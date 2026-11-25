JawaPos.com - Setiap orang memiliki gambaran tentang kehidupan yang ingin dijalani. Ada yang ingin memiliki pekerjaan yang bermakna, membangun hubungan yang sehat, mencapai kestabilan finansial, mengembangkan kemampuan diri, atau sekadar menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan bahagia.

Namun, memiliki gambaran tentang kehidupan ideal tidak selalu membuat seseorang tahu bagaimana cara mencapainya.



Sebagian orang menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan masa depan, tetapi kesulitan mengambil langkah pertama. Ada yang merasa belum cukup siap, takut gagal, terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan, atau menunggu keadaan menjadi lebih sempurna sebelum mulai berubah.



Akibatnya, keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik hanya menjadi sesuatu yang terus dibayangkan, bukan sesuatu yang benar-benar diperjuangkan.



Dalam psikologi, perubahan kehidupan tidak selalu dimulai melalui keputusan besar. Sering kali, perubahan justru terbentuk dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, kemampuan mengelola emosi, dan kesediaan untuk bertindak meskipun hasilnya belum dapat dipastikan.



Kamu tidak harus mengubah seluruh kehidupan dalam satu hari. Namun, kamu bisa mulai mengarahkan kehidupanmu menuju sesuatu yang lebih sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan tujuan pribadimu sejak hari ini.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat enam cara yang dapat membantumu melangkah menuju kehidupan yang kamu inginkan menurut perspektif psikologi.



1. Tentukan Kehidupan Seperti Apa yang Benar-Benar Kamu Inginkan



Sebelum mulai mengubah kehidupan, kamu perlu mengetahui ke mana sebenarnya ingin melangkah.



Banyak orang merasa tidak puas dengan kehidupannya, tetapi tidak benar-benar memahami apa yang ingin mereka ubah. Mereka hanya mengetahui bahwa pekerjaan terasa melelahkan, hubungan sosial kurang memuaskan, atau rutinitas sehari-hari terasa membosankan.



Tanpa arah yang jelas, seseorang dapat menghabiskan banyak energi untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting baginya.



Misalnya, seseorang mungkin bekerja sangat keras untuk mendapatkan jabatan tinggi karena menganggap kesuksesan harus diukur melalui posisi profesional. Namun, setelah mencapainya, ia justru menyadari bahwa hal yang paling diinginkan sebenarnya adalah memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga.



Situasi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara tujuan yang berasal dari keinginan pribadi dan tujuan yang terbentuk akibat tekanan lingkungan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Teori tersebut menjelaskan bahwa motivasi dan kesejahteraan manusia berkaitan dengan pemenuhan tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.



Otonomi: Perasaan bahwa keputusan dan tindakan yang dilakukan selaras dengan pilihan serta nilai pribadi.



Kompetensi: Perasaan bahwa seseorang mampu mengembangkan kemampuan dan menghadapi tantangan.



Keterhubungan: Perasaan memiliki hubungan yang bermakna dengan orang lain.



Ketiga kebutuhan ini dapat menjadi panduan ketika kamu menentukan kehidupan yang ingin dibangun.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri: Apakah pekerjaan yang saya inginkan sesuai dengan nilai pribadi saya? Apakah hubungan yang saya pertahankan membuat saya merasa dihargai? Apakah rutinitas sehari-hari mendukung kesehatan dan perkembangan diri?



Kamu juga bisa membayangkan kehidupan ideal dalam beberapa tahun ke depan. Jangan hanya memikirkan pencapaian besar, tetapi perhatikan bagaimana kamu ingin menjalani hari-hari biasa.



Misalnya, mungkin kamu ingin memiliki pekerjaan yang memberikan ruang untuk berkembang, hubungan yang saling mendukung, kondisi keuangan yang lebih stabil, serta waktu untuk menjaga kesehatan.



Setelah itu, pilih dua atau tiga aspek kehidupan yang paling penting untuk mulai diperbaiki.



