JawaPos.com - Kebohongan dikenal menggambarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan. Sehingga, sebisa mungkin dihindari oleh sebagian besar orang-orang.

Meski demikian, ada banyak orang yang bersedia mengarang cerita untuk menyampaikan cerita bohong pada banyak orang.

Terutama dalam hubungan asmara. Pihak yang berbohong mungkin tidak menyadari seberapa besar dampak kebohongan tersebut terhadap keberlangsungan hubungan mereka kedepan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (25/11) berikut adalah berbagai dampak kebohongan yang dapat merusak hubungan asmara.

Mengikis kepercayaan

Kebohongan dapat mengubah kondisi suatu hubungan secara menyeluruh. Hingga membuatnya tidak lagi nyaman.

Kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat.

Saat kepercayaan tersebut hilang, kemungkinan suatu hubungan mengalami kehancuran sepenuhnya menjadi sangat besar.

Menunjukkan rasa tidak hormat

Kebohongan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Berbohong tidak menunjukkan rasa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Saat rasa hormat ini mulai berkurang, berbagai aspek dalam hubungan akan mengalami tekanan yang semakin besar. Jika terus menerus dibiarkan, kondisi tersebut dapat membuat hubungan berakhir.

Mengulang kesalahan sama

Anda mulai mempertanyakan setiap perkataan yang disampaikan dan menyaringnya melalui kewaspadaan diri untuk mendeteksi tanda-tanda ketidakjujuran.

Saat anda mulai berpikir bahwa kebohongan berikutnya bukan sekadar kemungkinan, melainkan sesuatu yang pasti terjadi, anda akan semakin mudah merasakan curiga.

Sikap egois

Saat seseorang berbohong, pada dasarnya mereka sedang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain.

Kebohongan juga dapat menunjukkan sikap egois yang lebih luas karena kurangnya kepedulian terhadap pihak lain.

Akibatnya, orang yang dibohongi dapat merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan.

Merasa bodoh

Rasa sakit karena dibohongi menciptakan jarak di antara kedua belah pihak. Hal tersebut tentu memunculkan kembali berbagai permasalahan lama yang sebenarnya sudah mulai membaik. Pandangan anda terhadap orang tersebut akan berubah selamanya akibat rasa sakit yang ditimbulkan.

Membohongi diri sendiri

Saat berusaha menyembunyikan kebenaran dari orang lain, mereka juga menolak untuk menunjukkan keinginan dan kebutuhan yang sesungguhnya.

Pada dasarnya, mereka sedang menyangkal identitas diri yang sebenarnya dan berusaha menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri.

Setiap hubungan pasti akan merasakan dampak dari sikap tidak tulus dalam menjalani kehidupan.

Hubungan tidak seimbang

Kebohongan dapat mengganggu keseimbangan alami dan membuat hubungan tersebut menjadi berat sebelah.

Bagi seseorang yang dibohongi, kondisi ini dapat terasa seolah-olah dirinya telah memberikan seluruh hati dan usahanya dalam hubungan, sementara pihak yang berbohong justru menahan sebagian besar perasaan serta komitmennya.

Melahirkan kebohongan lain

Seseorang akhirnya menjadi pembohong yang terbiasa melakukan kebohongan. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak salah saat berhadapan dengan orang lain.

Kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang justru dapat memperburuk keadaan, sampai akhirnya menghancurkan keharmonisan yang sebelumnya sudah terbangun.