JawaPos.com - Pernahkah kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memikirkan satu hal? Memikirkan percakapan yang sudah terjadi, menganalisis perkataan seseorang, membayangkan berbagai kemungkinan di masa depan, atau terus mempertanyakan apakah keputusan yang diambil sudah benar.

Bahkan, ketika tidak ada masalah yang benar-benar terjadi, pikiran seolah tetap sibuk menciptakan berbagai skenario.

Kebiasaan seperti ini sering disebut overthinking atau berpikir berlebihan. Banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif karena dapat menyebabkan kecemasan, kelelahan mental, kesulitan tidur, dan ketidakmampuan mengambil keputusan.

Namun, ada hal menarik yang perlu dipahami: kemampuan berpikir secara mendalam sebenarnya bukan sesuatu yang buruk.

Yang menjadi masalah adalah ketika proses berpikir kehilangan arah, terus berulang, dan tidak menghasilkan pemahaman atau tindakan yang bermanfaat.

Seseorang yang sering berpikir berlebihan mungkin memiliki kecenderungan untuk memperhatikan banyak detail, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, mengevaluasi pengalaman, dan memikirkan konsekuensi sebelum bertindak.

Kemampuan tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif apabila diarahkan dengan cara yang tepat.

Dalam psikologi, penting untuk membedakan antara rumination dan refleksi yang konstruktif. Rumination merupakan pola memikirkan masalah atau pengalaman negatif secara berulang tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.

Sementara itu, refleksi konstruktif melibatkan proses mengevaluasi pengalaman untuk memperoleh pemahaman, mengambil pelajaran, dan menentukan langkah berikutnya.

Artinya, tujuan mengelola overthinking bukanlah membuat seseorang berhenti berpikir, melainkan membantu pikirannya bekerja dengan lebih terarah.

Lalu, bagaimana cara memanfaatkan kebiasaan berpikir berlebihan untuk hal yang positif?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh cara yang dapat dilakukan menurut perspektif psikologi.

1. Gunakan kebiasaan menganalisis sesuatu untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah

Salah satu karakteristik orang yang sering mengalami overthinking adalah kecenderungan memikirkan suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Mereka mungkin mempertimbangkan risiko, kemungkinan kegagalan, konsekuensi, dan berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan.

Jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini dapat membuat seseorang terjebak dalam keraguan. Namun, kemampuan menganalisis banyak kemungkinan sebenarnya dapat menjadi modal yang baik untuk memecahkan masalah.

Dalam psikologi kognitif, pemecahan masalah melibatkan kemampuan mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi yang paling sesuai.

Seseorang yang terbiasa memikirkan banyak kemungkinan dapat memanfaatkan kecenderungan tersebut untuk melihat masalah secara lebih menyeluruh. Ia bisa mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin terlewat oleh orang lain dan mempersiapkan solusi alternatif ketika menghadapi hambatan.

Misalnya, ketika menghadapi masalah pekerjaan, seseorang dapat menggunakan kebiasaannya menganalisis untuk memahami penyebab masalah, mengidentifikasi pihak yang terlibat, dan memikirkan beberapa pilihan penyelesaian.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: analisis harus memiliki tujuan dan batas waktu.

Daripada terus bertanya, "Bagaimana kalau semuanya gagal?", cobalah mengubahnya menjadi pertanyaan yang lebih produktif, seperti:

Apa sebenarnya masalah yang sedang saya hadapi?

Faktor apa saja yang memengaruhinya?

Solusi apa yang paling realistis?

Apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang?

Dengan cara ini, energi mental yang sebelumnya digunakan untuk mengkhawatirkan berbagai kemungkinan dapat dialihkan menjadi kemampuan menyelesaikan persoalan.

Berpikir mendalam akan menjadi lebih bermanfaat ketika menghasilkan keputusan, bukan sekadar menambah pertanyaan baru.

2. Manfaatkan kebiasaan memikirkan masa depan untuk membuat perencanaan yang lebih matang

Orang yang sering mengalami overthinking terkadang memiliki kecenderungan membayangkan berbagai kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Mereka memikirkan apa yang akan terjadi jika mengambil keputusan tertentu, bagaimana jika rencana tidak berjalan sesuai harapan, atau apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi sulit.

Kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kecemasan ketika semua kemungkinan dianggap sebagai ancaman. Namun, kemampuan membayangkan masa depan juga dapat dimanfaatkan untuk membuat perencanaan yang lebih baik.

Dalam psikologi, terdapat konsep prospective thinking, yaitu kemampuan mental untuk membayangkan dan mempertimbangkan kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Kemampuan ini membantu manusia mempersiapkan diri, menetapkan tujuan, dan mengantisipasi tantangan.

Misalnya, seseorang yang sering khawatir tentang masa depan pekerjaan dapat mengubah kekhawatirannya menjadi perencanaan karier. Ia bisa mulai memikirkan keterampilan yang perlu dipelajari, pengalaman yang perlu dikumpulkan, dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang kerja.

Begitu juga dengan seseorang yang sering memikirkan kondisi keuangan. Daripada terus membayangkan kemungkinan mengalami kesulitan ekonomi, ia dapat menyusun anggaran, membuat dana darurat, dan menetapkan target tabungan.

Kuncinya adalah membedakan antara mengantisipasi dan mengkhawatirkan.

Mengantisipasi berarti memikirkan kemungkinan untuk mempersiapkan tindakan. Mengkhawatirkan berarti terus memikirkan kemungkinan buruk tanpa merasa memiliki kemampuan untuk menghadapinya.

Jika pikiran mulai dipenuhi berbagai skenario, cobalah bertanya: "Apakah ada tindakan nyata yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan diri?"

Jika jawabannya ada, tuliskan langkahnya. Jika belum ada tindakan yang dapat dilakukan, belajarlah menerima bahwa tidak semua hal dalam kehidupan bisa dikendalikan.

Dengan demikian, kecenderungan memikirkan masa depan dapat menjadi alat perencanaan, bukan sumber kecemasan yang terus-menerus.

3. Arahkan kebiasaan mengingat masa lalu untuk melakukan refleksi dan belajar dari pengalaman

Orang yang sering berpikir berlebihan terkadang sulit melupakan kejadian yang sudah berlalu. Mereka mungkin terus mengingat percakapan, keputusan, kesalahan, atau pengalaman yang membuat mereka merasa tidak nyaman.

Misalnya, setelah melakukan kesalahan dalam pekerjaan, seseorang terus memikirkan kejadian tersebut. Ia mengulang percakapan dalam pikirannya, mempertanyakan mengapa dirinya melakukan kesalahan, dan membayangkan bagaimana seharusnya ia bertindak.

Jika berlangsung tanpa arah, pola ini dapat menjadi rumination yang memperpanjang rasa bersalah dan penyesalan.

Namun, mengingat masa lalu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan refleksi diri.

Dalam psikologi, refleksi diri atau self-reflection merupakan proses mengevaluasi pengalaman, pikiran, perasaan, dan perilaku untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai diri sendiri.

Seseorang dapat memanfaatkan kecenderungan mengingat masa lalu dengan mengubah fokus pertanyaannya.

Daripada terus berkata, "Mengapa saya begitu bodoh sampai melakukan kesalahan itu?", cobalah bertanya:

Apa yang sebenarnya terjadi?

Apa yang membuat saya mengambil keputusan tersebut?

Hal apa yang bisa saya pelajari?

Bagaimana saya dapat merespons situasi serupa dengan lebih baik?

Perubahan pertanyaan ini sangat penting karena membantu seseorang berpindah dari penilaian negatif terhadap diri sendiri menuju pembelajaran.

Misalnya, seseorang yang pernah mengalami hubungan tidak sehat dapat menggunakan pengalaman tersebut untuk mengenali batasan pribadi, memahami kebutuhan emosional, dan belajar mengidentifikasi pola hubungan yang tidak sehat.

Namun, refleksi bukan berarti terus membongkar semua kejadian masa lalu. Ada saatnya seseorang perlu menerima bahwa peristiwa tersebut sudah berlalu dan tidak dapat diubah.

Masa lalu sebaiknya menjadi sumber pembelajaran, bukan tempat tinggal bagi pikiran.

4. Gunakan kepekaan terhadap detail untuk meningkatkan kreativitas

Salah satu hal yang sering muncul pada orang yang banyak berpikir adalah kecenderungan memperhatikan detail-detail kecil. Mereka mungkin memikirkan suatu kejadian dari berbagai sudut pandang, menghubungkan informasi, atau membayangkan berbagai kemungkinan yang belum terpikirkan sebelumnya.

Jika diarahkan dengan baik, kebiasaan ini dapat mendukung kreativitas.

Dalam psikologi kognitif, kreativitas berkaitan dengan kemampuan menghasilkan gagasan baru, menghubungkan informasi yang sebelumnya tidak terlihat berkaitan, dan menemukan pendekatan berbeda terhadap suatu persoalan.

Orang yang sering memikirkan banyak kemungkinan dapat mencoba memanfaatkan kebiasaan tersebut untuk menghasilkan ide.

Misalnya, ketika ingin menulis artikel, seseorang dapat memikirkan berbagai sudut pandang, contoh kehidupan sehari-hari, kemungkinan reaksi pembaca, dan cara menyampaikan pesan yang lebih menarik.

Dalam pekerjaan kreatif, seperti menulis, mendesain, membuat konten, atau mengembangkan bisnis, kemampuan melihat berbagai kemungkinan dapat menjadi keuntungan.

Namun, orang yang mengalami overthinking juga dapat menghadapi hambatan berupa perfeksionisme. Mereka mungkin memiliki banyak ide, tetapi sulit memulai karena terus memikirkan apakah hasilnya akan cukup bagus.

Untuk mengatasinya, cobalah memisahkan proses menghasilkan ide dari proses menilai ide.

Ketika sedang mencari gagasan, biarkan pikiran mengeksplorasi berbagai kemungkinan tanpa langsung mengkritiknya. Setelah itu, pilih beberapa ide yang paling realistis untuk dikembangkan.

Ingatlah bahwa ide yang baik tidak selalu muncul dari proses berpikir yang sempurna. Terkadang, kreativitas justru berkembang melalui percobaan, kesalahan, dan keberanian untuk menghasilkan sesuatu yang belum sempurna.

5. Manfaatkan kebiasaan memikirkan perilaku orang lain untuk meningkatkan empati dan kecerdasan sosial

Sebagian orang yang sering mengalami overthinking cenderung memikirkan perkataan dan perilaku orang lain secara mendalam. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa seseorang berbicara dengan nada tertentu, mengapa teman terlihat berbeda, atau apa yang membuat seseorang mengambil keputusan tertentu.

Kebiasaan ini dapat menjadi sumber kecemasan ketika seseorang terlalu jauh menafsirkan perilaku orang lain tanpa memiliki informasi yang cukup.

Misalnya, ketika seseorang tidak membalas pesan, pikiran langsung dipenuhi berbagai kemungkinan negatif. Ia mungkin menganggap dirinya tidak disukai, sedang dihindari, atau telah melakukan kesalahan.

Namun, kemampuan memperhatikan perilaku dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain juga dapat mendukung empati.

Dalam psikologi sosial, terdapat konsep perspective-taking, yaitu kemampuan mencoba memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Kemampuan ini dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih baik karena ia tidak hanya melihat situasi berdasarkan perasaannya sendiri.

Misalnya, ketika teman terlihat lebih pendiam daripada biasanya, seseorang dapat mempertimbangkan bahwa mungkin temannya sedang lelah, menghadapi masalah keluarga, atau membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.

Alih-alih langsung membuat kesimpulan, ia dapat memilih bertanya dengan penuh perhatian.

Kebiasaan menganalisis perilaku orang lain juga dapat membantu seseorang menjadi pendengar yang lebih baik, memahami kebutuhan emosional, dan merespons konflik dengan lebih bijaksana.

Namun, penting untuk membedakan empati dengan membaca pikiran orang lain.

Kita tidak selalu mengetahui apa yang sedang dipikirkan seseorang hanya dari ekspresi wajah, nada bicara, atau pesan singkat. Karena itu, gunakan kepekaan sebagai alasan untuk bertanya dan memahami, bukan sebagai dasar untuk membuat asumsi.

Empati yang sehat membutuhkan keterbukaan terhadap kemungkinan bahwa interpretasi kita bisa saja salah.

6. Arahkan kebiasaan mempertanyakan diri sendiri untuk mengembangkan kesadaran diri

Orang yang sering berpikir berlebihan terkadang banyak mempertanyakan dirinya sendiri. Mereka memikirkan apakah keputusan yang diambil sudah benar, apakah perilakunya dapat diterima, atau apakah dirinya telah melakukan sesuatu yang kurang tepat.

