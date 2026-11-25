JawaPos.com - Keberagaman di tempat kerja telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia bisnis modern. Banyak perusahaan berlomba-lomba menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan merekrut karyawan dari berbagai latar belakang, meningkatkan representasi kelompok tertentu, serta membangun budaya organisasi yang menghargai perbedaan.

Strategi keberagaman atau workplace diversity bahkan menjadi bagian dari kebijakan sumber daya manusia di berbagai perusahaan besar. Tujuannya bukan sekadar menciptakan lingkungan kerja yang terlihat lebih beragam, melainkan juga mendorong inovasi, meningkatkan kreativitas, memperluas perspektif, dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi setiap karyawan.



Namun, ada satu persoalan menarik yang sering terjadi. Meskipun perusahaan telah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk menjalankan strategi keberagaman, hasilnya tidak selalu sesuai harapan.



Sebagian perusahaan berhasil meningkatkan jumlah karyawan dari berbagai latar belakang, tetapi masih menghadapi diskriminasi, konflik internal, kesenjangan kesempatan promosi, hingga munculnya kelompok-kelompok eksklusif di dalam organisasi.



Dengan kata lain, perusahaan mungkin berhasil menciptakan keberagaman secara statistik, tetapi belum tentu berhasil membangun inklusivitas dalam kehidupan kerja sehari-hari.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Menurut perspektif psikologi, keberagaman bukan hanya persoalan kebijakan perusahaan atau komposisi tenaga kerja. Keberagaman juga berkaitan dengan identitas sosial, prasangka, dinamika kelompok, persepsi keadilan, dan perilaku manusia ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda.



Bahkan, beberapa strategi keberagaman yang terlihat positif justru dapat menimbulkan reaksi negatif apabila diterapkan tanpa memahami cara kerja psikologis manusia.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam alasan mengapa perusahaan terus mencoba strategi keberagaman, tetapi sering kali mengalami kegagalan dalam penerapannya.



1. Perusahaan Terlalu Fokus pada Angka, Bukan Perubahan Budaya Organisasi



Salah satu kesalahan paling umum dalam menerapkan strategi keberagaman adalah terlalu berfokus pada angka representasi karyawan.



Perusahaan sering mengukur keberhasilan melalui jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan, persentase karyawan dari kelompok minoritas, atau banyaknya individu dengan latar belakang berbeda yang berhasil direkrut.



Pendekatan tersebut memang dapat membantu mengukur perkembangan keberagaman. Namun, masalah muncul ketika angka-angka tersebut dianggap sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.



Sebuah perusahaan mungkin memiliki karyawan dari berbagai latar belakang, tetapi lingkungan kerjanya masih didominasi oleh budaya yang tidak memberikan ruang bagi perbedaan pendapat.



Misalnya, seorang karyawan baru dari kelompok minoritas berhasil diterima bekerja. Akan tetapi, dalam rapat, pendapatnya sering diabaikan. Ia juga tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memimpin proyek penting karena dianggap kurang cocok dengan budaya tim.



Secara administratif, perusahaan tersebut terlihat beragam. Namun, dalam praktiknya, belum tentu semua karyawan memiliki kesempatan yang setara.



Dalam psikologi organisasi, kondisi ini berkaitan dengan konsep organizational climate atau iklim organisasi.



Iklim organisasi menggambarkan bagaimana karyawan memandang kebijakan, praktik, dan perilaku yang benar-benar diterapkan di lingkungan kerja.



Artinya, budaya perusahaan tidak hanya dibentuk oleh apa yang tertulis dalam dokumen resmi, tetapi juga oleh bagaimana pimpinan dan karyawan memperlakukan satu sama lain.



Penelitian psikologis mengenai keberagaman organisasi juga menunjukkan bahwa representasi dan inklusi merupakan dua hal yang berbeda. Memiliki tenaga kerja yang beragam tidak otomatis membuat setiap orang merasa diterima dan dihargai.



Mengapa perusahaan sering melakukan kesalahan ini?



