JawaPos.com-Usia muda merupakan masa ketika banyak pola pikir yang terbentuk dan berubah mengikuti standar kehidupan yang anda jalani sekarang.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (24/11) pola pikir tersebut dapat membuat anda terjebak pada lingkungan pertemanan toxic, tidak menjadi diri sendiri, termasuk mengalami risiko kesehatan yang serius di usia lebih lanjut.

Kemudian, saat memasuki usia yang lebih dewasa anda mungkin akan menyesal dan menyadari bahwa beberapa kesepakatan dengan diri sendiri seharusnya tidak pernah dibuat.

Beberapa pola pikir berikut dapat segera anda ubah agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik.

Mengorbankan kesehatan demi karir

Anda tidak bisa terus-menerus menguras energi sampai tidak tersisa apapun.kemudian anda berharap bahwa tubuh anda tetap sehat.

Anda juga tidak dapat memaksakan diri saat kelelahan melanda karena menganggap akan ada konsekuensi yang harus dihadapi setiap saat.

Anda perlu menjaga kondisi kesehatan fisik dan mental sejak saat ini. Mulai dari memprioritaskan istirahat selama delapan jam, menjaga ketenangan pikiran, serta merawat kesehatan fisik dengan rutin berolahraga.

Tidak menjadi diri sendiri agar mendapat teman

Jika anda memilih berpura-pura menjadi orang lain demi mendapatkan pengakuan, maka sudah seharusnya anda berubah mulai saat ini. Terus menerus memakai topeng kepribadian merupakan cara hidup yang membuat anda kesepian.

Bahagia setelah mencapai sesuatu

Kebahagiaan anda bukanlah tanggungjawab orang lain. Menjadikan orang lain sebagai sumber bahagia atas diri anda merupakan sesuatu yang tidak adil. Sebaliknya,anda perlu berfokus menciptakan kebahagiaan versi diri sendiri.

Mengubah diri sendiri

Anda tidak harus mengubah diri sendiri supaya menjadi lebih mudah dicintai. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri untuk dapat dicintai secara tulus, dengan versi kepribadian yang sebenarnya.

Tetap bertahan pada penderitaan

Dalam situasi yang serba tidak pasti, berbagai kemungkinan bisa terjadi termasuk hal-hal yang menyakitkan.

Sayangnya, banyak orang justru sering berfokus pada kemungkinan terburuk. Situasi buruk yang tetap dipertahankan dapat meninggalkan dampak tersendiri. Pada akhirnya, anda tetap harus menghadapi berbagai konsekuensi dari keputusan tersebut.

Mencari pengakuan pada orang lain

Saat anda mencari validasi dari pihak luar, mengisyaratkan bahwa anda justru merasa tidak nyaman dengan diri sendiri.