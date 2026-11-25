JawaPos.com-Saat anda merasa terus menerus berperan sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kondisi emosional pada orang-orang di sekitar, lama-kelamaan hal tersebut dapat menyebabkan kelelahan mental.

Terlebih jika anda sudah memikul tanggung jawab tersebut dalam waktu yang sangat lama.

Namun, menghentikan kebiasaan ini merupakan langkah yang penting, terlebih saat anda ingin mengurangi stress dan menjaga kesejahteraan di dalam diri sendiri.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (25/11) berikut beberapa hal yang bisa anda lakukan untuk memutus siklus kebiasaan merasa paling bertanggung jawab atas beban emosional orang lain.

Emosi orang lain bukan tanggungjawab anda

Meskipun penting untuk memiliki rasa empati terhadap mereka, bukan berarti anda harus mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Tanpa batasan yang jelas, kondisi tersebut bisa menjadi awal dari kebiasaan yang membuat anda terus-menerus mengelola emosi mereka tanpa batas.

Sebaliknya,anda justru bisa lebih baik untuk membantu mereka dengan mendorong supaya lebih mampu mengembangkan keterampilan untuk mengatur emosi secara mandiri.

Biarkan mereka merasakan apa yang sedang dirasakan

Tidak ada seorangpun yang senang melihat orang terdekat menderita. Namun, terus menerus menyelesaikan persoalan orang lain justru dapat menghilangkan kesempatan mereka untuk belajar dari pengalaman tersebut.

Jika anda selalu turun tangan, mereka tidak akan pernah mengembangkan keterampilan coping yang dibutuhkan untuk menghadapi dan mengelola perasaan secara mandiri.

Tanyakan bagaimana cara menghadapi

Anda boleh memberikan dukungan terhadap langkah yang mereka pilih. Namun, setelah itu, mandurah dan biarkan mereka menjalaninya sendiri.

Melalui cara tersebut seseorang akan belajar menghadapi dan mengatasi kesulitan secara lebih mandiri, sekaligus mengembangkan kemandirian sebagai individu dewasa yang mampu menentukan hidupnya sendiri.

Berhenti berusaha memperbaiki keadaan

Saat anda mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan yang anda rasakan di sekitar, ada kemungkinan anda justru memperburuk keadaan. Bahkan anda bisa saja salah memahami situasi dan membuat orang lain merasa tersinggung karena ikut campur urusan mereka.

Cari tahu alasan anda

Saat seseorang sedang merasa kesal, marah, cemas, atau mudah tersinggung, anda tidak harus selalu bertanggung jawab untuk mengelola emosinya.

Terkadang, anda baru menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sebenarnya bukan demi orang lain, melainkan lebih berkaitan dengan perasaan anda sendiri terhadap situasi yang sedang terjadi.

Jelaskan anda perlu melindungi diri sendiri

Orang-orang yang selama bertahun-tahun terbiasa meminta anda mengelola emosi, kemungkinan akan langsung mencari bantuan begitu mereka merasakan sedikit tekanan emosional.