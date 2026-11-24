JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, tidak semua orang yang memilih untuk tetap bersama pasangannya benar-benar siap membangun komitmen jangka panjang.

Ada orang yang masih ingin menikmati kedekatan, perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan, tetapi merasa enggan ketika hubungan mulai membicarakan masa depan.

Mereka mungkin ingin terus menjalin hubungan, tetapi menghindari pembicaraan tentang pernikahan, keseriusan, atau tanggung jawab yang lebih besar.

Situasi seperti ini sering membingungkan pihak yang menginginkan kepastian. Di satu sisi, pasangan tersebut masih menunjukkan perhatian dan tidak ingin berpisah.

Namun, di sisi lain, mereka juga tidak memberikan kejelasan mengenai arah hubungan. Akibatnya, hubungan terasa berjalan di tempat: cukup dekat untuk dipertahankan, tetapi tidak cukup jelas untuk memberikan rasa aman.

Menurut psikologi, perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketakutan terhadap perubahan, pengalaman masa lalu, kebutuhan emosional, hingga perbedaan cara memandang hubungan. Seseorang bisa saja memiliki perasaan kepada pasangannya, tetapi belum tentu memiliki kesiapan psikologis untuk berkomitmen.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh alasan mengapa seseorang tetap bersama pasangannya meski enggan berkomitmen.

1. Merasa Nyaman dengan Kehadiran Pasangan, tetapi Takut dengan Tanggung Jawab Hubungan

Salah satu alasan seseorang tetap bertahan dalam hubungan tanpa ingin berkomitmen adalah karena ia sudah merasa nyaman dengan kehadiran pasangannya. Hubungan tersebut mungkin telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Ada seseorang yang bisa diajak berbicara, berbagi cerita, menghabiskan waktu, dan memberikan dukungan emosional.

Kenyamanan semacam ini dapat membuat seseorang enggan mengakhiri hubungan. Ia tidak ingin kehilangan kehangatan yang selama ini diperoleh. Namun, ketika hubungan mulai menuntut tanggung jawab yang lebih besar, seperti membuat rencana masa depan atau mengambil keputusan penting bersama, ia justru merasa terbebani.

Dalam psikologi, kenyamanan emosional dan kesiapan berkomitmen merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang bisa sangat menikmati kedekatan dengan orang lain tanpa merasa siap menghadapi konsekuensi hubungan jangka panjang.

Ia mungkin berpikir bahwa hubungan yang sekarang sudah cukup menyenangkan. Mengapa harus mengubah sesuatu yang terasa nyaman? Pemikiran ini bisa membuatnya memilih mempertahankan keadaan tanpa memberikan kepastian.

Masalahnya, kenyamanan yang dirasakan satu pihak belum tentu memberikan kepuasan yang sama bagi pihak lainnya. Jika satu orang menginginkan hubungan yang lebih serius sementara yang lain hanya ingin mempertahankan keadaan, ketidakseimbangan harapan dapat muncul.

2. Takut Kehilangan Kebebasan dan Ruang Pribadi

Sebagian orang memandang komitmen sebagai sesuatu yang berpotensi membatasi kebebasan mereka. Mereka khawatir bahwa hubungan yang semakin serius akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengejar impian, mengembangkan diri, menikmati kehidupan pribadi, atau mengambil keputusan secara mandiri.

Ketakutan ini tidak selalu berarti seseorang tidak menyayangi pasangannya. Bisa jadi, ia memiliki kebutuhan yang kuat terhadap otonomi, yaitu perasaan bahwa dirinya tetap memiliki kendali atas pilihan dan kehidupannya sendiri.

Dalam teori Self-Determination, otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia. Setiap individu membutuhkan ruang untuk menentukan tindakan dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting.

Ketika seseorang membayangkan komitmen sebagai kehilangan kebebasan, ia mungkin mulai menghindari pembicaraan mengenai masa depan. Ia tetap ingin memiliki pasangan, tetapi tidak ingin merasa bahwa seluruh kehidupannya harus disesuaikan dengan hubungan tersebut.

Contohnya, seseorang mungkin senang menghabiskan akhir pekan bersama pasangannya, tetapi merasa tidak nyaman ketika diminta membuat rencana jangka panjang. Ia ingin hubungan tetap berjalan, tetapi menghindari keputusan yang menurutnya akan mengurangi ruang pribadinya.