Tidak perlu mengejar semuanya sekaligus. Kejelasan arah jauh lebih berguna daripada memiliki terlalu banyak tujuan yang saling bersaing.



Intinya: Kehidupan yang kamu inginkan harus dimulai dari pemahaman tentang apa yang benar-benar bermakna bagimu, bukan hanya apa yang dianggap sukses oleh orang lain.



2. Berhenti Menunggu Waktu yang Sempurna dan Mulailah Bertindak



Salah satu alasan seseorang sulit mengubah kehidupannya adalah kebiasaan menunggu kondisi yang dianggap ideal.



Mereka mungkin ingin memulai bisnis, belajar keterampilan baru, memperbaiki kesehatan, atau mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Namun, selalu ada alasan untuk menunda.



Mungkin mereka merasa belum memiliki cukup uang, belum cukup percaya diri, belum mempunyai pengetahuan yang memadai, atau belum menemukan waktu yang tepat.



Masalahnya, waktu yang benar-benar sempurna hampir tidak pernah datang.



Dalam psikologi, kebiasaan menunda tindakan berkaitan dengan konsep procrastination. Penundaan tidak selalu terjadi karena seseorang malas. Terkadang, seseorang menunda karena ingin menghindari emosi tidak menyenangkan yang muncul ketika menghadapi tugas tertentu.



Misalnya, seseorang ingin mengirim lamaran pekerjaan, tetapi merasa takut ditolak. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, ia memilih menonton video atau melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan.



Dalam jangka pendek, penundaan memberikan kelegaan emosional. Namun, dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan rasa bersalah, kecemasan, dan tekanan karena tujuan tidak kunjung tercapai.



Salah satu pendekatan yang dapat membantu adalah memecah tujuan besar menjadi tindakan kecil yang bisa segera dilakukan.



Jika ingin menulis buku, jangan langsung menuntut diri menyelesaikan satu bab. Mulailah dengan menulis satu paragraf.



Jika ingin meningkatkan kebugaran, jangan menunggu memiliki jadwal olahraga yang sempurna. Mulailah dengan berjalan kaki selama beberapa menit sesuai kemampuan.



Jika ingin mengembangkan karier, kamu bisa memulainya dengan memperbarui CV, mempelajari satu keterampilan, atau mencari informasi mengenai bidang yang diminati.



Dalam penelitian mengenai pembentukan tujuan dan perilaku, tindakan yang spesifik dan terencana cenderung lebih mudah diterjemahkan menjadi aktivitas nyata dibandingkan niat yang terlalu umum.



Kamu juga dapat menggunakan teknik implementation intentions, yaitu membuat rencana yang menghubungkan situasi tertentu dengan tindakan yang akan dilakukan.



Contohnya:



"Jika saya selesai sarapan, saya akan belajar bahasa Inggris selama 15 menit."



"Jika saya tiba di rumah setelah bekerja, saya akan berjalan kaki selama 10 menit."



"Jika saya merasa takut memulai proyek, saya akan mengerjakannya selama lima menit terlebih dahulu."



Rencana seperti ini membantu mengurangi kebutuhan untuk terus-menerus mengambil keputusan ketika waktu pelaksanaan tiba.



Ingatlah bahwa memulai dari langkah kecil bukan berarti kamu tidak memiliki ambisi besar. Justru, langkah kecil memberikan kesempatan untuk membangun momentum.



Intinya: Jangan menunggu sampai merasa sepenuhnya siap. Mulailah dengan tindakan yang realistis, kemudian biarkan pengalaman membantumu berkembang.



3. Ubah Cara Berbicara kepada Diri Sendiri



Cara kamu berbicara kepada diri sendiri dapat memengaruhi bagaimana kamu memandang kemampuan, menghadapi tantangan, dan menilai masa depan.



