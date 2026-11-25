JawaPos.com - Pernahkah kamu berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat seperti, "Aku tidak cukup pintar", "Sepertinya aku akan gagal", "Mengapa aku selalu melakukan kesalahan?", atau "Orang lain pasti lebih baik dariku"?

Jika pernah, kamu tidak sendirian. Hampir setiap orang pernah mengalami percakapan negatif dalam pikirannya, terutama ketika menghadapi tekanan, kegagalan, ketidakpastian, atau situasi yang membuatnya merasa tidak percaya diri.



Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai negative self-talk, yaitu dialog internal yang berisi penilaian, kritik, kekhawatiran, atau asumsi negatif terhadap diri sendiri.



Banyak orang menganggap percakapan negatif sebagai sesuatu yang sepenuhnya buruk dan harus segera dihilangkan. Padahal, tidak semua pikiran negatif harus diperlakukan sebagai musuh. Dalam kondisi tertentu, pikiran tersebut dapat menjadi sinyal yang membantu kita mengenali masalah, mengevaluasi keputusan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan.



Sebagai contoh, ketika seseorang berpikir, "Bagaimana jika presentasiku gagal?", pikiran tersebut memang dapat menimbulkan kecemasan. Namun, apabila dikelola dengan tepat, kekhawatiran itu juga dapat mendorongnya untuk berlatih lebih baik, mempersiapkan materi, dan mengantisipasi pertanyaan.



Artinya, masalah sebenarnya bukan selalu terletak pada munculnya pikiran negatif, melainkan pada bagaimana kita merespons dan menggunakannya.



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa manusia dapat belajar mengubah hubungan dengan pikirannya. Kita tidak harus mempercayai setiap pikiran yang muncul, tetapi juga tidak perlu mengabaikan seluruh pesan yang mungkin terkandung di dalamnya.



Lantas, bagaimana cara memanfaatkan percakapan negatif pada diri sendiri agar menjadi kelebihan?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat delapan cara yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan dan penelitian psikologi.



1. Gunakan Kritik terhadap Diri Sendiri sebagai Alat untuk Mengenali Kelemahan



Salah satu bentuk percakapan negatif yang paling umum adalah kritik terhadap diri sendiri.



Misalnya, setelah melakukan kesalahan, kamu mungkin berpikir, "Aku memang tidak kompeten", "Aku selalu mengecewakan orang lain", atau "Seharusnya aku bisa melakukan semuanya dengan lebih baik."



Jika dibiarkan, pikiran seperti ini dapat merusak kepercayaan diri dan membuat seseorang merasa tidak berharga.



Namun, di balik kritik tersebut terkadang terdapat informasi yang sebenarnya berguna.



Mungkin kamu memang kurang mempersiapkan diri, melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan, atau memiliki keterampilan tertentu yang masih perlu dikembangkan.



Dalam psikologi, proses mengevaluasi diri secara realistis dapat dikaitkan dengan konsep self-reflection atau refleksi diri.



Refleksi diri membantu seseorang memahami pikiran, perasaan, tindakan, dan pola perilakunya sendiri.



Perbedaannya terletak pada cara mengevaluasi diri.



Kritik yang merusak menyerang identitas seseorang, sedangkan evaluasi yang konstruktif berfokus pada perilaku yang masih dapat diperbaiki.



Sebagai contoh:



Kritik negatif: "Aku bodoh karena gagal."



Evaluasi konstruktif: "Aku belum memahami materi ini dengan baik."



Kritik negatif: "Aku selalu membuat masalah."



Evaluasi konstruktif: "Ada cara berkomunikasi yang perlu aku perbaiki."



Kritik negatif: "Aku tidak akan pernah berhasil."



Evaluasi konstruktif: "Strategi yang aku gunakan belum memberikan hasil."



Perubahan kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat mengubah cara seseorang memandang kegagalan.



Bagaimana cara menerapkannya?



