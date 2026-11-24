JawaPos.com - Setiap manusia memiliki kisah hidupnya masing-masing. Ada bagian yang membahagiakan, ada pengalaman yang membanggakan, tetapi ada pula babak kehidupan yang ingin sekali kita lupakan. Kita semua pernah mengalami kegagalan, kehilangan, penolakan, kekecewaan, atau keputusan yang hingga sekarang masih disesali.

Namun, ada satu hal menarik tentang kehidupan manusia: kita tidak hanya menjalani berbagai peristiwa, tetapi juga terus-menerus menyusun cerita tentang apa yang terjadi pada diri kita.

Dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama, tetapi memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Seseorang mungkin menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik. Sementara itu, orang lain melihatnya sebagai pengalaman yang mengajarkan sesuatu tentang kemampuan, pilihan, dan arah kehidupannya.

Perbedaannya bukan selalu terletak pada peristiwa yang mereka alami, melainkan pada cara mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep narrative identity atau identitas naratif. Konsep yang banyak dikembangkan oleh psikolog Dan McAdams ini menjelaskan bagaimana manusia membangun pemahaman tentang dirinya melalui kisah kehidupan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Dengan kata lain, cerita yang kita bangun tentang diri sendiri dapat memengaruhi cara kita memandang kemampuan, menghadapi kesulitan, dan menentukan langkah berikutnya.

Kabar baiknya, kita tidak harus selamanya terjebak dalam cerita lama yang dipenuhi penyesalan dan perasaan tidak berharga. Kita dapat belajar menyusun kisah yang lebih sehat, realistis, dan penuh harapan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (24/11), terdapat tujuh mantra yang dapat membantu Anda menyusun kisah kehidupan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. "Masa Laluku Adalah Bagian dari Ceritaku, Bukan Penentu Seluruh Masa Depanku"

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah membiarkan pengalaman masa lalu menentukan seluruh pandangan terhadap dirinya sendiri.

Pernah gagal dalam pekerjaan, lalu merasa tidak akan pernah sukses. Pernah dikhianati, kemudian menganggap semua orang tidak dapat dipercaya. Pernah ditolak seseorang, lalu menyimpulkan bahwa dirinya memang tidak pantas dicintai.

Tanpa disadari, satu pengalaman buruk berubah menjadi kesimpulan besar tentang identitas diri.

Dalam psikologi kognitif, pola seperti ini dapat berkaitan dengan overgeneralization, yaitu kecenderungan menarik kesimpulan umum berdasarkan satu atau beberapa pengalaman tertentu.

Padahal, kegagalan dalam satu bidang tidak otomatis berarti seseorang akan gagal dalam seluruh aspek kehidupannya.

Masa lalu memang memberikan informasi penting tentang apa yang pernah kita alami. Namun, masa lalu tidak memiliki kemampuan untuk menentukan seluruh kemungkinan yang tersedia di masa depan.

Misalnya, seseorang pernah mengalami kegagalan bisnis. Ia kehilangan uang, kepercayaan diri, dan mungkin juga dukungan dari orang-orang terdekat.

Jika ia terus menceritakan pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa dirinya adalah seorang pecundang, ia mungkin akan kesulitan melihat peluang baru.

Namun, jika ia mulai menyusun cerita yang berbeda, kegagalan itu dapat menjadi bagian dari perjalanan belajar.

Ia bisa berkata kepada dirinya sendiri bahwa dirinya pernah mengambil keputusan yang kurang tepat, mengalami kerugian, dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki cara mengambil keputusan.

Perhatikan perbedaannya.

Kalimat pertama menjadikan kegagalan sebagai identitas. Kalimat kedua menempatkan kegagalan sebagai pengalaman.

Inilah inti dari mantra pertama: jangan menjadikan satu babak kehidupan sebagai keseluruhan cerita.

Anda boleh mengakui kesalahan masa lalu tanpa harus menghukum diri sendiri selamanya.

2. "Aku Tidak Harus Sempurna untuk Tetap Berharga"

Banyak orang menjalani hidup dengan standar yang terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri.

Mereka merasa harus selalu berhasil, tidak boleh membuat kesalahan, harus memenuhi harapan keluarga, harus terlihat kuat, dan harus mampu menyelesaikan semua persoalan tanpa bantuan orang lain.

Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, mereka mulai mengkritik diri sendiri secara berlebihan.

Ada suara dalam pikiran yang mengatakan bahwa mereka tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup menarik, atau tidak cukup baik.

Dalam psikologi, sikap memperlakukan diri sendiri dengan penuh pengertian ketika menghadapi kegagalan dikenal sebagai self-compassion.

Konsep ini banyak dipopulerkan oleh psikolog Kristin Neff dan mencakup tiga unsur utama: kebaikan terhadap diri sendiri, kesadaran bahwa penderitaan merupakan bagian dari pengalaman manusia, serta kemampuan memperhatikan emosi tanpa larut di dalamnya.

Self-compassion bukan berarti membenarkan semua kesalahan atau berhenti memperbaiki diri.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki belas kasih terhadap dirinya sendiri dapat mengakui kesalahan tanpa harus merendahkan harga dirinya.

Bayangkan Anda gagal mencapai target yang sudah direncanakan selama berbulan-bulan.

Anda bisa saja berkata, "Aku memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar."

Namun, Anda juga bisa mengatakan, "Aku kecewa karena hasilnya tidak sesuai harapan, tetapi satu kegagalan tidak membuatku kehilangan nilai sebagai manusia."

Kalimat kedua tidak menghapus tanggung jawab. Anda tetap perlu mengevaluasi strategi, memperbaiki kebiasaan, dan berusaha lebih baik.

Perbedaannya adalah Anda tidak lagi menjadikan kebencian terhadap diri sendiri sebagai bahan bakar untuk berkembang.

Ingatlah bahwa Anda tetap layak dihargai, bahkan ketika sedang berada dalam proses memperbaiki kehidupan.

3. "Aku Boleh Mengubah Cerita Ketika Cara Lama Tidak Lagi Membantuku"

Tidak semua keyakinan yang kita miliki tentang diri sendiri benar-benar berasal dari pengalaman pribadi.

Sebagian terbentuk dari perkataan orang tua, penilaian lingkungan, pengalaman masa kecil, atau komentar orang lain yang terus melekat dalam ingatan.

Misalnya, seseorang pernah dianggap tidak pintar ketika masih sekolah. Bertahun-tahun kemudian, ia masih membawa keyakinan bahwa dirinya tidak cukup cerdas untuk mencoba hal-hal baru.

Ada pula seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang selalu menuntut kesempurnaan. Ketika dewasa, ia merasa bahwa dirinya hanya pantas mendapatkan penghargaan apabila berhasil memenuhi ekspektasi orang lain.

Dalam psikologi, keyakinan yang terbentuk dan bertahan lama seperti ini dapat berkaitan dengan core beliefs atau keyakinan inti.

Keyakinan inti memengaruhi cara seseorang menafsirkan berbagai kejadian. Jika seseorang percaya bahwa dirinya tidak berharga, ia mungkin lebih mudah mengingat kritik daripada penghargaan.

Namun, keyakinan tidak selalu harus dipertahankan sepanjang hidup.

Melalui pendekatan seperti terapi kognitif-perilaku atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), seseorang dapat belajar mengidentifikasi pikiran yang tidak membantu, memeriksa bukti yang mendukung maupun bertentangan dengannya, lalu membangun pemikiran yang lebih seimbang.

Contohnya:

Cerita lama: "Aku selalu gagal dalam segala hal."

Cerita baru: "Ada beberapa hal yang belum berhasil kulakukan, tetapi ada juga pengalaman yang menunjukkan bahwa aku mampu belajar dan berkembang."

Cerita lama: "Aku harus menyenangkan semua orang agar diterima."

Cerita baru: "Aku boleh menghargai orang lain tanpa harus mengorbankan seluruh kebutuhan diriku."

Cerita lama: "Kesalahan berarti aku tidak kompeten."

Cerita baru: "Kesalahan memberikan informasi tentang hal yang perlu aku perbaiki."

Mengubah cerita bukan berarti memanipulasi kenyataan agar terlihat indah.

Mengubah cerita berarti memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melihat pengalaman dari sudut pandang yang lebih luas.

Anda tidak harus terus hidup berdasarkan keyakinan yang dibentuk oleh versi diri Anda bertahun-tahun yang lalu.

4. "Aku Bisa Menemukan Makna Tanpa Harus Menganggap Semua Luka sebagai Hal yang Baik"

Ada pengalaman hidup yang memang menyakitkan.

Kehilangan orang yang dicintai, mengalami pengkhianatan, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, atau melewati masa-masa sulit bukanlah sesuatu yang harus selalu dipandang positif.

Terkadang, pengalaman tersebut memang menyedihkan dan tidak adil.

Karena itu, penting untuk tidak memaksakan diri menganggap semua penderitaan sebagai berkah atau pelajaran yang menyenangkan.

Namun, manusia memiliki kemampuan untuk menemukan makna dari pengalaman sulit.

Dalam psikologi, proses ini dikenal dengan istilah meaning-making, yaitu proses membangun pemahaman dan makna terhadap pengalaman hidup, terutama ketika pengalaman tersebut mengguncang keyakinan atau harapan seseorang.

Ada orang yang setelah melewati masa sulit menjadi lebih memahami kebutuhan emosionalnya.

Ada yang belajar menetapkan batasan dalam hubungan. Ada pula yang menjadi lebih menghargai waktu, kesehatan, keluarga, dan hal-hal sederhana yang sebelumnya sering diabaikan.

Sebagai contoh, seseorang pernah mengalami hubungan yang tidak sehat selama bertahun-tahun.

Ia mungkin merasa kehilangan banyak waktu dan kesempatan. Namun, setelah menjalani proses pemulihan, ia mulai memahami pentingnya menghargai dirinya sendiri, mengenali perilaku manipulatif, dan tidak mengabaikan batasan pribadi.

Bukan berarti pengalaman buruk tersebut menjadi sesuatu yang baik.

Namun, ia berhasil mengambil sesuatu yang bermakna dari pengalaman yang sebenarnya tidak pernah ia inginkan.

Inilah perbedaan antara menyangkal luka dan bertumbuh setelah mengalami luka.

Anda tidak harus berterima kasih atas setiap hal buruk yang pernah terjadi. Anda cukup memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelahnya.

5. "Aku Tidak Bisa Mengendalikan Semua Hal, tetapi Aku Bisa Memilih Responsku"

Salah satu sumber stres terbesar dalam kehidupan adalah keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kemampuan kita.

Kita ingin semua orang memahami perasaan kita. Kita berharap orang lain memperlakukan kita dengan adil. Kita ingin masa depan berjalan sesuai rencana dan tidak ingin mengalami kejadian yang mengecewakan.

Namun, kenyataan tidak selalu mengikuti keinginan tersebut.

Ada orang yang tetap salah memahami kita meskipun sudah dijelaskan berkali-kali. Ada kesempatan yang hilang meskipun kita telah berusaha keras. Ada pula situasi yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan keinginan dan kerja keras.

Dalam psikologi, kemampuan menerima kenyataan yang tidak dapat diubah sambil tetap mengambil tindakan yang memungkinkan memiliki kaitan dengan konsep psychological flexibility atau fleksibilitas psikologis.

Konsep ini merupakan salah satu bagian penting dalam pendekatan Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Fleksibilitas psikologis membantu seseorang menghadapi pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan tanpa harus membiarkan semuanya mengendalikan perilaku.

Misalnya, Anda tidak dapat mengubah kenyataan bahwa seseorang pernah meremehkan kemampuan Anda.

Namun, Anda dapat memilih untuk tidak menjadikan perkataannya sebagai ukuran harga diri.

Anda tidak dapat mengubah keputusan perusahaan yang menolak lamaran pekerjaan Anda.

Namun, Anda dapat mengevaluasi kemampuan, memperbaiki CV, dan mencoba kesempatan lainnya.

Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk meminta maaf.

Namun, Anda dapat menetapkan batasan dan mulai membangun kehidupan tanpa terus menunggu pengakuannya.

Mantra ini mengajarkan bahwa kekuatan pribadi bukan terletak pada kemampuan mengendalikan semua keadaan.

Kekuatan justru terlihat dari kemampuan memilih tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kehidupan, meskipun keadaan tidak selalu mendukung.

6. "Aku Berhak Memulai Lagi, Meskipun Perjalananku Tidak Sesuai Rencana"

Banyak orang merasa tertinggal dalam kehidupan.

Ketika melihat teman sebaya sudah memiliki pekerjaan mapan, rumah, keluarga, atau pencapaian tertentu, mereka mulai membandingkan kehidupannya sendiri.

Muncul pikiran bahwa seharusnya mereka sudah berada di tempat yang lebih baik.

Mungkin dahulu mereka memiliki rencana besar, tetapi kenyataan justru berjalan ke arah yang berbeda.

Dalam psikologi, kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain dikenal sebagai social comparison.

Teori perbandingan sosial yang dikembangkan oleh psikolog Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi dirinya dengan membandingkan kemampuan atau pencapaiannya dengan orang lain.

Perbandingan sosial tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat menjadi sumber motivasi.

Namun, ketika seseorang terus membandingkan kehidupannya dengan pencapaian orang lain, ia dapat kehilangan kemampuan menghargai perjalanan pribadinya.

Ia lupa bahwa setiap orang memiliki kondisi, kesempatan, sumber daya, tanggung jawab, dan tantangan yang berbeda.

Seseorang mungkin baru memulai karier ketika temannya sudah mencapai posisi manajerial. Orang lain mungkin baru menemukan tujuan hidup ketika teman-temannya sudah memiliki kehidupan yang terlihat stabil.

Apakah itu berarti mereka gagal?

Tentu tidak.

Kehidupan bukan perlombaan dengan satu garis waktu yang berlaku untuk semua orang.

Anda boleh mengubah tujuan. Anda boleh memulai karier baru. Anda boleh belajar kembali setelah bertahun-tahun bekerja. Anda bahkan boleh mengubah definisi kesuksesan yang selama ini Anda pegang.

Memulai kembali bukan berarti semua usaha sebelumnya sia-sia.

Justru, pengalaman masa lalu dapat menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

Jangan biarkan perasaan tertinggal membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang masih terbuka di hadapan Anda.

7. "Aku Adalah Penulis Kisah Hidupku, dan Aku Masih Bisa Menentukan Bab Berikutnya"

Mantra terakhir merangkum seluruh prinsip sebelumnya.

Anda mungkin tidak memiliki kendali penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Ada kejadian yang datang tanpa diundang, ada kehilangan yang tidak dapat dihindari, dan ada keputusan orang lain yang berdampak pada kehidupan Anda.

Namun, pengalaman tersebut tidak harus menjadi satu-satunya hal yang menentukan siapa diri Anda.

Dalam konsep narrative identity, manusia membangun identitas melalui cerita yang memberikan kesinambungan dan makna terhadap pengalaman hidupnya.

Cerita tersebut bukan sekadar kumpulan peristiwa. Di dalamnya terdapat interpretasi mengenai siapa diri kita, apa yang penting bagi kita, apa yang pernah kita perjuangkan, dan ingin menjadi seperti apa kita di masa depan.

Karena itu, cara kita menceritakan kehidupan sendiri dapat memengaruhi arah tindakan berikutnya.

Seseorang yang melihat dirinya sebagai korban kegagalan mungkin akan lebih sulit mencoba kembali.

Sebaliknya, seseorang yang melihat dirinya sebagai individu yang sedang belajar menghadapi tantangan mungkin lebih terbuka terhadap kesempatan baru.

Tentu saja, mengubah narasi tidak secara otomatis menghilangkan masalah atau menjamin keberhasilan.

Namun, narasi yang lebih sehat dapat membantu seseorang melihat kemungkinan yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut, penyesalan, dan kritik terhadap diri sendiri.

Cobalah bertanya kepada diri sendiri:

Jika hidup saya adalah sebuah buku, apakah saya ingin terus mengulang bab yang menyedihkan?

Pengalaman apa yang telah mengajarkan sesuatu tentang diri saya?

Nilai-nilai apa yang ingin saya pertahankan dalam menjalani kehidupan?

Jika saya tidak lagi takut terhadap penilaian orang lain, langkah apa yang ingin saya ambil?

Seperti apa kehidupan yang ingin saya bangun mulai sekarang?

Tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini.

Yang terpenting adalah menyadari bahwa kisah hidup Anda masih berlangsung.

Anda masih memiliki kesempatan untuk membuat pilihan baru, membangun kebiasaan yang lebih sehat, memperbaiki hubungan, mengejar impian, dan menemukan tujuan yang lebih bermakna.

Cara Mempraktikkan 7 Mantra Ini dalam Kehidupan Sehari-hari

Memahami tujuh mantra tersebut akan lebih bermanfaat apabila diterapkan dalam kehidupan nyata.

Anda dapat mencoba latihan sederhana berikut untuk membangun narasi diri yang lebih sehat.

1. Tuliskan cerita lama yang selama ini Anda percayai.

Misalnya, "Saya selalu gagal", "Saya tidak cukup baik", atau "Saya tidak akan pernah bahagia."

2. Periksa apakah cerita tersebut benar-benar menggambarkan keseluruhan diri Anda.

Cari pengalaman yang mungkin bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ingat keberhasilan kecil, kemampuan yang pernah Anda tunjukkan, dan tantangan yang berhasil Anda lewati.

3. Susun cerita alternatif yang lebih realistis.

Jangan mengganti pikiran negatif dengan afirmasi yang tidak masuk akal. Jika Anda sedang mengalami kesulitan keuangan, misalnya, jangan memaksakan diri mengatakan bahwa semuanya sempurna.

Cobalah mengatakan, "Saya sedang menghadapi kesulitan keuangan, tetapi saya bisa mulai menyusun langkah untuk memperbaiki keadaan."

4. Tentukan satu tindakan kecil yang sesuai dengan cerita baru tersebut.

Jika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri, cobalah menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi. Jika ingin lebih menghargai diri sendiri, mulailah belajar mengatakan tidak terhadap sesuatu yang melanggar batasan pribadi.

5. Evaluasi perkembangan tanpa menghakimi diri sendiri.

Perubahan tidak selalu berjalan lurus. Ada hari ketika Anda merasa berkembang dan ada hari ketika Anda kembali meragukan diri sendiri.

Hal tersebut merupakan bagian dari proses. Anda tidak perlu menganggap satu hari yang buruk sebagai bukti bahwa seluruh perkembangan telah gagal.

Penutup: Kisah Hidup Anda Belum Selesai

Terkadang, hal yang paling menghambat seseorang untuk berkembang bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan cerita negatif yang terus-menerus ia percayai tentang dirinya sendiri.

Ia terlalu lama menganggap kegagalan sebagai identitas, kesalahan sebagai bukti ketidakmampuan, dan masa lalu sebagai gambaran pasti tentang masa depan.

Padahal, manusia memiliki kemampuan untuk belajar, berubah, dan membangun pemahaman baru tentang dirinya.

Tujuh mantra ini bukan sekadar kalimat motivasi. Di baliknya terdapat prinsip-prinsip psikologi yang berkaitan dengan identitas naratif, belas kasih terhadap diri sendiri, restrukturisasi kognitif, pencarian makna, fleksibilitas psikologis, dan perbandingan sosial.

Semua itu mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang pernah terjadi, tetapi juga oleh bagaimana kita memahami pengalaman tersebut dan memilih langkah selanjutnya.

Jangan terlalu sibuk menyesali bab yang sudah berlalu hingga lupa bahwa masih ada halaman kosong yang menunggu untuk ditulis.

Anda boleh memiliki masa lalu yang rumit. Anda boleh pernah mengambil keputusan yang salah. Anda boleh kehilangan kesempatan, mengalami kegagalan, dan merasa tertinggal dari orang lain.

Namun, semua itu tidak membuat Anda kehilangan hak untuk memiliki masa depan yang lebih baik.