JawaPos.com - Menangis sering dianggap sebagai respons alami ketika seseorang mengalami kesedihan, kehilangan, ketakutan, atau tekanan emosional. Bagi banyak orang, air mata menjadi cara untuk mengungkapkan perasaan yang sulit dijelaskan melalui kata-kata. Namun, tidak semua orang mampu menangis ketika menghadapi pengalaman yang menyakitkan.

Sebagian orang justru merasa sulit mengeluarkan air mata, bahkan ketika mereka mengetahui bahwa dirinya sedang terluka secara emosional. Mereka mungkin merasa sedih, kecewa, kehilangan, atau sangat tertekan, tetapi tubuh seolah tidak memberikan respons yang diharapkan. Ada pula yang ingin menangis, tetapi tidak bisa, atau merasa emosinya seperti terputus dari kesadarannya sendiri.



Fenomena ini dapat dialami oleh sebagian penyintas trauma.



Setelah mengalami peristiwa yang sangat menakutkan, menyakitkan, atau mengancam keselamatan, seseorang dapat mengembangkan berbagai respons psikologis untuk menghadapi pengalaman tersebut. Respons itu tidak selalu terlihat dalam bentuk ketakutan atau tangisan. Terkadang, seseorang justru menjadi sangat tenang, mati rasa, sulit mengungkapkan emosi, atau merasa tidak mampu menangis meskipun sedang mengalami kesedihan yang mendalam.



Dalam psikologi trauma, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan mekanisme pertahanan psikologis, respons sistem saraf terhadap ancaman, disosiasi, penghindaran emosional, dan kesulitan mengenali perasaan.



Penting untuk dipahami bahwa tidak semua penyintas trauma mengalami hal yang sama. Ada orang yang lebih sering menangis setelah mengalami trauma, ada yang menangis hanya dalam situasi tertentu, dan ada pula yang jarang atau hampir tidak pernah menangis.



Lantas, mengapa sebagian penyintas trauma sulit untuk menangis?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut menurut perspektif psikologi.



1. Tubuh dan Pikiran Terbiasa Menekan Emosi sebagai Bentuk Perlindungan Diri



Salah satu alasan sebagian penyintas trauma sulit menangis adalah karena mereka pernah belajar bahwa menunjukkan emosi bukanlah sesuatu yang aman.



Bayangkan seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan, penghinaan, ancaman, atau penolakan emosional. Setiap kali menangis, ia mungkin justru dimarahi, dipermalukan, diabaikan, atau mendapatkan perlakuan yang lebih buruk.



Dalam situasi seperti itu, menangis dapat diasosiasikan dengan bahaya.



Akhirnya, seseorang mungkin mulai menahan air mata, menyembunyikan kesedihan, dan berusaha terlihat kuat agar tidak menarik perhatian orang yang menyakitinya.



Ketika perilaku tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, menekan emosi dapat menjadi respons yang terasa otomatis.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan emotional suppression, yaitu upaya menghambat atau menyembunyikan ekspresi emosi yang sedang dialami.



Penekanan emosi sering digunakan seseorang untuk mengendalikan bagaimana perasaannya terlihat oleh orang lain. Dalam konteks tertentu, strategi ini dapat membantu seseorang melewati situasi yang sulit.



Namun, jika terus-menerus menjadi satu-satunya cara menghadapi emosi, seseorang mungkin semakin terbiasa menyembunyikan perasaan, bahkan ketika sebenarnya sudah berada dalam lingkungan yang aman.



Misalnya, seorang penyintas kekerasan mungkin merasa sedih ketika mengingat masa lalunya, tetapi secara refleks langsung mengalihkan perhatian, mengeraskan ekspresi wajah, atau meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu ditangisi.



Ia mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut berkembang sebagai cara untuk melindungi dirinya pada masa lalu.



Ketika dewasa, pola yang sama dapat tetap muncul meskipun ancaman yang dahulu dialami sudah tidak ada.



Akibatnya, seseorang dapat memahami bahwa dirinya sedang sedih, tetapi tetap kesulitan mengekspresikan kesedihan melalui air mata.