Ketika muncul kritik terhadap diri sendiri, jangan langsung mempercayainya. Cobalah bertanya:



Kesalahan apa yang sebenarnya terjadi?



Bagian mana yang masih bisa diperbaiki?



Apa yang dapat aku pelajari dari pengalaman ini?



Langkah konkret apa yang bisa dilakukan berikutnya?



Dengan demikian, percakapan negatif tidak lagi menjadi alat untuk menghukum diri sendiri, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk berkembang.



2. Ubah Kekhawatiran Menjadi Persiapan Menghadapi Risiko



Pernahkah kamu terus memikirkan kemungkinan buruk sebelum melakukan sesuatu?



Misalnya, sebelum wawancara kerja, pikiranmu dipenuhi berbagai pertanyaan:



"Bagaimana jika aku tidak bisa menjawab pertanyaan?"

"Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku?"

"Bagaimana jika aku melakukan kesalahan?"

"Bagaimana jika aku tidak mendapatkan pekerjaan ini?"



Kekhawatiran seperti itu dapat membuat seseorang merasa tertekan. Namun, apabila diarahkan dengan tepat, kekhawatiran juga dapat membantu mempersiapkan diri.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep prospective thinking, yaitu kemampuan membayangkan kemungkinan kejadian di masa depan.



Kemampuan tersebut membantu manusia memperkirakan risiko, menyusun strategi, dan mempersiapkan respons terhadap situasi yang belum terjadi.



Masalahnya muncul ketika seseorang hanya membayangkan kemungkinan buruk tanpa melakukan tindakan untuk menghadapinya.



Inilah perbedaan antara kekhawatiran yang produktif dan kekhawatiran yang tidak produktif.



Kekhawatiran produktif menghasilkan tindakan. Sebaliknya, kekhawatiran yang tidak produktif hanya membuat seseorang terus memikirkan masalah tanpa bergerak menuju penyelesaian.



Sebagai contoh, jika kamu khawatir gagal dalam presentasi, gunakan kekhawatiran tersebut untuk mempersiapkan diri.



Jika takut lupa materi, buat catatan penting.



Jika takut mendapatkan pertanyaan sulit, lakukan simulasi.



Jika takut gugup, berlatih berbicara di depan orang lain.



Jika takut terlambat, siapkan waktu keberangkatan lebih awal.



Dengan cara ini, pikiran negatif berubah menjadi sistem peringatan yang membantu meningkatkan kesiapan.



Prinsip pentingnya adalah mengubah pertanyaan "Bagaimana jika semuanya gagal?" menjadi "Apa yang bisa aku persiapkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana?"



Kamu tidak harus menghilangkan seluruh rasa takut untuk bertindak. Terkadang, kamu hanya perlu mengubah rasa takut menjadi persiapan yang masuk akal.



3. Gunakan Dialog Batin Negatif untuk Melatih Kemampuan Memecahkan Masalah



Percakapan negatif sering kali muncul ketika seseorang menghadapi persoalan yang belum terselesaikan.



Misalnya, kamu mungkin terus berpikir, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana", "Masalah ini terlalu sulit", atau "Sepertinya tidak ada jalan keluar."



Pada awalnya, kalimat tersebut dapat membuat situasi terasa semakin buruk.



Namun, pikiran seperti itu juga dapat menjadi petunjuk bahwa ada masalah yang perlu dipecahkan.



Dalam psikologi kognitif, kemampuan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi berkaitan dengan problem-solving skills.



Kemampuan ini melibatkan beberapa proses, seperti memahami situasi, mengidentifikasi penyebab masalah, menghasilkan alternatif solusi, dan mengevaluasi hasil tindakan.



Alih-alih terus mengulang kalimat negatif, cobalah menggunakannya sebagai titik awal untuk menyusun pertanyaan yang lebih berguna.



Contohnya:



"Aku tidak mampu menyelesaikan pekerjaan ini."



Ubah menjadi:



"Bagian mana yang membuat pekerjaan ini terasa sulit?"



"Aku selalu kehabisan waktu."



