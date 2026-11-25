JawaPos.com - Menjadi pribadi yang berjiwa petualang bukan berarti harus mendaki gunung tertinggi, bepergian ke negara asing, mencoba olahraga ekstrem, atau selalu mencari pengalaman yang mendebarkan. Jiwa petualang sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar keberanian melakukan hal-hal berisiko. Ia berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk keluar dari rutinitas, menghadapi ketidakpastian, mencoba pengalaman baru, dan membuka diri terhadap kemungkinan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Dalam psikologi, kecenderungan ini berhubungan dengan beberapa karakteristik kepribadian, terutama openness to experience (keterbukaan terhadap pengalaman), rasa ingin tahu, toleransi terhadap ketidakpastian, serta kesediaan mengambil risiko yang diperhitungkan. Orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru biasanya lebih tertarik mengeksplorasi gagasan, tempat, aktivitas, dan cara hidup yang berbeda.



Namun, apakah seseorang memang harus terlahir dengan kepribadian petualang? Tidak selalu. Meskipun faktor kepribadian dan pengalaman masa lalu dapat memengaruhi kecenderungan seseorang, perilaku petualang juga bisa dikembangkan melalui kebiasaan dan latihan secara bertahap.



Kabar baiknya, kamu tidak perlu mengubah seluruh kepribadian untuk menjadi lebih berani menjalani kehidupan. Kamu hanya perlu mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan rasa takut, ketidakpastian, dan pengalaman baru.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat delapan langkah yang dapat membantu kamu menjadi seseorang yang lebih berjiwa petualang menurut perspektif psikologi.



1. Latih Diri untuk Keluar dari Zona Nyaman Secara Bertahap



Salah satu karakteristik orang yang berjiwa petualang adalah kesediaannya untuk mencoba sesuatu yang belum familiar. Mereka tidak selalu mengetahui hasil dari setiap keputusan, tetapi tetap bersedia mengambil langkah pertama.



Sebaliknya, seseorang yang terlalu bergantung pada zona nyaman cenderung memilih aktivitas yang sudah dikenal karena memberikan perasaan aman dan dapat diprediksi. Rutinitas memang memiliki manfaat, tetapi jika seseorang selalu menghindari pengalaman baru, kehidupannya bisa menjadi semakin terbatas.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep behavioral flexibility, yaitu kemampuan menyesuaikan perilaku berdasarkan situasi yang dihadapi. Fleksibilitas perilaku membantu seseorang merespons perubahan dan menghadapi kondisi yang tidak selalu sesuai dengan harapannya.



Untuk mengembangkan kemampuan ini, kamu tidak harus langsung melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dengan perubahan sederhana.



Misalnya, mencoba makanan yang belum pernah dicicipi, mengunjungi tempat baru di kota sendiri, mengikuti kelas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, atau berbicara dengan seseorang yang memiliki latar belakang berbeda.



Meskipun terlihat sederhana, pengalaman tersebut memberikan kesempatan bagi otak untuk mempelajari bahwa sesuatu yang tidak familiar tidak selalu berbahaya.



Kamu juga dapat menggunakan prinsip peningkatan bertahap. Jika merasa gugup ketika melakukan sesuatu yang baru, jangan langsung memaksakan diri melakukan tantangan yang terlalu besar. Pilih pengalaman yang sedikit lebih menantang daripada aktivitas sehari-hari.



Semakin sering kamu melakukannya, semakin besar kesempatan untuk membangun kepercayaan diri dalam menghadapi situasi baru.



Intinya: Jiwa petualang tidak selalu dimulai dengan tindakan luar biasa. Terkadang, ia dimulai ketika kamu berani melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya.



2. Kembangkan Rasa Ingin Tahu terhadap Dunia



Rasa ingin tahu merupakan salah satu fondasi penting dari perilaku eksploratif. Seseorang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya terdorong untuk memahami sesuatu yang belum diketahuinya.



Mereka tidak hanya menerima dunia sebagaimana adanya, tetapi juga tertarik mencari tahu alasan di balik berbagai hal.