Hal ini bukan berarti ia tidak memiliki perasaan. Bisa jadi, ia sudah terlalu lama terbiasa menyembunyikannya.



Penting juga untuk membedakan antara menekan ekspresi emosi dan benar-benar tidak merasakan emosi. Seseorang dapat merasakan kesedihan yang kuat sambil tetap berusaha mengendalikan ekspresi luarnya.



Intinya: Sebagian penyintas trauma mungkin sulit menangis karena pernah belajar bahwa menunjukkan kesedihan dapat membuat mereka berada dalam situasi yang tidak aman. Kebiasaan melindungi diri tersebut dapat terbawa hingga masa dewasa.



2. Sistem Saraf Terbiasa Berada dalam Kondisi Siaga Menghadapi Ancaman



Trauma tidak hanya memengaruhi ingatan dan pikiran. Pengalaman traumatis juga dapat memengaruhi cara tubuh merespons ancaman dan mengatur tingkat kewaspadaan.



Ketika seseorang mengalami peristiwa yang mengancam keselamatannya, sistem saraf akan membantu mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Respons ini dapat melibatkan peningkatan detak jantung, perubahan pernapasan, ketegangan otot, dan peningkatan perhatian terhadap lingkungan.



Respons tersebut sering dibahas melalui konsep fight, flight, freeze, yaitu pola reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman.



Fight: Tubuh mempersiapkan diri untuk melawan atau menghadapi ancaman.



Flight: Tubuh mendorong seseorang untuk melarikan diri atau menjauh dari bahaya.



Freeze: Seseorang dapat mengalami respons membeku, merasa tidak mampu bergerak, atau kesulitan merespons situasi.



Pada sebagian penyintas trauma, sistem kewaspadaan dapat tetap mudah terpicu bahkan setelah peristiwa berbahaya berlalu.



Mereka mungkin menjadi sangat sensitif terhadap suara keras, perubahan ekspresi wajah orang lain, konflik, atau situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman sebelumnya.



Kondisi ini dapat berkaitan dengan hyperarousal, yaitu keadaan ketika seseorang mengalami peningkatan kewaspadaan dan reaktivitas terhadap kemungkinan ancaman.



Ketika tubuh terlalu sibuk mendeteksi bahaya, seseorang mungkin kesulitan memperhatikan kebutuhan emosionalnya sendiri.



Misalnya, seorang penyintas kekerasan yang sedang menghadapi konflik mungkin tidak langsung menyadari bahwa dirinya merasa sedih. Ia justru menjadi tegang, sulit bernapas dengan tenang, dan terus memikirkan bagaimana menghindari ancaman.



Dalam keadaan seperti itu, tangisan mungkin bukan respons yang paling mudah muncul.



Namun, perlu dipahami bahwa hubungan antara sistem saraf dan kemampuan menangis tidak sederhana. Respons stres tidak selalu menghentikan air mata. Sebagian orang justru menangis lebih mudah ketika mengalami ketegangan emosional.



Perbedaannya terletak pada bagaimana tubuh dan pikiran masing-masing individu merespons pengalaman tersebut.



Bagi sebagian penyintas, keadaan siaga yang berkepanjangan dapat membuat mereka lebih terbiasa mengendalikan diri daripada mengizinkan emosi muncul secara terbuka.



Intinya: Ketika tubuh terlalu terbiasa menghadapi ancaman, perhatian seseorang mungkin lebih banyak diarahkan pada keselamatan daripada pengungkapan emosi. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang membuatnya sulit menangis.



3. Mengalami Emotional Numbing atau Mati Rasa Secara Emosional



Tidak semua respons trauma muncul dalam bentuk emosi yang sangat kuat. Sebagian penyintas justru mengalami kondisi ketika perasaan terasa melemah, jauh, atau seolah tidak dapat dijangkau.



Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional numbing atau mati rasa emosional.



Seseorang yang mengalami mati rasa emosional mungkin merasa sulit merasakan kesedihan, kebahagiaan, kemarahan, maupun kedekatan emosional dengan orang lain.



Ia mungkin mengetahui bahwa suatu peristiwa seharusnya membuatnya sedih, tetapi tidak merasakan respons emosional sebagaimana yang diharapkan.



