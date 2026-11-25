JawaPos.com - Pernah merasa semakin jauh dengan teman yang dahulu hampir selalu ada dalam keseharian? Tidak ada pertengkaran ataupun masalah besar yang terjadi, namun komunikasi perlahan berkurang hingga hubungan yang sebelumnya dekat terasa semakin asing. Fenomena ini dikenal sebagai outgrowing friendship.

Istilah outgrowing friendship menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa tidak lagi memiliki keterhubungan yang sama dengan teman-teman lamanya. Perubahan ini dapat terjadi seiring perkembangan pribadi, perbedaan prioritas, hingga perubahan lingkungan kehidupan.

Dalam pertemanan, kedekatan sering terbentuk karena kesamaan aktivitas dan pengalaman. Misalnya, teman sekolah, teman kuliah atau rekan organisasi yang hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama. Namun, ketika memasuki fase kehidupan yang berbeda, intensitas pertemuan dan komunikasi dapat berubah.

Seseorang mungkin mulai memiliki tujuan, kebiasaan, serta lingkungan pergaulan baru. Hal-hal yang dahulu menjadi topik pembicaraan bersalam perlahan tidak lagi relevan. Akibatnya, hubungan yang sebelumnya terasa dekat dapat mengalami jarak emosional.

Ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan seseorang sedang mengalami outgrowing friendship:

Pertama, komunikasi tidak lagi berlangsung secara alami seperti sebelumnya. Percakapan yang dahulu bisa berjalan berjam-jam kini terasa semakin jarang dan terbatas.

Kedua, mulai muncul perbedaan nilai, minat, dan prioritas. Hal-hal yang dahulu menyatukan hubungan perlahan tidak lagi menjadi bagian penting dalam kehidupan masing-masing.

Ketiga, pertemuan terasa berbeda. Bukan karena ada masalah tertentu, melainkan karena keduanya sudah tidak memiliki keterhubungan yang sama seperti sebelumnya.

Keempat, seseorang mulai merasa lebih nyaman menghabiskan waktu dengan lingkungan pertemanan yang baru. Hal ini bukan berarti teman lama tidak lagi berarti, tetapi kebutuhan sosial dan emosional dapat berubah seiring perkembangan diri.

Meski demikian, outgrowing friendship bukan berarti setiap pertemanan yang merenggang harus diakhiri. Hubungan tersebut masih dapat dipertahankan melalui komunikasi, saling memahami perubahan, dan memberikan ruang bagi kehidupan masing-masing.

Jika hubungan memang tidak lagi berjalan seperti dahulu, seseorang juga perlu belajar menerima perubahan tersebut tanpa harus menyalahkan diri sendiri atau pun orang lain.