Karena angka lebih mudah diukur dibandingkan perubahan budaya. Perusahaan dapat dengan mudah menghitung jumlah karyawan berdasarkan kategori tertentu, tetapi jauh lebih sulit mengukur apakah setiap orang benar-benar merasa didengarkan, dihargai, dan memiliki kesempatan berkembang.



Apa yang seharusnya dilakukan?



Perusahaan perlu memperluas indikator keberhasilan strategi keberagaman. Selain jumlah perekrutan, perusahaan juga perlu mengevaluasi kesetaraan promosi, akses terhadap pelatihan, keterlibatan karyawan, pengalaman diskriminasi, dan persepsi inklusivitas.



Keberagaman yang berhasil bukan hanya tentang siapa yang berhasil masuk ke dalam perusahaan, tetapi juga tentang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang setelah berada di dalamnya.



2. Bias Bawah Sadar Masih Memengaruhi Keputusan Manusia



Alasan kedua berkaitan dengan salah satu aspek paling kompleks dalam psikologi manusia, yaitu bias kognitif.



Manusia tidak selalu membuat keputusan berdasarkan informasi yang sepenuhnya objektif. Dalam banyak situasi, otak menggunakan pola pikir otomatis untuk mempercepat proses penilaian.



Pola ini terkadang membantu manusia mengambil keputusan dengan cepat. Namun, dalam lingkungan kerja yang beragam, pola pikir otomatis dapat memunculkan penilaian yang tidak adil.



Salah satu contohnya adalah implicit bias atau bias implisit.



Bias implisit merupakan asosiasi atau penilaian otomatis yang dapat memengaruhi perilaku seseorang tanpa selalu disadari secara penuh.



Misalnya, seorang manajer mungkin secara tidak sadar menganggap kandidat yang memiliki gaya komunikasi, pendidikan, atau pengalaman yang mirip dengannya sebagai orang yang lebih kompeten.



Akibatnya, kandidat lain yang sebenarnya memiliki kemampuan setara justru mendapatkan penilaian lebih rendah.



Fenomena ini sering berkaitan dengan similarity-attraction effect, yaitu kecenderungan individu merasa lebih tertarik atau nyaman dengan orang yang dianggap memiliki kesamaan dengannya.



Dalam proses rekrutmen, promosi, pembagian tugas, hingga evaluasi kinerja, kecenderungan tersebut dapat menciptakan ketimpangan.



Perusahaan mungkin sudah memiliki kebijakan ant diskriminasi, tetapi kebijakan tersebut belum tentu menghilangkan seluruh bias dalam proses pengambilan keputusan.



Penelitian Bertrand dan Mullainathan pada tahun 2004, misalnya, menemukan bahwa dalam eksperimen pasar kerja di Amerika Serikat, lamaran dengan nama yang diasosiasikan sebagai nama orang kulit putih mendapatkan lebih banyak panggilan wawancara dibandingkan lamaran dengan nama yang diasosiasikan sebagai nama orang Afrika-Amerika, meskipun kualifikasinya setara.



Temuan tersebut memperlihatkan bahwa diskriminasi dapat muncul bahkan sebelum seseorang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.



Bagaimana perusahaan dapat mengatasinya?



Menggunakan kriteria evaluasi kandidat yang jelas dan terstandarisasi.



Mengurangi keputusan perekrutan yang hanya berdasarkan kesan pribadi.



Melibatkan beberapa penilai dalam proses seleksi.



Melakukan audit terhadap hasil promosi dan evaluasi kinerja.



Memberikan pelatihan yang membantu karyawan mengenali bias dalam pengambilan keputusan.



Penting untuk dipahami bahwa pelatihan bias saja tidak otomatis menghilangkan diskriminasi. Perubahan sistem dan prosedur pengambilan keputusan juga diperlukan.



3. Identitas Kelompok Membuat Karyawan Sulit Menerima Perbedaan



Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Kita memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok berdasarkan kesamaan tertentu, seperti budaya, bahasa, usia, pendidikan, pengalaman, atau nilai-nilai kehidupan.



Kecenderungan ini sebenarnya merupakan bagian alami dari kehidupan sosial.



Namun, dalam lingkungan perusahaan yang memiliki keberagaman tinggi, identitas kelompok terkadang dapat menjadi penghalang terciptanya hubungan yang inklusif.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini dikenal melalui Social Identity Theory yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner.