Sebagai contoh, seseorang kehilangan orang yang sangat dicintainya. Ia memahami bahwa kehilangan tersebut merupakan peristiwa besar, tetapi tidak mampu menangis ketika menghadiri pemakaman.



Orang lain mungkin menganggapnya tidak peduli atau tidak memiliki perasaan. Padahal, pengalaman emosionalnya bisa jauh lebih kompleks.



Dalam kondisi tertentu, mati rasa emosional dapat menjadi bagian dari gejala yang berhubungan dengan gangguan stres pascatrauma atau PTSD.



Menurut kriteria diagnostik PTSD dalam DSM-5-TR, terdapat kelompok gejala yang berkaitan dengan perubahan negatif dalam kognisi dan suasana hati. Salah satunya dapat berupa keadaan emosional negatif yang menetap atau berkurangnya kemampuan mengalami emosi positif.



Sebagian penyintas juga dapat merasa terasing dari orang lain, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, atau kesulitan merasakan kedekatan emosional.



Ketika pengalaman emosional terasa tumpul, kemampuan untuk menangis juga dapat berubah.



Namun, mati rasa emosional tidak selalu berarti seseorang sama sekali tidak merasakan apa pun. Terkadang, ia masih bisa merasa cemas atau marah, tetapi kesulitan merasakan kesedihan maupun kasih sayang.



Ada pula orang yang hanya mengalami mati rasa pada situasi tertentu, misalnya ketika membicarakan pengalaman traumatis atau berhadapan dengan orang yang mengingatkannya pada masa lalu.



Karena itu, sulit menangis tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang mengalami PTSD atau mati rasa emosional. Gejala tersebut perlu dipahami bersama pengalaman dan kondisi psikologis lainnya.



Intinya: Sebagian penyintas trauma sulit menangis bukan karena tidak memiliki kesedihan, tetapi karena kemampuan mereka untuk merasakan atau mengakses emosi tertentu mungkin mengalami perubahan.



4. Mengalami Disosiasi dan Merasa Terputus dari Perasaan Sendiri



Alasan lainnya berkaitan dengan dissociation atau disosiasi.



Disosiasi merupakan pengalaman ketika terdapat keterputusan atau gangguan dalam integrasi kesadaran, ingatan, identitas, persepsi, atau pengalaman diri.



Dalam konteks trauma, disosiasi dapat muncul sebagai respons ketika pengalaman yang dihadapi terasa terlalu berat untuk diproses secara langsung.



Seseorang mungkin merasa seperti sedang menonton kehidupannya sendiri dari kejauhan, merasa lingkungan di sekitarnya tidak nyata, atau mengalami keterputusan dari sensasi tubuh dan emosinya.



Dua pengalaman disosiatif yang sering dibicarakan adalah:



Depersonalisasi: Perasaan terpisah dari diri sendiri, seolah-olah sedang mengamati tubuh, pikiran, atau tindakan dari luar.



Derealisasi: Perasaan bahwa lingkungan sekitar terasa tidak nyata, asing, seperti mimpi, atau jauh dari pengalaman biasanya.



Ketika disosiasi terjadi, seseorang mungkin mengalami kesulitan menghubungkan pikiran dengan emosi yang sedang dialaminya.



Misalnya, seorang penyintas dapat menceritakan pengalaman traumatis dengan sangat terperinci. Ia mengetahui apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana peristiwa tersebut berlangsung.



Namun, ketika menceritakannya, ia terlihat sangat datar dan tidak menunjukkan reaksi emosional yang kuat.



Hal ini dapat terjadi karena ia sedang mengalami keterputusan dari pengalaman emosional yang berkaitan dengan ingatan tersebut.



Pada sebagian orang, disosiasi juga dapat membuat sensasi tubuh terasa jauh atau tidak jelas. Karena menangis melibatkan pengalaman emosional sekaligus respons tubuh, keterputusan semacam ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menangis atau menyadari dorongan untuk menangis.



Namun, tidak semua orang yang sulit menangis mengalami disosiasi. Disosiasi memiliki karakteristik dan tingkat keparahan yang beragam, sehingga perlu penilaian profesional apabila gejalanya mengganggu kehidupan sehari-hari.



