JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah bertemu seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, sulit menerima kritik, merasa dirinya paling benar, atau terus-menerus membutuhkan pengakuan dari orang lain. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia mungkin menjadi marah, defensif, merendahkan orang lain, atau berusaha mengendalikan keadaan.

Perilaku seperti ini sering dikaitkan dengan narsisme.



Dalam psikologi, narsisme merupakan karakteristik kepribadian yang dapat melibatkan kebutuhan kuat akan pengagungan diri, rasa berhak mendapatkan perlakuan khusus, pencarian kekaguman, dan kesulitan memahami perspektif orang lain. Namun, narsisme memiliki spektrum yang luas. Tidak semua orang yang menunjukkan perilaku narsistik memiliki gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD).



Salah satu hal menarik tentang narsisme adalah bahwa seseorang yang terlihat sangat percaya diri belum tentu memiliki harga diri yang benar-benar stabil. Di balik sikap yang tampak dominan, sebagian individu dengan kecenderungan narsistik dapat sangat sensitif terhadap penolakan, kritik, rasa malu, atau situasi yang membuat mereka merasa tidak istimewa.



Karena itu, ada sejumlah hal sederhana yang mungkin terlihat biasa bagi kebanyakan orang, tetapi dapat terasa sangat mengancam bagi seseorang dengan kecenderungan narsistik.



Hal-hal tersebut tidak selalu ditakuti secara sadar. Terkadang, responsnya muncul dalam bentuk kemarahan, sikap defensif, manipulasi, penarikan diri, atau usaha mendapatkan kembali kendali.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat delapan hal sederhana yang dapat menjadi tantangan psikologis bagi orang-orang dengan kecenderungan narsistik menurut perspektif psikologi.



1. Tidak Mendapatkan Perhatian dari Orang Lain



Salah satu hal yang dapat membuat individu dengan kecenderungan narsistik merasa tidak nyaman adalah ketika dirinya tidak lagi menjadi pusat perhatian.



Bagi sebagian orang, perhatian merupakan bentuk pengakuan sosial yang menyenangkan. Namun, pada individu dengan karakteristik narsistik yang kuat, kebutuhan akan perhatian dan kekaguman dapat menjadi lebih besar.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk mendapatkan kekaguman dari orang lain sering dikaitkan dengan konsep admiration seeking, yaitu kecenderungan mencari pengakuan dan penilaian positif untuk mempertahankan citra diri.



Misalnya, seseorang terbiasa menjadi orang yang paling banyak dibicarakan dalam sebuah kelompok. Ia senang ketika pendapatnya didengar, pencapaiannya dipuji, dan kehadirannya dianggap penting.



Namun, suatu hari kelompok tersebut mulai membicarakan orang lain. Tidak ada yang bertanya tentang dirinya, tidak ada yang memberikan pujian, dan orang-orang tetap menikmati kebersamaan tanpa menjadikannya pusat perhatian.



Bagi individu dengan kebutuhan kekaguman yang tinggi, situasi tersebut dapat memunculkan perasaan tidak nyaman.



Ia mungkin mencoba mengambil alih pembicaraan, menceritakan pencapaian pribadi, atau melakukan sesuatu agar perhatian kembali tertuju kepadanya.



Dalam beberapa kasus, ia juga dapat menunjukkan sikap kesal ketika merasa diabaikan.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Bagi sebagian individu dengan kecenderungan narsistik, perhatian dari orang lain bukan hanya menyenangkan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber validasi diri.



Ketika perhatian berkurang, mereka mungkin merasa kehilangan pengakuan yang selama ini membantu mempertahankan citra dirinya.



Namun, penting dipahami bahwa tidak semua orang yang senang mendapatkan perhatian memiliki sifat narsistik. Keinginan untuk dihargai merupakan kebutuhan sosial yang normal. Hal yang perlu diperhatikan adalah pola perilaku yang berlebihan, menetap, dan mengganggu hubungan.



Apa yang dapat kita pelajari?



Jangan merasa wajib memberikan perhatian terus-menerus kepada seseorang hanya untuk menjaga suasana hatinya.



Setiap orang berhak mendapatkan ruang untuk berbicara, dihargai, dan menjadi dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus memenuhi kebutuhan pengakuan orang lain.



2. Mendapatkan Kritik, Bahkan Ketika Kritik Disampaikan dengan Sopan



Hal kedua yang dapat menjadi tantangan bagi individu dengan kecenderungan narsistik adalah menerima kritik.



