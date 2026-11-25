JawaPos.com - Percakapan politik seharusnya menjadi ruang bagi manusia untuk bertukar pikiran, memahami perbedaan, dan mencari jalan keluar dari berbagai persoalan bersama. Melalui percakapan yang sehat, seseorang dapat mengenal sudut pandang orang lain, mempertanyakan gagasan yang selama ini diyakini, serta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan bermasyarakat.

Namun, dalam kenyataannya, percakapan politik sering kali justru berubah menjadi sumber pertengkaran. Diskusi yang awalnya membahas kebijakan publik dapat berakhir dengan saling menyalahkan, merendahkan, bahkan memutus hubungan pertemanan dan kekeluargaan. Orang-orang yang sebelumnya mampu berbicara dengan santai tiba-tiba menjadi defensif ketika mengetahui bahwa mereka memiliki pandangan politik yang berbeda.



Fenomena ini bukan sekadar persoalan kurangnya pengetahuan politik. Ada banyak proses psikologis yang memengaruhi cara manusia memahami informasi, mempertahankan keyakinan, dan merespons orang-orang yang tidak sependapat dengannya.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia tidak selalu memproses informasi secara netral. Identitas kelompok, emosi, pengalaman pribadi, serta kebutuhan untuk merasa benar dapat memengaruhi penilaian seseorang terhadap persoalan politik.



Akibatnya, percakapan yang seharusnya membantu seseorang memahami suatu masalah justru dapat memperkuat prasangka dan memperlebar jarak antarmanusia.



Lantas, mengapa percakapan politik sering menjadi keliru? Dan bagaimana cara memperbaikinya agar perbedaan pendapat tidak selalu berakhir dengan konflik?



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (25/11), terdapat tujuh alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut menurut perspektif psikologi, sekaligus cara membangun percakapan politik yang lebih sehat.



1. Orang Lebih Sibuk Mempertahankan Identitas daripada Memahami Pendapat Orang Lain



Salah satu alasan utama percakapan politik menjadi keliru adalah karena manusia sering menganggap pandangan politik sebagai bagian dari identitas dirinya.



Bagi sebagian orang, pilihan politik bukan hanya persoalan menyukai seorang tokoh atau mendukung suatu kebijakan. Pilihan tersebut dapat berkaitan dengan nilai keluarga, lingkungan sosial, pengalaman hidup, keyakinan moral, dan kelompok tempat mereka merasa diterima.



Ketika seseorang mengkritik pandangan politik yang diyakini, kritik tersebut terkadang tidak diterima sebagai perbedaan gagasan. Sebaliknya, kritik itu terasa seperti serangan terhadap dirinya secara pribadi.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan identitas sosial (social identity). Teori identitas sosial menjelaskan bahwa manusia cenderung mengelompokkan dirinya ke dalam kelompok tertentu dan membangun sebagian rasa percaya dirinya melalui keanggotaan kelompok tersebut.



Karena itu, seseorang mungkin merasa perlu membela kelompok politiknya meskipun sedang berhadapan dengan informasi yang sebenarnya layak dipertimbangkan.



Misalnya, ketika seseorang mengkritik kebijakan yang didukung oleh kelompok politik tertentu, anggota kelompok tersebut mungkin langsung merasa tersinggung. Mereka tidak lagi berusaha memahami isi kritik, tetapi lebih sibuk membuktikan bahwa kelompoknya tidak bersalah.



Percakapan pun berubah menjadi pertarungan identitas.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Cobalah memisahkan identitas pribadi dari pendapat politik. Seseorang boleh memiliki pandangan politik tertentu tanpa harus menganggap semua gagasannya selalu benar.



Belajarlah mengatakan, "Saya mendukung gagasan ini, tetapi saya tetap terbuka untuk mempertimbangkan kritik terhadapnya."



Kalimat sederhana tersebut membantu menciptakan jarak antara harga diri dan keyakinan politik.



Penting juga untuk mengingat bahwa mengkritik sebuah kebijakan tidak selalu berarti merendahkan orang-orang yang mendukungnya. Seseorang dapat menghormati manusia tanpa harus menyetujui seluruh pendapatnya.



2. Bias Konfirmasi Membuat Orang Hanya Mencari Informasi yang Mendukung Keyakinannya



Alasan kedua adalah kecenderungan manusia untuk lebih menyukai informasi yang sesuai dengan apa yang sudah dipercayainya.