Penting untuk tidak memaksakan seseorang mengingat atau menceritakan kembali pengalaman traumatis hanya agar ia dapat menangis.



Bagi sebagian penyintas, merasa aman dan memiliki kendali atas pengalaman emosional justru lebih penting daripada mengungkapkan emosi secara langsung.



Intinya: Disosiasi dapat membuat seseorang merasa terpisah dari tubuh atau perasaannya sendiri. Akibatnya, ia mungkin kesulitan mengakses emosi yang biasanya memicu tangisan.



5. Takut Kehilangan Kendali Jika Membiarkan Diri Menangis



Bagi sebagian orang, menangis bukan sekadar mengeluarkan air mata. Menangis dapat terasa seperti membuka pintu menuju emosi yang selama ini berusaha mereka kendalikan.



Mereka mungkin takut bahwa sekali mulai menangis, mereka tidak akan mampu berhenti.



Ada pula yang khawatir akan mengalami kepanikan, kehilangan kendali, atau kembali tenggelam dalam ingatan menyakitkan.



Ketakutan tersebut dapat menjadi lebih kuat pada penyintas yang pernah mengalami situasi ketika mereka tidak memiliki kendali atas tubuh atau kehidupannya.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kekerasan mungkin merasa sangat tidak nyaman ketika berada dalam keadaan rentan. Menangis dapat membuatnya merasa tidak berdaya, sehingga ia memilih menahan air mata.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan experiential avoidance, yaitu kecenderungan menghindari pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti emosi, pikiran, ingatan, atau sensasi tubuh.



Seseorang yang menggunakan strategi penghindaran pengalaman mungkin berusaha mengalihkan perhatian, menekan pikiran, menyibukkan diri, atau menghindari situasi yang dapat memunculkan emosi tertentu.



Strategi tersebut dapat memberikan kelegaan sementara.



Namun, ketika penghindaran menjadi sangat kaku, seseorang mungkin semakin sulit memproses pengalaman emosional dan menghadapi situasi yang mengingatkan pada trauma.



Sebagai contoh, seorang penyintas mungkin selalu mengganti topik pembicaraan ketika seseorang bertanya tentang masa lalunya. Ia juga dapat menghindari film, tempat, lagu, atau percakapan yang berpotensi memunculkan kesedihan.



Jika suatu hari ia merasa ingin menangis, ia mungkin segera mengalihkan perhatian karena takut emosi tersebut menjadi terlalu kuat.



Padahal, menangis tidak selalu berarti kehilangan kendali.



Menangis merupakan salah satu bentuk ekspresi emosional yang normal. Sebagian orang merasa lebih lega setelah menangis, meskipun efeknya tidak selalu sama bagi setiap individu dan tidak otomatis menyelesaikan masalah psikologis.



Penyintas dapat belajar membangun rasa aman secara bertahap, sehingga mereka tidak lagi merasa harus mengendalikan setiap respons emosional.



Dalam pendekatan terapi yang berorientasi pada penerimaan, seseorang dapat belajar mengamati perasaan tanpa harus langsung melawannya atau menghindarinya.



Namun, proses ini perlu disesuaikan dengan kesiapan individu. Tidak ada kewajiban untuk menangis demi membuktikan bahwa seseorang sudah menerima atau memproses traumanya.



Intinya: Sebagian penyintas menahan air mata karena takut emosi yang muncul akan terasa terlalu kuat atau membuat mereka kehilangan kendali. Ketakutan ini dapat dipahami sebagai upaya melindungi diri dari pengalaman yang dianggap mengancam.



6. Sejak Kecil Belajar bahwa Menangis Merupakan Tanda Kelemahan



Tidak semua kesulitan menangis berasal langsung dari peristiwa traumatis. Pengalaman masa kecil, pola pengasuhan, dan norma sosial juga dapat memengaruhi cara seseorang mengekspresikan emosi.



Sebagian orang tumbuh dalam lingkungan yang menganggap menangis sebagai perilaku memalukan atau tanda kelemahan.