Ketika ingin mengubah kehidupan, seseorang sering kali harus menghadapi ketakutan, keraguan, dan kemungkinan kegagalan. Jika pikiran yang muncul selalu bersifat negatif, proses perubahan dapat terasa jauh lebih sulit.



Misalnya, ketika ingin mencoba pekerjaan baru, kamu mungkin berpikir:



"Saya tidak cukup pintar untuk melakukan ini."



"Orang lain pasti lebih mampu."



"Saya selalu gagal ketika mencoba sesuatu yang berbeda."



"Sudah terlambat bagi saya untuk memulai kembali."



Pikiran seperti ini dikenal sebagai negative self-talk, yaitu dialog internal yang cenderung merendahkan kemampuan atau memperbesar kemungkinan buruk.



Jika berlangsung terus-menerus, pola tersebut dapat memengaruhi motivasi dan membuat seseorang menghindari kesempatan yang sebenarnya dapat membantu perkembangannya.



Dalam pendekatan terapi kognitif, khususnya Cognitive Behavioral Therapy (CBT), terdapat gagasan bahwa pikiran, emosi, dan perilaku saling berhubungan.



Artinya, cara seseorang menafsirkan suatu situasi dapat memengaruhi perasaan dan tindakannya.



Sebagai contoh, dua orang mungkin menghadapi penolakan pekerjaan yang sama. Orang pertama menafsirkannya sebagai bukti bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan. Orang kedua melihatnya sebagai hasil dari satu proses seleksi yang belum berhasil.



Peristiwa yang dialami sama, tetapi penafsiran yang berbeda dapat menghasilkan respons emosional dan perilaku yang berbeda pula.



Karena itu, penting untuk belajar mengenali pikiran otomatis yang tidak membantu.



Ketika kamu berpikir, "Saya pasti gagal," cobalah bertanya:



Apakah saya benar-benar memiliki bukti bahwa kegagalan pasti terjadi?



Apakah ada kemungkinan lain yang belum saya pertimbangkan?



Apa yang akan saya katakan kepada teman jika ia berada dalam situasi yang sama?



Apa langkah kecil yang masih bisa saya lakukan meskipun merasa takut?



Kamu tidak harus mengganti setiap pikiran negatif dengan kalimat positif yang berlebihan.



Misalnya, daripada mengatakan, "Saya pasti berhasil," kamu bisa mengatakan, "Saya belum mengetahui hasilnya, tetapi saya bisa mempersiapkan diri dan belajar selama proses berlangsung."



Pendekatan ini lebih realistis karena tidak menjanjikan keberhasilan yang belum tentu terjadi.



Kamu juga dapat mengembangkan self-compassion, yaitu kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan pengertian ketika mengalami kesulitan atau melakukan kesalahan.



Psikolog Kristin Neff menjelaskan bahwa belas kasih terhadap diri sendiri melibatkan kebaikan terhadap diri, kesadaran bahwa kesulitan merupakan bagian dari pengalaman manusia, dan kemampuan menyadari emosi tanpa terlalu larut di dalamnya.



Dengan demikian, kamu tidak harus terus-menerus mengkritik diri untuk berkembang.



Terkadang, perubahan justru lebih mudah dilakukan ketika kamu berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri.



Intinya: Belajarlah berbicara kepada diri sendiri dengan jujur, realistis, dan penuh pengertian. Kamu membutuhkan dorongan untuk berkembang, bukan kritik tanpa akhir.



4. Bangun Kebiasaan Kecil yang Mendukung Masa Depanmu



Kehidupan yang kamu inginkan tidak hanya ditentukan oleh keputusan besar, tetapi juga oleh kebiasaan sehari-hari.



Seseorang mungkin memiliki tujuan untuk menjadi lebih sehat, lebih produktif, lebih terampil, atau lebih stabil secara emosional. Namun, jika aktivitas sehari-harinya terus bertentangan dengan tujuan tersebut, perubahan akan sulit dipertahankan.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan merupakan pola tindakan yang dapat terbentuk melalui pengulangan dalam situasi atau konteks tertentu.



Penelitian mengenai pembentukan kebiasaan menunjukkan bahwa pengulangan perilaku dalam konteks yang konsisten dapat membuat suatu tindakan menjadi semakin otomatis.



Artinya, kamu tidak harus selalu mengandalkan motivasi untuk melakukan sesuatu. Dengan membangun rutinitas yang tepat, beberapa tindakan dapat menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari.



Misalnya, jika ingin memiliki kesehatan yang lebih baik, kamu dapat membangun kebiasaan berjalan kaki, tidur dengan jadwal lebih teratur, dan memperhatikan pola makan.



Jika ingin meningkatkan kemampuan profesional, kamu dapat menyediakan waktu untuk membaca, mengikuti pelatihan, atau mengerjakan proyek kecil.



Jika ingin memiliki hubungan yang lebih sehat, kamu dapat membiasakan diri mendengarkan orang lain, mengungkapkan perasaan secara jujur, dan memberikan perhatian tanpa selalu terdistraksi oleh ponsel.



Salah satu cara sederhana untuk memulai adalah menggunakan prinsip habit stacking, yaitu menghubungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada.



Contohnya:



Setelah menyikat gigi pada pagi hari, saya akan melakukan peregangan selama lima menit.



Setelah membuat kopi, saya akan membaca beberapa halaman buku.



Setelah makan malam, saya akan menyiapkan tiga prioritas untuk hari berikutnya.



Sebelum tidur, saya akan menuliskan satu hal yang saya pelajari hari ini.



Kamu juga perlu memperhatikan lingkungan.



Jika ingin mengurangi penggunaan ponsel, letakkan ponsel jauh dari tempat tidur. Jika ingin lebih sering membaca, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau. Jika ingin berolahraga, siapkan pakaian olahraga sebelum waktu aktivitas dimulai.



Lingkungan yang mendukung dapat mengurangi hambatan untuk melakukan perilaku yang diinginkan.



Namun, jangan membuat terlalu banyak kebiasaan baru sekaligus. Mulailah dengan satu atau dua perubahan yang realistis.



Konsistensi lebih penting daripada intensitas yang hanya bertahan beberapa hari.



Intinya: Kehidupan yang lebih baik dibangun melalui tindakan sehari-hari yang secara perlahan mendekatkanmu pada tujuan.



5. Belajar Menghadapi Ketakutan dan Ketidaknyamanan



Mengubah kehidupan sering kali berarti meninggalkan sesuatu yang sudah dikenal.



Kamu mungkin harus mencoba pekerjaan baru, mengakhiri kebiasaan yang tidak sehat, membangun hubungan baru, menetapkan batasan dengan orang lain, atau mengambil keputusan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.



Semua perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan.



Banyak orang mengira bahwa mereka harus menghilangkan rasa takut terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Padahal, menunggu sampai rasa takut benar-benar hilang dapat membuat seseorang terus terjebak dalam situasi yang sama.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan avoidance behavior, yaitu perilaku menghindari situasi yang menimbulkan emosi tidak menyenangkan.



Menghindar memang dapat memberikan rasa lega dalam jangka pendek. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus, seseorang dapat kehilangan kesempatan untuk belajar bahwa dirinya sebenarnya mampu menghadapi situasi tersebut.



Misalnya, seseorang ingin berbicara di depan umum, tetapi selalu menolak kesempatan karena takut melakukan kesalahan. Setiap kali menghindar, rasa takut mungkin berkurang untuk sementara. Namun, ia juga kehilangan kesempatan untuk membangun pengalaman dan kepercayaan diri.



Salah satu pendekatan psikologis untuk menghadapi pola ini adalah gradual exposure, yaitu menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan secara bertahap, dengan tingkat tantangan yang sesuai dan aman.



Jika kamu takut berbicara di depan umum, kamu bisa memulainya dengan berbicara dalam kelompok kecil, kemudian menyampaikan pendapat dalam rapat, sebelum mencoba berbicara di hadapan audiens yang lebih besar.



Jika kamu takut memulai sesuatu yang baru, mulailah dengan mencari informasi, kemudian melakukan percobaan kecil, dan secara bertahap meningkatkan tantangannya.



Pendekatan lain yang relevan adalah Acceptance and Commitment Therapy (ACT), yang menekankan pentingnya menerima keberadaan pikiran dan perasaan yang tidak nyaman sambil tetap mengambil tindakan berdasarkan nilai-nilai pribadi.



Dalam pendekatan ini, tujuan utamanya bukan menghilangkan semua emosi negatif, melainkan mengurangi pengaruh emosi tersebut terhadap keputusan hidup.



Kamu bisa merasa takut sekaligus tetap mengambil langkah yang bermakna.



Namun, bukan berarti semua situasi yang membuatmu tidak nyaman harus dihadapi. Ada kondisi yang memang tidak aman, hubungan yang merugikan, atau risiko yang perlu dihindari.



Kuncinya adalah membedakan antara ketidaknyamanan yang muncul karena sedang berkembang dan bahaya nyata yang membutuhkan perlindungan.



Intinya: Jangan biarkan setiap rasa takut menentukan arah hidupmu. Pelajari apa yang sedang kamu rasakan, pertimbangkan risikonya, lalu ambil tindakan yang sesuai dengan nilai dan keselamatanmu.



6. Evaluasi Perjalananmu dan Berikan Ruang untuk Bertumbuh



Banyak orang terlalu fokus pada hasil akhir sehingga lupa memperhatikan perkembangan yang sedang terjadi.



Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, memiliki tubuh yang lebih sehat, mencapai kestabilan finansial, atau membangun hubungan yang lebih bahagia. Namun, karena hasil tersebut membutuhkan waktu, mereka sering merasa tidak mengalami kemajuan.



Padahal, perubahan tidak selalu terlihat secara langsung.



Kamu mungkin belum mendapatkan pekerjaan baru, tetapi sudah meningkatkan keterampilan dan memperluas jaringan profesional. Kamu mungkin belum mencapai kondisi finansial yang diinginkan, tetapi sudah mulai mengatur pengeluaran dan membangun kebiasaan menabung.



Kemajuan semacam ini tetap memiliki arti.



Dalam psikologi motivasi, konsep goal-setting theory yang dikembangkan Edwin Locke dan Gary Latham menjelaskan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang secara realistis dapat membantu meningkatkan kinerja, terutama ketika seseorang memperoleh umpan balik mengenai perkembangannya.



Umpan balik membantu seseorang mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki.



Karena itu, jangan hanya menetapkan tujuan. Buatlah kebiasaan untuk mengevaluasi proses secara berkala.



Misalnya, setiap akhir minggu, luangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan:



Apa hal paling penting yang berhasil saya lakukan minggu ini?



Kebiasaan apa yang mulai membantu kehidupan saya?



Hambatan apa yang membuat saya kesulitan bergerak maju?



Apa yang perlu saya ubah agar minggu berikutnya lebih baik?



Apakah tujuan yang sedang saya kejar masih sesuai dengan nilai dan kebutuhan saya?



Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan diri sendiri. Tujuannya adalah memahami perkembangan dan menentukan langkah berikutnya.



Selain itu, kamu perlu belajar menghargai kemajuan kecil.



Jika selama ini kamu kesulitan menjaga rutinitas, tetapi minggu ini berhasil melakukannya beberapa kali, akui perkembangan tersebut. Jika kamu berhasil mengatakan tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan batasan pribadi, hargai keputusan itu.



Namun, jangan menganggap bahwa setiap kemunduran berarti perjalananmu gagal.



Kehidupan tidak selalu bergerak secara lurus. Ada masa ketika kamu berkembang dengan cepat, ada masa ketika kamu harus beristirahat, dan ada masa ketika kamu perlu mengubah arah.



Kemampuan menyesuaikan strategi merupakan bagian dari proses pertumbuhan.



Kamu juga perlu memberi ruang bagi kehidupan untuk berubah. Tujuan yang kamu anggap penting hari ini mungkin berkembang seiring bertambahnya pengalaman dan pemahaman tentang diri sendiri.



Tidak masalah jika kamu perlu meninjau kembali rencana yang pernah dibuat.



Yang penting adalah tetap bergerak dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti tujuan yang sudah tidak lagi bermakna.



Intinya: Jangan hanya mengukur kehidupan dari seberapa jauh kamu telah mencapai tujuan. Perhatikan juga bagaimana kamu berkembang selama perjalanan.



Mulai Hari Ini: Rencana Sederhana untuk Mengarahkan Hidupmu



Jika enam cara di atas terasa terlalu luas, kamu bisa memulainya dengan rencana sederhana berikut.



Hari ini:



Tuliskan tiga hal yang paling ingin kamu perbaiki dalam kehidupan.



Pilih satu hal yang paling penting untuk diprioritaskan.



Tentukan satu tindakan kecil yang bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 30 menit.



Lakukan tindakan tersebut tanpa menunggu kondisi sempurna.



Selama tujuh hari ke depan:



Luangkan waktu 10–20 menit setiap hari untuk mendukung tujuanmu.



Kurangi satu kebiasaan yang menghambat perkembangan.



Catat kemajuan kecil yang berhasil dicapai.



Evaluasi hambatan tanpa menghakimi diri sendiri.



Dalam 30 hari ke depan:



Pertahankan kebiasaan yang paling membantu.



Tinjau kembali tujuan dan prioritas.



Cari dukungan atau pengetahuan yang kamu butuhkan.



Sesuaikan strategi berdasarkan pengalaman nyata.



Rencana ini bukan aturan yang harus diikuti secara kaku. Sesuaikan dengan kemampuan, waktu, kondisi ekonomi, tanggung jawab, dan kebutuhanmu.



Kesimpulan: Kehidupan yang Kamu Inginkan Dimulai dari Pilihan Kecil Hari Ini



Melangkah menuju kehidupan yang kamu inginkan tidak harus dimulai dengan perubahan besar. Kamu tidak perlu langsung meninggalkan pekerjaan, mengubah seluruh rutinitas, atau mengambil keputusan yang berisiko tinggi.



Menurut perspektif psikologi, perubahan yang bermakna dapat dibangun melalui pemahaman terhadap nilai pribadi, tindakan yang terencana, pola pikir yang lebih sehat, kebiasaan yang konsisten, keberanian menghadapi ketidaknyamanan, dan evaluasi perkembangan.



Enam cara yang dapat kamu lakukan adalah menentukan kehidupan yang benar-benar diinginkan, berhenti menunggu waktu sempurna, mengubah cara berbicara kepada diri sendiri, membangun kebiasaan kecil, belajar menghadapi ketakutan, serta mengevaluasi perjalanan secara berkala.



Hal yang paling penting adalah memahami bahwa kehidupan ideal bukan sesuatu yang harus dicapai dalam satu malam.



Kamu mungkin masih memiliki banyak kekhawatiran. Kamu mungkin belum mengetahui seluruh jawaban. Bahkan, kamu mungkin belum yakin apakah langkah yang diambil hari ini akan menghasilkan sesuatu yang besar.



Namun, ketidakpastian bukan alasan untuk terus menunda kehidupan yang ingin kamu bangun.



Mulailah dengan satu keputusan yang lebih baik, satu kebiasaan yang lebih sehat, atau satu tindakan kecil yang selama ini terus kamu tunda.



Sebab, masa depan tidak hanya dibentuk oleh apa yang kamu impikan, tetapi juga oleh tindakan yang bersedia kamu lakukan hari ini.