Ubah menjadi:



"Aktivitas apa yang paling banyak menghabiskan waktuku?"



"Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki hubungan ini."



Ubah menjadi:



"Apa yang sebenarnya menjadi sumber konflik dan komunikasi seperti apa yang dibutuhkan?"



Perubahan tersebut membantu mengalihkan perhatian dari penilaian terhadap diri sendiri menuju pencarian solusi.



Kamu tidak lagi sibuk memikirkan betapa buruknya situasi, tetapi mulai memahami apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya.



Cara praktis menerapkannya:



Setiap kali muncul percakapan negatif, tuliskan tiga hal:



Masalah yang sedang dihadapi.



Penyebab yang paling mungkin.



Satu tindakan kecil yang dapat dilakukan sekarang.



Jangan menuntut diri untuk menemukan solusi sempurna sekaligus. Fokuslah pada langkah yang realistis.



Semakin sering dilakukan, proses ini dapat membantu membangun pola pikir yang lebih sistematis dalam menghadapi kesulitan.



4. Manfaatkan Pikiran Negatif untuk Membangun Mental yang Lebih Tangguh



Sebagian orang menganggap bahwa memiliki mental kuat berarti tidak pernah meragukan diri sendiri.



Padahal, ketangguhan mental bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut, sedih, atau kehilangan kepercayaan diri.



Justru, kemampuan menghadapi emosi yang tidak menyenangkan merupakan bagian penting dari ketahanan psikologis.



Dalam psikologi, konsep ini berkaitan dengan psychological resilience, yaitu kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bangkit ketika menghadapi kesulitan atau tekanan.



Ketika seseorang mengalami kegagalan, percakapan negatif mungkin muncul secara otomatis.



Misalnya:



"Aku tidak cukup kuat menghadapi masalah ini."



"Aku tidak akan sanggup melewati semuanya."



"Aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan."



Daripada mencoba memaksa pikiran tersebut menghilang, cobalah mengubah cara meresponsnya.



Katakan kepada diri sendiri:



"Memang situasinya sulit, tetapi aku bisa menghadapinya secara bertahap."



"Aku sedang mengalami masa yang tidak mudah, tetapi ini bukan berarti hidupku akan selalu seperti ini."



"Aku boleh merasa kecewa tanpa harus menyerah."



Pendekatan ini bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, kamu mengakui kesulitan sekaligus mempertahankan keyakinan bahwa masih ada tindakan yang dapat dilakukan.



Penelitian mengenai self-compassion oleh Kristin Neff juga menunjukkan pentingnya memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, memahami bahwa kesulitan merupakan bagian dari pengalaman manusia, dan menyadari emosi tanpa larut di dalamnya.



Artinya, ketangguhan bukan hanya dibangun melalui tuntutan untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga melalui kemampuan memberikan dukungan kepada diri sendiri ketika sedang mengalami kesulitan.



Bagaimana cara menerapkannya?



Akui ketika sedang merasa takut atau kecewa.



Jangan menganggap satu kegagalan sebagai gambaran seluruh kemampuanmu.



Fokus pada hal-hal yang masih dapat dikendalikan.



Berikan waktu kepada diri sendiri untuk pulih.



Hargai kemajuan kecil meskipun hasil akhirnya belum terlihat.



Mental yang tangguh bukan mental yang tidak pernah terluka, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meskipun sedang menghadapi kesulitan.



5. Ubah Keraguan terhadap Diri Sendiri Menjadi Kesempatan untuk Belajar



Keraguan terhadap kemampuan diri merupakan pengalaman yang umum.



Ketika mendapatkan tantangan baru, seseorang mungkin berpikir bahwa dirinya belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, atau tidak pantas berada dalam posisi tersebut.



Pikiran seperti ini terkadang dikenal sebagai self-doubt.



Jika terlalu kuat, keraguan dapat membuat seseorang menghindari kesempatan dan tidak berani mencoba sesuatu yang baru.



Namun, keraguan juga dapat menjadi pengingat bahwa masih ada hal yang perlu dipelajari.



Dalam psikologi pendidikan, hal ini dapat dihubungkan dengan konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck.



Growth mindset merupakan keyakinan bahwa kemampuan dan kecakapan tertentu dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, strategi yang tepat, dan pengalaman.



Seseorang dengan pola pikir berkembang tidak selalu menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Sebaliknya, kegagalan dapat dipandang sebagai informasi tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki.



Misalnya, ketika kamu berpikir, "Aku tidak cukup pintar untuk pekerjaan ini", cobalah menggantinya dengan:



"Keterampilan apa yang perlu aku kuasai agar lebih siap?"



Ketika berpikir, "Aku tidak berbakat berbicara di depan umum", ubahlah menjadi:



"Bagaimana cara melatih kemampuan komunikasiku?"



Dengan cara ini, keraguan tidak lagi menjadi alasan untuk berhenti, tetapi menjadi dorongan untuk mengembangkan kemampuan.



Langkah yang bisa dilakukan:



Kenali kemampuan yang masih perlu ditingkatkan.



Tentukan satu keterampilan yang ingin dipelajari.



Pecah proses belajar menjadi target kecil.



Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melakukan kesalahan.



Evaluasi perkembangan berdasarkan usaha dan kemajuan, bukan hanya hasil akhir.



Ingatlah bahwa kamu tidak harus merasa sepenuhnya siap sebelum memulai sesuatu.



Terkadang, rasa percaya diri justru tumbuh setelah seseorang berani mencoba.



6. Gunakan Kritik Batin untuk Mengenali Standar dan Nilai Kehidupanmu



Tidak semua percakapan negatif muncul tanpa alasan.



Terkadang, kritik terhadap diri sendiri berkaitan dengan sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang.



Misalnya, kamu merasa kecewa karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Bisa jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dan profesionalisme merupakan nilai yang penting bagimu.



Atau kamu merasa bersalah karena mengabaikan teman yang membutuhkan bantuan. Mungkin hubungan sosial dan kepedulian merupakan bagian penting dari prinsip hidupmu.



Dalam psikologi, proses ini dapat dikaitkan dengan values clarification, yaitu proses mengenali nilai-nilai pribadi yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan.



Namun, ada perbedaan penting antara nilai pribadi dan tuntutan yang tidak realistis.



Misalnya, ingin menjadi pekerja yang bertanggung jawab merupakan nilai yang sehat. Namun, menuntut diri untuk selalu sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan merupakan standar yang dapat membebani kesehatan psikologis.



Karena itu, ketika muncul kritik negatif, cobalah mencari tahu pesan yang mungkin terkandung di dalamnya.



Contoh:



"Aku merasa gagal karena belum mencapai target."



Pertanyaan reflektif: Apakah pencapaian merupakan sesuatu yang penting bagiku? Apakah targetku realistis?



"Aku merasa tidak berguna ketika tidak membantu orang lain."



Pertanyaan reflektif: Apakah aku sedang mengukur harga diriku hanya berdasarkan seberapa banyak aku membantu orang?



"Aku merasa bersalah karena terlalu banyak beristirahat."



Pertanyaan reflektif: Apakah aku memiliki keyakinan bahwa produktivitas harus selalu diutamakan?



Proses ini membantu seseorang memahami apakah kritik batinnya berasal dari nilai yang benar-benar diyakini atau dari tuntutan sosial dan ekspektasi yang terlalu tinggi.



Bagaimana cara memanfaatkannya?



Tuliskan tiga nilai kehidupan yang paling penting bagimu, seperti kejujuran, keluarga, tanggung jawab, kebebasan, pembelajaran, atau kesehatan.



Kemudian, evaluasi apakah tindakan sehari-harimu sudah sesuai dengan nilai tersebut.



Dengan demikian, percakapan negatif dapat menjadi kesempatan untuk mengenali arah kehidupan yang ingin kamu bangun, tanpa harus menjadikan kritik sebagai ukuran harga diri.



7. Gunakan Percakapan Negatif untuk Meningkatkan Kemampuan Mengendalikan Emosi



Pikiran negatif sering kali muncul ketika seseorang mengalami emosi yang kuat.



Misalnya, ketika marah, seseorang mungkin berpikir bahwa dirinya tidak dihargai. Ketika sedih, ia merasa tidak memiliki siapa pun. Ketika cemas, ia menganggap bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi.



Dalam situasi seperti ini, pikiran dapat memperkuat emosi yang sedang dialami.



Namun, apabila seseorang mampu mengenali pola tersebut, ia dapat belajar mengelola respons emosional dengan lebih baik.



Dalam psikologi, pendekatan ini berkaitan dengan cognitive reappraisal, yaitu strategi regulasi emosi yang dilakukan dengan mengubah cara seseorang menafsirkan suatu situasi.



Sebagai contoh, ketika seseorang tidak mendapatkan balasan pesan dari temannya, ia mungkin langsung berpikir:



"Dia pasti tidak menyukaiku."



Pikiran tersebut dapat memicu rasa kecewa, marah, atau cemas.



Namun, dengan melakukan penilaian ulang, seseorang dapat mempertimbangkan kemungkinan lain:



"Mungkin dia sedang sibuk."



"Aku belum memiliki cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa dia sengaja mengabaikanku."



Perubahan interpretasi ini dapat membantu mengurangi reaksi emosional yang berlebihan.



Penelitian James Gross mengenai regulasi emosi menunjukkan bahwa cara seseorang menafsirkan situasi dapat memengaruhi pengalaman dan ekspresi emosionalnya.



Namun, melakukan penilaian ulang bukan berarti menyangkal kenyataan atau mencari alasan untuk membenarkan perilaku orang lain.



Tujuannya adalah memberikan ruang agar kita tidak langsung bereaksi berdasarkan asumsi pertama.



Cara menerapkannya:



Ketika muncul pikiran negatif yang memicu emosi kuat, lakukan langkah berikut:



Berhenti sejenak sebelum bereaksi.



Identifikasi emosi yang sedang muncul.



Perhatikan pikiran yang menyertainya.



Tanyakan apakah pikiran tersebut didukung oleh fakta.



Pertimbangkan penjelasan alternatif yang masuk akal.



Pilih respons yang paling sesuai dengan situasi.



Dengan latihan ini, seseorang dapat belajar bahwa tidak semua pikiran harus langsung diikuti oleh tindakan.



8. Jadikan Percakapan Negatif sebagai Pemicu untuk Bertindak, Bukan Alasan untuk Menyerah



Alasan terakhir sekaligus menjadi salah satu cara paling praktis untuk mengubah dialog batin negatif adalah menjadikannya pemicu tindakan.



Banyak orang terjebak dalam pola berpikir yang berulang.



Mereka mengatakan kepada diri sendiri bahwa hidupnya tidak berkembang, bahwa dirinya tertinggal, atau bahwa orang lain jauh lebih sukses.



Namun, setelah memikirkan semua hal tersebut, tidak ada perubahan nyata yang dilakukan.



Dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan rumination, yaitu pemikiran berulang yang tidak selalu menghasilkan penyelesaian masalah.



Salah satu cara untuk mengatasinya adalah mengubah pikiran menjadi rencana tindakan yang spesifik.



Contohnya:



"Aku tidak pernah berkembang."



Ubah menjadi:



"Apa satu keterampilan yang bisa aku pelajari minggu ini?"



"Hidupku tidak mengalami kemajuan."



Ubah menjadi:



"Apa satu perubahan kecil yang bisa aku lakukan hari ini?"



"Aku selalu menunda pekerjaan."



Ubah menjadi:



"Aku akan mulai mengerjakan tugas ini selama 15 menit."



Pendekatan ini sejalan dengan konsep implementation intentions yang dikembangkan oleh Peter Gollwitzer.



Implementation intentions merupakan strategi perencanaan tindakan dengan menghubungkan situasi tertentu dengan respons yang sudah ditentukan sebelumnya.



Contohnya adalah:



"Jika aku mulai menunda pekerjaan, maka aku akan membuka dokumen dan bekerja selama 10 menit."



"Jika aku merasa takut berbicara dalam rapat, maka aku akan menyampaikan setidaknya satu pendapat."



"Jika aku mulai membandingkan diri dengan orang lain, maka aku akan kembali fokus pada target pribadiku."



Rencana seperti ini membuat tindakan lebih konkret karena seseorang tidak hanya mengandalkan motivasi.



Mengapa cara ini efektif untuk dicoba?



Karena perubahan kehidupan lebih banyak dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan secara konsisten daripada seberapa sering seseorang memikirkan kekurangannya.



Percakapan negatif mungkin tidak selalu dapat dihentikan, tetapi kita dapat memilih tindakan yang dilakukan setelah pikiran tersebut muncul.



Jadikan setiap kritik sebagai kesempatan untuk mengambil satu langkah kecil menuju perubahan.



Bagaimana Membedakan Kritik Diri yang Konstruktif dan Percakapan Negatif yang Merusak?



Tidak semua pikiran negatif memiliki manfaat. Penting untuk memahami bahwa kritik terhadap diri sendiri dapat menjadi sesuatu yang merugikan apabila berubah menjadi penghinaan, rasa malu yang berlebihan, atau keyakinan bahwa diri sendiri tidak berharga.



Berikut perbedaannya:



Kritik yang merusak



Evaluasi yang konstruktif



Aku tidak berguna.



Aku sedang mengalami kesulitan.



Aku selalu gagal.



Strategiku kali ini belum berhasil.



Aku tidak sepintar orang lain.



Aku masih perlu belajar.



Semua orang membenciku.



Aku belum tahu bagaimana orang lain menilaiku.



Aku tidak akan pernah berhasil.



Aku perlu mencoba pendekatan berbeda.



Aku tidak boleh melakukan kesalahan.



Kesalahan dapat menjadi bahan pembelajaran.



Perhatikan bahwa evaluasi konstruktif tidak selalu terdengar positif. Terkadang, kalimat tersebut tetap mengakui adanya masalah dan kekurangan.



Namun, perbedaannya adalah evaluasi konstruktif memberikan ruang bagi perubahan, sedangkan kritik destruktif menyerang identitas dan harga diri.



Jika percakapan negatif muncul terus-menerus, terasa sulit dikendalikan, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan psikolog atau tenaga profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Kesimpulan



Percakapan negatif terhadap diri sendiri merupakan pengalaman yang umum dialami manusia. Namun, cara kita merespons pikiran tersebut dapat menentukan apakah pikiran itu akan menjadi penghambat atau justru membantu proses perkembangan diri.



Melalui delapan pendekatan psikologis, percakapan negatif dapat diarahkan menjadi sarana untuk mengenali kelemahan, mempersiapkan diri menghadapi risiko, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membangun ketangguhan mental, mengembangkan keterampilan, memahami nilai kehidupan, mengelola emosi, dan mendorong tindakan nyata.



Hal yang paling penting adalah memahami bahwa kamu tidak harus mempercayai semua hal yang dikatakan oleh pikiranmu sendiri.



Pikiran negatif bukan selalu fakta. Rasa takut bukan selalu tanda bahwa kamu harus berhenti. Keraguan bukan selalu bukti bahwa kamu tidak mampu.



Terkadang, pikiran tersebut hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang kamu khawatirkan, butuhkan, atau ingin perbaiki.



Belajarlah mendengarkan diri sendiri tanpa harus mengikuti setiap kritik yang muncul.



Pada akhirnya, kamu tidak harus mengalahkan setiap pikiran negatif untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu hanya perlu belajar mengubahnya menjadi informasi, mengambil pelajaran yang berguna, dan memilih tindakan yang membawamu ke arah yang lebih baik.