Anak laki-laki mungkin sering mendengar bahwa mereka tidak boleh menangis karena harus terlihat kuat. Anak perempuan mungkin diperbolehkan menangis, tetapi tetap diminta menyembunyikan kemarahan atau ketidaknyamanan agar dianggap sopan.



Dalam keluarga tertentu, ekspresi kesedihan bahkan dapat diabaikan atau dianggap sebagai bentuk mencari perhatian.



Jika pola tersebut terjadi berulang kali, anak dapat belajar bahwa beberapa emosi tidak boleh diperlihatkan.



Dalam psikologi perkembangan, proses ini berkaitan dengan emotion socialization, yaitu proses ketika anak mempelajari cara mengenali, mengekspresikan, dan mengatur emosi melalui interaksi dengan orang tua serta lingkungan sosial.



Anak belajar bukan hanya dari nasihat yang diberikan kepadanya, tetapi juga dari bagaimana orang dewasa memperlakukan emosi.



Jika orang tua selalu menyembunyikan kesedihan, meremehkan tangisan, atau menghukum anak ketika menunjukkan perasaan, anak mungkin mengembangkan keyakinan bahwa mengungkapkan emosi bukanlah tindakan yang aman.



Ketika seseorang kemudian mengalami trauma, pola pengasuhan tersebut dapat memperkuat kebiasaannya menahan perasaan.



Misalnya, seorang penyintas mungkin ingin menangis setelah mengalami kehilangan, tetapi muncul pikiran otomatis bahwa dirinya harus tetap kuat.



Ia mungkin merasa malu karena menangis, takut dianggap berlebihan, atau percaya bahwa menunjukkan kesedihan hanya akan membuat dirinya semakin rentan.



Akibatnya, ia berusaha mengendalikan ekspresi emosional meskipun sebenarnya membutuhkan ruang untuk berduka.



Namun, penting dipahami bahwa norma keluarga dan budaya tidak selalu berdampak negatif. Ada lingkungan yang mengajarkan ketangguhan sekaligus memberikan ruang bagi seseorang untuk mengungkapkan perasaannya.



Masalah muncul ketika ketangguhan diartikan sebagai kewajiban untuk tidak pernah menunjukkan emosi.



Padahal, kemampuan mengelola emosi berbeda dengan menekan seluruh ekspresi emosi.



Seseorang dapat menjadi kuat sekaligus mengakui bahwa dirinya sedang sedih, takut, kecewa, atau membutuhkan bantuan.



Intinya: Pengalaman masa kecil dan norma sosial dapat membentuk keyakinan bahwa menangis adalah kelemahan. Keyakinan tersebut dapat membuat sebagian penyintas semakin sulit mengekspresikan kesedihan.



Mengapa Sulit Menangis Tidak Berarti Seseorang Tidak Merasakan Kesedihan?



Salah satu kesalahpahaman terbesar mengenai tangisan adalah anggapan bahwa air mata merupakan ukuran kedalaman perasaan seseorang.



Kita sering menganggap orang yang menangis berarti sedang sangat sedih, sementara orang yang tidak menangis dianggap tidak terlalu terluka.



Padahal, ekspresi emosi manusia jauh lebih kompleks.



Ada orang yang menangis ketika menghadapi tekanan. Ada yang menjadi diam. Ada yang lebih mudah marah. Ada pula yang justru sibuk bekerja, bercanda, atau menghindari percakapan emosional.



Semua respons tersebut dapat dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman hidup, kondisi psikologis, konteks sosial, dan cara seseorang mengatur emosinya.



Bagi penyintas trauma, kesulitan menangis dapat berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang membuat ekspresi emosi terasa tidak aman.



Karena itu, seseorang tidak perlu membuktikan kesedihannya melalui air mata.



Jika kamu mengenal seseorang yang sulit menangis, hindari memaksanya untuk mengungkapkan emosi dengan cara tertentu. Kalimat seperti "Kamu harus menangis supaya lega" atau "Kok kamu tidak sedih?" dapat membuatnya merasa semakin tertekan.



Pendekatan yang lebih membantu adalah memberikan ruang, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menghormati cara orang tersebut menghadapi perasaannya.



Bagaimana Penyintas Trauma Dapat Membangun Kembali Hubungan dengan Emosinya?



