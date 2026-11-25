JawaPos.com - Pernahkah kamu tiba-tiba teringat mantan kekasih dan merasa bahwa dirinya justru terlihat semakin menarik dibandingkan ketika masih bersama? Seseorang yang dahulu terasa biasa saja, bahkan mungkin memiliki banyak kekurangan, kini seolah-olah menjadi sosok yang sulit dilupakan.

Hal yang lebih membingungkan adalah perasaan tersebut terkadang muncul setelah hubungan benar-benar berakhir. Ketika masih bersama, mungkin ada banyak pertengkaran, ketidakcocokan, atau masalah yang membuat hubungan terasa melelahkan. Namun, setelah berpisah, ingatan tentang mantan justru dipenuhi kenangan indah.



Kita mulai mengingat cara mereka tersenyum, perhatian kecil yang pernah diberikan, percakapan sederhana, hingga momen-momen menyenangkan yang dahulu dianggap biasa.



Akibatnya, muncul sebuah pemikiran: mengapa dahulu kita tidak menyadari betapa menariknya orang tersebut?



Dalam psikologi, fenomena ini sebenarnya cukup menarik. Ketertarikan terhadap mantan tidak selalu berarti kita masih mencintainya atau bahwa keputusan untuk berpisah merupakan kesalahan. Terkadang, cara otak memproses kenangan, kehilangan, kesepian, dan pengalaman emosional dapat membuat seseorang terlihat lebih menarik setelah hubungan berakhir.



Ada beberapa mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan mengapa mantan terasa semakin istimewa setelah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan yang perlu dipahami.



1. Otak Cenderung Mengidealkan Kenangan Indah Setelah Hubungan Berakhir



Salah satu alasan mengapa mantan terasa semakin menarik adalah karena manusia tidak selalu mengingat masa lalu secara objektif.



Ketika sebuah hubungan berakhir, kita mungkin tidak lagi mengalami konflik sehari-hari yang dahulu menjadi sumber ketidaknyamanan. Sebaliknya, hal-hal menyenangkan yang pernah terjadi justru lebih mudah muncul dalam ingatan.



Misalnya, ketika masih menjalin hubungan, kita mungkin sering merasa kesal karena pasangan terlambat membalas pesan, kurang perhatian, atau memiliki kebiasaan yang tidak sesuai dengan harapan.



Namun, setelah berpisah, pikiran kita justru lebih sering mengingat momen ketika mereka memberikan kejutan, menemani saat sedang sedih, atau mengucapkan kata-kata yang membuat kita merasa dicintai.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan rosy retrospection, yaitu kecenderungan seseorang mengingat pengalaman masa lalu dengan cara yang lebih positif dibandingkan pengalaman tersebut ketika benar-benar terjadi.



Ketika jarak emosional terbentuk, detail-detail negatif terkadang menjadi kurang menonjol. Kita mulai memandang hubungan melalui kenangan yang telah tersaring oleh waktu dan emosi.



Hal ini juga berkaitan dengan rekonstruktifnya memori manusia. Ingatan bukanlah rekaman video yang selalu diputar secara akurat. Ketika mengingat sesuatu, otak membangun kembali pengalaman berdasarkan informasi, emosi, dan kondisi kita saat ini.



Akibatnya, mantan yang dahulu memiliki banyak kekurangan dapat terlihat jauh lebih sempurna dalam ingatan.



Kita mungkin mengingat betapa romantisnya mereka, tetapi melupakan berapa kali kita merasa kecewa karena perilaku yang sama.



Mengapa hal ini terjadi?



Karena ketika hubungan sudah berakhir, kita tidak lagi berhadapan langsung dengan seluruh realitas hubungan tersebut. Kita hanya berhadapan dengan potongan-potongan pengalaman yang muncul dalam ingatan.



Apa yang perlu dipahami?



Ketika mantan terasa semakin menarik, cobalah membedakan antara orang yang sebenarnya dengan gambaran dirinya di dalam ingatan.