Dalam psikologi kepribadian, rasa ingin tahu sering dikaitkan dengan dimensi openness to experience. Dimensi ini mencakup ketertarikan terhadap ide-ide baru, imajinasi, pengalaman estetis, serta kesediaan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda.



Orang yang memiliki keterbukaan tinggi cenderung lebih menikmati eksplorasi intelektual maupun pengalaman langsung. Mereka mungkin tertarik mempelajari kebudayaan baru, membaca tentang tempat yang belum pernah dikunjungi, mencoba keterampilan berbeda, atau mempertanyakan keyakinan yang selama ini dianggap biasa.



Untuk mengembangkan rasa ingin tahu, biasakan mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kamu temui.



Ketika melihat kebiasaan masyarakat yang berbeda, tanyakan mengapa mereka melakukannya. Ketika mendengar pendapat yang bertentangan dengan keyakinanmu, cobalah memahami alasan di balik pendapat tersebut. Ketika menemukan sesuatu yang menarik, luangkan waktu untuk mempelajarinya lebih jauh.



Kamu juga dapat membuat daftar pengalaman yang ingin dicoba. Daftar tersebut tidak harus berisi perjalanan mahal atau kegiatan ekstrem. Isinya bisa berupa mempelajari bahasa baru, mengunjungi museum, mengikuti lokakarya, mencoba memasak makanan dari negara lain, atau mempelajari sejarah suatu tempat.



Rasa ingin tahu membuat kehidupan terasa lebih luas karena kamu mulai melihat bahwa selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari dan dijelajahi.



Intinya: Semakin besar rasa ingin tahumu, semakin banyak alasan yang kamu miliki untuk mengeksplorasi dunia.



3. Belajar Berdamai dengan Ketidakpastian



Petualangan hampir selalu melibatkan sesuatu yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Perjalanan mungkin tidak berjalan sesuai rencana, aktivitas baru mungkin terasa lebih sulit daripada perkiraan, dan keputusan tertentu mungkin menghasilkan pengalaman yang tidak terduga.



Bagi sebagian orang, ketidakpastian seperti ini terasa sangat mengganggu.



Mereka ingin mengetahui semua kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Mereka juga mungkin terus memikirkan skenario terburuk sehingga akhirnya memilih untuk tidak mencoba sama sekali.



Dalam psikologi, kemampuan menghadapi situasi yang tidak jelas berkaitan dengan konsep tolerance of uncertainty, yaitu kemampuan menoleransi ketidakpastian tanpa mengalami tekanan emosional yang berlebihan.



Toleransi terhadap ketidakpastian bukan berarti seseorang harus menyukai semua situasi yang tidak terduga. Artinya, seseorang mampu menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan dan bahwa ketidakjelasan merupakan bagian normal dari kehidupan.



Salah satu cara melatihnya adalah dengan memberikan ruang bagi pengalaman yang tidak sepenuhnya direncanakan.



Misalnya, ketika mengunjungi tempat baru, buatlah rencana dasar mengenai transportasi, anggaran, dan keselamatan, tetapi jangan merasa harus mengatur setiap menit perjalanan. Sisakan waktu untuk menemukan tempat menarik secara spontan.



Dalam kehidupan sehari-hari, kamu juga bisa mencoba mengambil keputusan kecil tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan semua kemungkinan.



Namun, penting untuk membedakan antara menerima ketidakpastian dan bertindak ceroboh. Petualangan yang sehat tetap membutuhkan pertimbangan mengenai risiko, keselamatan, dan konsekuensi.



Kamu tidak harus menghilangkan semua rasa takut sebelum mencoba sesuatu. Terkadang, keberanian justru berarti tetap melangkah meskipun masih ada sedikit ketidaknyamanan.



Intinya: Kamu tidak perlu mengetahui seluruh perjalanan untuk berani mengambil langkah pertama.



4. Ubah Cara Pandang terhadap Kegagalan



Salah satu penghalang terbesar dalam menjalani pengalaman baru adalah ketakutan terhadap kegagalan.



