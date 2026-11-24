JawaPos.com - Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan begitu kuat, sampai-sampai merasa harus memilikinya, tetapi setelah berhasil mendapatkannya justru merasa biasa saja?

Kamu mungkin pernah menginginkan seseorang yang sebenarnya tidak cocok denganmu. Kamu mengejar pekerjaan yang ternyata tidak membuatmu bahagia, membeli sesuatu yang tidak benar-benar kamu butuhkan, atau berusaha mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak terlalu kamu sukai.

Anehnya, selama sesuatu itu belum menjadi milikmu, kamu terus memikirkannya. Kamu merasa tertarik, penasaran, bahkan terkadang sulit berhenti membayangkan bagaimana rasanya jika berhasil mendapatkannya. Namun, ketika akhirnya keinginan itu terpenuhi, perasaanmu justru berubah. Ketertarikan yang sebelumnya terasa begitu besar perlahan menghilang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu menginginkan sesuatu karena benar-benar menyukai hal tersebut. Terkadang, kita menginginkannya karena sesuatu yang lain sedang bekerja di dalam pikiran kita, seperti kebutuhan akan validasi, rasa penasaran, ego, ketakutan tertinggal, atau keinginan untuk membuktikan diri.

Dalam psikologi, keinginan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh nilai suatu objek atau pengalaman, tetapi juga oleh bagaimana otak mempersepsikan sesuatu, bagaimana kita membangun harapan, dan bagaimana emosi memengaruhi keputusan.

Itulah sebabnya kita terkadang mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan, nilai, atau kebahagiaan kita.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat alasan mengapa terkadang kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai menurut psikologi.

1. Kita Lebih Tertarik pada Sensasi Mengejar daripada pada Hasil Akhir

Terkadang, hal yang membuat kita begitu tertarik bukanlah sesuatu yang sedang kita kejar, melainkan sensasi ketika berusaha mendapatkannya.

Proses mengejar sesuatu dapat menciptakan rasa penasaran, antisipasi, ketegangan, dan kegembiraan. Kita terus membayangkan kemungkinan yang akan terjadi jika berhasil. Pikiran tentang hasil akhir terasa menyenangkan, bahkan sebelum kita benar-benar memilikinya.

Namun, ketika sesuatu itu akhirnya didapatkan, sensasi yang sebelumnya muncul mulai menghilang.

Misalnya, kamu mungkin sangat tertarik kepada seseorang yang sulit didekati. Kamu terus memikirkan bagaimana caranya mendapatkan perhatian, membuatnya tertarik, atau menciptakan hubungan dengannya. Setiap respons kecil darinya terasa sangat berarti.

Tetapi ketika orang tersebut akhirnya menunjukkan ketertarikan yang sama, kamu justru merasa kehilangan antusiasme. Kamu mulai menyadari bahwa dirimu tidak terlalu menyukai kepribadiannya, kebiasaannya, atau cara kalian berinteraksi.

Hal yang selama ini membuatmu bersemangat mungkin bukan hubungan itu sendiri, melainkan proses mengejar dan ketidakpastian yang menyertainya.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan wanting dan liking, dua proses yang berkaitan tetapi tidak identik.

Wanting mengacu pada dorongan untuk menginginkan atau mengejar sesuatu, sedangkan liking berkaitan dengan kenikmatan yang benar-benar dirasakan ketika mengalaminya.

Keduanya bisa berjalan berbeda. Kita bisa memiliki dorongan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu tanpa benar-benar menikmati hal tersebut setelah memilikinya.

Inilah mengapa terkadang kita merasa begitu bersemangat mengejar sesuatu, tetapi tidak merasakan kebahagiaan yang sebanding ketika akhirnya mendapatkannya.

Kita menginginkan sensasinya, bukan selalu objeknya.

2. Kita Menginginkan Sesuatu karena Hal Itu Terlihat Sulit Didapatkan

Manusia terkadang memberikan nilai lebih tinggi kepada sesuatu yang sulit diperoleh.

Ketika sesuatu mudah didapat, kita mungkin menganggapnya biasa saja. Sebaliknya, ketika sesuatu terasa langka, eksklusif, atau tidak mudah diakses, ketertarikan kita bisa meningkat.

Misalnya, seseorang mungkin tidak terlalu tertarik kepada orang lain ketika hubungan terasa mudah dan jelas. Namun, ketika orang tersebut mulai menjauh, tidak memberikan kepastian, atau sulit dijangkau, ketertarikan justru meningkat.

Kita mulai memikirkan keberadaannya lebih sering. Kita bertanya-tanya mengapa ia berubah, apakah kita melakukan kesalahan, dan bagaimana caranya mendapatkan kembali perhatian yang sebelumnya diberikan.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini memiliki hubungan dengan scarcity effect atau efek kelangkaan. Sesuatu yang dianggap langka atau terbatas terkadang dipersepsikan lebih berharga daripada sesuatu yang mudah diperoleh.

Selain itu, konsep psychological reactance juga dapat membantu menjelaskan sebagian pengalaman tersebut. Ketika kita merasa kebebasan untuk memperoleh sesuatu dibatasi, kita mungkin terdorong untuk menginginkannya lebih kuat sebagai cara mempertahankan rasa kebebasan.

Namun, penting untuk diingat bahwa sesuatu yang sulit didapatkan tidak otomatis memiliki kualitas yang lebih baik.

Seseorang yang jarang memberikan perhatian belum tentu lebih cocok menjadi pasangan. Pekerjaan yang sulit diperoleh belum tentu lebih sesuai dengan kebutuhan hidupmu. Barang yang eksklusif belum tentu lebih bermanfaat.

Kadang-kadang, kita terlalu fokus pada hambatan untuk mendapatkannya hingga lupa mempertanyakan apakah kita benar-benar menyukai hal tersebut.

Kita mengira kesulitan mendapatkan sesuatu merupakan bukti bahwa sesuatu itu berharga, padahal kesulitan dan nilai adalah dua hal yang berbeda.

3. Kita Sebenarnya Menginginkan Validasi, Bukan Sesuatu yang Kita Kejar

Ada kalanya kita menginginkan sesuatu bukan karena hal itu akan membuat hidup lebih baik, melainkan karena kita ingin membuktikan bahwa kita mampu mendapatkannya.

Kita mungkin ingin seseorang menyukai kita karena sebelumnya ia tidak memberikan perhatian. Kita ingin mendapatkan pekerjaan tertentu agar orang lain menganggap kita sukses. Kita ingin memiliki barang mahal agar merasa setara dengan orang-orang di sekitar kita.

Dalam situasi seperti ini, objek keinginan mungkin hanya menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam: harga diri, pengakuan, status, atau validasi.

Misalnya, kamu mungkin tidak benar-benar tertarik kepada seseorang, tetapi merasa sangat ingin membuatnya menyukaimu. Ketika ia akhirnya menunjukkan ketertarikan, kamu merasa puas. Bukan karena hubungan itu membuatmu bahagia, melainkan karena kamu merasa telah membuktikan sesuatu tentang dirimu.

Seolah-olah perhatian orang tersebut menjadi jawaban atas pertanyaan yang selama ini kamu miliki: apakah aku cukup menarik, cukup berharga, atau cukup baik?

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan contingent self-worth, yaitu harga diri yang bergantung pada pencapaian, persetujuan, atau penilaian tertentu.

Ketika harga diri terlalu bergantung pada respons orang lain, kita dapat terdorong mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan hanya demi mendapatkan bukti bahwa kita berharga.

Masalahnya, validasi eksternal sering memberikan kepuasan sementara.

Setelah mendapatkan pengakuan, kita mungkin merasa lega untuk beberapa waktu. Namun, ketika perasaan itu memudar, kita kembali mencari sesuatu yang baru untuk membuktikan diri.

Kita mengejar orang yang berbeda, pencapaian yang lebih tinggi, atau pengakuan yang lebih besar, tanpa pernah benar-benar merasa cukup.

Karena itu, terkadang yang perlu kita tanyakan bukanlah "Bagaimana cara mendapatkan hal ini?" melainkan "Apa yang sebenarnya ingin saya buktikan dengan mendapatkannya?"

Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin mengungkap bahwa kita sedang mencari rasa berharga, bukan sesuatu yang kita kejar selama ini.

4. Kita Terjebak dalam Fantasi tentang Sesuatu, Bukan Realitasnya

Manusia memiliki kemampuan membayangkan masa depan. Kemampuan ini membantu kita membuat rencana, menetapkan tujuan, dan memotivasi diri.

Namun, imajinasi juga dapat membuat kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita kenal dengan baik.

Ketika kita tertarik pada seseorang, pekerjaan, gaya hidup, atau kesempatan tertentu, kita sering membayangkan versi idealnya. Kita fokus pada hal-hal yang menyenangkan dan mengabaikan kemungkinan bahwa realitasnya mungkin berbeda.

Misalnya, kamu mungkin menginginkan kehidupan seseorang yang terlihat bebas, kaya, populer, atau penuh petualangan. Kamu membayangkan bagaimana rasanya memiliki kehidupan seperti itu, tetapi tidak memikirkan tanggung jawab, tekanan, pengorbanan, dan masalah yang mungkin menyertainya.

Begitu pula ketika kamu tertarik kepada seseorang. Kamu mungkin membangun gambaran tentang dirinya berdasarkan sedikit informasi, lalu mengisi bagian yang tidak diketahui dengan harapan dan imajinasi sendiri.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan idealization atau idealisasi, yaitu kecenderungan melihat seseorang atau sesuatu melalui gambaran yang terlalu positif, terkadang tanpa cukup mempertimbangkan realitas.

Kita tidak selalu menginginkan sesuatu sebagaimana adanya. Kita mungkin menginginkan versi yang telah dibentuk oleh pikiran kita sendiri.

Ketika kenyataan mulai terlihat, ketertarikan dapat berkurang.

Seseorang yang awalnya tampak misterius mungkin ternyata tidak memiliki kecocokan dengan kita. Kehidupan yang terlihat mewah mungkin ternyata penuh tekanan. Pekerjaan impian mungkin memiliki rutinitas yang tidak kita sukai.

Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki fantasi atau harapan. Namun, penting untuk membedakan antara sesuatu yang benar-benar kita alami dan sesuatu yang hanya kita bayangkan.

Semakin kita mengenal realitas suatu hal, semakin besar kemungkinan kita membuat keputusan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar gambaran ideal.

5. Kita Menginginkan Sesuatu karena Orang Lain Menginginkannya

Keinginan manusia tidak terbentuk sepenuhnya secara mandiri.

Kita sering tertarik kepada sesuatu karena melihat orang lain menganggapnya penting. Ketika banyak orang menginginkan barang tertentu, pekerjaan tertentu, pasangan dengan karakter tertentu, atau gaya hidup tertentu, kita bisa ikut menganggapnya bernilai.

Terkadang, kita bahkan tidak pernah benar-benar mempertanyakan apakah hal tersebut sesuai dengan diri kita.

Misalnya, kamu awalnya tidak tertarik membeli suatu produk. Namun, setelah melihat banyak orang membicarakannya, memamerkannya, dan menganggapnya sebagai simbol kesuksesan, kamu mulai ingin memilikinya.

Begitu pula dengan pilihan hidup. Kamu mungkin merasa harus menikah pada usia tertentu, memiliki karier yang bergengsi, tinggal di tempat tertentu, atau menjalani kehidupan yang dianggap ideal oleh lingkungan sosial.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan social influence atau pengaruh sosial, serta social comparison atau perbandingan sosial.

Kita menggunakan orang lain sebagai sumber informasi untuk memahami apa yang dianggap berharga, normal, atau diinginkan.

Hal ini merupakan bagian alami dari kehidupan sosial. Pengaruh orang lain dapat membantu kita menemukan hal baru, belajar, dan membuat keputusan. Namun, pengaruh tersebut juga dapat membuat kita kehilangan kontak dengan keinginan pribadi.

Kita bisa mengejar sesuatu hanya karena takut tertinggal.

Kita takut jika tidak memiliki barang yang sama, kita dianggap kurang berhasil. Kita takut jika tidak mengikuti tren, kita tidak relevan. Kita takut jika memilih jalan yang berbeda, kita akan terlihat aneh.

Akibatnya, kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai karena menganggapnya penting berdasarkan standar orang lain.

Terkadang, cara paling sederhana untuk memahami keinginan diri sendiri adalah dengan bertanya: jika tidak ada seorang pun yang melihat, mengetahui, atau menilai pilihan saya, apakah saya masih menginginkan hal ini?

6. Kita Sulit Melepaskan Sesuatu karena Sudah Terlanjur Menginvestasikan Banyak Hal

Alasan terakhir mengapa kita terkadang menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai adalah karena kita sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu, tenaga, uang, atau emosi di dalamnya.

Semakin banyak yang telah kita berikan, semakin sulit rasanya berhenti.

Kita mungkin bertahan dalam hubungan yang tidak membuat bahagia karena sudah menghabiskan bertahun-tahun bersama. Kita terus mengejar pekerjaan yang tidak disukai karena sudah mengorbankan banyak waktu untuk mendapatkannya. Kita mempertahankan keputusan yang buruk karena merasa tidak ingin semua usaha sebelumnya menjadi sia-sia.

Dalam psikologi dan ekonomi perilaku, fenomena ini berkaitan dengan sunk cost fallacy atau kekeliruan biaya tertanam.

Kekeliruan ini terjadi ketika seseorang terus melanjutkan sesuatu terutama karena investasi masa lalu, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak lagi menguntungkan untuk masa depan.

Misalnya, kamu sudah menghabiskan banyak waktu untuk mengejar seseorang. Kamu telah mengirim pesan, memberikan perhatian, berusaha memahami dirinya, dan berharap hubungan itu berkembang.

Ketika mulai menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak bahagia, kamu tetap sulit berhenti karena merasa sudah terlalu banyak berusaha.

Kamu mungkin berpikir, "Kalau berhenti sekarang, semua yang sudah saya lakukan akan sia-sia."

Padahal, waktu yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan, baik kamu melanjutkan maupun berhenti.

Keputusan yang lebih sehat adalah mempertimbangkan apa yang akan memberikan manfaat bagi kehidupanmu ke depan, bukan hanya apa yang sudah kamu korbankan di masa lalu.

Kamu tidak harus terus menginginkan sesuatu hanya karena dahulu pernah menginginkannya dengan sangat kuat.

Berubah pikiran bukan selalu berarti gagal. Terkadang, berubah pikiran merupakan tanda bahwa kamu telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirimu sendiri.

Bagaimana Cara Mengetahui Apakah Kamu Benar-B benar Menginginkan Sesuatu?

Ketika keinginan terasa sangat kuat, kita sering menganggapnya sebagai bukti bahwa sesuatu memang penting bagi kita.

Namun, intensitas keinginan tidak selalu menunjukkan kecocokan.

Untuk memahami apakah kamu benar-benar menginginkan sesuatu, cobalah beberapa pertanyaan berikut:

Apakah aku menyukai hal ini, atau hanya menyukai sensasi ketika mengejarnya?

Apakah aku menginginkannya karena sesuai dengan nilai dan kebutuhan hidupku?

Apakah aku tetap akan menginginkannya jika tidak ada orang lain yang mengetahuinya?

Apakah aku tertarik pada realitasnya, atau hanya pada fantasi yang kubangun?

Apakah aku mengejarnya karena bahagia, atau karena ingin membuktikan sesuatu?

Jika aku tidak mendapatkan hal ini, apakah aku benar-benar kehilangan sesuatu yang penting?

Tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan terburu-buru.

Terkadang, kita baru memahami keinginan sendiri setelah memberikan jarak dari sesuatu yang selama ini dikejar.

Ketika emosi mulai mereda, kita bisa melihat dengan lebih jelas apakah sesuatu benar-benar memberikan nilai bagi kehidupan kita atau hanya memenuhi kebutuhan sementara.

Kesimpulan

Terkadang, kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai karena keinginan manusia tidak selalu berasal dari kecocokan atau ketertarikan yang tulus.

Kita bisa mengejar sensasi, tertarik pada sesuatu yang sulit didapatkan, mencari validasi, terjebak dalam fantasi, dipengaruhi oleh keinginan orang lain, atau sulit melepaskan sesuatu karena telah menginvestasikan banyak hal di dalamnya.

Semua itu merupakan bagian dari kompleksitas psikologi manusia.

Kita tidak selalu memahami alasan di balik keinginan sendiri. Ada kalanya kita baru menyadari bahwa sesuatu tidak cocok setelah berhasil mendapatkannya. Ada kalanya kita baru mengetahui bahwa kita tidak benar-benar menyukai seseorang setelah berhenti mengejar perhatiannya.

Karena itu, jangan selalu menganggap keinginan yang paling kuat sebagai keinginan yang paling benar.

Belajarlah memberikan jarak antara keinginan dan keputusan. Kamu boleh tertarik pada sesuatu tanpa harus mengejarnya. Kamu boleh menginginkan sesuatu tanpa harus memilikinya. Dan kamu boleh berubah pikiran setelah mengetahui bahwa sesuatu yang dahulu terlihat menarik ternyata tidak sesuai dengan dirimu.

Terkadang, kedewasaan bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan tentang memahami mengapa kita menginginkannya dan berani melepaskannya ketika ternyata bukan itu yang kita butuhkan.