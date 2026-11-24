JawaPos.com-Seseorang yang banyak bicara dan penuh semangat tidak selalu berarti akan menjadi teman yang setia.

Sebaliknya, seseorang yang awalnya terlihat paling dingin bisa jadi justru merupakan tipe orang yang paling setia.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (24/11) mereka cenderung menjadi pribadi yang pendiam karena tidak mudah memberikan kepercayaan pada siapapun.

Karakter mereka yang lebih sulit ditebak bukan berarti tidak peduli. Justru di balik sikap tersebut, bisa tersimpan kesetiaan yang tulus terhadap orang-orang terdekatnya.

Berikut karakter orang-orang pendiam yang bisa menjadi sahabat paling setia bagi anda.

Berkenalan lebih lama untuk membangun kepercayaan

Mereka membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dan merasa nyaman dengan caranya sendiri.

Ada banyak orang yang memiliki karakter tersebut, tetapi justru dianggap dingin atau tidak peduli. Padahal, belum tentu demikian. Mereka telah belajar bahwa kesan pertama tidak selalu menunjukkan siapa seseorang yang sebenarnya.

Membangun pertemanan melalui tindakan

Persahabatan sejati tidak dibangun melalui pernyataan besar atau sekedar membicarakan betapa baiknya seorang saat menjadi teman.

Bukti tersebut terlihat saat perkataan dan tindakan berjalan secara selaras. Dari situ, anda bisa menilai kesetiaan dalam persahabatan.

Tetap mengatakan kebenaran

Teman baik yang bersedia menyampaikan suatu kebenaran merupakan sosok yang berharga. Kesetiaan tidak hanya sekedar memberikan dukungan dan semangat, tetapi juga berani mengingatkan saat ada sesuatu yang tidak benar.

Tidak menunjukkan rasa iri

Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan adalah menganggap seseorang yang terlihat pendiam dan cuek selalu memiliki sisi negatif.

Padhaal, tidka selalu demikian. Mereka justru bisa menjadi sosok yang sabar, penuh kasih sayang, baik hati, dan ikut bahagia saat anda berhasil, tanpa harus membuat mereka iri.

Mereka memilih menunjukkan kebahagiaan secara tenang dan sewajarnya karena lebih ingin melihat anda berhasil daripada harus bersaing.

Peka terhadap perubahan ekspresi anda

Mereka mungkin tidak langsung memaksakan bantuan, terutama saat anda terus mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.

Namun, mereka akan tetap memperhatikan keadaan anda dan sesekali menanyakan kabar.

Seseorang bisa memiliki perhatian emosional tanpa harus menunjukkan melalui sikap yang berlebihan atau penuh ungkapan manis.

Orang-orang yang awalnya anda anggap dingin ternyata bisa menjadi sosok paling baik hati dan pengertian yang pernah anda temui.

Tidak mempermasalahkan jarak

Teman yang setia ingin anda tetap menjalani kehidupan dengan baik. Mereka akan menunggu dan memberikan ruang bagi anda untuk menjadi diri sendiri serta melakukan hal-hal yang perlu atau ingin dilakukan.

Mereka tidak akan menganggap kesibukan anda sebagai penghinaan atau merasa bahwa seluruh kehidupan harus selalu berpusat pada mereka.

Namun, satu hal yang perlu anda ketahui, saat anda benar-benar membutuhkan mereka, teman seperti ini akan hadir untuk anda.

Selalu membela anda

Teman yang awalnya terlihat dingin dan cuek bisa jadi menjadi sosok pertama yang membela anda.

Sikap mereka yang tegas dan tidak mau ikut bergosip, bahkan berani menegur orang yang membicarakan anda, muncul karena mereka menghargai persahabatan dan ingin melakukan hal-hal yang benar.