Ingatlah bahwa hubungan masa lalu terdiri dari dua sisi: pengalaman menyenangkan dan pengalaman yang membuat kita memutuskan untuk berpisah.



Jangan sampai kenangan indah membuat kita mengabaikan alasan mengapa hubungan tersebut berakhir.



2. Kehilangan Membuat Seseorang Terlihat Lebih Berharga



Pernahkah kamu baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangannya?



Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada benda atau kesempatan, tetapi juga dapat terjadi dalam hubungan romantis.



Ketika seseorang masih bersama kita, keberadaannya mungkin dianggap sebagai bagian dari rutinitas. Kita terbiasa menerima pesan darinya, mendengar suaranya, mengetahui aktivitasnya, dan memiliki seseorang yang dapat dihubungi kapan saja.



Karena semuanya terasa normal, kita mungkin tidak selalu menyadari nilai emosional dari kehadirannya.



Namun, ketika hubungan berakhir, rutinitas tersebut tiba-tiba menghilang.



Tidak ada lagi pesan selamat pagi, tidak ada lagi percakapan sebelum tidur, dan tidak ada lagi seseorang yang biasanya menjadi tempat berbagi cerita.



Kehilangan tersebut dapat membuat kita menyadari betapa besar peran orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep scarcity effect atau efek kelangkaan.



Secara umum, sesuatu yang sulit diperoleh atau tidak lagi tersedia terkadang dipersepsikan sebagai sesuatu yang lebih bernilai.



Ketika mantan sudah tidak dapat kita hubungi seperti dahulu, pikiran kita mungkin mulai memberikan nilai lebih besar terhadap keberadaannya.



Selain itu, terdapat pula konsep psychological reactance, yaitu kecenderungan seseorang merasakan dorongan untuk mendapatkan kembali sesuatu ketika kebebasannya atau akses terhadap sesuatu tersebut terasa dibatasi.



Ketika hubungan berakhir, hilangnya akses terhadap seseorang dapat memunculkan dorongan emosional untuk kembali mendekat.



Namun, ada hal penting yang perlu dibedakan: merindukan keberadaan seseorang tidak selalu berarti kita masih cocok dengannya.



Bisa jadi, yang sebenarnya dirindukan adalah rutinitas, perhatian, rasa aman, atau pengalaman memiliki pasangan.



Bagaimana cara memahaminya?



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: apakah kamu benar-benar merindukan karakter dan kepribadian mantan, atau justru merindukan perasaan yang dahulu muncul ketika masih memiliki seseorang?



Pertanyaan sederhana ini dapat membantu membedakan antara ketertarikan yang sesungguhnya dan respons emosional terhadap kehilangan.



3. Kesepian Membuat Mantan Terlihat Lebih Menarik daripada Kenyataannya



Kesepian merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi cara seseorang menilai hubungan masa lalu.



Setelah putus cinta, seseorang tidak hanya kehilangan pasangan, tetapi terkadang juga kehilangan teman berbicara, tempat berbagi cerita, dan sumber dukungan emosional.



Perubahan ini dapat menciptakan kekosongan dalam kehidupan sehari-hari.



Pada awalnya, mungkin seseorang merasa baik-baik saja. Namun, ketika malam tiba, akhir pekan datang, atau melihat teman-temannya menikmati hubungan romantis, perasaan kesepian bisa muncul kembali.



Dalam situasi tersebut, mantan sering menjadi sosok yang mudah diingat karena pernah mengisi kebutuhan emosional tersebut.



Kita mengingat bahwa dahulu ada seseorang yang selalu bertanya bagaimana hari kita berjalan. Ada seseorang yang memahami kebiasaan kita dan mengetahui hal-hal kecil yang tidak diketahui orang lain.



Akibatnya, pikiran mulai menghubungkan mantan dengan rasa nyaman dan kedekatan emosional.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan attachment theory atau teori kelekatan yang dikembangkan oleh John Bowlby.