Teori tersebut menjelaskan bahwa individu sering membangun identitas dirinya melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu.



Seseorang tidak hanya melihat dirinya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok tertentu.



Masalahnya, ketika identitas kelompok menjadi terlalu dominan, seseorang dapat mengembangkan kecenderungan untuk lebih memihak kelompoknya sendiri.



Fenomena ini dikenal sebagai in-group favoritism.



Contohnya dapat terjadi ketika karyawan yang berasal dari universitas yang sama lebih sering membantu satu sama lain, membagikan informasi pekerjaan kepada kelompoknya, atau memberikan rekomendasi promosi kepada orang-orang yang sudah dikenal.



Di sisi lain, karyawan dari latar belakang berbeda mungkin merasa kesulitan untuk masuk ke dalam jaringan sosial tersebut.



Akibatnya, perusahaan memiliki dua kelompok atau lebih yang bekerja dalam satu organisasi, tetapi tidak benar-benar terhubung secara sosial.



Situasi seperti ini dapat menghambat kerja sama, menurunkan kepercayaan, dan menciptakan kesalahpahaman.



Bagaimana cara mengatasinya?



Perusahaan perlu menciptakan kesempatan interaksi yang bermakna di antara karyawan dari berbagai latar belakang.



Contohnya adalah membentuk tim lintas departemen, memberikan proyek kolaboratif, menerapkan program mentoring lintas kelompok, dan mengembangkan aktivitas yang membutuhkan kerja sama.



Tujuannya bukan menghilangkan identitas masing-masing individu, melainkan menciptakan identitas bersama sebagai bagian dari satu organisasi.



Karyawan perlu merasa bahwa mereka boleh memiliki latar belakang berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan bersama.



4. Strategi Keberagaman yang Terlalu Dipaksakan Justru Menimbulkan Resistensi



Salah satu paradoks dalam penerapan strategi keberagaman adalah munculnya penolakan dari sebagian karyawan terhadap kebijakan yang sebenarnya dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja lebih adil.



Misalnya, perusahaan memperkenalkan kebijakan baru mengenai keberagaman dengan tujuan meningkatkan representasi kelompok yang selama ini kurang terwakili.



Namun, sebagian karyawan justru merasa kebijakan tersebut mengancam kesempatan mereka, tidak adil, atau terlalu membatasi proses pengambilan keputusan.



Mengapa reaksi seperti ini bisa terjadi?



Dalam psikologi, salah satu konsep yang dapat menjelaskannya adalah psychological reactance.



Teori ini diperkenalkan oleh Jack Brehm pada tahun 1966. Secara umum, teori tersebut menjelaskan bahwa manusia dapat menunjukkan penolakan ketika merasa kebebasan memilih atau menentukan tindakannya sedang dibatasi.



Ketika sebuah kebijakan disampaikan dengan cara yang terlalu memaksa, sebagian orang mungkin lebih fokus pada ancaman terhadap kebebasan mereka daripada tujuan positif kebijakan tersebut.



Misalnya, apabila perusahaan hanya menyampaikan bahwa setiap manajer wajib mencapai target keberagaman tanpa menjelaskan proses seleksi yang adil, sebagian manajer dapat menganggap kebijakan tersebut sebagai tekanan administratif.



Bahkan, apabila komunikasi kebijakan dilakukan secara buruk, karyawan dapat mengembangkan persepsi bahwa perusahaan lebih mementingkan citra dibandingkan kompetensi.



Hal ini bukan berarti kebijakan keberagaman selalu salah atau tidak boleh memiliki target. Sebaliknya, perusahaan perlu memastikan bahwa target tersebut dirancang secara transparan dan didukung oleh proses yang adil.



Apa yang dapat dilakukan perusahaan?



Pertama, jelaskan alasan di balik setiap kebijakan keberagaman. Karyawan perlu memahami masalah yang ingin diselesaikan dan manfaat yang diharapkan.



Kedua, libatkan karyawan dalam proses perancangan kebijakan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan.