Jika kamu merupakan penyintas trauma dan merasa sulit menangis, penting untuk memahami bahwa kamu tidak harus memaksakan air mata.



Tujuan pemulihan bukan membuat seseorang menangis lebih sering, melainkan membantu dirinya merasa lebih aman, mengenali emosi, dan memiliki kebebasan untuk merespons pengalaman hidup dengan cara yang sehat.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat membantu:



1. Berhenti menghakimi respons emosional diri sendiri.



Jangan menganggap dirimu tidak memiliki perasaan hanya karena tidak bisa menangis. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam merespons pengalaman yang menyakitkan.



2. Belajar mengenali emosi secara perlahan.



Kamu dapat mulai dengan memberi nama pada pengalaman yang sedang dirasakan. Misalnya, apakah kamu sedang takut, kecewa, marah, sedih, kosong, atau justru merasa bingung? Tidak perlu memaksakan jawaban jika belum mengetahuinya.



3. Perhatikan sinyal tubuh.



Emosi terkadang muncul melalui perubahan fisik, seperti ketegangan otot, napas yang berubah, perut terasa tidak nyaman, atau tubuh menjadi lelah. Mengenali sensasi tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap kondisi diri.



4. Bangun lingkungan yang terasa aman.



Jika memungkinkan, habiskan waktu bersama orang yang menghormati batasanmu dan tidak memaksamu menceritakan pengalaman traumatis sebelum kamu siap.



5. Gunakan cara ekspresi yang terasa nyaman.



Menulis jurnal, menggambar, berbicara dengan orang tepercaya, atau melakukan aktivitas kreatif dapat menjadi cara untuk mengenali dan mengekspresikan pengalaman emosional. Tidak semua orang harus mengungkapkan perasaan melalui tangisan.



6. Pertimbangkan bantuan profesional.



Jika pengalaman traumatis terus mengganggu kehidupan, menyebabkan mati rasa emosional, mimpi buruk, disosiasi, atau kesulitan menjalin hubungan, psikolog atau psikiater dapat membantu melakukan penilaian dan menentukan pendekatan yang sesuai. Terapi yang berfokus pada trauma, seperti Cognitive Processing Therapy (CPT), Prolonged Exposure (PE), atau Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), dapat dipertimbangkan sesuai kondisi dan kebutuhan individu.



Pemulihan trauma bukan proses yang harus dilakukan dengan terburu-buru. Setiap orang memiliki kebutuhan, batasan, dan kecepatan yang berbeda.



Kesimpulan: Tidak Semua Kesedihan Harus Dikeluarkan Melalui Air Mata



Sebagian penyintas trauma sulit menangis bukan karena mereka tidak memiliki perasaan atau tidak mengalami kesedihan yang mendalam.



Kesulitan tersebut dapat berkaitan dengan kebiasaan menekan emosi, sistem saraf yang terbiasa siaga menghadapi ancaman, mati rasa emosional, disosiasi, ketakutan kehilangan kendali, serta pola pengasuhan yang mengajarkan bahwa menangis merupakan tanda kelemahan.



Enam faktor tersebut menunjukkan bahwa hubungan seseorang dengan air mata dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang sangat kompleks.



Hal terpenting adalah tidak menjadikan tangisan sebagai ukuran keberhasilan pemulihan. Seseorang tidak harus menangis untuk membuktikan bahwa dirinya terluka, dan tidak harus mengeluarkan air mata untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang berusaha sembuh.



Jika kamu sulit menangis setelah mengalami pengalaman traumatis, cobalah memperlakukan dirimu dengan lebih lembut. Kamu tidak perlu memaksa diri merasakan sesuatu yang belum mampu kamu akses.



Kamu berhak memiliki waktu, ruang, dan dukungan untuk memahami pengalamanmu sendiri.



Sebab, pemulihan bukan tentang seberapa banyak air mata yang berhasil kamu keluarkan. Pemulihan lebih berkaitan dengan kemampuan untuk merasa aman, mengenali kebutuhan emosional, membangun hubungan yang sehat, dan menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dikendalikan oleh pengalaman menyakitkan di masa lalu.