Teori kelekatan menjelaskan bahwa hubungan emosional yang dekat dapat membentuk rasa aman dan menjadi sumber dukungan psikologis.



Ketika hubungan yang penting berakhir, sistem kelekatan seseorang dapat tetap mendorong pencarian kedekatan dengan sosok yang sebelumnya menjadi tempat bergantung secara emosional.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang terkadang ingin menghubungi mantannya ketika sedang merasa sedih, takut, atau kesepian.



Menariknya, perasaan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa mantan merupakan pasangan terbaik.



Terkadang, pikiran hanya sedang mencari kembali sumber kenyamanan yang dahulu sudah dikenal.



Apa yang dapat dilakukan?



Bangun kembali hubungan dengan teman dan keluarga.



Cari aktivitas yang memberikan rasa bermakna.



Luangkan waktu untuk mengenal diri sendiri.



Jangan menjadikan mantan sebagai satu-satunya sumber dukungan emosional.



Belajar menikmati waktu sendiri tanpa menganggap kesendirian sebagai kegagalan.



Kesepian tidak selalu harus diatasi dengan kembali menjalin hubungan romantis. Ada banyak cara untuk membangun kembali rasa terhubung dengan kehidupan.



4. Kita Cenderung Mengingat Perasaan, Bukan Seluruh Realitas Hubungan



Alasan berikutnya berkaitan dengan cara manusia memproses pengalaman emosional.



Ketika mengingat mantan, kita sering kali tidak hanya mengingat orangnya, tetapi juga perasaan yang pernah muncul ketika bersamanya.



Misalnya, kita mengingat perasaan dicintai, diperhatikan, dianggap penting, atau memiliki seseorang yang selalu menantikan kehadiran kita.



Perasaan-perasaan tersebut dapat membuat mantan terlihat sangat menarik, bahkan ketika hubungan dahulu tidak berjalan dengan baik.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan state-dependent memory dan pengaruh emosi terhadap proses mengingat.



Secara umum, kondisi emosional seseorang dapat memengaruhi informasi atau pengalaman apa yang lebih mudah muncul dalam ingatan.



Ketika sedang bahagia, seseorang mungkin lebih mudah mengingat pengalaman yang menyenangkan. Sebaliknya, ketika sedang sedih atau kesepian, kenangan tentang hubungan masa lalu dapat muncul dengan intensitas emosional yang berbeda.



Selain itu, terdapat pula konsep emotional association, yaitu keterkaitan antara seseorang dengan emosi tertentu yang pernah dialami bersamanya.



Sebagai contoh, mantan mungkin pernah menemani kita ketika sedang menghadapi masa sulit. Karena itu, sosoknya menjadi terhubung dengan pengalaman mendapatkan dukungan dan rasa aman.



Bahkan setelah hubungan berakhir, asosiasi emosional tersebut dapat tetap bertahan.



Inilah sebabnya seseorang terkadang merasa sangat merindukan mantan ketika mengalami masalah, meskipun sebenarnya ia sudah tidak ingin kembali ke hubungan tersebut.



Yang dirindukan mungkin bukan keseluruhan hubungan, melainkan perasaan nyaman yang pernah hadir di dalamnya.



Bagaimana cara menghadapinya?



Cobalah mengidentifikasi kebutuhan emosional yang sedang muncul.



Apakah kamu membutuhkan perhatian? Dukungan? Kedekatan? Pengakuan? Atau sekadar seseorang yang bersedia mendengarkan cerita?



Setelah mengetahui kebutuhan tersebut, kamu dapat mencari cara yang lebih sehat untuk memenuhinya tanpa harus selalu menghubungkan kebahagiaan dengan mantan.



5. Hubungan yang Tidak Selesai Membuat Mantan Terus Terlihat Menarik



Tidak semua hubungan berakhir dengan penjelasan yang jelas.



Ada hubungan yang berakhir secara tiba-tiba, tanpa percakapan terakhir yang memuaskan. Ada pula hubungan yang dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban.



