JawaPos.com - Kekosongan eksistensi membuat seseorang merasa hidupnya tidak memiliki makna. Pola pikir ini muncul seiring dengan perkembangan kehidupan di era modern.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (25/11) budaya modern menawarkan berbagai pilihan dan peluang tanpa batas. Namun, kondisi ini kerap memicu berbagai pertanyaan termasuk perasaan hampa dalam menjalani kehidupan.

Kegagalan tersebut akhirnya terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kehampaan akibat perubahan gaya hidup di era modern.

Mengejar kebahagiaan

Segala sesuatu selain kebahagiaan saat ini dianggap seolah-olah sebagai penyakit. Anda seakan-akan tidak boleh merasa sedih, kehilangan, arah, atau sedang aada di dalam fase kesulitan.

Kebahagiaan tidak bisa dipaksakan kepada seseorang. Oleh karena itu, saat anda merasa tidak puas, kehilangan antusiasme, atau disaat merasa sedih terhadap sesuatu, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan rasa sedih dan malu.

Materialisme

Keinginan tidak pernah berakhir untuk memperoleh makna hidup melalui konsumsi.bisa jadi anda sedang terjebak dalam persaingan dengan orang-orang sekitar untuk memiliki lebih banyak barang.

Kondisi ini semakin membuat anda mencari posisi dalam hierarki kepemilikikan materi sebagai salah satu ukuran keberhasilan hidup.

Sosial media

Sosial media bisa berubah toksik saat anda menyaksikan kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik, kemudian pada akhirnya cenderung menilai diri sendiri dengan lebih keras.

Ada orang yang memiliki pekerjaan lebih baik, pasangan yang lebih menarik,rumah yang lebih bagus, mobil mewah, liburan menyenangkan,sampai kehidupan keluarga yang terlihat bahagia.

Semakin banyak orang yang anda kenal, maka semakin banyak juga orang yang terlihat memiliki kehidupan yang lebih baik.

Obsesi pada selebritas

Kecenderungan diri untuk membandingkan kehidupan dengan orang lain muncul saat anda berusaha menjadi sosok yang dikagumi, seperti selebritis dan publik figur.

Dampaknya, anda menjadi begitu terobsesi dengan figur tersebut dan menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti kehidupan mereka. Akibatnya, kehidupan anda sendiri terasa kurang memuaskan.

Budaya yang fokus pada masalah

Saat seseorang terus-menerus melihat berbagai permasalahan, respons yang sering muncul adalah menyalahkan orang lain atau keadaan tertentu.

Budaya tersebut dapat menyebar dengan cepat di tengah masyarakat, saat orang-orang secara bersamaan menghindari tanggung jawab.

Sementara itu, sebagian besar orang yang tidak berdaya dan akhirnya berkembang menjadi keputusasaan.

Rapuhnya hubungan keluarga

Di era modern, pernikahan hanya berakhir dengan perceraian. Sebagian orang yang bercerai mungkin merasa bahwa keputusasaan tersebut memberikan mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Apapun bentuk keretakan dalam keluarga,dampak yang ditimbulkan cenderung negatif bagi orang-orang di dalamnya.

Kegagalan sistem pendidikan

Banyak orang yang telah memiliki kualifikasi pendidikan, namun mereka masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan.

Kreativitas siswa tidak dikembangkan. Anak-anak muda menyelesaikan pendidikan dengan pikiran yang penuh dengan pengetahuan, tetapi hanya memiliki sedikit pemahaman mengenai alasan dibaliknya.

Mereka selalu diarahkan untuk mengikuti sistem yang kaku. Sistem ini tidak membantu mereka untuk bisa menemukan identitas yang sesungguhnya.

Perlakuan terhadap lansia

Saat lansia sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri, mereka kemudian ditempatkan di komunitas atau fasilitas khusus sehingga terpisah dari keluarga.

Dalam kondisi seperti ini mereka juga masih harus mengalami krisis paruh baya. Terlalu banyak orang mengalami penderitaan sepanjang hidup. Mereka tidak memiliki makna yang jelas dalam menjalani kehidupan.