Bagi sebagian orang, kritik merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka mungkin merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tetap mampu mempertimbangkan masukan yang diberikan.



Sebaliknya, individu dengan karakteristik narsistik tertentu dapat memandang kritik sebagai ancaman terhadap citra diri.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep narcissistic vulnerability atau kerentanan narsistik.



Kerentanan tersebut merujuk pada kecenderungan mengalami reaksi emosional yang kuat ketika harga diri atau gambaran positif tentang diri sendiri terasa terancam.



Contohnya, seseorang merasa dirinya selalu menjadi karyawan paling kompeten dalam sebuah tim. Ketika atasannya menunjukkan kesalahan dalam pekerjaannya, ia tidak langsung memeriksa kesalahan tersebut.



Sebaliknya, ia mungkin mengatakan bahwa atasannya tidak memahami situasi, menyalahkan rekan kerja, atau menganggap kritik tersebut sebagai bentuk kecemburuan.



Respons seperti ini dapat muncul karena kritik terasa lebih dari sekadar evaluasi pekerjaan. Kritik dianggap sebagai serangan terhadap identitas dan harga diri.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Sebagian individu dengan kecenderungan narsistik memiliki kesulitan mempertahankan penghargaan diri ketika menerima penilaian negatif.



Mereka mungkin sangat membutuhkan gambaran bahwa dirinya kompeten, istimewa, atau lebih unggul. Kritik dapat mengguncang gambaran tersebut.



Dalam kondisi tertentu, responsnya dapat berupa kemarahan, penyangkalan, pembenaran diri, atau usaha merendahkan orang yang memberikan kritik.



Apa yang dapat kita pelajari?



Ketika memberikan masukan kepada seseorang, sampaikan kritik secara jelas, spesifik, dan berfokus pada perilaku, bukan menyerang harga dirinya.



Namun, kita juga tidak perlu menghindari semua kritik hanya karena khawatir seseorang akan bereaksi buruk.



Jika seseorang selalu merespons masukan dengan kemarahan atau penghinaan, kita berhak menjaga batasan dan tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif.



3. Ketika Orang Lain Tidak Lagi Bisa Dikendalikan



Bagi individu dengan kecenderungan narsistik yang kuat, kehilangan kendali dalam hubungan dapat menjadi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan.



Hal ini tidak berarti setiap orang narsistik selalu ingin mengendalikan semua orang. Akan tetapi, sebagian individu dengan karakteristik tersebut dapat menunjukkan kebutuhan yang tinggi untuk menentukan bagaimana orang lain harus bertindak, berpikir, atau memperlakukan dirinya.



Misalnya, seseorang terbiasa menentukan tempat berkumpul, mengatur keputusan kelompok, dan mengharapkan orang lain mengikuti keinginannya.



Selama orang-orang di sekitarnya menurut, hubungan mungkin terlihat berjalan baik.



Namun, situasi berubah ketika seseorang mulai menyampaikan pendapat sendiri, menolak permintaan yang tidak masuk akal, atau mengambil keputusan tanpa meminta persetujuannya.



Ia mungkin merasa tidak dihargai, mempertanyakan loyalitas orang lain, atau berusaha membuat mereka merasa bersalah.



Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan dominasi interpersonal dan sensitivitas terhadap ancaman terhadap status.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Ketika seseorang terbiasa memperoleh pengakuan melalui pengaruh terhadap orang lain, kehilangan kendali dapat membuatnya merasa kedudukannya sedang dipertanyakan.



Ia mungkin menafsirkan ketidaksetujuan sebagai penolakan pribadi, bukan sebagai perbedaan pendapat yang wajar.



Akibatnya, ia dapat berusaha mengembalikan situasi seperti semula melalui tekanan emosional, kritik, atau perilaku mengendalikan.



Apa yang dapat kita pelajari?



Kemandirian merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Kita boleh menghargai pendapat orang lain tanpa harus menyerahkan seluruh keputusan hidup kepada mereka.



Belajar mengatakan tidak, menentukan pilihan sendiri, dan mempertahankan batasan merupakan keterampilan yang penting, terutama ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak menghormati otonomi pribadi.



4. Ketika Orang Lain Berhasil dan Mendapatkan Pujian



Keberhasilan orang lain terkadang dapat memunculkan perasaan tidak nyaman pada individu dengan kecenderungan narsistik.