Mengapa mereka berubah? Apakah dahulu mereka benar-benar mencintai kita? Apakah hubungan tersebut sebenarnya masih bisa diselamatkan?



Pertanyaan seperti ini dapat membuat seseorang terus memikirkan mantan, bahkan setelah waktu yang cukup lama berlalu.



Dalam psikologi, salah satu konsep yang relevan adalah Zeigarnik effect.



Konsep ini berawal dari penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927 mengenai kecenderungan manusia mengingat tugas yang belum selesai dibandingkan tugas yang sudah diselesaikan dalam kondisi tertentu.



Meskipun efek tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa hubungan romantis yang tidak selesai pasti lebih sulit dilupakan, konsep ini membantu menjelaskan mengapa pengalaman yang terasa belum tuntas dapat terus menarik perhatian pikiran.



Ketika hubungan berakhir tanpa kejelasan, otak mungkin terus mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.



Seseorang dapat berulang kali memutar kembali percakapan terakhir, menganalisis pesan lama, atau membayangkan kemungkinan hubungan tersebut jika dahulu mengambil keputusan yang berbeda.



Semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab, semakin besar kemungkinan hubungan tersebut terus mendapatkan ruang dalam pikiran.



Akibatnya, mantan dapat terlihat semakin istimewa bukan karena dirinya benar-benar berubah, melainkan karena cerita hubungan tersebut belum sepenuhnya selesai secara emosional.



Bagaimana cara mengatasinya?



Terima bahwa tidak semua pertanyaan akan mendapatkan jawaban.



Berhenti mencari makna tersembunyi dari setiap pesan lama.



Hindari terus-menerus memeriksa media sosial mantan.



Tuliskan perasaan yang belum sempat disampaikan.



Fokus pada hal-hal yang masih dapat dikendalikan dalam kehidupan saat ini.



Terkadang, penutupan emosional tidak harus datang dari mantan. Kita juga dapat membangunnya melalui penerimaan dan pemahaman terhadap pengalaman sendiri.



6. Membandingkan Mantan dengan Orang Baru Membuat Masa Lalu Terlihat Lebih Sempurna



Setelah hubungan berakhir, seseorang mungkin mencoba membuka hati kepada orang baru.



Namun, tidak semua pengalaman baru berjalan sesuai harapan.



Mungkin orang baru tidak memiliki selera humor yang sama. Mungkin cara komunikasinya berbeda. Atau mungkin belum ada kedekatan emosional yang terasa senyaman hubungan sebelumnya.



Tanpa disadari, kita mulai membandingkan orang baru dengan mantan.



Dalam proses perbandingan tersebut, mantan sering kali terlihat lebih unggul.



Padahal, ada satu hal yang sering dilupakan: kita memiliki sejarah panjang bersama mantan, sementara orang baru masih berada pada tahap saling mengenal.



Kita mengetahui kebiasaan mantan, memahami cara berpikirnya, dan memiliki banyak pengalaman bersama. Sebaliknya, orang baru belum tentu memiliki kesempatan untuk membangun kedekatan yang sama.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat dikaitkan dengan social comparison dan proses evaluasi berdasarkan pengalaman sebelumnya.



Manusia sering menggunakan pengalaman masa lalu sebagai standar ketika menilai situasi yang sedang dihadapi.



Hal tersebut dapat membuat kita memiliki ekspektasi tertentu terhadap orang baru.



Selain itu, terdapat pula familiarity effect, yaitu kecenderungan seseorang merasa lebih nyaman atau menyukai sesuatu yang sudah dikenal melalui paparan berulang.



Mantan memiliki keunggulan berupa keakraban. Kita sudah mengetahui kebiasaan, karakter, dan cara mereka berinteraksi.



Sementara itu, orang baru masih membawa ketidakpastian.



Akibatnya, hal-hal yang sudah dikenal terkadang terasa lebih menarik dibandingkan sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami.



Namun, familiaritas tidak selalu berarti kecocokan.