Dalam psikologi kognitif, kecenderungan ini dikenal sebagai bias konfirmasi (confirmation bias).



Bias konfirmasi terjadi ketika seseorang lebih mudah mencari, mengingat, memperhatikan, dan menerima informasi yang mendukung keyakinannya. Sebaliknya, informasi yang bertentangan dengan pandangannya cenderung dipertanyakan secara berlebihan atau langsung ditolak.



Dalam percakapan politik, kebiasaan ini dapat menimbulkan masalah besar.



Bayangkan dua orang sedang membicarakan sebuah kebijakan pemerintah. Orang pertama hanya membaca sumber informasi yang mendukung kebijakan tersebut, sedangkan orang kedua hanya mengonsumsi informasi yang mengkritiknya.



Keduanya mungkin merasa memiliki bukti yang cukup untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Namun, karena sumber informasi yang mereka gunakan berbeda, percakapan sulit menghasilkan pemahaman bersama.



Bahkan, ketika salah satu pihak menunjukkan informasi baru, pihak lainnya belum tentu bersedia mempertimbangkannya.



Masalahnya bukan selalu karena seseorang tidak memiliki informasi, melainkan karena ia tidak terbiasa menguji informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Biasakan mencari informasi yang berpotensi membantah pendapat pribadi.



Jika mendukung sebuah kebijakan, cobalah membaca kritik yang disampaikan oleh sumber kredibel. Jika menentangnya, pelajari pula alasan dan bukti yang digunakan oleh pihak pendukung.



Gunakan beberapa pertanyaan berikut:



Apa bukti yang mendukung pendapat saya?



Apakah ada informasi kredibel yang bertentangan dengan keyakinan saya?



Apakah saya menilai informasi berdasarkan kualitas buktinya atau berdasarkan siapa yang menyampaikannya?



Apa yang mungkin membuat saya mengubah pendapat?



Tujuannya bukan membuat seseorang selalu berubah pikiran. Tujuannya adalah membangun kebiasaan berpikir yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.



3. Emosi Mengambil Alih Ketika Seseorang Merasa Terancam



Percakapan politik sering menyentuh persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, seperti ekonomi, pendidikan, keamanan, keadilan, agama, dan masa depan keluarga.



Karena menyangkut hal-hal yang dianggap penting, pembicaraan politik dapat membangkitkan emosi yang kuat.



Seseorang mungkin merasa marah ketika mendengar pendapat yang dianggap tidak adil. Orang lain mungkin merasa takut ketika membayangkan perubahan kebijakan tertentu. Ada pula yang merasa tersinggung karena pengalaman hidupnya seolah-olah diabaikan.



Ketika emosi meningkat, kemampuan seseorang untuk mendengarkan dan mempertimbangkan informasi dapat terganggu.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan respons stres. Ketika seseorang merasa terancam, perhatian dapat menyempit dan pikirannya lebih terfokus pada upaya mempertahankan diri daripada memahami persoalan secara menyeluruh.



Itulah sebabnya diskusi politik terkadang berubah begitu cepat.



Seseorang yang awalnya hanya ingin menyampaikan pendapat dapat mulai meninggikan suara, menggunakan kata-kata kasar, atau menyerang karakter lawan bicara.



Dalam keadaan seperti itu, percakapan tidak lagi berorientasi pada pemahaman. Kedua pihak lebih sibuk mengelola kemarahan masing-masing.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Belajarlah mengenali tanda-tanda ketika emosi mulai mengambil alih percakapan.



Misalnya, tubuh mulai tegang, suara meninggi, muncul dorongan untuk menyela, atau keinginan kuat untuk segera membalas setiap pernyataan.



Ketika tanda-tanda tersebut muncul, berikan jeda.



Tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan seluruh perbedaan pendapat dalam satu percakapan.



Seseorang dapat mengatakan, "Saya merasa pembicaraan ini mulai terlalu emosional. Bagaimana kalau kita berhenti sebentar dan melanjutkannya ketika sudah lebih tenang?"



Selain itu, cobalah menggunakan kalimat yang menjelaskan perasaan tanpa menyalahkan orang lain.



Daripada mengatakan, "Kamu tidak pernah mau mengerti," lebih baik mengatakan, "Saya merasa pendapat saya belum benar-benar dipahami."



Perubahan cara berbicara ini dapat membantu mengurangi sikap defensif dan menjaga hubungan interpersonal.