Hal ini terutama dapat terjadi ketika keberhasilan tersebut membuat orang lain memperoleh perhatian, penghargaan, atau status yang sebelumnya menjadi sumber kebanggaan dirinya.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat dikaitkan dengan perbandingan sosial atau social comparison.



Manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk memahami kemampuan, pencapaian, dan posisi sosialnya.



Namun, bagi individu dengan karakteristik narsistik yang kuat, perbandingan tersebut dapat terasa lebih mengancam ketika orang lain terlihat lebih unggul.



Contohnya, dua orang bekerja dalam satu perusahaan. Selama bertahun-tahun, salah satunya merasa dirinya merupakan karyawan paling berbakat.



Kemudian, rekan kerjanya memperoleh promosi dan mendapatkan pujian dari pimpinan.



Alih-alih ikut merasa senang, ia mungkin mulai mencari kekurangan rekan tersebut, mengecilkan pencapaiannya, atau mengatakan bahwa keberhasilan itu hanya terjadi karena keberuntungan.



Dalam beberapa situasi, individu dengan kecenderungan narsistik juga dapat merasa iri ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkannya.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Sebagian individu dengan karakteristik narsistik memiliki kebutuhan kuat untuk mempertahankan perasaan istimewa atau unggul.



Keberhasilan orang lain dapat memunculkan perbandingan yang tidak menyenangkan dan membuat mereka mempertanyakan posisi dirinya.



Hal ini dapat berkaitan dengan rasa iri, persaingan sosial, dan sensitivitas terhadap status.



Namun, rasa iri bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang narsistik. Semua manusia dapat mengalami iri. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang mengelola perasaan tersebut.



Apa yang dapat kita pelajari?



Belajarlah melihat keberhasilan orang lain sebagai bukti bahwa perkembangan dan pencapaian juga mungkin terjadi pada diri kita.



Tidak semua keberhasilan harus dipandang sebagai persaingan.



Kemampuan memberikan apresiasi tanpa merasa harga diri berkurang merupakan salah satu tanda kematangan emosional.



5. Ketika Seseorang Menetapkan Batasan yang Tegas



Salah satu hal yang dapat membuat individu dengan kecenderungan narsistik merasa tidak nyaman adalah ketika orang lain mulai menetapkan batasan yang jelas.



Batasan pribadi atau personal boundaries merupakan aturan dan prinsip yang digunakan seseorang untuk melindungi kebutuhan, waktu, perasaan, serta kesejahteraan dirinya.



Contohnya sederhana:



Menolak permintaan yang tidak dapat dipenuhi.



Tidak bersedia menerima penghinaan.



Meminta waktu untuk beristirahat.



Menolak membagikan informasi pribadi.



Mengakhiri percakapan ketika mulai terjadi intimidasi.



Tidak mau terus-menerus diminta menyelesaikan masalah orang lain.



Dalam hubungan yang sehat, batasan seharusnya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap kebutuhan masing-masing individu.



Namun, seseorang dengan kecenderungan narsistik tertentu mungkin menafsirkan batasan sebagai penolakan, pembangkangan, atau ancaman terhadap kedudukannya.



Misalnya, seseorang terbiasa meminta bantuan kepada temannya kapan saja. Ia mengharapkan temannya selalu tersedia, bahkan ketika temannya sedang sibuk.



Ketika temannya mulai mengatakan, "Saya tidak bisa membantu malam ini karena perlu beristirahat," ia justru marah dan menuduh temannya tidak peduli.



Respons seperti ini menunjukkan kesulitan menghormati kebutuhan dan batasan orang lain.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Batasan membuat seseorang menyadari bahwa ia tidak memiliki kendali penuh terhadap waktu, perhatian, atau keputusan orang lain.



Bagi individu yang sangat bergantung pada pengakuan atau memiliki kebutuhan dominasi yang tinggi, kenyataan tersebut dapat memunculkan frustrasi.



Apa yang dapat kita pelajari?



Jangan merasa bersalah hanya karena memiliki batasan pribadi.



Anda tidak harus selalu tersedia untuk semua orang. Anda juga tidak wajib menerima perlakuan buruk demi mempertahankan sebuah hubungan.



Sampaikan batasan secara jelas, singkat, dan konsisten.



Misalnya:



"Saya bersedia membicarakan masalah ini, tetapi saya tidak akan melanjutkan percakapan jika ada penghinaan."



Batasan yang sehat bukanlah alat untuk menghukum orang lain. Batasan merupakan cara menjaga kesejahteraan dan rasa hormat terhadap diri sendiri.



6. Ketika Kebohongan atau Perilaku Tidak Konsisten Mulai Terungkap



Individu dengan kecenderungan narsistik tertentu mungkin sangat peduli terhadap bagaimana orang lain memandang dirinya.



Karena itu, situasi ketika perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan citra yang ditampilkan dapat terasa mengancam.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep pengelolaan kesan atau impression management.



Pengelolaan kesan merupakan usaha seseorang untuk memengaruhi bagaimana dirinya dipandang oleh orang lain.



Perilaku ini sebenarnya normal. Hampir semua orang pernah berusaha menampilkan sisi terbaiknya dalam situasi sosial.



Namun, masalah dapat muncul ketika seseorang terlalu bergantung pada citra tertentu dan berusaha mempertahankannya dengan cara yang merugikan orang lain.



Misalnya, seseorang selalu menampilkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ia berulang kali mengingkari janji, menyalahkan orang lain, atau menyembunyikan kesalahan.



Ketika orang-orang mulai menyadari ketidaksesuaian tersebut, ia mungkin menjadi defensif.



Ia dapat mengubah cerita, mengalihkan pembicaraan, atau menyalahkan orang yang mengungkapkan fakta.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Ketika citra diri menjadi sangat penting, bukti yang bertentangan dengan citra tersebut dapat memunculkan rasa malu, frustrasi, atau ancaman terhadap harga diri.



Sebagian individu mungkin mencoba melindungi citra dirinya dengan menyangkal kesalahan atau mencari pembenaran.



Dalam kondisi tertentu, perilaku ini dapat berkaitan dengan mekanisme pertahanan psikologis.



Namun, tidak semua upaya mempertahankan reputasi merupakan tanda narsisme. Seseorang bisa bersikap defensif karena takut, malu, atau belum mampu menerima kesalahan.



Apa yang dapat kita pelajari?



Jangan hanya menilai seseorang berdasarkan perkataannya. Perhatikan juga konsistensi antara ucapan dan tindakannya.



Jika menghadapi perilaku yang tidak jujur, fokuslah pada fakta yang dapat diperiksa dan dampaknya terhadap diri Anda.



Tidak perlu terjebak dalam perdebatan panjang mengenai siapa yang memiliki citra paling baik.



7. Ketika Orang Lain Tidak Lagi Terpengaruh oleh Manipulasi Emosional



Hal lain yang dapat menjadi tantangan bagi individu dengan kecenderungan narsistik adalah ketika orang lain mulai mengenali pola interaksi yang tidak sehat dan tidak lagi mudah terpengaruh olehnya.



Dalam hubungan interpersonal, manipulasi emosional dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti membuat orang lain merasa bersalah, mengalihkan tanggung jawab, memberikan ancaman emosional, atau memutarbalikkan percakapan.



Salah satu istilah yang sering dibahas dalam konteks ini adalah gaslighting.



Gaslighting merupakan pola manipulasi yang berusaha membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri.



Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Ketika orang lain mengingatkan perilakunya, ia justru berkata, "Kamu terlalu sensitif. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu."



Jika pola ini terus berulang, orang yang menjadi sasaran dapat mulai meragukan dirinya sendiri.



Namun, ketika orang tersebut mulai mengenali pola tersebut, mencatat kejadian, dan memeriksa fakta secara objektif, pengaruh manipulasi dapat berkurang.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Jika seseorang terbiasa memperoleh keuntungan melalui rasa bersalah, kebingungan, atau ketakutan orang lain, perubahan sikap dari orang yang sebelumnya mudah dipengaruhi dapat mengganggu pola hubungan yang sudah terbentuk.



Ketika orang lain mulai bersikap tegas dan tidak lagi menerima penjelasan yang tidak masuk akal, upaya untuk mengendalikan interaksi mungkin menjadi lebih sulit.



Penting untuk diingat bahwa manipulasi emosional bukanlah perilaku eksklusif orang dengan NPD. Perilaku tersebut dapat dilakukan oleh individu dengan berbagai latar belakang kepribadian.



Apa yang dapat kita pelajari?



Percayai pengalaman pribadi, tetapi tetap terbuka untuk memeriksa fakta.



Simpan catatan mengenai kejadian penting jika diperlukan.



Bicarakan masalah dengan orang tepercaya yang dapat memberikan perspektif objektif.



Hindari perdebatan yang terus berputar tanpa penyelesaian.



Pertahankan batasan ketika seseorang berulang kali menyangkal atau merendahkan pengalaman Anda.



Kita tidak harus memenangkan setiap perdebatan untuk melindungi diri sendiri. Terkadang, langkah paling sehat adalah berhenti mengikuti pola interaksi yang merugikan.



8. Ketika Orang Lain Berani Pergi dan Tidak Lagi Bergantung Padanya



Hal kedelapan adalah ketika seseorang yang sebelumnya selalu memberikan perhatian, dukungan, atau pengakuan mulai memilih untuk menjauh.



Bagi individu dengan kecenderungan narsistik tertentu, kehilangan hubungan yang selama ini memberikan validasi dapat menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan.



Hubungan sosial merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Namun, hubungan yang tidak seimbang dapat membuat salah satu pihak merasa terus-menerus dimanfaatkan atau tidak dihargai.



Misalnya, seseorang selalu menjadi tempat temannya mencari bantuan. Ia terus mendengarkan keluhan, memenuhi permintaan, dan memberikan dukungan.



Namun, ketika dirinya membutuhkan bantuan, temannya justru tidak menunjukkan perhatian yang sama.



Setelah mengalami pola tersebut berulang kali, ia memutuskan untuk mengurangi interaksi dan mulai memprioritaskan kesejahteraannya sendiri.



Individu dengan kecenderungan narsistik yang sebelumnya terbiasa menerima perhatian tersebut mungkin merespons dengan kemarahan, penolakan, atau usaha menarik orang itu kembali.



Sebagian orang mungkin meminta maaf, tetapi sebagian lainnya justru menyalahkan pihak yang memilih menjauh.



Mengapa hal ini dapat terasa mengancam?



Bagi individu dengan karakteristik narsistik tertentu, hubungan dapat menjadi sumber pengakuan, status, dukungan emosional, atau perasaan berkuasa.



Ketika seseorang memilih untuk tidak lagi bergantung kepadanya, sumber tersebut mungkin terasa berkurang.



Selain itu, keputusan orang lain untuk pergi dapat dipersepsikan sebagai penolakan yang melukai harga diri.



Dalam psikologi, sensitivitas terhadap penolakan merupakan salah satu aspek yang dapat muncul pada sebagian individu dengan kerentanan narsistik.



Namun, reaksi terhadap kehilangan hubungan sangat beragam. Tidak semua individu narsistik akan berusaha menarik kembali orang yang menjauh, dan tidak semua orang yang sulit menerima perpisahan memiliki sifat narsistik.



Apa yang dapat kita pelajari?



Kita berhak mengakhiri hubungan yang terus-menerus merugikan kesehatan emosional.



Keputusan untuk menjauh tidak harus didasarkan pada keinginan membalas dendam atau membuktikan bahwa seseorang membutuhkan kita.



Terkadang, menjauh merupakan bentuk perlindungan diri dan pengakuan bahwa suatu hubungan tidak lagi berjalan secara sehat.



Mengapa Orang dengan Kecenderungan Narsistik Bisa Terlihat Sangat Percaya Diri, tetapi Sensitif terhadap Penolakan?



Salah satu hal yang sering membingungkan tentang narsisme adalah adanya perbedaan antara penampilan luar dan pengalaman psikologis di dalam diri seseorang.



Sebagian individu dengan kecenderungan narsistik terlihat sangat percaya diri, berani, dominan, dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.



Namun, di balik penampilan tersebut, sebagian dari mereka dapat memiliki sensitivitas tinggi terhadap kritik, rasa malu, atau penolakan.



Psikologi membedakan dua dimensi yang sering digunakan untuk memahami narsisme:



1. Narsisme grandios



Dimensi ini biasanya ditandai oleh rasa superioritas, dominasi, kebutuhan akan kekaguman, dan keyakinan kuat terhadap keistimewaan diri.



Seseorang dengan kecenderungan ini mungkin terlihat sangat percaya diri, kompetitif, dan ingin mendapatkan pengakuan sosial.



2. Narsisme rentan



Dimensi ini lebih berkaitan dengan rasa tidak aman, sensitivitas terhadap evaluasi negatif, rasa malu, dan kecenderungan mengalami emosi negatif ketika harga diri terasa terancam.



Seseorang dengan karakteristik ini mungkin terlihat menarik diri, mudah tersinggung, atau sangat memperhatikan penilaian orang lain.



Kedua dimensi tersebut merupakan kerangka untuk memahami karakteristik narsistik, bukan dua diagnosis yang berdiri sendiri.



Seseorang juga dapat menunjukkan kombinasi karakteristik yang berbeda dalam situasi tertentu.



Hal ini menjelaskan mengapa tidak semua orang dengan kecenderungan narsistik menunjukkan perilaku yang sama. Ada yang terlihat dominan dan percaya diri, sementara yang lain lebih mudah merasa tersinggung dan tidak aman.



Bagaimana Menghadapi Orang dengan Kecenderungan Narsistik Tanpa Kehilangan Jati Diri?



Memahami karakteristik narsistik dapat membantu kita menghadapi hubungan yang sulit. Namun, tujuan utamanya bukan mencari cara untuk mengalahkan, mempermalukan, atau membuat orang lain merasa takut.



Tujuan yang lebih sehat adalah melindungi kesejahteraan diri sendiri dan membangun interaksi yang memiliki batasan jelas.



Berikut beberapa prinsip yang dapat diterapkan.



1. Jangan Menggantungkan Harga Diri pada Pengakuannya



Jika seseorang terus-menerus meremehkan atau mengkritik Anda, jangan menjadikan penilaiannya sebagai satu-satunya ukuran kualitas diri.



Kenali kemampuan, nilai, dan pencapaian Anda berdasarkan pertimbangan yang lebih objektif.



2. Gunakan Komunikasi yang Jelas



Hindari percakapan yang terlalu berputar-putar ketika membahas masalah.



Sampaikan kebutuhan dan batasan secara langsung. Misalnya, "Saya tidak setuju dengan cara Anda berbicara kepada saya."



3. Jangan Terjebak dalam Perdebatan Tanpa Akhir



Jika percakapan selalu berubah menjadi saling menyalahkan, pertimbangkan untuk menghentikannya sementara.



Tidak semua konflik dapat diselesaikan hanya dengan memberikan lebih banyak penjelasan.



4. Perhatikan Pola Perilaku, Bukan Hanya Permintaan Maaf



Permintaan maaf dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki hubungan. Namun, perubahan yang nyata perlu terlihat melalui tindakan yang konsisten.



Perhatikan apakah seseorang benar-benar bertanggung jawab atas perilakunya dan berusaha memperbaikinya.



5. Pertahankan Dukungan Sosial



Jangan mengisolasi diri dari teman, keluarga, atau orang-orang tepercaya hanya karena tekanan dalam suatu hubungan.



Memiliki perspektif dari luar dapat membantu kita menilai situasi dengan lebih jernih.



6. Cari Bantuan Profesional Jika Hubungan Menimbulkan Tekanan Berat



Jika hubungan membuat Anda terus-menerus merasa takut, tertekan, kehilangan kepercayaan diri, atau mengalami kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat membantu.



Anda tidak perlu menunggu sampai keadaan menjadi sangat buruk untuk mencari dukungan.



Kesimpulan



Dalam psikologi, orang dengan kecenderungan narsistik tertentu dapat memiliki sensitivitas terhadap situasi yang mengancam citra diri, harga diri, status, atau kebutuhan mereka akan pengakuan.



Tidak mendapatkan perhatian, menerima kritik, kehilangan kendali, melihat keberhasilan orang lain, menghadapi batasan, terbongkarnya ketidakkonsistenan, tidak lagi mampu memengaruhi orang lain, dan kehilangan hubungan dapat menjadi situasi yang memunculkan respons emosional tertentu.



Namun, penting untuk tidak menyimpulkan bahwa setiap orang yang tidak suka dikritik, ingin diperhatikan, merasa iri, atau sulit menerima penolakan pasti memiliki gangguan kepribadian narsistik.



Diagnosis NPD hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional melalui penilaian menyeluruh terhadap pola kepribadian dan dampaknya dalam kehidupan seseorang.



Hal yang lebih penting untuk kita pahami adalah bahwa hubungan yang sehat membutuhkan rasa hormat, empati, tanggung jawab, dan kesediaan menghargai batasan orang lain.



Kita tidak perlu mengubah kepribadian seseorang untuk melindungi diri sendiri. Kita juga tidak harus terus-menerus mencari pengakuan dari orang yang tidak mampu menghargai keberadaan kita.



Pada akhirnya, salah satu bentuk kekuatan emosional terbesar adalah kemampuan untuk tetap mengenali nilai diri sendiri, bahkan ketika orang lain tidak memberikan pengakuan yang kita harapkan.