Seseorang dapat terasa nyaman hanya karena sudah dikenal, bukan karena hubungan tersebut benar-benar sehat.



Bagaimana cara menghadapinya?



Berikan kesempatan kepada orang baru untuk dikenal sebagai dirinya sendiri.



Jangan menuntut seseorang yang baru hadir dalam kehidupanmu untuk memiliki karakter, kebiasaan, dan pengalaman yang sama dengan mantan.



Setiap hubungan memiliki proses perkembangan yang berbeda.



Jika terus-menerus menggunakan masa lalu sebagai standar mutlak, kamu mungkin akan kesulitan melihat kualitas positif yang sebenarnya dimiliki orang baru.



Bagaimana Mengetahui Apakah Kita Benar-Benar Masih Menginginkan Mantan?



Merasa bahwa mantan semakin menarik bukanlah sesuatu yang harus langsung dianggap sebagai tanda bahwa kita perlu kembali menjalin hubungan dengannya.



Sebelum mengambil keputusan, penting untuk memahami sumber perasaan tersebut.



Berikut beberapa pertanyaan reflektif yang dapat membantu:



1. Apakah aku merindukan orangnya atau hanya kebersamaannya?



Jika yang paling dirindukan adalah percakapan, perhatian, dan rutinitas, mungkin kamu sedang merindukan kedekatan emosional, bukan hubungan tersebut secara keseluruhan.



2. Apakah alasan putus dahulu masih relevan?



Cobalah mengingat kembali masalah yang membuat hubungan berakhir. Apakah masalah tersebut sudah benar-benar berubah atau hanya terasa tidak penting karena sekarang sedang rindu?



3. Apakah aku mengingat mantan secara realistis?



Ingatlah bahwa mantan juga memiliki kekurangan. Jangan hanya mengingat sisi baiknya sambil mengabaikan pengalaman yang menyakitkan.



4. Apakah aku ingin kembali karena mencintainya atau karena takut sendirian?



Kedua hal tersebut dapat terasa mirip, tetapi memiliki makna yang berbeda. Keputusan yang didasarkan pada ketakutan terhadap kesepian berisiko membuat seseorang kembali ke hubungan yang sebenarnya tidak sehat.



5. Apakah hubungan tersebut memiliki peluang untuk menjadi lebih baik?



Jika memang mempertimbangkan untuk kembali, penting untuk melihat apakah ada perubahan nyata dalam komunikasi, perilaku, kepercayaan, dan kesediaan kedua pihak memperbaiki masalah.



Kesimpulan



Mantan yang terasa semakin menarik setelah hubungan berakhir merupakan pengalaman emosional yang dapat dijelaskan melalui berbagai konsep psikologi.



Ada enam faktor yang dapat memengaruhi fenomena tersebut, yaitu kecenderungan mengidealkan kenangan masa lalu, efek kehilangan, kesepian, keterikatan emosional, hubungan yang belum selesai, serta kebiasaan membandingkan orang baru dengan pasangan sebelumnya.



Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa perasaan rindu tidak selalu mencerminkan kualitas hubungan yang sebenarnya.



Terkadang, kita bukan sedang merindukan seseorang secara utuh, melainkan merindukan bagian tertentu dari pengalaman yang pernah kita miliki bersamanya.



Kita merindukan perhatian, kebiasaan, rasa aman, atau versi diri kita sendiri ketika sedang jatuh cinta.



Karena itu, penting untuk tidak terburu-buru menganggap bahwa mantan yang terasa semakin menarik merupakan tanda bahwa hubungan tersebut harus diperjuangkan kembali.



Masa lalu memang dapat menyimpan banyak kenangan indah. Namun, kenangan tidak selalu menggambarkan keseluruhan kenyataan.



Pada akhirnya, seseorang yang terasa istimewa dalam ingatan belum tentu merupakan orang yang paling tepat untuk masa depan. Belajarlah menghargai kenangan tanpa harus selalu kembali ke tempat yang sama.