4. Orang Menganggap Perbedaan Pendapat sebagai Bukti bahwa Pihak Lain Tidak Cerdas



Kesalahan lain dalam percakapan politik adalah kecenderungan menilai kecerdasan atau kualitas moral seseorang berdasarkan pandangan politiknya.



Ketika bertemu orang yang tidak sependapat, sebagian orang langsung menyimpulkan bahwa lawan bicaranya bodoh, tidak memiliki wawasan, mudah dipengaruhi, atau tidak memahami kenyataan.



Padahal, perbedaan pendapat tidak selalu muncul karena kurangnya kecerdasan.



Dua orang yang sama-sama berpendidikan dan memiliki akses terhadap informasi dapat menghasilkan kesimpulan berbeda karena pengalaman, nilai, prioritas, dan cara menimbang risiko yang berbeda.



Sebagai contoh, seseorang mungkin lebih mengutamakan stabilitas ekonomi ketika menilai sebuah kebijakan. Sementara itu, orang lain mungkin lebih memprioritaskan pemerataan kesempatan.



Keduanya menggunakan ukuran keberhasilan yang berbeda.



Dalam psikologi sosial, persoalan ini berkaitan dengan atribusi, yaitu cara manusia menjelaskan penyebab perilaku atau pandangan orang lain.



Seseorang dapat melakukan kesalahan atribusi ketika terlalu cepat menganggap bahwa perbedaan pendapat disebabkan oleh karakter buruk orang lain, tanpa mempertimbangkan pengalaman dan keadaan yang membentuk pandangan tersebut.



Akibatnya, diskusi berubah menjadi penilaian terhadap pribadi.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Gantilah kebiasaan menghakimi dengan kebiasaan bertanya.



Daripada mengatakan, "Bagaimana mungkin kamu bisa berpikir seperti itu?" cobalah mengatakan, "Pengalaman atau pertimbangan apa yang membuat kamu sampai pada kesimpulan tersebut?"



Pertanyaan seperti ini memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan alasan di balik pendapatnya.



Cobalah juga membedakan antara tiga hal:



Orang: Individu yang memiliki pengalaman dan martabat.



Pendapat: Gagasan yang dapat didiskusikan dan dipertanyakan.



Bukti: Informasi yang dapat diperiksa untuk menilai suatu klaim.



Dengan memisahkan ketiganya, seseorang dapat mengkritik pendapat tanpa merendahkan pribadi yang menyampaikannya.



5. Media Sosial Mendorong Percakapan Politik Menjadi Lebih Reaktif



Perkembangan media sosial membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan membicarakan persoalan politik.



Di satu sisi, hal ini membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain, komunikasi digital juga memiliki karakteristik yang dapat memperbesar kesalahpahaman.



Percakapan melalui komentar, unggahan, dan pesan singkat sering kehilangan unsur komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi, dan bahasa tubuh.



Akibatnya, sebuah kalimat yang sebenarnya dimaksudkan sebagai kritik biasa dapat dianggap sebagai penghinaan.



Selain itu, komunikasi digital memungkinkan seseorang memberikan respons secara spontan tanpa harus memikirkan dampak perkataannya dalam waktu lama.



Dalam psikologi komunikasi, fenomena ini dapat berkaitan dengan online disinhibition effect, yaitu kecenderungan sebagian orang untuk lebih berani mengekspresikan diri secara terbuka atau agresif ketika berkomunikasi melalui internet dibandingkan ketika berhadapan langsung.



Ditambah lagi, konten yang memancing kemarahan atau kontroversi dapat menarik perhatian besar. Hal ini membuat sebagian pengguna lebih sering terpapar percakapan yang penuh pertentangan.



Akibatnya, masyarakat dapat memperoleh kesan bahwa perbedaan politik selalu harus diselesaikan melalui perdebatan keras.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat untuk melampiaskan setiap reaksi emosional.



Sebelum membagikan informasi politik, periksa terlebih dahulu sumber, tanggal, konteks, dan keakuratan isinya.



Jika menemukan komentar yang memancing kemarahan, jangan merasa harus langsung membalasnya.



Pertimbangkan apakah respons tersebut benar-benar akan membantu memperjelas persoalan atau justru memperpanjang pertengkaran.



Ada beberapa kebiasaan yang dapat diterapkan:



Hindari membagikan berita hanya karena sesuai dengan keyakinan pribadi.



