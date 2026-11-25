JawaPos.com - Menjadi orang tua tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah. Sejak dahulu, orang tua harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, mengatur keuangan, hingga memastikan anak tumbuh dengan baik. Namun, banyak orang tua masa kini merasa bahwa tuntutan pengasuhan semakin berat. Mereka bukan hanya harus memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga menghadapi tekanan pekerjaan, perubahan teknologi, tuntutan sosial, serta berbagai informasi yang terus membanjiri kehidupan sehari-hari.

Di satu sisi, perkembangan zaman telah memberikan banyak kemudahan. Informasi tentang kesehatan dan perkembangan anak semakin mudah diakses, teknologi membantu pekerjaan rumah tangga, dan berbagai layanan pendidikan maupun pengasuhan semakin beragam. Akan tetapi, kemudahan tersebut tidak selalu membuat kehidupan orang tua menjadi lebih ringan.



Justru, sebagian orang tua merasa harus melakukan lebih banyak hal, mengetahui lebih banyak informasi, membuat lebih banyak keputusan, dan memenuhi standar pengasuhan yang semakin tinggi.



Fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa konsep psikologi, seperti parental stress, beban kognitif, kelelahan emosional, konflik peran, dan tekanan sosial. Perasaan kewalahan bukan semata-mata menunjukkan bahwa seseorang tidak mampu menjadi orang tua. Sering kali, hal tersebut merupakan respons terhadap banyaknya tuntutan yang harus ditangani secara bersamaan.



Lantas, mengapa orang tua masa kini dapat merasa lebih kewalahan dibandingkan generasi sebelumnya?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Standar Pengasuhan Semakin Tinggi dan Orang Tua Merasa Harus Melakukan Segalanya dengan Sempurna



Salah satu alasan orang tua masa kini merasa kewalahan adalah meningkatnya standar mengenai seperti apa orang tua yang dianggap baik.



Dahulu, banyak keluarga mungkin lebih menekankan bahwa orang tua harus menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan bagi anak. Hal-hal tersebut tetap penting hingga sekarang. Namun, ekspektasi terhadap pengasuhan modern sering kali jauh lebih luas.



Orang tua masa kini diharapkan memahami perkembangan emosional anak, menerapkan komunikasi yang positif, menyediakan stimulasi intelektual, memperhatikan kesehatan mental, membatasi penggunaan gawai, memilih makanan bergizi, serta membangun lingkungan yang mendukung kreativitas.



Selain itu, orang tua juga diharapkan mampu mengenali kebutuhan emosional anak dan menghindari pola pengasuhan yang dianggap merugikan perkembangan psikologis mereka.



Semua hal tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Masalah muncul ketika berbagai anjuran itu berubah menjadi standar yang harus dipenuhi secara sempurna setiap saat.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan perfectionism, yaitu kecenderungan menetapkan standar yang sangat tinggi dan merasa tidak puas ketika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan.



Orang tua yang memiliki kecenderungan perfeksionis mungkin terus mempertanyakan keputusan mereka sendiri.



Apakah saya sudah cukup memperhatikan anak? Apakah saya terlalu sering memberikan gawai? Apakah cara saya menegur anak akan memengaruhi kepercayaan dirinya? Apakah saya sudah menyediakan pengalaman belajar yang cukup?



Pertanyaan semacam ini dapat menjadi bentuk refleksi yang sehat. Namun, jika berlangsung terus-menerus dan disertai ketakutan melakukan kesalahan, hal tersebut dapat meningkatkan tekanan psikologis.



Fenomena ini juga berhubungan dengan konsep intensive parenting, yaitu pendekatan pengasuhan yang menempatkan kebutuhan dan perkembangan anak sebagai pusat perhatian dengan investasi waktu, energi, dan sumber daya yang sangat besar.



Dalam pola pengasuhan tersebut, orang tua bisa merasa bahwa hampir setiap keputusan memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap masa depan anak.



Akibatnya, kegiatan sehari-hari yang seharusnya sederhana dapat berubah menjadi sumber kecemasan. Memilih sekolah, menentukan aktivitas tambahan, mengatur waktu bermain, bahkan memilih makanan bisa terasa seperti keputusan besar.



Orang tua akhirnya tidak hanya mengasuh anak, tetapi juga terus-menerus mengevaluasi apakah mereka sudah menjadi orang tua yang cukup baik.



