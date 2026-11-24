JawaPos.com - Kebiasaan berkomunikasi melalui pesan singkat dan media sosial, mengirim kartu ucapan terima kasih dengan tulisan tangan mungkin terdengar kuno.

Namun, kebiasaan sederhana tersebut justru memiliki daya tarik tersendiri. Orang yang masih meluangkan waktu untuk menulis dan mengirimkan ucapan terima kasih sering kali meninggalkan kesan mendalam bagi penerimanya.

Menurut ulasan Hack Spirit, salah satu alasan kebiasaan ini begitu berkesan adalah kemampuannya membuat orang lain merasa benar-benar dihargai.

Bukan sekadar mengucapkan terima kasih atas hadiah atau bantuan, penulis pesan juga menunjukkan bahwa mereka mengingat perhatian dan usaha yang telah diberikan seseorang. Pengakuan personal seperti ini dapat membuat penerima merasa keberadaannya berarti.

Kebiasaan tersebut juga memperlihatkan kesungguhan dalam menghargai orang lain. Menulis kartu, menyiapkan amplop, mencari alamat, hingga mengirimkannya membutuhkan usaha yang tidak selalu praktis.

Meski terlihat sederhana, setiap proses itu menunjukkan bahwa seseorang bersedia memberikan waktu dan perhatian tanpa mengharapkan imbalan. Sikap semacam ini dapat membangun kepercayaan karena memperlihatkan konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil.

Hal lain yang membuat mereka mudah dikenang adalah kebiasaan menyelesaikan sesuatu yang sudah diniatkan. Banyak orang mungkin pernah berencana mengirim ucapan terima kasih, tetapi akhirnya lupa karena kesibukan.

Sebaliknya, mereka yang benar-benar mengirimkannya menunjukkan kemampuan menindaklanjuti niat. Karakter tersebut biasanya juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menepati janji, membalas pesan, dan menyelesaikan tanggung jawab tanpa harus terus diingatkan.

Tulisan tangan memiliki kesan berbeda dibandingkan pesan digital yang mudah tertumpuk di antara banyak notifikasi. Sebuah kartu dapat disimpan, dibaca kembali, bahkan ditemukan bertahun-tahun kemudian.

Kebiasaan ini juga sering mencerminkan perhatian terhadap detail, seperti mengingat nama anak teman, menanyakan kabar setelah seseorang menghadapi masa sulit, atau mengingat hal kecil yang pernah diceritakan orang lain.

Pada akhirnya, orang yang rajin mengirimkan ucapan terima kasih bukan hanya dikenang karena kartu yang mereka kirim, melainkan karena sikap tulus di baliknya.

Hack Spirit menekankan bahwa inti kebiasaan tersebut bukan terletak pada alat tulis atau kertas, tetapi pada kemauan untuk memperhatikan, menghargai, dan melakukan kebaikan tanpa perlu mendapat pengakuan publik.