuangkan. 2. Pengalaman Buruk di Masa Lalu Membuat Konflik Terasa Biasa Lingkungan keluarga dan pengalaman masa kecil dapat membentuk pandangan seseorang mengenai hubungan yang dianggap normal. Mereka yang terbiasa menyaksikan pertengkaran, manipulasi, atau ketidakstabilan emosi di lingkungan keluarga mungkin kesulitan mengenali pola hubungan yang tidak sehat ketika dewasa. Situasi penuh konflik terasa familiar karena pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka sebelumnya. Dalam psikologi terdapat konsep repetition compulsion, yaitu kecenderungan mengulang pola pengalaman emosional terdahulu. Seseorang mungkin tanpa sadar masuk ke dalam situasi serupa dengan harapan kali ini bisa memperoleh akhir yang berbeda. Padahal, pengalaman menyakitkan yang terus berulang tidak otomatis menjadi sesuatu yang wajar dalam hubungan asmara. 3. Menganggap Chemistry yang Kuat sebagai Bukti Cinta Perasaan berdebar, rindu berlebihan, dan sulit berhenti memikirkan pasangan sering dianggap sebagai tanda cinta yang mendalam. Namun, intensitas emosi tidak selalu menunjukkan bahwa sebuah hubungan berjalan dengan sehat. Hubungan yang dipenuhi ketidakpastian dapat memicu kecemasan dan stres. Ketika pasangan kembali memberikan perhatian setelah bersikap dingin, muncul perasaan lega dan bahagia yang sangat kuat. Perubahan emosi tersebut terkadang disalahartikan sebagai chemistry atau kecocokan luar biasa. Padahal, cinta yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus merasa cemas, takut kehilangan, atau harus menebak-nebak sikap pasangannya. 4. Harga Diri Rendah Membuat Seseorang Menerima Perlakuan Buruk Cara seseorang memandang dirinya sendiri turut memengaruhi standar perlakuan yang diterima dalam hubungan. Orang dengan harga diri rendah terkadang merasa tidak cukup baik untuk mendapatkan pasangan yang lebih menghargai dirinya. Akibatnya, mereka cenderung memaklumi perilaku buruk karena takut tidak akan menemukan orang lain. Dalam kondisi tersebut, perhatian kecil dari pasangan bisa terasa sangat berarti, bahkan ketika sebelumnya mereka sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan. Mereka juga mungkin terus mencari pembenaran atas tindakan pasangan karena merasa harus mempertahankan hubungan tersebut. Padahal, setiap orang berhak mendapatkan hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat dan penghargaan, bukan harus menerima perlakuan buruk demi mendapatkan kasih sayang. 5. Terlalu Berharap Pasangan Akan Berubah Harapan bahwa pasangan suatu hari nanti akan menjadi lebih baik sering membuat seseorang sulit mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan. Mereka cenderung mengingat sisi positif pasangan dan menganggap perilaku buruk yang terjadi hanya bersifat sementara. Janji untuk berubah, permintaan maaf, serta kenangan indah di masa lalu dapat memperkuat keyakinan bahwa hubungan tersebut masih bisa diperbaiki. Akibatnya, mereka lebih fokus pada potensi pasangan dibandingkan perilaku nyata yang terus ditunjukkan. Memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan memang tidak selalu salah. Namun, perubahan seharusnya terlihat melalui tindakan yang konsisten, bukan sekadar janji yang terus diulang. 6. Takut Kesepian Lebih Besar daripada Keinginan untuk Pergi Kebutuhan untuk memiliki kedekatan dengan orang lain merupakan bagian dari kehidupan manusia. Karena itu, membayangkan kehidupan tanpa pasangan dapat menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang. Rasa takut kesepian terkadang membuat seseorang memilih bertahan dalam hubungan yang tidak membahagiakan. Mereka mungkin berpikir bahwa memiliki pasangan, meskipun sering disakiti, masih lebih baik daripada harus menjalani kehidupan seorang diri. Selain itu, kekhawatiran mengenai masa depan, tekanan lingkungan, dan penilaian orang lain juga dapat memperkuat keinginan untuk tetap bersama pasangan. Padahal, kesendirian bukan berarti kegagalan dalam kehidupan asmara. Memberikan waktu untuk memulihkan diri justru dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat di kemudian hari. 7. Terjebak dalam Siklus Manipulasi Emosional Salah satu alasan seseorang sulit meninggalkan hubungan toxic adalah adanya pola manipulasi yang terjadi secara berulang. Hubungan semacam ini terkadang dimulai dengan perhatian berlebihan atau love bombing. Pasangan memberikan banyak pujian, hadiah, dan perlakuan romantis sehingga hubungan terasa sangat istimewa. Namun, setelah itu muncul kritik, sikap mengendalikan, manipulasi, atau perlakuan emosional yang menyakitkan. Situasi kemudian dapat berubah kembali ketika pasangan meminta maaf dan menunjukkan perhatian seperti sebelumnya. Pola tersebut berkaitan dengan intermittent reinforcement, yaitu pemberian perhatian atau penghargaan secara tidak konsisten. Ketidakpastian mengenai kapan pasangan akan kembali bersikap baik dapat membuat seseorang terus berharap dan berusaha mendapatkan kembali perhatian tersebut. Dalam beberapa hubungan, gaslighting juga digunakan untuk membuat seseorang meragukan ingatan, perasaan, atau penilaiannya sendiri. 8. Menganggap Pengorbanan Besar sebagai Bukti Cinta Banyak orang tumbuh dengan pandangan bahwa cinta sejati harus diperjuangkan sekeras mungkin. Pengorbanan bahkan sering dianggap sebagai ukuran seberapa besar perasaan seseorang terhadap pasangannya. Pemikiran tersebut dapat menjadi masalah ketika seseorang mulai menganggap penderitaan sebagai bagian yang wajib diterima dalam hubungan. Mereka mungkin terus mengalah, mengabaikan kebutuhan pribadi, dan memaafkan perilaku buruk karena merasa sudah terlalu banyak berkorban untuk mengakhiri hubungan. Ada pula kecenderungan untuk mengaitkan nilai diri dengan kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Padahal, cinta tidak seharusnya menuntut seseorang kehilangan harga diri atau mengorbankan kesehatan emosionalnya secara terus-menerus. Hubungan yang baik membutuhkan usaha dari kedua pihak. Pengorbanan seharusnya berjalan seimbang dengan rasa hormat, kepedulian, dan tanggung jawab bersama.