Seseorang mungkin ingin belajar menari, mencoba olahraga baru, bepergian sendirian, atau memulai kegiatan kreatif. Namun, ia mengurungkan niat karena takut terlihat tidak kompeten, melakukan kesalahan, atau mendapatkan penilaian negatif dari orang lain.



Masalahnya, pengalaman baru hampir selalu melibatkan kemungkinan melakukan kesalahan.



Dalam teori growth mindset yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck, terdapat perbedaan antara pola pikir yang menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap dan pola pikir yang melihat kemampuan dapat berkembang melalui proses belajar.



Orang dengan growth mindset cenderung memandang tantangan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, bukan sekadar ujian untuk membuktikan bahwa dirinya sudah cukup baik.



Cara pandang ini sangat berguna ketika kamu ingin menjadi lebih berjiwa petualang.



Bayangkan kamu mencoba mendaki gunung untuk pertama kalinya. Kamu mungkin berjalan lebih lambat daripada orang lain, merasa kesulitan mengatur napas, atau tidak mampu mencapai tujuan yang direncanakan.



Daripada menganggap pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa kamu tidak cocok melakukan kegiatan luar ruangan, cobalah mengevaluasi apa yang dapat dipelajari.



Mungkin kamu perlu meningkatkan kebugaran, memilih jalur yang lebih sesuai, membawa perlengkapan berbeda, atau mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik.



Kegagalan tidak harus menjadi alasan untuk berhenti. Ia bisa menjadi informasi yang membantu kamu mengambil keputusan lebih baik pada kesempatan berikutnya.



Kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua pengalaman harus menghasilkan keberhasilan yang terlihat. Terkadang, manfaat terbesar dari mencoba sesuatu yang baru adalah pengetahuan yang kamu peroleh tentang diri sendiri.



Intinya: Jangan menjadikan kesempurnaan sebagai syarat untuk memulai. Jadikan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar.



5. Biasakan Mengambil Risiko yang Diperhitungkan



Menjadi petualang bukan berarti melakukan semua hal tanpa memikirkan konsekuensinya. Justru, petualangan yang sehat membutuhkan kemampuan membedakan risiko yang layak diambil dan risiko yang sebaiknya dihindari.



Dalam psikologi, perilaku mengambil risiko dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi terhadap kemungkinan bahaya, pengalaman sebelumnya, emosi, serta kemampuan mengendalikan impuls.



Seseorang yang berjiwa petualang bukan berarti selalu mengambil keputusan berbahaya. Ia dapat memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru sambil tetap mempertimbangkan keselamatan.



Sebagai contoh, jika kamu ingin mencoba perjalanan solo, kamu bisa memulainya dengan mengunjungi kota yang relatif mudah dijangkau. Pelajari rute perjalanan, simpan kontak darurat, siapkan anggaran tambahan, dan beri tahu orang tepercaya mengenai rencana perjalananmu.



Jika ingin mencoba olahraga baru, ikuti pelatihan dasar dan gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai.



Langkah-langkah tersebut bukan tanda bahwa kamu kurang berani. Sebaliknya, persiapan yang baik memungkinkan kamu menikmati pengalaman baru dengan lebih tenang.



Kamu juga dapat membedakan risiko berdasarkan konsekuensinya. Risiko sosial seperti memperkenalkan diri kepada orang baru biasanya berbeda tingkat bahayanya dibandingkan risiko fisik seperti melakukan aktivitas ekstrem tanpa pelatihan.



Mulailah dengan risiko yang konsekuensinya relatif kecil dan masih dapat dikelola. Setelah memperoleh pengalaman, kamu akan lebih mampu menilai kemampuan serta batasan diri sendiri.



Petualangan yang bermakna tidak harus mempertaruhkan keselamatan. Kamu bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga melalui kegiatan sederhana yang direncanakan dengan baik.



Intinya: Keberanian bukan berarti mengabaikan bahaya, melainkan mengetahui kapan harus melangkah dan kapan harus mempersiapkan diri.



6. Perluas Lingkungan Sosial dan Temui Orang dengan Perspektif Berbeda



Lingkungan sosial dapat memengaruhi cara seseorang melihat dunia dan menentukan aktivitas yang berani dicobanya.



Jika kamu selalu berada dalam lingkungan yang memiliki kebiasaan, pemikiran, dan pengalaman serupa, kemungkinan besar kesempatan untuk mengenal perspektif baru menjadi lebih terbatas.



Sebaliknya, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dapat memperluas pemahaman dan memperkenalkan pengalaman yang sebelumnya tidak pernah kamu pertimbangkan.



Dalam psikologi sosial, konsep social learning menjelaskan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain. Kita tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dari melihat bagaimana orang lain menghadapi situasi tertentu.



Misalnya, kamu mungkin tidak pernah berpikir untuk mengikuti kegiatan sukarela. Namun, setelah bertemu seseorang yang aktif dalam komunitas sosial, kamu mulai memahami manfaat dan pengalaman yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut.



Hal yang sama dapat terjadi ketika bertemu orang yang gemar bepergian, mendaki gunung, mempelajari bahasa asing, atau mencoba aktivitas kreatif.



Untuk memperluas lingkungan sosial, kamu bisa bergabung dengan komunitas berdasarkan minat, menghadiri acara publik, mengikuti kelas kelompok, atau menjadi sukarelawan.



Tidak perlu memaksa diri menjadi orang yang sangat ekstrover. Kamu tetap bisa membangun hubungan baru melalui percakapan sederhana dan interaksi dalam kelompok kecil.



Selain itu, cobalah mendengarkan pengalaman orang lain tanpa terburu-buru membandingkannya dengan kehidupanmu sendiri.



Terkadang, cerita seseorang tentang pengalaman yang berbeda dapat membuka pintu menuju petualangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.



Intinya: Dunia terasa lebih luas ketika kamu bersedia mengenal orang-orang yang memiliki cara hidup dan pandangan berbeda.



7. Bangun Kepercayaan Diri Melalui Pengalaman Kecil



Banyak orang menunggu sampai merasa benar-benar percaya diri sebelum mencoba sesuatu yang baru. Padahal, kepercayaan diri sering kali justru tumbuh setelah seseorang memiliki pengalaman menghadapi tantangan.



Dalam teori self-efficacy yang dikembangkan psikolog Albert Bandura, keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu berperan penting dalam menentukan bagaimana ia menghadapi tantangan.



Salah satu sumber utama self-efficacy adalah pengalaman keberhasilan pribadi atau mastery experiences.



Artinya, ketika seseorang berhasil menghadapi tantangan, bahkan tantangan kecil, keyakinannya terhadap kemampuan diri dapat meningkat.



Prinsip ini bisa diterapkan untuk membangun jiwa petualang.



Jika kamu ingin bepergian sendiri tetapi masih merasa takut, mulailah dengan mengunjungi tempat yang dekat. Setelah itu, cobalah perjalanan singkat ke kota lain. Jika sudah lebih terbiasa, kamu dapat mempertimbangkan perjalanan yang lebih panjang.



Jika ingin mencoba aktivitas fisik baru, mulailah dengan tingkat kesulitan yang sesuai kemampuan. Jangan langsung membandingkan dirimu dengan orang yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun.



Setiap keberhasilan kecil dapat menjadi bukti bahwa kamu mampu menghadapi sesuatu yang sebelumnya terasa sulit.



Kamu juga bisa membuat catatan pengalaman. Tuliskan hal baru yang telah dicoba, tantangan yang berhasil dihadapi, dan pelajaran yang diperoleh.



Ketika suatu hari merasa ragu, kamu dapat membaca kembali catatan tersebut untuk mengingat bahwa kemampuan menghadapi tantangan pernah berkembang melalui proses yang sama.



Kepercayaan diri bukan berarti selalu merasa yakin. Kepercayaan diri juga bisa berarti mengetahui bahwa kamu mampu belajar dan menyesuaikan diri ketika menghadapi situasi yang belum pernah dialami.



Intinya: Jangan menunggu kepercayaan diri datang sebelum memulai. Bangunlah kepercayaan diri melalui pengalaman nyata.



8. Jadikan Eksplorasi sebagai Bagian dari Gaya Hidup



Menjadi seseorang yang berjiwa petualang bukanlah hasil dari satu perjalanan besar atau satu pengalaman luar biasa. Hal tersebut lebih berkaitan dengan pola hidup yang secara konsisten memberikan ruang bagi hal-hal baru.



Kamu tidak harus terus-menerus bepergian atau mencari aktivitas yang menantang. Yang lebih penting adalah mempertahankan sikap terbuka terhadap pengalaman dan kesempatan untuk belajar.



Dalam psikologi, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks tertentu. Ketika aktivitas eksploratif dilakukan secara teratur, aktivitas tersebut dapat menjadi bagian yang lebih alami dari kehidupan sehari-hari.



Cobalah membuat komitmen sederhana untuk melakukan satu hal baru secara berkala.



Misalnya, setiap minggu mencoba aktivitas yang berbeda, setiap bulan mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi, atau setiap beberapa bulan mempelajari keterampilan baru.



Kamu juga bisa mengembangkan kebiasaan eksplorasi melalui kegiatan yang tidak membutuhkan banyak biaya.



Berjalan kaki melewati rute yang berbeda, mengunjungi perpustakaan, mencoba resep baru, membaca buku tentang kebudayaan lain, atau menghadiri acara komunitas dapat menjadi bentuk petualangan tersendiri.



Selain itu, penting untuk mengevaluasi pengalaman yang sudah dilakukan. Tanyakan kepada diri sendiri:



Apa hal baru yang saya pelajari?



Bagian mana dari pengalaman ini yang paling menarik?



Apa yang sebelumnya saya takutkan tetapi ternyata bisa saya hadapi?



Apa yang ingin saya coba berikutnya?



Apakah pengalaman ini sesuai dengan nilai dan tujuan hidup saya?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu kamu memahami bahwa petualangan bukan hanya tentang mengumpulkan pengalaman, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi.



Pada akhirnya, seseorang yang berjiwa petualang tidak harus selalu berada jauh dari rumah. Ia bisa menjadi orang yang tetap memiliki rasa ingin tahu, terbuka terhadap perubahan, dan bersedia menemukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari.



Intinya: Petualangan akan terasa lebih alami ketika eksplorasi bukan lagi aktivitas sesekali, melainkan bagian dari cara kamu menjalani kehidupan.



Kesimpulan: Jiwa Petualang Dapat Dikembangkan



Menjadi seseorang yang lebih berjiwa petualang bukan berarti harus menghilangkan rasa takut, meninggalkan semua rutinitas, atau terus-menerus mencari pengalaman yang ekstrem.



Menurut perspektif psikologi, perilaku petualang berkaitan dengan sejumlah kemampuan dan kecenderungan yang dapat dikembangkan, seperti keterbukaan terhadap pengalaman, rasa ingin tahu, toleransi terhadap ketidakpastian, fleksibilitas perilaku, serta keyakinan terhadap kemampuan diri.



Delapan langkah yang dapat kamu lakukan adalah keluar dari zona nyaman secara bertahap, mengembangkan rasa ingin tahu, berdamai dengan ketidakpastian, mengubah cara pandang terhadap kegagalan, mengambil risiko yang diperhitungkan, memperluas lingkungan sosial, membangun kepercayaan diri melalui pengalaman kecil, dan menjadikan eksplorasi sebagai bagian dari gaya hidup.



Hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa setiap orang memiliki definisi petualangan yang berbeda. Bagi sebagian orang, petualangan berarti mendaki gunung atau menjelajahi negara baru. Bagi orang lain, petualangan mungkin berarti memulai karier baru, berbicara di depan umum, tinggal di lingkungan berbeda, atau berani mencoba sesuatu yang selama ini dihindari.



Kamu tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan pengalaman orang lain. Mulailah dari tantangan yang sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan nilai-nilai yang kamu miliki.



Sebab, kehidupan yang lebih petualang bukan selalu tentang seberapa jauh kamu pergi, melainkan seberapa bersedia kamu membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru.