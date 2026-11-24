JawaPos.com - Memiliki orang tua yang sama ternyata tidak selalu membuat saudara kandung mempunyai kepribadian, kebiasaan, dan cara berpikir yang serupa. Dalam satu keluarga, bisa saja terdapat anak yang dikenal pendiam dan penyabar, sementara saudaranya justru lebih aktif, berani mengambil risiko, serta mudah bergaul. Perbedaan tersebut terkadang membuat orang tua maupun anggota keluarga lain bertanya-tanya mengapa anak-anak yang tumbuh di rumah yang sama bisa memiliki karakter yang begitu bertolak belakang. Menurut psikologi, pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Genetik memang memiliki peran dalam membentuk temperamen dan kecenderungan perilaku, tetapi lingkungan, pengalaman hidup, pola asuh, hingga hubungan sosial juga ikut memberikan pengaruh. Bahkan, saudara kandung yang dibesarkan oleh orang tua yang sama belum tentu mengalami pola pengasuhan dan situasi keluarga secara identik. Setiap anak juga memiliki pengalaman yang berbeda ketika menjalani masa pertumbuhan. Perbedaan usia, urutan kelahiran, perhatian orang tua, lingkungan pertemanan, serta peristiwa yang dialami dapat membentuk cara masing-masing individu dalam memahami dunia. Hal inilah yang membuat saudara kandung memiliki sudut pandang, respons emosional, dan karakter yang tidak selalu sama. Lantas, apa saja alasan psikologis yang menyebabkan karakter saudara kandung bisa sangat berbeda meskipun tumbuh dalam keluarga yang sama? Berikut 10 faktor yang dapat menjelaskan fenomena tersebut, mulai dari pengaruh genetik hingga pengalaman pribadi yang membentuk kepribadian setiap anak. Dilansir dari geediting.com, inilah sepuluh alasan mengapa karakter saudara kandung bisa berbeda jauh menurut psikologi.

1. Orang tua yang sama tidak berarti DNA yang sama

Kakak beradik kandung hanya berbagi sekitar 50% dari DNA mereka yang bersegregasi, berkat keacakan rekombinasi ketika sel telur dan sperma terbentuk.

Rata-rata ini menyembunyikan banyak variasi karena setiap anak mendapat undian genetik yang berbeda dari kedua orang tuanya.

Inilah mengapa bakat, temperamen, dan bahkan kekuatan kognitif halus bisa sangat berbeda antara anak-anak dalam satu keluarga.

Kembar fraternal berada dalam situasi 50% yang sama, sementara kembar identik adalah pengecualian karena berbagi DNA yang sama persis.

2. Lingkungan yang tidak terbagi memiliki pengaruh besar

Lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang cenderung adalah hal-hal yang tidak dibagi dengan adik atau kakaknya seperti guru yang berbeda, teman yang berbeda, minat yang berbeda, dan kejadian-kejadian kecil yang unik.

Para ahli genetika perilaku menyebut ini sebagai "lingkungan non-shared" dan hal ini menjelaskan sebagian besar mengapa kakak beradik bisa sangat berbeda.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar varians lingkungan yang mempengaruhi sifat-sifat mental bukanlah hal-hal keluarga yang "sama untuk semua anak".

Justru pengalaman-pengalaman unik yang dialami dan diinterpretasikan masing-masing anak secara berbeda yang memberikan dampak paling besar.

3. Orang tua benar-benar memperlakukan anak secara berbeda

Bahkan orang tua yang penuh kasih dan adil cenderung memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang berbeda, memberikan kehangatan lebih pada satu anak, pengawasan lebih pada yang lain, atau waktu khusus dengan ayah atau ibu.

Perlakuan diferensial ini ternyata berkorelasi dengan perbedaan harga diri dan kualitas hubungan antar kakak beradik hingga masa remaja dan dewasa muda.

Dampaknya memang bukan takdir yang mutlak, tetapi dapat diukur secara statistik dalam berbagai penelitian jangka panjang.

Perbedaan perlakuan ini sering kali tidak disadari oleh orang tua namun tetap memberikan efek nyata pada perkembangan masing-masing anak.

4. Kakak beradik aktif mencari identitas yang berbeda

Semakin dekat usia dan minat kakak beradik, semakin mereka berusaha mengukir ceruk yang terpisah dengan membagi peran seperti "kamu yang atletik, aku yang artistik".

Para peneliti menyebut proses ini sebagai "deidentifikasi" yang mengurangi perbandingan langsung dan kompetisi dengan mendorong kakak beradik menuju aktivitas, kelompok pertemanan, dan citra diri yang berbeda.

Studi longitudinal menemukan pola "jadilah berbeda" yang lebih kuat di antara kakak beradik yang berdekatan usia.

Hal ini membantu menjelaskan mengapa dua anak dalam rumah yang sama bisa menempuh jalur perkembangan yang sangat berbeda.

5. Mitos urutan kelahiran versus data yang sebenarnya

Kebijaksanaan populer mengatakan anak sulung adalah CEO kecil dan anak bungsu adalah pemberontak yang menawan, tetapi studi skala besar terbaik tidak mendukung efek kepribadian besar seperti itu.

Dua analisis masif yang mencakup puluhan ribu orang di berbagai negara tidak menemukan efek urutan kelahiran yang dapat diandalkan pada lima sifat besar kepribadian.

Penelitian ini meliputi ekstraversi, stabilitas emosional, keramahan, kehati-hatian, dan keterbukaan terhadap pengalaman baru.

Di mana urutan kelahiran benar-benar muncul adalah terutama dalam domain intelektual seperti yang akan dijelaskan di poin selanjutnya.

6. Anak sulung cenderung memiliki skor IQ sedikit lebih tinggi

Beberapa studi dalam keluarga yang kuat membandingkan kakak beradik satu sama lain dan menemukan bahwa anak yang lahir lebih dulu sedikit mengungguli adik-adiknya dalam tes kecerdasan dan pendidikan rata-rata.

Penjelasan yang bersaing termasuk pengenceran sumber daya dimana waktu dan perhatian orang tua menjadi lebih tipis seiring bertambahnya keluarga.

Ada juga model konfluensi yang menunjukkan bahwa "iklim intelektual" rata-rata rumah berubah ketika bayi tiba dan anak-anak yang lebih tua menjadi guru.

Meskipun ukuran efeknya sederhana, tetapi mereka nyata secara agregat dalam berbagai populasi yang diteliti.

7. Gen membentuk lingkungan tempat kamu berada

Bukan hanya karena memiliki gen yang berbeda, tetapi gen membantu mengarahkan seseorang ke lingkungan yang berbeda dan sebaliknya.

Anak-anak sebagian memunculkan respons yang berbeda dimana temperamen yang mudah satu anak membawa lebih banyak kehangatan, memilih teman dan kegiatan yang berbeda seperti musik versus motor.

Mereka juga menciptakan lingkungan mikro yang sesuai dengan disposisi mereka masing-masing.

Bahkan gen orang tua yang tidak diturunkan dapat mempengaruhi secara tidak langsung dengan membentuk lingkungan rumah, suatu efek yang disebut "pengasuhan genetik".

8. Kelompok sebaya dan dunia terpisah lebih penting dari yang kamu kira

Pandangan provokatif tetapi berpengaruh dalam bidang perkembangan mengatakan bahwa teman sebaya sering kali lebih penting daripada orang tua untuk sosialisasi bahasa, norma, dan perilaku.

Terlepas apakah kamu sepenuhnya mempercayai hal itu atau tidak, ada kesepakatan luas bahwa kakak beradik bergerak melalui dunia sosial yang mengejutkan terpisah.

Mereka memiliki teman yang berbeda, kelas yang berbeda, guru yang berbeda, tim yang berbeda, bahkan ketika alamat rumah sama.

Seiring waktu, dunia-dunia terpisah itu menambah perbedaan yang semakin besar antara mereka.

9. Kehamilan berbeda, waktu berbeda, ekonomi berbeda

Kakak beradik dilahirkan ke dalam usia orang tua yang berbeda, tingkat stres yang berbeda, keuangan yang berbeda, dan tahap kehidupan yang berbeda.

Bukti dari studi perbandingan menunjukkan bahwa stres dalam kandungan seperti kortisol ibu yang meningkat memprediksi perbedaan kecil namun bermakna dalam kognisi, kesehatan, dan pencapaian pendidikan kemudian.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi unik untuk setiap kehamilan dapat sedikit memiringkan lintasan perkembangan masing-masing anak.

Literatur "asal-usul perkembangan" yang lebih luas juga menunjukkan bahwa lingkungan biologis awal meninggalkan bayangan panjang sepanjang hidup.

10. Memori dan penilaian dapat melebih-lebihkan perbedaan

Orang tua dan kakak beradik tidak hanya memperhatikan perbedaan tetapi terkadang melebih-lebihkannya dengan secara halus mengontraskan satu anak dengan yang lain ketika menggambarkan temperamen.

Studi kembar menunjukkan bahwa efek kontras dalam penilaian dapat secara artifisial meningkatkan perbedaan yang dirasakan.

Hal ini mengingatkan untuk memperlakukan label-label umum dengan hati-hati karena bisa jadi tidak akurat.

Kecenderungan manusia untuk mengkategorikan dan membedakan dapat membuat perbedaan tampak lebih besar dari kenyataannya.