Ketiga, pastikan proses seleksi dan promosi tetap menggunakan standar kompetensi yang relevan dan konsisten.



Keempat, evaluasi kebijakan berdasarkan dampaknya, bukan sekadar keberhasilan memenuhi target administratif.



Strategi keberagaman akan lebih mudah diterima ketika karyawan memahami bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan kesempatan yang adil, bukan memberikan keuntungan secara sembarangan kepada kelompok tertentu.



5. Perusahaan Menganggap Pelatihan Keberagaman Sudah Cukup untuk Mengubah Perilaku



Banyak perusahaan mengadakan pelatihan keberagaman atau diversity training sebagai salah satu langkah untuk membangun budaya inklusif.



Pelatihan tersebut biasanya membahas prasangka, diskriminasi, stereotip, komunikasi lintas budaya, dan pentingnya menghargai perbedaan.



Secara teori, pendekatan ini terdengar sangat masuk akal.



Namun, masalah muncul ketika perusahaan menganggap bahwa mengikuti pelatihan selama beberapa jam sudah cukup untuk mengubah perilaku seseorang.



Padahal, pengetahuan dan perilaku merupakan dua hal yang berbeda.



Seseorang mungkin memahami bahwa diskriminasi merupakan tindakan yang tidak tepat, tetapi belum tentu mampu mengenali biasnya sendiri dalam situasi nyata.



Contohnya, seorang manajer dapat mengikuti pelatihan tentang kesetaraan gender. Namun, ketika memilih seseorang untuk memimpin proyek penting, ia masih memiliki kecenderungan menganggap laki-laki lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketegasan.



Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku membutuhkan lebih dari sekadar penyampaian informasi.



Penelitian Frank Dobbin dan Alexandra Kalev yang diterbitkan pada tahun 2016 dalam Harvard Business Review membahas bagaimana sejumlah pendekatan pengelolaan keberagaman dapat menghasilkan dampak yang berbeda.



Mereka menyoroti bahwa program yang terlalu menekankan kontrol dan kewajiban dapat menimbulkan resistensi, sedangkan pendekatan yang mendorong keterlibatan, tanggung jawab, dan interaksi antarkaryawan dapat memberikan hasil yang lebih konstruktif dalam kondisi tertentu.



Dengan demikian, pelatihan keberagaman sebaiknya tidak berdiri sendiri.



Apa yang seharusnya dilakukan perusahaan?



Mengadakan pelatihan berbasis situasi nyata di tempat kerja.



Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berdiskusi dan mengevaluasi pengalaman mereka.



Mengembangkan sistem mentoring dan pendampingan.



Memastikan manajer bertanggung jawab terhadap praktik inklusivitas.



Mengukur perubahan perilaku setelah pelatihan.



Menghubungkan materi pelatihan dengan proses kerja sehari-hari.



Perubahan budaya organisasi tidak dapat dibangun hanya melalui seminar atau presentasi. Perubahan membutuhkan praktik yang konsisten, dukungan pimpinan, dan sistem yang memungkinkan perilaku inklusif diterapkan setiap hari.



6. Kurangnya Rasa Aman Psikologis Membuat Karyawan Tidak Berani Menjadi Diri Sendiri



Alasan terakhir sekaligus menjadi salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan strategi keberagaman adalah kurangnya rasa aman psikologis.



Bayangkan seorang karyawan yang memiliki latar belakang budaya berbeda dari sebagian besar anggota timnya.



Ia memiliki ide yang mungkin dapat membantu perusahaan berkembang. Namun, ia ragu menyampaikannya karena khawatir pendapatnya dianggap aneh, ditertawakan, atau tidak diterima.



Akhirnya, ia memilih diam dan mengikuti pendapat mayoritas.



Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa keberagaman belum sepenuhnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkontribusi.



Dalam psikologi organisasi, fenomena tersebut berkaitan dengan konsep psychological safety yang dipopulerkan melalui penelitian Amy Edmondson pada tahun 1999.



Psychological safety merupakan persepsi bahwa lingkungan kerja aman untuk mengambil risiko interpersonal, seperti bertanya, mengakui kesalahan, menyampaikan kritik, atau mengemukakan ide yang berbeda tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara tidak adil.



Ketika rasa aman psikologis rendah, karyawan cenderung menyembunyikan pendapat dan menghindari risiko sosial.



Akibatnya, perusahaan kehilangan banyak perspektif yang sebenarnya dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan.



Sebaliknya, ketika karyawan merasa aman untuk berbicara, mereka lebih mungkin menyampaikan informasi penting, mengajukan pertanyaan, dan memberikan masukan.



Hal tersebut sangat penting bagi organisasi yang ingin memanfaatkan keberagaman sebagai sumber inovasi.



Bagaimana perusahaan dapat membangun psychological safety?



Pimpinan harus terbuka terhadap kritik dan pendapat berbeda.



Karyawan tidak boleh dipermalukan ketika mengajukan pertanyaan.



Kesalahan yang dilakukan secara wajar perlu diperlakukan sebagai kesempatan belajar.



Setiap anggota tim harus mendapatkan kesempatan berbicara.



Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan diskriminasi yang aman.



Manajer perlu menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak selalu dianggap sebagai bentuk perlawanan.



Penting untuk diingat bahwa rasa aman psikologis bukan berarti perusahaan harus menghindari kritik atau membiarkan kinerja buruk. Justru, lingkungan yang aman memungkinkan orang membicarakan masalah secara terbuka dan bertanggung jawab.



Keberagaman akan sulit memberikan manfaat apabila karyawan hanya diperbolehkan hadir, tetapi tidak merasa bebas untuk menyampaikan pemikiran mereka.



Mengapa Keberagaman Tetap Penting bagi Masa Depan Perusahaan?



Meskipun penerapannya tidak selalu mudah, keberagaman tetap memiliki potensi besar bagi perkembangan organisasi.



Karyawan dengan pengalaman, pengetahuan, dan perspektif berbeda dapat membantu perusahaan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.



Dalam kondisi yang mendukung, perbedaan tersebut dapat meningkatkan kreativitas, memperluas pemahaman terhadap pelanggan, dan menghasilkan pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah.



Namun, keberagaman bukan jaminan otomatis bahwa sebuah tim akan menjadi lebih inovatif atau produktif.



Tim yang beragam juga dapat menghadapi tantangan berupa konflik komunikasi, perbedaan cara kerja, dan kesulitan membangun kepercayaan.



Karena itu, perusahaan perlu menggabungkan keberagaman dengan kepemimpinan yang baik, komunikasi terbuka, sistem kerja yang adil, dan tujuan bersama.



Keberhasilan tidak ditentukan hanya oleh seberapa banyak perbedaan yang dimiliki sebuah organisasi, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola perbedaan tersebut secara produktif.



Kesimpulan



Strategi keberagaman sering kali gagal bukan karena keberagaman itu sendiri tidak bermanfaat, melainkan karena perusahaan kurang memahami kompleksitas perilaku manusia.



Ada enam faktor utama yang dapat menjelaskan persoalan tersebut, yaitu terlalu fokus pada angka dibandingkan perubahan budaya, bias bawah sadar dalam pengambilan keputusan, identitas kelompok yang menciptakan batas sosial, resistensi terhadap kebijakan yang dianggap memaksa, pelatihan yang tidak diikuti perubahan perilaku, serta kurangnya rasa aman psikologis.



Keenam faktor tersebut menunjukkan bahwa membangun lingkungan kerja inklusif membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam daripada sekadar merekrut karyawan dari latar belakang berbeda.



Perusahaan perlu memperbaiki sistem, membangun kepercayaan, mengembangkan kepemimpinan yang terbuka, serta memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.



Pada akhirnya, keberagaman bukan sekadar tentang memberikan tempat kepada orang-orang yang berbeda. Keberagaman yang sesungguhnya adalah ketika setiap orang dapat hadir, berkontribusi, menyampaikan pendapat, dan berkembang tanpa harus kehilangan identitas dirinya.



Perusahaan yang benar-benar berhasil menerapkan keberagaman bukanlah perusahaan yang hanya terlihat berbeda dari luar, melainkan perusahaan yang mampu membuat setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaiknya.