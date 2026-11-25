JawaPos.com - Kebahagiaan merupakan salah satu hal yang paling dicari dalam kehidupan manusia. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda-beda. Ada yang merasa bahagia ketika memiliki banyak uang, mencapai kesuksesan dalam karier, mendapatkan kasih sayang, atau sekadar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Namun, tahukah kamu bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu bergantung pada sesuatu yang besar?

Menurut psikologi, kebahagiaan juga dapat dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Bahkan, beberapa aktivitas kecil dapat membantu memperbaiki suasana hati dalam waktu relatif singkat.

Psikologi positif, salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari kesejahteraan dan potensi manusia, menunjukkan bahwa tindakan sederhana seperti bersyukur, berolahraga, membantu orang lain, hingga menikmati momen saat ini dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi emosional seseorang.

Menariknya, kita tidak harus menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk merasa bahagia. Kita juga tidak perlu memiliki kekayaan melimpah atau mencapai seluruh impian terlebih dahulu. Kebahagiaan bisa dimulai dari cara kita memperlakukan diri sendiri, memandang kehidupan, dan menjalani aktivitas sehari-hari.

Lantas, kebiasaan apa saja yang dapat meningkatkan kebahagiaan dalam waktu singkat?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat tujuh kebiasaan yang didukung oleh penelitian psikologi dan dapat mulai kamu praktikkan sekarang.

1. Membiasakan Diri Bersyukur atas Hal-Hal Kecil

Salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki hubungan erat dengan kebahagiaan adalah bersyukur. Sayangnya, banyak orang terlalu fokus pada hal-hal yang belum dimiliki sehingga lupa menghargai apa yang sudah ada dalam kehidupannya.

Misalnya, seseorang merasa hidupnya tidak bahagia karena belum memiliki pekerjaan impian, belum mempunyai rumah sendiri, atau belum mencapai kesuksesan finansial. Padahal, ada banyak hal kecil yang sebenarnya patut disyukuri, seperti kesehatan, keluarga, teman, makanan yang cukup, dan kesempatan untuk menjalani hari baru.

Dalam psikologi positif, rasa syukur dikenal sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan subjektif atau subjective well-being.

Penelitian Robert Emmons dan Michael McCullough pada tahun 2003 menunjukkan bahwa orang yang secara rutin mencatat hal-hal yang mereka syukuri cenderung melaporkan kondisi emosional yang lebih positif dibandingkan kelompok yang berfokus pada hal-hal negatif atau netral.

Bagaimana cara melakukannya?

Cobalah meluangkan waktu selama beberapa menit setiap hari untuk menuliskan tiga hal yang membuatmu bersyukur. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa. Kamu bisa menuliskan hal sederhana seperti:

Bersyukur karena hari ini masih diberikan kesehatan.

Senang karena bisa menikmati makanan favorit.

Bahagia karena mendapatkan pesan dari seseorang yang disayangi.

Bersyukur karena berhasil menyelesaikan pekerjaan.

Merasa tenang karena memiliki waktu untuk beristirahat.

Kebiasaan ini membantu mengarahkan perhatian pada aspek positif kehidupan. Bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan melatih pikiran agar tidak hanya melihat kekurangan.

2. Tersenyum dan Melakukan Aktivitas yang Membuat Tubuh Bergerak

Pernahkah kamu merasa suasana hati sedikit membaik setelah berjalan santai atau melakukan aktivitas fisik ringan?

Hal tersebut bukan sekadar kebetulan. Aktivitas fisik memiliki hubungan yang kuat dengan kesehatan mental dan pengaturan suasana hati.

Ketika tubuh bergerak, berbagai proses biologis dan psikologis terjadi. Aktivitas fisik dapat memengaruhi sistem saraf, meningkatkan pelepasan zat kimia yang berkaitan dengan suasana hati, serta membantu mengurangi ketegangan dan stres.

Penelitian di bidang psikologi kesehatan menunjukkan bahwa olahraga ringan sekalipun dapat memberikan manfaat bagi kondisi emosional.

Kamu tidak harus pergi ke pusat kebugaran atau melakukan olahraga berat. Berjalan kaki selama 10–15 menit, menari mengikuti musik favorit, melakukan peregangan, atau bersepeda santai sudah bisa menjadi awal yang baik.

Selain itu, tersenyum juga dapat membantu menciptakan suasana emosional yang lebih positif. Beberapa penelitian mengenai umpan balik wajah (facial feedback hypothesis) menunjukkan bahwa ekspresi wajah mungkin memengaruhi pengalaman emosional, meskipun efeknya tidak selalu besar dan hasil penelitiannya beragam.

Bagaimana cara melakukannya?

Berjalan kaki sebentar di pagi hari.

Melakukan peregangan setelah bangun tidur.

Mendengarkan musik yang menyenangkan sambil bergerak.

Tersenyum ketika menyapa orang lain.

Melakukan aktivitas fisik ringan ketika mulai merasa jenuh.

Ingat, tujuan utamanya bukan membakar kalori atau mendapatkan bentuk tubuh tertentu, melainkan membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih segar.

3. Melakukan Kebaikan Kecil kepada Orang Lain

Salah satu cara menarik untuk meningkatkan kebahagiaan adalah melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain.

Tindakan sederhana seperti membantu teman, memberikan pujian tulus, membukakan pintu, atau mendengarkan seseorang yang sedang mengalami masalah dapat memberikan perasaan positif bagi diri sendiri.

Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan istilah prosocial behavior, yaitu tindakan yang bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Dunn, Lara Aknin, dan Michael Norton pada tahun 2008 menemukan bahwa membelanjakan uang untuk orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan dibandingkan membelanjakan uang untuk diri sendiri dalam kondisi penelitian mereka.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari apa yang kita terima, tetapi juga dari apa yang bisa kita berikan.

Menariknya, melakukan kebaikan tidak harus membutuhkan uang atau pengorbanan besar.

Bagaimana cara melakukannya?

Mengirim pesan untuk menanyakan kabar teman.

Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta.

Memberikan pujian yang tulus.

Mendengarkan cerita orang lain tanpa menghakimi.

Membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan.

Mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu.

Kebaikan kecil mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menciptakan hubungan sosial yang lebih hangat dan memberikan perasaan bahwa hidup kita memiliki arti.

4. Mengurangi Penggunaan Media Sosial dan Menikmati Kehidupan Nyata

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan modern. Melalui media sosial, kita bisa berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengikuti perkembangan dunia.

Namun, penggunaan media sosial secara berlebihan juga dapat memengaruhi kebahagiaan, terutama ketika seseorang terlalu sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain.

Ketika membuka media sosial, kita sering melihat pencapaian, liburan, hubungan romantis, penampilan menarik, dan kehidupan mewah orang lain. Tanpa disadari, hal tersebut dapat membuat kita merasa tertinggal atau kurang beruntung.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1954.

Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.

Masalahnya, apa yang ditampilkan di media sosial sering kali hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita melihat momen terbaik orang lain, tetapi membandingkannya dengan keseluruhan kehidupan kita sendiri.

Akibatnya, muncul perasaan tidak puas, iri, rendah diri, bahkan kecemasan.

Bagaimana cara melakukannya?

Hindari membuka media sosial segera setelah bangun tidur.

Batasi waktu penggunaan media sosial.

Berhenti mengikuti akun yang membuatmu terus merasa rendah diri.

Luangkan waktu untuk berbicara langsung dengan keluarga dan teman.

Nikmati aktivitas sehari-hari tanpa harus selalu mengabadikannya.

Cobalah mengambil jeda dari layar selama 30 menit. Gunakan waktu tersebut untuk menikmati makanan, membaca buku, berjalan santai, atau berbincang dengan orang terdekat.

Terkadang, kebahagiaan bukan tentang mendapatkan lebih banyak informasi, melainkan memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat.

5. Melatih Mindfulness dan Menikmati Momen Saat Ini

Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan.

Kita menyesali kesalahan yang sudah terjadi, memikirkan perkataan orang lain, atau merasa cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi.

Akibatnya, kita sering lupa menikmati apa yang sedang berlangsung saat ini.

Dalam psikologi, salah satu pendekatan yang dapat membantu mengatasi kebiasaan tersebut adalah mindfulness.

Mindfulness merupakan kemampuan untuk memberikan perhatian secara sadar terhadap pengalaman saat ini, termasuk pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh, tanpa terburu-buru menghakiminya.

Penelitian yang dipublikasikan oleh Jon Kabat-Zinn dan berbagai peneliti setelahnya menunjukkan bahwa latihan mindfulness dapat membantu mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.

Mindfulness tidak berarti mengosongkan pikiran atau memaksakan diri agar selalu tenang. Sebaliknya, kita belajar menyadari apa yang sedang terjadi tanpa harus bereaksi secara berlebihan.

Bagaimana cara melakukannya?

Cobalah latihan sederhana berikut:

Duduk dengan posisi yang nyaman.

Tarik napas perlahan dan keluarkan secara alami.

Perhatikan sensasi udara yang masuk dan keluar.

Jika pikiran mulai mengembara, sadari tanpa menyalahkan diri sendiri.

Kembalikan perhatian secara perlahan pada pernapasan.

Lakukan selama 3–5 menit setiap hari.

Kamu juga bisa menerapkan mindfulness ketika makan, mandi, berjalan, atau menikmati pemandangan.

Misalnya, ketika minum kopi, cobalah benar-benar memperhatikan aroma, rasa, dan suhu minuman tersebut daripada terus memikirkan pekerjaan.

Dengan belajar menikmati momen kecil, kehidupan sehari-hari dapat terasa lebih bermakna.

6. Mendengarkan Musik yang Disukai

Musik memiliki kemampuan unik untuk memengaruhi suasana hati manusia.

Sebuah lagu dapat membuat seseorang merasa bersemangat, mengingat kenangan indah, merasa lebih tenang, atau bahkan membantu melepaskan emosi yang selama ini terpendam.

Dalam psikologi musik, hubungan antara musik dan emosi telah menjadi topik penelitian yang cukup luas.

Mendengarkan musik yang disukai dapat membantu mengatur suasana hati melalui respons emosional, ingatan, perhatian, dan aktivitas sistem saraf.

Namun, efek musik bisa berbeda pada setiap orang. Lagu yang membuat seseorang bahagia belum tentu memberikan efek yang sama kepada orang lain.

Karena itu, penting untuk memilih musik yang sesuai dengan kebutuhan emosional.

Ketika sedang merasa lelah, kamu mungkin membutuhkan musik yang menenangkan. Sebaliknya, ketika merasa malas atau kehilangan semangat, musik dengan tempo lebih cepat mungkin dapat membantu meningkatkan energi.

Bagaimana cara melakukannya?

Buat daftar lagu yang selalu membuatmu merasa nyaman.

Dengarkan musik favorit ketika memulai aktivitas.

Gunakan musik instrumental untuk menemani waktu bersantai.

Bernyanyi mengikuti lagu yang disukai.

Menari atau bergerak mengikuti irama musik.

Cobalah menyediakan waktu sekitar 10–15 menit untuk mendengarkan musik tanpa gangguan.

Jadikan aktivitas tersebut sebagai kesempatan untuk menikmati diri sendiri dan melepaskan ketegangan setelah menjalani hari yang melelahkan.

7. Tidur yang Cukup dan Menjaga Kualitas Istirahat

Kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan pola pikir, tetapi juga kondisi fisik dan kesehatan otak.

Salah satu faktor penting yang sering diabaikan adalah kualitas tidur.

Kurang tidur dapat membuat seseorang lebih mudah marah, sulit berkonsentrasi, merasa lelah, dan mengalami kesulitan dalam mengatur emosi.

Sebaliknya, tidur yang cukup membantu otak memproses informasi, mengatur respons emosional, dan memulihkan energi.

Berbagai penelitian mengenai tidur dan kesehatan mental menunjukkan bahwa kualitas tidur memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan psikologis.

Orang dewasa pada umumnya membutuhkan sekitar 7–9 jam tidur setiap malam, meskipun kebutuhan setiap individu dapat berbeda.

Jika kamu sering merasa mudah tersinggung, kehilangan motivasi, atau sulit menikmati aktivitas sehari-hari, mungkin sudah waktunya memperhatikan kembali pola tidur.

Bagaimana cara melakukannya?

Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten.

Hindari penggunaan ponsel menjelang waktu tidur.

Kurangi konsumsi kafein pada sore dan malam hari.

Ciptakan suasana kamar yang nyaman, tenang, dan gelap.

Hindari melakukan pekerjaan berat tepat sebelum tidur.

Berikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat setelah beraktivitas.

Jangan menganggap tidur sebagai kegiatan yang membuang waktu. Istirahat merupakan kebutuhan biologis yang membantu menjaga kesehatan fisik sekaligus emosional.

Mengapa Kebiasaan Kecil Bisa Memberikan Dampak Besar terhadap Kebahagiaan?

Tujuh kebiasaan di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicapai melalui perubahan hidup yang besar.

Sering kali, perubahan sederhana dalam rutinitas sehari-hari dapat membantu memperbaiki cara kita merasakan dan memandang kehidupan.

Bersyukur membantu kita melihat hal-hal positif. Aktivitas fisik membantu menjaga suasana hati. Berbuat baik memperkuat hubungan sosial. Mengurangi media sosial dapat mengurangi kebiasaan membandingkan diri. Mindfulness membantu kita menikmati masa kini. Musik memberikan ruang untuk mengelola emosi, sedangkan tidur yang cukup mendukung kesehatan mental.

Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa tidak ada kebiasaan yang mampu menjamin kebahagiaan secara instan dan permanen.

Setiap manusia memiliki kondisi psikologis, pengalaman hidup, dan tantangan yang berbeda. Ada kalanya seseorang tetap merasa sedih meskipun sudah melakukan berbagai kebiasaan positif. Hal tersebut merupakan bagian yang wajar dari pengalaman manusia.

Kebahagiaan bukan berarti harus selalu tersenyum, tidak pernah menangis, atau tidak boleh merasa kecewa.

Justru, kesehatan emosional yang baik juga mencakup kemampuan menerima perasaan tidak menyenangkan tanpa kehilangan harapan untuk menjalani kehidupan.

Kesimpulan

Kebahagiaan tidak selalu berasal dari sesuatu yang besar dan mahal. Ada banyak kebiasaan sederhana yang dapat membantu meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan psikologis dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari membiasakan diri bersyukur, bergerak secara aktif, melakukan kebaikan, membatasi media sosial, melatih mindfulness, mendengarkan musik, hingga menjaga kualitas tidur.

Ketujuh kebiasaan tersebut memiliki dasar penelitian psikologi dan dapat menjadi langkah awal untuk membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional.

Kamu tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan yang paling mudah dilakukan, kemudian praktikkan secara konsisten.

Ingatlah bahwa kebahagiaan bukan tujuan yang hanya bisa dicapai ketika semua masalah selesai. Kebahagiaan juga dapat ditemukan melalui hal-hal kecil yang kita lakukan dan nikmati setiap hari.