Padahal, perkembangan anak tidak ditentukan oleh kesempurnaan setiap keputusan. Anak juga membutuhkan kesempatan untuk menghadapi kesalahan, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kemandirian.



Orang tua tidak harus selalu mengetahui jawaban yang tepat. Mereka perlu menyediakan lingkungan yang aman, penuh perhatian, dan cukup konsisten untuk mendukung perkembangan anak.



Intinya: Standar pengasuhan yang semakin tinggi dapat membuat orang tua merasa harus selalu sempurna. Padahal, menjadi orang tua yang baik bukan berarti harus membuat setiap keputusan tanpa kesalahan.



2. Media Sosial Membuat Orang Tua Terus Membandingkan Diri dengan Keluarga Lain



Media sosial telah mengubah cara orang tua melihat kehidupan keluarga lain.



Melalui berbagai platform digital, seseorang dapat melihat aktivitas keluarga yang tampak harmonis, anak-anak yang berprestasi, rumah yang tertata rapi, makanan sehat, kegiatan edukatif, hingga momen kebersamaan yang terlihat menyenangkan.



Konten seperti ini dapat memberikan inspirasi. Namun, jika terlalu sering dikonsumsi, media sosial juga bisa menciptakan standar sosial yang sulit dicapai.



Orang tua mungkin mulai membandingkan kehidupannya dengan keluarga lain.



Mereka melihat seorang ibu yang tampak selalu sabar menghadapi anak, seorang ayah yang rutin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, atau anak-anak yang terlihat selalu patuh dan berprestasi.



Tanpa disadari, mereka dapat menyimpulkan bahwa keluarga lain menjalani kehidupan yang lebih baik.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini dikenal sebagai social comparison, yaitu kecenderungan manusia mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.



Salah satu bentuknya adalah upward social comparison, ketika seseorang membandingkan dirinya dengan individu yang dianggap memiliki kondisi lebih baik.



Perbandingan semacam ini terkadang dapat memberikan motivasi. Akan tetapi, jika dilakukan secara terus-menerus, hal tersebut juga dapat memunculkan perasaan tidak mampu, rendah diri, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan sendiri.



Masalah lainnya adalah media sosial sering menampilkan bagian kehidupan yang telah dipilih dan disusun untuk diperlihatkan kepada publik.



Seseorang mungkin melihat foto keluarga yang sedang berlibur, tetapi tidak mengetahui konflik yang terjadi sebelum perjalanan tersebut. Ia melihat anak yang tersenyum dalam foto, tetapi tidak melihat kelelahan orang tua ketika menghadapi perilaku anak sehari-hari.



Dengan kata lain, orang tua membandingkan kehidupan mereka yang sebenarnya dengan potongan kehidupan orang lain yang sudah dikurasi.



Perbandingan seperti ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis.



Orang tua mungkin merasa harus memberikan pengalaman yang sama kepada anak, memiliki rumah yang sama nyaman, menyediakan makanan yang sama sehat, atau mengatur kegiatan keluarga dengan cara yang sama.



Tekanan tersebut dapat semakin besar ketika media sosial dipenuhi berbagai konten tentang metode pengasuhan terbaik, rekomendasi produk anak, dan pencapaian keluarga lain.



Akibatnya, orang tua bukan hanya berusaha memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga merasa harus membuktikan bahwa mereka telah menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik.



Untuk mengurangi tekanan ini, penting untuk mengingat bahwa setiap keluarga memiliki kondisi, sumber daya, nilai, dan tantangan yang berbeda.



Tidak semua aktivitas yang terlihat ideal di media sosial cocok diterapkan dalam kehidupan sendiri.



Orang tua dapat memilih konten yang memberikan informasi bermanfaat, sekaligus membatasi paparan terhadap konten yang secara konsisten memunculkan rasa bersalah atau ketidakpuasan.



Intinya: Media sosial dapat membuat pengasuhan terasa seperti perlombaan. Padahal, keberhasilan keluarga tidak dapat diukur berdasarkan apa yang terlihat di layar orang lain.



3. Beban Mental Orang Tua Semakin Kompleks dan Tidak Selalu Terlihat



Ketika membicarakan pekerjaan orang tua, banyak orang langsung membayangkan aktivitas yang terlihat secara fisik, seperti memasak, membersihkan rumah, mengantar anak ke sekolah, membantu mengerjakan tugas, atau membeli kebutuhan keluarga.



