JawaPos.com - Putus hubungan tidak selalu berarti bahwa seseorang benar-benar telah selesai dengan masa lalunya. Bagi sebagian orang, kehilangan pasangan bisa menjadi pengalaman emosional yang menyakitkan, membutuhkan waktu untuk diproses, dan memunculkan berbagai pertanyaan tentang diri sendiri. Namun, ada pula orang yang tampaknya mampu melanjutkan hidup dengan sangat cepat. Bahkan, tidak lama setelah hubungan berakhir, mereka sudah terlihat bersama orang baru, memamerkan kedekatan baru, atau seolah-olah tidak pernah kehilangan siapa pun.

Fenomena ini sering kali membingungkan, terutama bagi mantan pasangan yang masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana seseorang bisa begitu cepat menggantikan orang yang sebelumnya dianggap penting? Apakah mereka memang tidak pernah memiliki perasaan yang mendalam? Apakah mereka sudah mempersiapkan hubungan baru sebelum hubungan lama berakhir? Atau justru ada sesuatu yang lebih kompleks di balik perilaku tersebut?



Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat dikaitkan dengan beberapa mekanisme emosional dan pola kepribadian, termasuk kebutuhan akan validasi, kesulitan menghadapi rasa kehilangan, serta kecenderungan mempertahankan citra diri yang positif.



Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang yang cepat menjalin hubungan baru memiliki sifat narsistik. Begitu pula, tidak semua individu dengan kecenderungan narsistik menunjukkan perilaku yang sama. Gangguan kepribadian narsistik merupakan kondisi klinis yang lebih kompleks dan tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan perilaku seseorang setelah putus cinta.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan psikologis yang dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian orang dengan kecenderungan narsistik begitu cepat menggantikan pasangan setelah hubungan berakhir.



1. Mereka Membutuhkan Validasi untuk Mempertahankan Harga Diri



Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan narsisme adalah kebutuhan yang kuat terhadap pengakuan dan kekaguman dari orang lain.



Bagi sebagian individu dengan kecenderungan narsistik, perhatian dari pasangan bukan sekadar bagian dari hubungan romantis. Perhatian tersebut juga dapat menjadi sumber validasi yang membantu mereka merasa menarik, berharga, istimewa, dan diinginkan.



Ketika hubungan berakhir, sumber validasi tersebut tiba-tiba menghilang. Situasi ini bisa memunculkan perasaan tidak nyaman, terutama jika perpisahan membuat mereka merasa ditolak atau tidak lagi menjadi pusat perhatian seseorang.



Daripada menghadapi perasaan kehilangan tersebut, mereka mungkin segera mencari orang baru yang dapat memberikan perhatian serupa.



Kehadiran pasangan baru bisa memberikan perasaan bahwa mereka masih menarik, masih diinginkan, dan masih memiliki kendali atas kehidupan romantisnya.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep external validation, yaitu kecenderungan seseorang menggantungkan penilaian terhadap dirinya pada respons dan pengakuan dari lingkungan luar.



Akibatnya, hubungan baru terkadang bukan semata-mata dibangun karena kesiapan emosional untuk mencintai seseorang lagi, melainkan karena kebutuhan untuk kembali merasa berharga.



Inilah salah satu alasan mengapa sebagian orang terlihat begitu cepat menemukan pengganti setelah putus hubungan. Mereka mungkin tidak sedang mencari kedekatan emosional yang mendalam, tetapi mencari kembali perasaan diterima dan dikagumi.



Namun, perilaku ini tidak selalu disadari. Seseorang bisa saja benar-benar percaya bahwa dirinya sudah siap memulai hubungan baru, padahal masih menggunakan perhatian orang lain untuk menutupi ketidaknyamanan emosional akibat perpisahan.



2. Mereka Kesulitan Menghadapi Perasaan Ditolak dan Kehilangan Kendali



Bagi sebagian orang dengan kecenderungan narsistik, penolakan dapat terasa jauh lebih mengancam daripada yang terlihat dari luar.



Mereka mungkin memiliki citra diri yang sangat bergantung pada anggapan bahwa dirinya istimewa, menarik, atau lebih unggul dibandingkan orang lain. Ketika seseorang memutuskan hubungan dengan mereka, pengalaman tersebut dapat mengguncang citra diri yang selama ini dipertahankan.



Dalam psikologi, terdapat istilah narcissistic injury atau luka narsistik. Istilah ini menggambarkan pengalaman ketika harga diri seseorang yang rapuh atau sangat bergantung pada pengakuan eksternal mengalami ancaman akibat kritik, penolakan, kegagalan, atau penghinaan yang dirasakan.



Perpisahan dapat menjadi salah satu pemicu pengalaman tersebut.



Alih-alih menunjukkan kesedihan, mereka mungkin merespons dengan berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak kehilangan apa pun.



Salah satu caranya adalah segera menjalin hubungan baru.



Dengan memiliki pasangan baru, mereka mungkin merasa telah mendapatkan kembali kendali atas situasi. Mereka juga dapat menggunakan hubungan tersebut sebagai bukti bagi diri sendiri maupun orang lain bahwa mereka tetap diinginkan.



Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mungkin berusaha menunjukkan bahwa mantan pasangan tidak memiliki pengaruh besar terhadap kehidupannya.



Perilaku ini bisa terlihat melalui unggahan media sosial yang menampilkan kebahagiaan berlebihan, kedekatan romantis yang sangat cepat, atau pernyataan bahwa mereka telah menemukan seseorang yang jauh lebih baik.



Namun, penampilan luar tidak selalu mencerminkan kondisi emosional yang sebenarnya.



Seseorang yang terlihat tidak terluka belum tentu benar-benar tidak merasakan kehilangan. Bisa jadi, ia sedang berusaha menghindari pengalaman emosional yang dianggap mengancam harga dirinya.



3. Mereka Menggunakan Hubungan Baru untuk Menghindari Kesepian



Kesepian merupakan salah satu pengalaman emosional yang sulit dihadapi setelah hubungan berakhir.



Ketika seseorang terbiasa mendapatkan perhatian, komunikasi, keintiman, dan kehadiran pasangan setiap hari, perubahan mendadak dapat menciptakan kekosongan dalam kehidupan sehari-hari.



Sebagian orang memilih menghadapi kekosongan tersebut dengan memberikan waktu kepada dirinya sendiri untuk beradaptasi. Mereka mencoba memahami perasaan, mengevaluasi hubungan sebelumnya, dan belajar menjalani kehidupan tanpa pasangan.



Namun, sebagian individu lainnya mungkin merasa sangat tidak nyaman ketika harus sendirian.



Pada orang dengan kecenderungan narsistik tertentu, kebutuhan akan perhatian dan pengakuan dapat membuat kesendirian terasa semakin sulit. Mereka mungkin terbiasa mendapatkan respons dari orang lain untuk mempertahankan perasaan bahwa dirinya penting.



Karena itu, hubungan baru bisa menjadi cara untuk menghindari kesepian.



Alih-alih menghadapi kesedihan setelah putus cinta, mereka segera mengisi ruang kosong tersebut dengan seseorang yang baru.



Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep emotional avoidance, yaitu kecenderungan menghindari emosi yang tidak menyenangkan daripada memprosesnya secara sehat.



Misalnya, seseorang baru saja mengakhiri hubungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, ia sudah menjalin hubungan dengan orang lain.



Dari luar, perilaku tersebut mungkin terlihat seperti tanda bahwa ia sangat mudah melupakan masa lalu. Namun, ada kemungkinan bahwa hubungan baru tersebut berfungsi sebagai pengalih perhatian dari kesepian, kecemasan, atau perasaan kehilangan.



Hal yang perlu dipahami adalah bahwa memulai hubungan baru tidak otomatis berarti seseorang telah menyelesaikan persoalan emosional dari hubungan sebelumnya.



Terkadang, seseorang hanya sedang berusaha menghindari kesendirian dengan cara menghadirkan orang lain dalam kehidupannya.



4. Mereka Melihat Hubungan sebagai Sumber Manfaat, Bukan Selalu sebagai Ikatan Emosional yang Setara



Hubungan romantis yang sehat biasanya dibangun melalui kasih sayang, rasa hormat, empati, tanggung jawab, dan kesediaan untuk memahami kebutuhan masing-masing.



Namun, dalam beberapa pola narsistik, hubungan dapat lebih banyak dipandang berdasarkan manfaat yang diperoleh seseorang darinya.



Misalnya, pasangan memberikan perhatian, kekaguman, dukungan emosional, status sosial, kenyamanan, atau berbagai keuntungan lainnya.



Ketika hubungan tersebut tidak lagi memberikan hal-hal yang diharapkan, seseorang dengan kecenderungan narsistik mungkin kehilangan minat dan mulai mencari sumber pemenuhan kebutuhan yang lain.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan eksploitatif dan rendahnya empati dalam beberapa individu dengan ciri narsistik.



Mereka mungkin lebih berfokus pada apa yang bisa diperoleh dari hubungan daripada bagaimana kedua orang dapat tumbuh bersama secara emosional.



Akibatnya, setelah putus hubungan, proses mencari pasangan baru bisa berlangsung sangat cepat.



Bukan berarti mereka tidak pernah memiliki perasaan terhadap mantan pasangan. Perasaan manusia jauh lebih kompleks daripada itu. Namun, dalam pola hubungan yang tidak sehat, kebutuhan pribadi dapat mendominasi kemampuan seseorang untuk mempertahankan hubungan yang saling menghargai.



Sebagai contoh, seseorang mungkin sangat tertarik kepada pasangan yang selalu memberikan pujian, mengagumi pencapaiannya, dan memenuhi kebutuhannya.



Namun, ketika pasangan mulai menetapkan batasan, menyampaikan kritik, atau meminta hubungan yang lebih seimbang, ketertarikan tersebut bisa berkurang.



Setelah hubungan berakhir, ia mungkin segera mencari orang lain yang dapat memberikan pengalaman serupa.



Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hubungan yang diwarnai kecenderungan narsistik, ketertarikan dapat sangat dipengaruhi oleh fungsi yang diberikan pasangan terhadap kebutuhan psikologis mereka.



5. Mereka Ingin Membuktikan Bahwa Mereka Tidak Pernah Benar-Benar Membutuhkan Mantan Pasangan



Salah satu alasan lain yang mungkin menjelaskan perilaku tersebut adalah kebutuhan untuk mempertahankan citra diri sebagai seseorang yang kuat, tidak terkalahkan, dan selalu memiliki banyak pilihan.



Bagi sebagian individu dengan kecenderungan narsistik, mengakui bahwa sebuah hubungan telah memberikan dampak emosional yang besar dapat terasa seperti bentuk kelemahan.



Mereka mungkin tidak ingin terlihat sedih, kecewa, atau membutuhkan waktu untuk pulih.



Sebaliknya, mereka memilih menunjukkan bahwa kehidupan berjalan sangat baik setelah perpisahan.



Memiliki pasangan baru dengan cepat dapat menjadi bagian dari usaha mempertahankan citra tersebut.



Mereka mungkin ingin menunjukkan kepada mantan pasangan bahwa dirinya tidak kesulitan menemukan orang lain. Bahkan, dalam beberapa situasi, hubungan baru tersebut bisa sengaja ditampilkan secara terbuka agar diketahui oleh lingkungan sosial.



Perilaku ini dapat berkaitan dengan impression management, yaitu usaha seseorang mengatur bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain.



Dalam konteks hubungan romantis, seseorang mungkin berusaha membangun kesan bahwa dirinya selalu bahagia, selalu diinginkan, dan tidak pernah mengalami kesulitan setelah kehilangan pasangan.



Namun, ada perbedaan antara benar-benar pulih dan sekadar terlihat pulih.



Pemulihan emosional biasanya melibatkan kemampuan untuk menerima kenyataan, memahami kesalahan, mengakui perasaan, dan belajar dari pengalaman sebelumnya.



Sebaliknya, seseorang yang hanya berusaha mempertahankan citra dirinya mungkin lebih sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain daripada memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya.



Karena itu, pasangan baru tidak selalu menjadi bukti bahwa seseorang telah berhasil melupakan masa lalu.



Terkadang, hal tersebut justru menjadi bagian dari usaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah benar-benar kehilangan sesuatu yang penting.



6. Mereka Tidak Selalu Membangun Kedekatan Emosional dengan Cara yang Sama seperti Orang Lain



Alasan terakhir berkaitan dengan cara seseorang membangun kedekatan dan mempertahankan hubungan emosional.



Individu dengan kecenderungan narsistik dapat memiliki pola hubungan yang berbeda-beda. Sebagian mungkin sangat menginginkan kedekatan, tetapi kesulitan mempertahankannya ketika hubungan mulai menuntut kerentanan, kompromi, dan tanggung jawab emosional.



Dalam beberapa penelitian tentang narsisme, ditemukan hubungan antara karakteristik narsistik tertentu dengan kesulitan dalam keintiman, komitmen, dan kualitas hubungan interpersonal.



Misalnya, seseorang mungkin menikmati fase awal hubungan ketika dirinya mendapatkan banyak perhatian, kekaguman, dan pengalaman romantis yang menyenangkan.



Namun, ketika hubungan memasuki tahap yang lebih mendalam, muncul kebutuhan untuk memahami perasaan pasangan, menerima kekurangan, mengelola konflik, dan memberikan dukungan emosional secara konsisten.



Bagi individu yang memiliki kesulitan dalam aspek-aspek tersebut, mempertahankan hubungan jangka panjang dapat menjadi tantangan.



Akibatnya, setelah hubungan berakhir, mereka mungkin lebih mudah memulai kedekatan baru karena fase awal hubungan menawarkan pengalaman yang terasa menyenangkan tanpa harus langsung menghadapi tuntutan emosional yang lebih kompleks.



Mereka dapat kembali merasakan kegembiraan saat mengenal seseorang, mendapatkan perhatian, dan menerima kekaguman.



Namun, tantangan yang sama mungkin kembali muncul ketika hubungan mulai membutuhkan kedewasaan emosional.



Pola seperti ini dapat membuat seseorang terlihat terus-menerus berpindah dari satu hubungan ke hubungan lainnya tanpa benar-benar belajar dari pengalaman sebelumnya.



Meski demikian, penting untuk tidak menyamakan semua individu narsistik dengan orang yang tidak mampu mencintai atau membangun hubungan sehat. Pola kepribadian, tingkat empati, kesadaran diri, dan kesiapan untuk berubah berbeda pada setiap individu.



Mengapa Mereka Terlihat Cepat Bahagia Setelah Putus, Sementara Mantan Pasangannya Masih Terluka?



Salah satu pengalaman paling menyakitkan setelah hubungan dengan seseorang yang memiliki kecenderungan narsistik adalah melihat mereka tampak sangat bahagia bersama orang baru, sementara diri sendiri masih berusaha memulihkan luka emosional.



Situasi ini bisa membuat mantan pasangan mempertanyakan banyak hal.



Apakah hubungan sebelumnya tidak berarti apa-apa? Apakah dirinya begitu mudah dilupakan? Apakah pasangan baru mendapatkan perlakuan yang lebih baik?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat manusiawi, terutama jika hubungan sebelumnya melibatkan manipulasi emosional, kurangnya penghargaan, atau ketidakseimbangan perhatian.



Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diingat.



Pertama, kecepatan seseorang menjalin hubungan baru tidak dapat digunakan sebagai ukuran seberapa dalam perasaan yang pernah dimilikinya.



Kedua, penampilan bahagia di media sosial tidak memberikan gambaran lengkap tentang kondisi emosional seseorang.



Ketiga, hubungan baru tidak otomatis lebih sehat hanya karena terlihat romantis pada awalnya.



Dan yang paling penting, keputusan seseorang untuk menggantikan pasangan bukanlah ukuran nilai diri orang yang ditinggalkan.



Ketika seseorang segera menjalin hubungan baru setelah putus, mantan pasangannya mungkin merasa seolah-olah seluruh kenangan dan pengorbanan selama hubungan tidak berarti.



Padahal, nilai sebuah pengalaman tidak ditentukan oleh seberapa lama seseorang mempertahankannya setelah hubungan berakhir.



Terkadang, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berhenti menjadikan kehidupan mantan pasangan sebagai tolok ukur proses pemulihan diri sendiri.



Kesimpulan: Kecepatan Menggantikan Pasangan Tidak Selalu Berarti Seseorang Telah Benar-Benar Pulih



Orang yang memiliki kecenderungan narsistik dapat menunjukkan berbagai perilaku setelah hubungan berakhir. Sebagian mungkin segera mencari pasangan baru karena membutuhkan validasi, kesulitan menghadapi penolakan, menghindari kesepian, atau ingin mempertahankan citra diri yang selalu diinginkan.



Sebagian lainnya mungkin memandang hubungan berdasarkan manfaat pribadi atau mengalami kesulitan membangun kedekatan emosional yang mendalam.



Namun, tidak ada satu alasan yang berlaku untuk semua orang. Perilaku cepat menjalin hubungan baru juga dapat terjadi pada individu yang tidak memiliki kecenderungan narsistik.



Pada akhirnya, hal yang lebih penting daripada memahami seberapa cepat mantan pasangan menemukan orang baru adalah memahami bagaimana hubungan sebelumnya memengaruhi kesejahteraan emosional diri sendiri.



Jika sebuah hubungan membuat Anda terus-menerus merasa tidak cukup baik, kehilangan kepercayaan diri, atau mempertanyakan nilai diri, proses pemulihan perlu dimulai dengan mengembalikan perhatian kepada kebutuhan Anda sendiri.



Anda tidak harus membuktikan bahwa hidup Anda lebih bahagia daripada kehidupan mantan pasangan. Anda juga tidak perlu terburu-buru menemukan seseorang yang baru hanya untuk menunjukkan bahwa Anda sudah melanjutkan hidup.



Berikan diri Anda waktu untuk memahami pengalaman, membangun kembali batasan yang sehat, dan menemukan kembali hal-hal yang membuat hidup terasa bermakna.