Dalam hubungan yang sehat, komitmen sebenarnya tidak harus menghilangkan identitas individu. Dua orang tetap bisa memiliki kehidupan pribadi, tujuan masing-masing, dan kebebasan yang wajar sambil membangun masa depan bersama.

3. Memiliki Pengalaman Masa Lalu yang Membuatnya Sulit Mempercayai Komitmen

Pengalaman hubungan sebelumnya dapat memengaruhi cara seseorang memandang hubungan yang sedang dijalani. Orang yang pernah mengalami pengkhianatan, penolakan, hubungan penuh konflik, atau perpisahan yang menyakitkan mungkin menjadi lebih berhati-hati ketika harus membangun komitmen baru.

Ia bisa saja ingin mencintai seseorang, tetapi pada saat yang sama merasa takut mengalami luka yang sama. Ketika hubungan mulai semakin serius, pengalaman masa lalu dapat kembali memengaruhi cara berpikir dan respons emosionalnya.

Dalam psikologi, pengalaman relasional dapat berhubungan dengan pola keterikatan atau attachment style. Pola keterikatan terbentuk melalui pengalaman hubungan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat memengaruhi bagaimana ia merespons kedekatan, kepercayaan, serta ketergantungan emosional.

Sebagian orang dengan kecenderungan menghindar dalam keterikatan mungkin merasa tidak nyaman ketika hubungan menjadi terlalu dekat atau ketika pasangan mengharapkan keterlibatan emosional yang lebih besar. Mereka dapat mempertahankan hubungan, tetapi berusaha menjaga jarak ketika merasa terlalu rentan.

Misalnya, seseorang mungkin menikmati perhatian dan kasih sayang pasangannya. Namun, ketika pasangannya mulai membicarakan pernikahan atau masa depan, ia justru merasa tertekan dan mencari alasan untuk menghindari pembicaraan tersebut.

Hal ini tidak berarti semua orang yang enggan berkomitmen memiliki trauma atau masalah keterikatan. Akan tetapi, pengalaman masa lalu dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan seseorang untuk membangun hubungan jangka panjang.

4. Menikmati Manfaat Hubungan tanpa Ingin Mengambil Tanggung Jawab yang Lebih Besar

Ada orang yang tetap mempertahankan hubungan karena memperoleh banyak hal positif dari kehadiran pasangan. Mereka mendapatkan perhatian, dukungan, teman berbagi cerita, kedekatan fisik, dan rasa tidak kesepian.

Namun, mereka belum tentu ingin mengambil tanggung jawab yang biasanya menyertai komitmen jangka panjang.

Dalam teori pertukaran sosial (Social Exchange Theory), hubungan dapat dipahami sebagai interaksi yang melibatkan pertimbangan antara manfaat dan pengorbanan. Individu secara sadar maupun tidak sadar dapat mengevaluasi apa yang mereka peroleh dan apa yang harus mereka berikan dalam suatu hubungan.

Seseorang yang merasa hubungan saat ini memberikan lebih banyak kenyamanan daripada tekanan mungkin memilih untuk mempertahankannya. Ia tidak melihat alasan mendesak untuk mengubah status hubungan, terutama jika kebutuhan emosionalnya sudah terpenuhi.

Sebaliknya, komitmen sering kali menuntut keterlibatan yang lebih konsisten. Ada tanggung jawab untuk mempertimbangkan perasaan pasangan, menyelesaikan konflik, membuat keputusan bersama, dan menghadapi ketidakpastian masa depan.

Jika seseorang ingin terus mendapatkan manfaat hubungan tetapi enggan menghadapi tanggung jawab tersebut, hubungan bisa menjadi tidak seimbang.

Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kedua pihak memahami dan menyetujui bentuk hubungan yang sedang dijalani. Hubungan tanpa komitmen jangka panjang tidak selalu bermasalah apabila kedua orang menginginkan hal yang sama. Persoalan muncul ketika salah satu pihak mengharapkan kepastian, sementara pihak lainnya terus menikmati hubungan tanpa memberikan kejelasan.

5. Belum Yakin bahwa Pasangannya adalah Orang yang Tepat

Tidak semua orang yang enggan berkomitmen sedang takut terhadap hubungan. Ada pula yang sebenarnya belum yakin bahwa pasangan yang sekarang merupakan orang yang ingin mereka pilih untuk jangka panjang.

Mereka mungkin menyukai pasangannya, menikmati kebersamaan, dan merasa hubungan tersebut cukup baik. Namun, masih ada keraguan mengenai kecocokan nilai hidup, tujuan masa depan, karakter, kondisi finansial, atau cara menyelesaikan konflik.

Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa memilih untuk tetap bersama sambil mengamati perkembangan hubungan. Ia belum ingin berpisah, tetapi juga belum siap membuat keputusan besar.

Psikologi hubungan mengenal konsep komitmen sebagai salah satu unsur penting dalam mempertahankan hubungan. Komitmen bukan sekadar perasaan suka, melainkan juga kemauan untuk terus memilih dan menginvestasikan diri dalam hubungan tersebut.

Seseorang mungkin memiliki ketertarikan emosional yang kuat, tetapi masih mempertimbangkan apakah hubungan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai hidupnya.

Keraguan semacam ini tidak selalu berarti ia sedang mempermainkan pasangan. Terkadang, seseorang memang membutuhkan waktu untuk mengenali kecocokan. Namun, ketidakpastian yang terus berlangsung tanpa komunikasi yang jujur dapat membuat pasangan merasa digantung.

Karena itu, penting untuk membedakan antara seseorang yang sedang mempertimbangkan masa depan dengan sungguh-sungguh dan seseorang yang terus menghindari keputusan tanpa batas waktu.

6. Takut Mengalami Kegagalan dan Tidak Siap Menghadapi Perubahan Besar

Komitmen sering kali membawa perubahan besar dalam kehidupan. Hubungan yang awalnya hanya berfokus pada kebersamaan dapat berkembang menjadi pembicaraan tentang pernikahan, keluarga, tempat tinggal, keuangan, dan tanggung jawab bersama.

Bagi sebagian orang, perubahan tersebut terasa menakutkan.

Mereka mungkin khawatir tidak mampu menjadi pasangan yang baik, takut gagal mempertahankan hubungan, atau merasa belum cukup stabil secara emosional maupun finansial. Ketakutan ini bisa membuat seseorang menunda komitmen meskipun sebenarnya memiliki perasaan kepada pasangannya.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan kecemasan terhadap masa depan dan rendahnya keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menghadapi situasi tertentu.

Seseorang yang merasa belum siap mungkin terus berpikir tentang berbagai kemungkinan buruk. Ia membayangkan konflik rumah tangga, masalah ekonomi, perbedaan pendapat, atau kemungkinan hubungan berakhir dengan menyakitkan.

Semakin banyak kemungkinan negatif yang dipikirkan, semakin sulit baginya mengambil keputusan.

Akibatnya, ia memilih bertahan dalam hubungan yang sudah dikenal karena terasa lebih aman daripada menghadapi perubahan yang belum dapat diprediksi.

Namun, kesiapan tidak selalu muncul dengan sendirinya hanya karena waktu berlalu. Terkadang, seseorang perlu belajar menghadapi ketakutannya, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi sebelum mampu mengambil tanggung jawab hubungan yang lebih besar.

7. Tidak Ingin Kehilangan Pasangan, tetapi Juga Tidak Ingin Memberikan Kepastian

Ini merupakan salah satu situasi yang paling membingungkan dalam hubungan. Seseorang mungkin tidak ingin berpisah, tetapi juga tidak ingin memberikan komitmen yang jelas.

Ia bisa menunjukkan perhatian ketika pasangannya mulai menjauh, merasa kehilangan ketika tidak lagi mendapatkan kabar, atau berusaha mempertahankan hubungan ketika muncul ancaman perpisahan.

Namun, setelah keadaan kembali membaik, ia mungkin kembali menghindari pembicaraan tentang masa depan.

Dalam psikologi, perilaku seperti ini dapat berkaitan dengan ambivalensi emosional, yaitu keadaan ketika seseorang memiliki perasaan atau keinginan yang saling bertentangan. Ia ingin mempertahankan kedekatan, tetapi juga ingin menghindari tuntutan yang dianggap menyertai kedekatan tersebut.

Ada kemungkinan ia takut kehilangan sumber dukungan emosional yang selama ini dimiliki. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran pasangan dan tidak siap membayangkan kehidupan tanpa orang tersebut.

Di sisi lain, ia belum tentu memiliki keinginan atau kesiapan untuk membangun komitmen jangka panjang.

Situasi ini dapat menciptakan pola hubungan yang tidak konsisten. Ketika pasangan mulai menjauh, ia mendekat. Ketika pasangan kembali memberikan perhatian, ia kembali menjaga jarak.

Pola semacam ini bisa membuat pihak yang menginginkan kepastian merasa bingung, berharap, kecewa, dan terus menunggu perubahan.

Penting untuk dipahami bahwa seseorang yang takut kehilangan pasangan belum tentu siap membangun masa depan bersamanya. Keinginan mempertahankan kehadiran seseorang dan kesediaan mengambil tanggung jawab dalam hubungan merupakan dua hal yang berbeda.

Bagaimana Menghadapi Pasangan yang Enggan Berkomitmen?

Menghadapi pasangan yang ingin tetap bersama tetapi tidak memberikan kepastian membutuhkan komunikasi yang jujur dan pemahaman terhadap kebutuhan diri sendiri.

Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan.

1. Bicarakan harapan masing-masing secara terbuka.

Jangan hanya mengandalkan dugaan mengenai perasaan pasangan. Tanyakan bagaimana ia memandang hubungan tersebut dan apa yang sebenarnya diinginkan. Komunikasi yang jelas dapat membantu mengurangi kesalahpahaman.

2. Bedakan antara belum siap dan tidak ingin berkomitmen.

Seseorang yang belum siap mungkin memiliki alasan konkret dan bersedia membicarakan langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri. Sementara itu, seseorang yang tidak ingin berkomitmen mungkin terus menghindari pembicaraan tanpa memberikan kejelasan. Perhatikan konsistensi tindakan, bukan hanya kata-kata.

3. Tentukan kebutuhan dan batasan pribadi.

Setiap orang berhak memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hubungan. Jika komitmen merupakan hal penting bagi Anda, jangan mengabaikan kebutuhan tersebut hanya demi mempertahankan seseorang. Menentukan batasan bukan berarti memaksa pasangan, melainkan menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat Anda terima.

4. Jangan menganggap perhatian sebagai bukti kesiapan.

Seseorang bisa sangat perhatian, romantis, dan menyayangi pasangannya, tetapi tetap tidak siap membangun hubungan jangka panjang. Nilai hubungan berdasarkan keselarasan antara perkataan, tindakan, dan tujuan bersama.

5. Berikan ruang untuk kejujuran, bukan penantian tanpa batas.

Tidak semua orang harus mengambil keputusan besar dalam waktu yang sama. Namun, perbedaan kesiapan perlu dibicarakan secara realistis. Menunggu tanpa kejelasan dapat menguras energi emosional dan membuat seseorang mengabaikan kehidupannya sendiri.

Kesimpulan

Seseorang yang tetap bersama pasangannya meski enggan berkomitmen tidak selalu berarti tidak memiliki perasaan. Ia mungkin merasa nyaman, takut kehilangan kebebasan, memiliki pengalaman masa lalu yang menyakitkan, belum yakin terhadap kecocokan hubungan, atau belum siap menghadapi perubahan besar.

Ada pula kemungkinan bahwa ia menikmati manfaat emosional dari hubungan tersebut, tetapi belum bersedia mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dalam beberapa situasi, ia bahkan bisa mengalami konflik batin: ingin mempertahankan pasangan, tetapi takut atau tidak ingin membangun masa depan bersama.

Dari sudut pandang psikologi, perasaan sayang, kenyamanan, kesiapan, dan komitmen merupakan aspek yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu muncul dalam kadar yang sama.

Karena itu, penting untuk tidak langsung menghakimi seseorang hanya karena belum siap berkomitmen. Namun, memahami alasan di balik perilakunya juga bukan berarti harus terus menerima hubungan yang tidak memberikan kepastian.

Pada akhirnya, hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar keinginan untuk tetap bersama. Hubungan juga membutuhkan kejujuran, kesediaan untuk bertanggung jawab, komunikasi yang terbuka, dan keselarasan harapan.