Namun, ada bentuk pekerjaan lain yang sering kali tidak terlihat: beban mental.



Beban mental atau mental load merujuk pada pekerjaan kognitif yang berkaitan dengan mengingat, merencanakan, mengantisipasi kebutuhan, mengatur, dan mengoordinasikan berbagai aktivitas rumah tangga.



Misalnya, seorang ibu atau ayah mungkin tidak sedang memasak, tetapi pikirannya terus memikirkan apa yang harus dimasak besok, apakah persediaan makanan masih cukup, kapan anak harus mengikuti pemeriksaan kesehatan, kapan tagihan harus dibayar, dan perlengkapan sekolah apa yang perlu disiapkan.



Aktivitas tersebut mungkin terlihat sederhana jika dilihat satu per satu. Namun, ketika semuanya harus dipikirkan secara bersamaan, beban kognitif dapat meningkat secara signifikan.



Dalam psikologi kognitif, konsep working memory menjelaskan kemampuan manusia untuk menyimpan dan mengolah informasi dalam waktu singkat ketika melakukan suatu tugas.



Kapasitas perhatian dan memori kerja manusia terbatas. Ketika terlalu banyak informasi dan tugas harus diproses secara bersamaan, seseorang dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi dan mempertahankan fokus.



Inilah salah satu alasan mengapa orang tua dapat merasa lelah meskipun tidak selalu melakukan aktivitas fisik yang berat.



Mereka mungkin sedang bekerja, tetapi pada saat yang sama memikirkan kebutuhan anak. Ketika menghabiskan waktu bersama keluarga, mereka masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Bahkan ketika beristirahat, pikiran mereka tetap sibuk menyusun rencana untuk hari berikutnya.



Situasi ini juga berkaitan dengan role overload, yaitu kondisi ketika tuntutan dari berbagai peran melebihi waktu dan sumber daya yang tersedia.



Seseorang dapat menjalankan peran sebagai pekerja, pasangan, orang tua, pengelola rumah tangga, sekaligus anggota keluarga besar.



Masing-masing peran memiliki tanggung jawab dan ekspektasi tersendiri.



Ketika berbagai tuntutan tersebut datang bersamaan, seseorang dapat merasa tidak pernah benar-benar menyelesaikan pekerjaannya.



Beban mental juga dapat menjadi lebih berat apabila tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan tidak dibagi secara adil antara pasangan atau anggota keluarga.



Misalnya, satu orang mungkin bertanggung jawab mengingat jadwal sekolah, mengatur kebutuhan anak, memantau persediaan rumah, dan mengoordinasikan kegiatan keluarga. Sementara itu, pasangan hanya membantu ketika diminta.



Dalam situasi seperti ini, masalahnya bukan sekadar jumlah pekerjaan fisik, tetapi juga siapa yang harus terus memikirkan dan memastikan semua pekerjaan tersebut terlaksana.



Salah satu cara mengatasinya adalah membuat pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Kedua orang tua dapat mengambil tanggung jawab penuh atas tugas tertentu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.



Dengan demikian, beban mengingat dan mengatur tidak terus-menerus berada pada satu orang.



Intinya: Orang tua tidak hanya kelelahan karena banyak melakukan pekerjaan, tetapi juga karena harus terus memikirkan pekerjaan yang belum dilakukan.



4. Teknologi Mengaburkan Batas antara Pekerjaan dan Kehidupan Keluarga



Teknologi digital telah membuat banyak pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Orang tua dapat bekerja dari rumah, berkomunikasi dengan rekan kerja melalui pesan singkat, mengikuti rapat secara daring, dan menyelesaikan tugas tanpa harus selalu berada di kantor.



Namun, fleksibilitas tersebut memiliki sisi lain.



Ketika pekerjaan dapat dilakukan dari mana saja, batas antara waktu bekerja dan waktu bersama keluarga menjadi semakin sulit dipertahankan.



Seseorang mungkin sedang bermain bersama anak, tetapi tetap memeriksa pesan dari kantor. Ketika makan malam, ia mungkin masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Bahkan pada malam hari, notifikasi pekerjaan dapat membuat pikirannya kembali aktif.