Jangan menggunakan potongan video tanpa memeriksa konteks lengkapnya.



Bedakan kritik terhadap kebijakan dengan serangan terhadap individu.



Hindari membalas komentar ketika sedang marah.



Pilih percakapan yang memungkinkan pertukaran informasi secara bermakna.



Tidak semua perdebatan di internet layak diikuti. Terkadang, menjaga kualitas perhatian jauh lebih bermanfaat daripada memenangkan pertengkaran.



6. Orang Lebih Ingin Menang daripada Menemukan Kebenaran



Salah satu penyebab percakapan politik kehilangan arah adalah keinginan untuk menang.



Ketika berdiskusi, sebagian orang menganggap keberhasilan sebagai kemampuan membungkam lawan bicara, memberikan jawaban terakhir, atau membuat pihak lain terlihat tidak memahami persoalan.



Dalam kondisi tersebut, tujuan percakapan berubah.



Alih-alih mencari pemahaman, seseorang mulai mengumpulkan argumen untuk menyerang. Ia mungkin hanya mendengarkan demi menemukan kelemahan lawan bicara, bukan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang disampaikan.



Fenomena ini berkaitan dengan motivasi defensif dan kebutuhan manusia untuk mempertahankan citra diri.



Mengakui kesalahan terkadang terasa tidak nyaman karena dapat menimbulkan perasaan malu, kehilangan harga diri, atau kekhawatiran dianggap tidak konsisten.



Karena itu, seseorang mungkin terus mempertahankan pendapat meskipun sudah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa sebagian keyakinannya perlu diperbaiki.



Padahal, kemampuan mengubah pendapat berdasarkan bukti baru merupakan bagian penting dari pemikiran kritis.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Ubah tujuan percakapan dari memenangkan perdebatan menjadi memperoleh pemahaman.



Sebelum berdiskusi, tanyakan kepada diri sendiri: apakah saya ingin memahami persoalan ini atau hanya ingin membuktikan bahwa saya benar?



Cobalah menerapkan kebiasaan berikut:



Dengarkan sampai lawan bicara selesai menjelaskan.



Ulangi inti pendapatnya sebelum memberikan tanggapan.



Akui bagian dari argumennya yang memang masuk akal.



Bersedia mengatakan bahwa ada informasi yang belum diketahui.



Jangan menganggap perubahan pendapat sebagai kekalahan.



Salah satu kalimat yang dapat membantu adalah, "Saya belum pernah mempertimbangkan sudut pandang tersebut. Saya perlu memikirkannya lebih jauh."



Kalimat itu tidak menunjukkan kelemahan. Justru, hal tersebut memperlihatkan kesediaan seseorang untuk belajar.



7. Kurangnya Empati Membuat Orang Melupakan Manusia di Balik Perbedaan Politik



Alasan terakhir adalah berkurangnya empati dalam percakapan politik.



Ketika seseorang terlalu fokus pada perbedaan ideologi, kelompok, atau pilihan politik, ia dapat melupakan bahwa orang yang berada di seberangnya juga memiliki kehidupan, kekhawatiran, dan pengalaman pribadi.



Seseorang mungkin mendukung kebijakan tertentu karena pernah mengalami kesulitan ekonomi. Orang lain mungkin menentangnya karena memiliki pengalaman berbeda yang membuatnya melihat risiko tertentu.



Tanpa empati, perbedaan pengalaman tersebut mudah berubah menjadi prasangka.



Dalam psikologi, empati merupakan kemampuan untuk memahami atau mempertimbangkan perasaan dan perspektif orang lain. Empati tidak berarti harus menyetujui semua pendapat seseorang.



Seseorang dapat memahami mengapa orang lain memiliki keyakinan tertentu tanpa harus mengadopsi keyakinan tersebut.



Inilah hal penting yang sering hilang dalam percakapan politik.



Ketika empati tidak hadir, manusia cenderung melihat lawan bicara sebagai representasi kelompok yang harus dikalahkan, bukan sebagai individu yang layak didengarkan.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Cobalah memahami pengalaman yang membentuk pandangan politik seseorang.



Ajukan pertanyaan terbuka seperti:



Apa yang membuat persoalan ini begitu penting bagi kamu?



Pengalaman apa yang paling memengaruhi pandanganmu?



Apa kekhawatiran terbesar yang kamu miliki terhadap kebijakan tersebut?



Hal apa yang menurutmu sering tidak dipahami oleh orang-orang yang berbeda pendapat?



Pertanyaan tersebut dapat membantu percakapan menjadi lebih manusiawi.



Selain itu, temukan nilai-nilai yang mungkin sama-sama dihargai, seperti keamanan, kesejahteraan keluarga, kesempatan pendidikan, keadilan, dan masa depan yang lebih baik.



Dua orang mungkin berbeda pendapat tentang cara mencapai tujuan tertentu, tetapi masih memiliki kepedulian yang sama terhadap kehidupan masyarakat.



Memahami kesamaan tersebut dapat menjadi awal untuk membangun dialog yang lebih konstruktif.



Cara Membangun Percakapan Politik yang Lebih Sehat Menurut Psikologi



Setelah memahami tujuh penyebab tersebut, penting untuk mengetahui bahwa memperbaiki percakapan politik bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat.



Masyarakat yang sehat justru membutuhkan ruang untuk mempertanyakan kebijakan, mengkritik keputusan, dan menyampaikan pandangan yang berbeda.



Hal yang perlu diperbaiki adalah cara manusia mengelola perbedaan tersebut.



Berikut beberapa prinsip yang dapat diterapkan.



1. Mulailah dengan Rasa Ingin Tahu



Jangan langsung berasumsi bahwa seseorang memiliki niat buruk hanya karena pendapatnya berbeda.



Mulailah dengan mencari tahu alasan di balik pandangannya.



Rasa ingin tahu membantu seseorang menunda penilaian dan memberikan kesempatan untuk memahami informasi secara lebih lengkap.



2. Gunakan Bahasa yang Tidak Menyerang



Pilihan kata memiliki pengaruh besar terhadap kualitas komunikasi.



Hindari ungkapan yang merendahkan seperti "kamu bodoh", "kamu tidak paham", atau "kelompokmu selalu salah".



Lebih baik gunakan kalimat seperti, "Saya melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda."



Bahasa yang tidak menyerang dapat mengurangi sikap defensif dan membuat orang lain lebih bersedia mendengarkan.



3. Periksa Fakta Sebelum Mempertahankan Pendapat



Jangan menjadikan keyakinan pribadi sebagai satu-satunya ukuran kebenaran.



Periksa informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, bandingkan beberapa penjelasan, dan perhatikan konteks suatu peristiwa.



Kemampuan membedakan fakta, interpretasi, dan opini merupakan bagian penting dari literasi informasi.



4. Belajar Mendengarkan secara Aktif



Mendengarkan bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara.



Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian, memahami maksud pembicaraan, dan memastikan bahwa kita tidak salah menangkap pesan.



Salah satu cara sederhana adalah mengulang inti pendapat lawan bicara menggunakan bahasa sendiri sebelum memberikan tanggapan.



5. Ketahui Kapan Harus Menghentikan Percakapan



Tidak semua perbedaan harus diselesaikan saat itu juga.



Jika percakapan mulai berubah menjadi penghinaan, intimidasi, atau pertengkaran yang tidak produktif, seseorang berhak mengakhiri diskusi.



Menetapkan batas komunikasi bukan berarti menghindari kenyataan. Itu merupakan cara menjaga kesehatan hubungan dan kualitas interaksi.



Penutup: Perbedaan Politik Tidak Harus Menghancurkan Hubungan Antarmanusia



Percakapan politik menjadi keliru ketika manusia lebih sibuk mempertahankan identitas, membenarkan keyakinan, melampiaskan emosi, dan memenangkan perdebatan daripada memahami persoalan secara objektif.



Bias konfirmasi, identitas sosial, respons stres, atribusi, serta kurangnya empati dapat memengaruhi cara seseorang berkomunikasi dengan orang yang memiliki pandangan berbeda.



Namun, memahami mekanisme psikologis tersebut memberikan kesempatan untuk memperbaiki cara kita berdiskusi.



Kita dapat belajar memisahkan kritik terhadap gagasan dari penilaian terhadap pribadi, memeriksa informasi sebelum mempercayainya, mengelola emosi, serta mendengarkan tanpa harus selalu menyetujui.



Pada akhirnya, percakapan politik yang sehat bukanlah percakapan ketika semua orang memiliki pendapat yang sama. Percakapan yang sehat adalah percakapan ketika orang-orang dapat berbeda pandangan tanpa kehilangan rasa hormat, keterbukaan, dan kemauan untuk memahami satu sama lain.



