JawaPos.com-Kenyamanan tidak selalu menjanjikan kebahagiaan. Saat anda harus berusaha menciptakan kedamaian semu, terkadang anda bisa kehilangan keaslian itu sendiri.

Menurut informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (24/11) kebenaran dan keaslian mungkin tidak selalu disukai banyak orang. Namun, jika terus berusaha menyenangkan orang lain, anda justru bisa terjebak di dalam kepalsuan.

Mungkin situasinya akan tetap tenang dan tidak menimbulkan konflik, namun anda tentu tidak akan pernah benar-benar menjadi diri sendiri.

Berikut beberapa kebiasaan yang tanpa disadari dapat membuat anda kesulitan menunjukkan jati diri yang sebenarnya.

Memilih diam saat melihat perlakuan buruk

Saat anda terus menciptakan kedamaian semu, maka anda justru bisa kehilangan jati diri.

Bersikap selalu menyenangkan dan mengikuti berbagai keinginan orang lain mungkin dapat membuat anda lebih merasa disukai.

Memang terlihat menyenangkan jika segala sesuatu berjalan baik-baik saja. Namun, kenyataannya, selalu ada situasi yang tidak baik di balik diamnya anda.

Berusaha menyembunyikan sifat buruk

Banyak orang berusaha menyesuaikan perilaku dan meniru orang lain untuk menghindari penolakan.

Meskipun terkadang seseorang perlu menyesuaikan perilakunya dengan situasi tertentu, hal tersebut tidak sehat jika terus menerus menjadi kebiasaan utama.

Jika anda terus membentuk diri menjadi sosok yang selalu disukai, maka anda justru sedang membangun hubungan dengan orang-orang yang tidak tepat.

Membiarkan orang lain bertindak sesuka hati

Anda memilih mengalah dan membiarkan mereka mendapatkan apa yang diinginkan meskipun sebenarnya merasa tidak nyaman. Anda kemudian menganggapnya sebagai sikap yang bisa dimaklumi.

Menjaga kedamaian dalam hubungan selalu memiliki konsekuensi. Namun, hal tersebut bukanlah sikap yang benar-benar menyenangkan jika diam-diam anda justru menyimpan kekesalan dan terus mengeluh setelahnya.

Selalu berkata “ya”

Selalu menyetujui pendapat orang lain tanpa pernah menyampaikan keberatan dapat memberikan kesan bahwa anda tidak memiliki kemampuan berpikir kritis atau terlalu takut untuk mengungkapkan isi pikiran.

Dengan terus menerus mengalah dan berkata “ya” anda sedang membentuk pola perilaku yang perlahan mengikis diri sendiri.

Mengikuti hiburan yang sebenarnya tidak disukai

Dunia akan terasa sangat membosankan jika semua orang memiliki kesukaan yang sama. Perbedaan justru memberikan banyak hal menarik untuk dibicarakan.

Dengan berusaha menyukai semua hal yang biasa, anda justru menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk benar-benar mengenal diri anda.

Personal branding demi mendapat pengakuan

Tidak banyak orang yang benar-benar menunjukkan diri mereka apa adanya di media sosial. Mereka justru memilih konten dengan sangat hati-hati karena terus memikirkan bagaimana orang lain akan menilainya.

Padahal, akan lebih baik jika anda menikmati kehidupan sebagaimana adanya. Selain itu, jika orang-orang yang ingin anda dekati tidak bisa menerima diri anda yang sebenarnya, mengapa anda masih mencoba bertahan bersama mereka?.

Membantu demi mendapat pengakuan sosial