Dalam psikologi organisasi, kondisi ini berkaitan dengan work-family conflict, yaitu konflik yang muncul ketika tuntutan pekerjaan dan kehidupan keluarga saling mengganggu.



Konflik tersebut dapat terjadi dalam dua arah.



Pertama, tuntutan pekerjaan mengganggu kehidupan keluarga. Misalnya, rapat yang berlangsung terlalu lama membuat orang tua tidak dapat menghadiri kegiatan sekolah anak.



Kedua, tuntutan keluarga mengganggu pekerjaan. Misalnya, anak yang membutuhkan perhatian membuat orang tua kesulitan menyelesaikan tugas profesional.



Kedua situasi tersebut dapat menimbulkan tekanan, terutama ketika seseorang merasa harus memberikan perhatian penuh kepada dua lingkungan sekaligus.



Selain itu, teknologi menciptakan ekspektasi bahwa seseorang harus selalu tersedia dan cepat merespons pesan.



Dalam lingkungan kerja tertentu, karyawan mungkin merasa perlu memeriksa komunikasi pekerjaan meskipun jam kerja sudah berakhir. Hal ini dapat mengurangi kesempatan untuk benar-benar beristirahat.



Teknologi juga membawa berbagai informasi tentang pengasuhan yang terus muncul. Orang tua dapat menemukan rekomendasi baru mengenai nutrisi, pendidikan, perkembangan anak, dan kesehatan mental hanya dengan membuka ponsel.



Walaupun informasi tersebut bermanfaat, terlalu banyak informasi dapat meningkatkan beban pengambilan keputusan.



Orang tua mungkin mulai merasa harus selalu mengikuti perkembangan terbaru agar tidak tertinggal dalam memberikan pengasuhan terbaik.



Untuk mengurangi masalah ini, orang tua dapat menetapkan batas penggunaan teknologi yang lebih jelas.



Misalnya, menentukan waktu tertentu untuk memeriksa pesan pekerjaan, menonaktifkan notifikasi yang tidak mendesak, dan menyediakan waktu bebas gawai ketika berkumpul bersama keluarga.



Tentu saja, batas tersebut tidak selalu mudah diterapkan, terutama bagi orang tua yang pekerjaannya menuntut kesiapsiagaan. Namun, bahkan perubahan kecil dapat membantu menciptakan pemisahan yang lebih sehat antara berbagai peran kehidupan.



Intinya: Teknologi memang mempermudah komunikasi dan pekerjaan, tetapi tanpa batas yang jelas, teknologi juga dapat membuat orang tua merasa selalu bekerja dan tidak pernah benar-benar beristirahat.



5. Tekanan Ekonomi dan Ketidakpastian Masa Depan Meningkatkan Stres Pengasuhan



Membesarkan anak membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.



Orang tua harus memikirkan biaya makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, kebutuhan sehari-hari, serta berbagai kebutuhan lain yang muncul seiring perkembangan anak.



Di banyak keluarga, tanggung jawab finansial tersebut berjalan bersamaan dengan tuntutan untuk mempertahankan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan pribadi.



Ketika kondisi ekonomi tidak stabil atau biaya hidup terasa semakin berat, tekanan pengasuhan dapat meningkat.



Dalam psikologi, stres dapat dipahami melalui model transactional stress and coping yang dikembangkan Richard Lazarus dan Susan Folkman.



Model ini menjelaskan bahwa stres tidak hanya ditentukan oleh besarnya tuntutan, tetapi juga oleh bagaimana seseorang menilai tuntutan tersebut dan sumber daya yang dimilikinya untuk menghadapinya.



Misalnya, dua keluarga mungkin menghadapi biaya pendidikan yang sama. Namun, keluarga yang memiliki pendapatan stabil, tabungan memadai, dan dukungan keluarga mungkin merasakan tekanan yang berbeda dibandingkan keluarga yang sedang menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan kesulitan keuangan.



Ketika tuntutan terasa lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, seseorang lebih mungkin mengalami stres.



Bagi orang tua, tekanan finansial juga sering kali berkaitan dengan kekhawatiran mengenai masa depan anak.



Mereka mungkin berpikir bahwa anak harus mendapatkan pendidikan terbaik, keterampilan yang relevan, akses terhadap teknologi, dan kesempatan yang memadai agar mampu menghadapi dunia yang semakin kompetitif.



Kekhawatiran tersebut dapat membuat orang tua merasa harus terus bekerja lebih keras.



Sebagian orang tua bahkan merasa bersalah ketika tidak mampu memberikan fasilitas atau pengalaman yang dianggap penting bagi perkembangan anak.



Di sinilah tekanan ekonomi dapat berubah menjadi tekanan emosional.



Orang tua mungkin tidak hanya khawatir tentang uang, tetapi juga mempertanyakan apakah mereka sudah memberikan masa depan yang cukup baik bagi anak-anaknya.



Untuk menghadapi kondisi ini, penting untuk membedakan kebutuhan nyata dari ekspektasi sosial yang tidak selalu relevan.



Anak memang membutuhkan lingkungan yang aman, pendidikan, kesehatan, dan dukungan emosional. Namun, tidak semua fasilitas mahal atau pengalaman yang sedang populer merupakan kebutuhan mutlak.



Keluarga juga dapat mengurangi tekanan dengan menyusun prioritas keuangan, membicarakan kondisi ekonomi secara terbuka dengan pasangan, serta mencari dukungan yang tersedia di lingkungan sekitar.



Jika memungkinkan, perencanaan keuangan yang realistis dapat membantu orang tua merasa memiliki kendali yang lebih baik terhadap situasi.



Intinya: Tekanan ekonomi tidak hanya memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat memicu kekhawatiran mendalam mengenai masa depan anak.



6. Dukungan Sosial dan Komunitas Pengasuhan Tidak Selalu Mudah Didapatkan



Membesarkan anak pada dasarnya bukan pekerjaan yang harus dilakukan sendirian.



Sepanjang sejarah, pengasuhan sering melibatkan bantuan dari keluarga besar, kerabat, tetangga, dan komunitas. Dalam banyak lingkungan, anak-anak tumbuh dengan dukungan beberapa orang dewasa yang ikut mengawasi, mendampingi, dan membantu memenuhi kebutuhan mereka.



Namun, kondisi keluarga masa kini sangat beragam.



Sebagian orang tua tinggal jauh dari keluarga besar karena pekerjaan atau kebutuhan ekonomi. Ada pula keluarga yang hidup di lingkungan perkotaan dengan hubungan antarwarga yang tidak terlalu dekat.



Akibatnya, bantuan praktis yang dahulu mungkin lebih mudah diperoleh tidak selalu tersedia.



Orang tua yang tidak memiliki dukungan memadai harus menangani lebih banyak tanggung jawab sendiri.



Misalnya, ketika anak sakit, orang tua mungkin harus mengatur pekerjaan, mencari pengasuh sementara, mengantar anak ke fasilitas kesehatan, dan tetap memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi.



Ketika tidak ada orang yang dapat membantu, situasi sederhana sekalipun dapat menjadi sangat melelahkan.



Dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang membantu seseorang menghadapi stres.



Dukungan sosial dapat berbentuk bantuan praktis, dukungan emosional, informasi, maupun perasaan bahwa seseorang tidak menghadapi masalah sendirian.



Model stress-buffering hypothesis menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat mengurangi dampak negatif stres, terutama ketika seseorang sedang menghadapi tuntutan yang berat.



Bagi orang tua, dukungan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk.



Pasangan yang bersedia mengambil alih tanggung jawab pengasuhan, anggota keluarga yang membantu menjaga anak, teman yang bersedia mendengarkan keluhan, atau komunitas orang tua yang saling berbagi pengalaman dapat memberikan manfaat yang berarti.



Dukungan tidak selalu harus berupa bantuan besar.



Terkadang, memiliki seseorang yang dapat dihubungi ketika sedang mengalami kesulitan sudah cukup membantu mengurangi perasaan terisolasi.



Orang tua juga dapat membangun hubungan dengan komunitas lokal, kelompok sekolah, atau kelompok kegiatan keluarga. Lingkungan semacam ini dapat menjadi sumber informasi sekaligus tempat bertukar pengalaman.



Namun, penting untuk diingat bahwa dukungan sosial yang sehat tidak seharusnya menjadi sumber tekanan tambahan. Komunitas yang baik memberikan ruang untuk berbagi tanpa terus-menerus menghakimi atau membandingkan kemampuan pengasuhan anggotanya.



Pada akhirnya, meminta bantuan bukan tanda kegagalan. Pengasuhan merupakan tanggung jawab besar, dan manusia memang membutuhkan hubungan sosial untuk menghadapi berbagai tuntutan kehidupan.



Intinya: Ketika orang tua harus menghadapi semua tanggung jawab sendirian, beban pengasuhan terasa semakin berat. Dukungan sosial dapat membantu membuat tantangan tersebut lebih mudah dikelola.



Bagaimana Orang Tua Dapat Mengurangi Perasaan Kewalahan?



Memahami penyebab stres merupakan langkah awal. Namun, orang tua juga membutuhkan cara praktis untuk mengelola berbagai tuntutan yang mereka hadapi.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat membantu:



1. Turunkan standar kesempurnaan. Tidak semua kegiatan keluarga harus berjalan ideal. Fokuslah pada kebutuhan yang benar-benar penting dan terimalah bahwa beberapa hal dapat dilakukan dengan cara yang cukup baik, bukan sempurna.



2. Bagi tanggung jawab secara nyata. Pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga sebaiknya tidak hanya dibagi berdasarkan siapa yang bersedia membantu, tetapi berdasarkan tanggung jawab bersama yang jelas.



3. Buat batas antara pekerjaan dan keluarga. Jika memungkinkan, tentukan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan waktu untuk memberikan perhatian kepada keluarga tanpa gangguan yang tidak mendesak.



4. Kurangi perbandingan sosial. Ingatlah bahwa setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda. Jangan menjadikan unggahan orang lain sebagai ukuran keberhasilan pengasuhan.



5. Berikan ruang untuk beristirahat. Istirahat bukan hadiah setelah semua pekerjaan selesai. Istirahat merupakan kebutuhan agar seseorang dapat mempertahankan kesehatan fisik dan emosional.



6. Bangun sistem dukungan. Jangan ragu meminta bantuan pasangan, keluarga, teman, atau komunitas ketika tanggung jawab mulai terasa terlalu berat.



7. Perhatikan kondisi emosional. Jika perasaan kewalahan berlangsung lama, disertai kecemasan berat, kesedihan berkepanjangan, gangguan tidur, atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk mencari bantuan tenaga kesehatan mental.



Kesimpulan: Orang Tua Tidak Harus Menanggung Semuanya Sendirian



Orang tua masa kini menghadapi lingkungan pengasuhan yang semakin kompleks. Mereka harus menyeimbangkan kebutuhan anak, pekerjaan, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, tuntutan sosial, dan kebutuhan pribadi.



Enam faktor yang dapat membuat mereka merasa lebih kewalahan adalah meningkatnya standar pengasuhan, tekanan perbandingan melalui media sosial, beban mental yang kompleks, kaburnya batas pekerjaan dan keluarga akibat teknologi, tekanan ekonomi, serta keterbatasan dukungan sosial.



Namun, penting untuk memahami bahwa perasaan kewalahan bukan bukti bahwa seseorang gagal menjadi orang tua.



Perbandingan antara generasi juga perlu dilakukan secara hati-hati. Orang tua pada masa sebelumnya menghadapi tantangan yang berbeda, dan sebagian mungkin memiliki beban berat yang tidak selalu terlihat dalam catatan atau cerita keluarga. Selain itu, pengalaman setiap keluarga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, pekerjaan, struktur keluarga, dan lingkungan sosial.



Dengan demikian, tidak tepat jika semua orang tua masa kini dianggap lebih menderita daripada generasi sebelumnya. Yang lebih tepat adalah memahami bahwa bentuk dan sumber tekanan pengasuhan terus berubah mengikuti perkembangan masyarakat.



Hal terpenting adalah menyadari bahwa pengasuhan yang sehat tidak menuntut orang tua untuk menjadi sempurna, selalu tersedia, atau mampu menyelesaikan semuanya sendirian.



Anak tidak hanya membutuhkan orang tua yang menyediakan berbagai fasilitas. Mereka juga membutuhkan orang tua yang memiliki kesempatan untuk beristirahat, mengelola emosinya, membangun hubungan yang hangat, dan menikmati kehidupan keluarga.



Terkadang, langkah terbaik untuk menjadi orang tua yang lebih baik bukanlah menambahkan lebih banyak tanggung jawab, melainkan belajar mengurangi tuntutan yang tidak perlu dan menerima bantuan ketika membutuhkannya.