Jika pertanyaan tersebut terus berubah menjadi kritik dan penghukuman terhadap diri sendiri, dampaknya dapat merugikan kesehatan mental.

Namun, kebiasaan mempertanyakan diri sendiri juga dapat diarahkan menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness.

Kesadaran diri merupakan kemampuan memahami kondisi internal, termasuk pikiran, emosi, motivasi, kebutuhan, kekuatan, dan keterbatasan pribadi.

Seseorang yang memiliki kesadaran diri lebih baik dapat mengenali alasan di balik perilakunya. Ia mungkin menyadari bahwa dirinya sering marah ketika merasa tidak dihargai, menjadi cemas ketika menghadapi ketidakpastian, atau sulit menolak permintaan karena takut mengecewakan orang lain.

Pengetahuan semacam ini dapat membantu seseorang memahami pola perilakunya dan membuat perubahan yang lebih tepat.

Misalnya, ketika merasa terlalu memikirkan komentar seseorang, cobalah bertanya:

Mengapa komentar tersebut sangat memengaruhi saya?

Apakah saya sedang merasa tidak percaya diri?

Apakah saya terlalu bergantung pada penilaian orang lain?

Apakah ada kebutuhan emosional yang belum saya perhatikan?

Pertanyaan tersebut dapat membantu seseorang memahami bahwa reaksi emosional terkadang tidak hanya berkaitan dengan kejadian saat ini, tetapi juga dengan pengalaman dan keyakinan yang telah terbentuk sebelumnya.

Meski demikian, kesadaran diri bukan berarti harus terus menganalisis setiap perasaan dan tindakan. Terlalu banyak mengawasi diri sendiri juga dapat membuat seseorang semakin terjebak dalam pikirannya.

Tujuannya adalah memahami diri dengan lebih jernih, bukan mencari-cari kesalahan dalam setiap hal yang dilakukan.

7. Gunakan kebiasaan berpikir mendalam untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana

Salah satu dampak overthinking yang paling sering dirasakan adalah kesulitan mengambil keputusan. Seseorang mungkin terus mempertimbangkan berbagai pilihan karena takut salah, takut menyesal, atau takut menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan.

Misalnya, ketika mendapatkan tawaran pekerjaan, ia terus memikirkan apakah pekerjaan tersebut lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Ia mempertimbangkan gaji, lingkungan kerja, peluang karier, risiko kegagalan, hingga kemungkinan menyesal setelah menerima tawaran tersebut.

Pada awalnya, mempertimbangkan banyak aspek merupakan hal yang baik. Namun, ketika seseorang terus mencari kepastian mutlak, proses pengambilan keputusan bisa terhenti.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan analysis paralysis, yaitu keadaan ketika terlalu banyak analisis justru membuat seseorang kesulitan mengambil tindakan.

Kebiasaan berpikir mendalam dapat menjadi kekuatan apabila disertai kemampuan menentukan prioritas dan menerima ketidakpastian.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menetapkan kriteria keputusan sejak awal.

Misalnya, ketika memilih pekerjaan, seseorang dapat menentukan tiga hal paling penting: penghasilan yang layak, lingkungan kerja yang sehat, dan kesempatan berkembang. Setelah itu, ia mengevaluasi pilihan berdasarkan kriteria tersebut.

Ia tidak perlu mempertimbangkan setiap kemungkinan kecil yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa keputusan yang baik tidak selalu menghasilkan hasil yang sempurna. Terkadang, seseorang dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, tetapi tetap menghadapi hasil yang tidak sesuai harapan.

Kedewasaan dalam mengambil keputusan bukan berarti selalu mengetahui pilihan yang paling benar. Kedewasaan juga berarti berani memilih, bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut, dan menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.

Dengan demikian, kemampuan berpikir mendalam dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih matang tanpa harus menunggu sampai semua keraguan menghilang.

Bagaimana membedakan berpikir produktif dengan overthinking yang merugikan?

Sebelum memanfaatkan kebiasaan berpikir berlebihan, penting untuk memahami bahwa tidak semua aktivitas berpikir memiliki dampak yang sama.

Ada proses berpikir yang membantu seseorang memperoleh solusi. Namun, ada pula proses berpikir yang justru mempertahankan kecemasan.

Berikut beberapa perbedaannya:

Berpikir produktif

Overthinking yang merugikan

Menghasilkan pemahaman baru

Mengulang pertanyaan yang sama

Mempertimbangkan fakta

Terjebak dalam asumsi

Mengarah pada tindakan

Membuat seseorang terus menunda

Mempertimbangkan risiko secara realistis

Membayangkan skenario buruk tanpa batas

Membantu mengambil keputusan

Membuat keputusan semakin sulit

Memberikan evaluasi yang membangun

Memperkuat kritik terhadap diri sendiri

Salah satu cara sederhana untuk mengetahui apakah pikiran sedang bekerja secara produktif adalah dengan memperhatikan hasilnya.

Jika setelah berpikir seseorang memperoleh pemahaman, menemukan alternatif, atau mengetahui langkah yang perlu dilakukan, proses tersebut kemungkinan sedang membantu.

Sebaliknya, jika pikiran terus berputar tanpa menghasilkan sesuatu yang baru dan justru meningkatkan kecemasan, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak.

Cara sederhana mengubah overthinking menjadi kebiasaan berpikir yang lebih sehat

Selain tujuh cara di atas, ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu seseorang mengelola pikirannya.

1. Tuliskan apa yang sedang dipikirkan.

Menulis dapat membantu mengeluarkan berbagai pikiran dari kepala dan melihat persoalan secara lebih terstruktur. Pisahkan antara fakta, asumsi, kekhawatiran, dan tindakan yang bisa dilakukan.

2. Berikan batas waktu untuk menganalisis.

Tidak semua masalah membutuhkan waktu berpikir yang panjang. Tentukan waktu khusus untuk mempertimbangkan persoalan, kemudian putuskan langkah berikutnya.

3. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan.

Seseorang tidak dapat mengendalikan semua respons orang lain, masa depan, atau kejadian yang belum berlangsung. Namun, ia dapat mengendalikan tindakan dan responsnya sendiri.

4. Belajar menerima ketidakpastian.

Kehidupan tidak selalu memberikan jawaban yang pasti. Terkadang, seseorang harus bertindak dengan informasi yang terbatas dan belajar menyesuaikan diri sepanjang perjalanan.

5. Berikan waktu bagi pikiran untuk beristirahat.

Aktivitas fisik, tidur yang cukup, melakukan hobi, dan berinteraksi dengan orang lain dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memikirkan masalah secara berulang.

6. Jangan menjadikan setiap pikiran sebagai fakta.

Pikiran merupakan aktivitas mental, bukan selalu gambaran akurat mengenai kenyataan. Ketika muncul pikiran negatif, cobalah memeriksa bukti yang mendukung maupun yang bertentangan dengannya.

Jika overthinking berlangsung terus-menerus hingga mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau kehidupan sehari-hari, bantuan psikolog dapat membantu menemukan pola dan strategi pengelolaan yang sesuai.

Penutup

Berpikir berlebihan sering dianggap sebagai kebiasaan yang harus sepenuhnya dihilangkan. Padahal, kemampuan berpikir mendalam, menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan mengevaluasi pengalaman sebenarnya merupakan bagian penting dari kemampuan manusia untuk belajar dan berkembang.

Masalahnya bukan semata-mata karena seseorang memiliki terlalu banyak pikiran, tetapi karena pikirannya terkadang tidak memiliki arah yang jelas. Ia terus menganalisis tanpa menyelesaikan, mengingat tanpa belajar, mengkhawatirkan tanpa mempersiapkan diri, dan mempertanyakan tanpa memperoleh pemahaman baru.

Dengan mengubah cara berpikir, kebiasaan tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, merencanakan masa depan, belajar dari pengalaman, mengembangkan kreativitas, memahami orang lain, mengenali diri sendiri, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua overthinking menyimpan potensi positif yang harus dimanfaatkan. Jika pikiran berulang sudah menjadi sumber penderitaan, mengurangi dan mengelolanya justru merupakan langkah yang lebih penting daripada mencoba mengambil manfaat darinya.

Pada akhirnya, tujuan utama bukanlah memiliki pikiran yang selalu aktif, melainkan memiliki pikiran yang mampu bekerja untuk kehidupan kita, bukan justru mengendalikan seluruh kehidupan kita.