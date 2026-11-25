JawaPos.com-Saat anda tumbuh tanpa mendapatkan dukungan emosional yang cukup, maka perilaku tersebut dapat mempengaruhi kehidupan dalam jangka panjang.

Perasaan diabaikan sejak kecil membuat anda terbiasa untuk memendam emosi. Akibatnya, sejumlah sikap dan pola perilaku bisa terbawa sampai dewasa, bahkan mempengaruhi kepribadian serta hubungan anda dengan orang lain.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink. yang dikutip pada (15/11) terdapat sejumlah dampak yang dapat dialami seseorang saat mereka tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup sejak kecil.

Mengenali berbagai sikap tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memahami diri sendiri sekaligus memutus pola yang kurang sehat supaya tidak terus terbawa sampai anda dewasa.

Kesulitan mengungkapkan emosi

Dampak buruk terhadap anak tidak bisa muncul dari satu faktor, tetapi juga dari sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan sejak kecil.

Anda mungkin sering menolak untuk bercerita bukan karena anda tidak memiliki sesuatu yang menarik, namun anda benar-benar kesulitan saat harus mengenali perasaan tersebut.

Bisa membaca suasana hati orang lain

Saat dewasa anda mungkin dapat membaca karakter dan perasaan orang lain dengan baik. Namun, kemampuan tersebut juga memiliki konsekuensi. Terus-menerus mengamati keadaan sekitar bisa terasa sangat melelahkan.

Tidak mau meminta bantuan

Saat dewasa, anda merasa bantuan orang lain terasa sangat berisiko dan bahkan memalukan.

Bahkan, saat seseorang menawarkan bantuan, anda mungkin merasa tidak nyaman untuk menerimanya. Sebab, sebagian diri anda masih berharap menghadapi kemungkinan untuk dikecewakan.

People pleaser

Jika perasaan anda dianggap merepotkan oleh orang lain, salah satu cara untuk menghindari masalah adalah dengan berusaha tidak terlalu banyak menunjukkan emosi.

Saat dewasa, anda kemudian menganggap kebutuhan pribadi sebagai sesuatu yang membebani. Saat mengatakan tidak lalu merasa bersalah, perasaan tersebut bukan berarti anda telah melakukan sesuatu yang salah.

Sulit menentukan keinginan

Anak-anak yang tidak menunjukkan perasaannya sering berusaha mengikuti keinginan orang tua. Akhirnya, pola tersebut dapat berpengaruh pada tekanan batin, tingkat percaya diri, serta rasa kesal.

Pencapaian terasa tidak pernah cukup

Banyak orang tumbuh tanpa dukungan emosional cenderung cepat mengalami kondisi pikiran yang mendadak kosong, terutama saat sedang berkomunikasi.

Ada juga yang memilih menyetujui semua perkataan lawan bicara hanya agar pertengkaran segera berakhir. Sementara itu, sebagian lain justru memilih diam dan tidak berbicara.

Sulit menghadapi konflik

Perselisihan dengan orang terdekat merupakan sesuatu yang dapat dilewati. Saat anak anda tidak mendapatkan pengalaman tersebut.

Anak-anak sebenarnya membutuhkan bantuan untuk belajar menghadapi emosi yang kuat. Orang tua yang tetap tenang, dapat membantu anak memahami apa yang sedang terjadi, dan memberikan kenyamanan secara perlahan dapat mengajarkan tubuh anak untuk mengelola emosinya.

Ketergantungan berlebih pada orang lain

Memberikan perhatian pada orang lain terasa aman bagi mereka. Kebiasaan tersebut dapat membantu membangun kedekatan tanpa harus mengambil banyak resiko.

Sebaliknya, menerima perhatian dan kepedulian dari orang lain justru dapat membuat mereka merasa rentan.

Merasa sedih yang tidak bisa dijelaskan